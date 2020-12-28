Samsung придумала, как спрятать камеру под экран смартфона — поместить между ними дополнительный подвижной экран





Голландский ресурс LetsGoDigital, часто публикующий качественные трехмерные модели грядущих новинок на основе утечек и эскизов, обратил внимание на свежий патент Samsung от 24 декабря — в нем описывается весьма необычная идея размещения фронтальной камеры под поверхностью экрана. Если вкратце, авторам патента пришла в голову идея размещения над такой камерой дополнительного экрана-шторки.

Буквально на прошлой неделе ZTE Axon 20 5G — первый и пока что единственный в мире смартфон с подэкранной камерой — вышел на международном рынке. И, как показали первые обзоры, реализация оставляет желать лучшего — на экране заметны следы, а сама камера снимает весьма посредственно. Ранее Xiaomi тоже тизерила третье поколение незаметной подэкранной камеры, готовой к применению в серийных смартфонах. Ожидается, что Xiaomi выпустит свой первый смартфон с подэкранной камерой в 2021 году.

Анимированные изображения ниже, созданные LetsGoDigital на основании патентных изображений, обеспечивают наглядное представление о задумке, призванной устранить недостатки, свойственные нынешним разработкам.

Как видно, идея состоит в помещении между основным экраном и камерой специальной подвижной конструкции с дополнительным экраном — последний выступает в роли своеобразной шторки. При активации камеры тот смещается вниз или в сторону, а когда камера не используется — закрывает собой прозрачную область под камеру в основном экране.

По задумке авторов, дополнительный экран можно будет полноценно задействовать и использовать для отображения разного рода информации. Насколько заметными будут границы дополнительного экрана, пока остается лишь гадать, как и о преимуществах такого способа по сравнению с так и не прижившимися выдвижными камерами.

Как всегда, само по себе наличие патента (или патентов) вовсе не гарантирует воплощение той или иной идеи в серийном продукте. В то же время это подтверждает факт разработки, что само по себе немаловажно.