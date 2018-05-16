Обзор смарт-часов Amazfit Stratos

Первая модель умных часов от компании Amazfit — Pace в свое время оставила противоречивые чувства. Дизайн был спорным и не все оценили трансрефлективный дисплей с невысокой контрастностью. Да и спортивная функциональность была ограничена «сухопутными» видами активности, вроде бега или ходьбы. С новой моделью Stratos, Amazfit намерена конкурировать с серьезными игроками рынка спортивных часов, вроде Garmin или Suunto. Для этого был переработан дизайн, корпус и софт, благодаря чему новинка стала поддерживать плавание и триатлон. При этом была сохранена относительно невысокая стоимость и неплохая автономность. Но это все теория, а в обзоре я расскажу о том, как обстоят дела на практике.

Часы предоставлены магазином Xiaomi.ua

Комплектация

В небольшой, стильной упаковке поставляются часы, инструкция и кредл для зарядки. Из-за изменений в форме и размерах корпуса форма адаптера для зарядки тоже изменилась. И, кстати, по сравнению с Amazfit Pace, кредл новинки оснащен несъемным и более коротким кабелем.

Дизайн

От внешнего вида модели Pace в Stratos практически ничего не осталось. Изменилось все: размеры, форма и цветовое решение. Это определенно пошло часам на пользу. Если первая версия часов выглядела неоднозначно, особенно в сочетании с оранжевым ремешком, то Stratos — это шаг к классическим часам. Немаловажную роль в этом играет размеченный делениями безель и три крупные кнопки. Вместе с черным ремешком и новым циферблатом со стрелками издалека часы действительно напоминают обычные и это «плюс». Часы сохранили спортивную направленность, но стали выглядеть универсально. Благодаря этому Stratos подходит к любой одежде, даже к костюму.

Дисплей прикрыт не плоским, а выпуклым закаленным стеклом Corning Gorilla Glass, а безель выполнен из полированной керамики. За почти две недели использования ни на стекле, ни на керамическом покрытии так и не появилось царапин. Сам корпус выполнен из пластика. На днище расположен оптический пульсометр и 4 контакта для подключения зарядного устройства. Немаловажный момент: теперь корпус защищен не только от влаги, но и предназначен для погружений на глубину до 50 метров.

Удобство использования

Часы стали больше и немного тяжелее, теперь их вес составляет 70 грамм. Но на руке они все равно почти не ощущаются. А вот увеличенные размеры заметны, поэтому часы могут подойти не всем. Особенно из-за кнопок, которые при близком расположении часов на запястье могут упираться в кисть.

Силиконовый ремешок удобен, мягок и не натирает кожу. Его длины будет достаточно даже для крупных запястий. В продаже есть версия с кожаным браслетом и сапфировым стеклом (так называемая Smartwatch 2S). Ширина ремешка — 22 мм и он легко заменяется на любой другой.

Управление

Amazfit Stratos оснащены тремя кнопками управления в дополнение к сенсорному экрану. Кнопки теперь не просто элемент дизайна, они нужны для управления часами при плавании. Меню организовано так, что прибегать к использованию сенсорного экрана нужно будет крайне редко и чаще для прокручивания длинных списков, например, при настройке будильника. К управлению кнопками привыкаешь быстро, особенно во время пробежек, когда нужно быстро пролистать экраны с показателями. Сами кнопки крупные и легко различимы тактильно, а их нажатие информативно.

Дисплей

Дисплей — это, наверное, единственное, что не претерпело изменений по сравнению с Pace. В Stratos установлена 1,34-дюймовая трансрефлективная матрица с разрешением 320х300. Дисплей не идеально круглый, снизу есть вырез, в котором просматривается датчик освещенности. Экран постоянно включен и отлично виден при любых условиях, особенно в яркий солнечный день и обладает неплохими углами обзора — то, что нужно для спортивных часов.

При включении подсветки сразу бросается в глаза невысокая контрастность и цветопередача, но таковы особенности этого экрана. С другой стороны, такой дисплей обеспечивает хорошую автономность и видимость, а это, на мой взгляд, важнее визуальной красоты картинки. Сама подсветка может автоматически подстраиваться под уровень освещения, есть также 5 градаций яркости и возможность выключения подсветки. А для любителей настраивать интерфейс на выбор есть два десятка разнообразных циферблатов, а также возможность загружать свои, созданные в сторонних приложениях.

Оснащение

Набор датчиков, которым оснащены часы Stratos стандартный для продуктов этого класса: GPS, оптический пульсометр, акселерометр и барометр. Внутри часов двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Пользователю доступно примерно 2,5 ГБ для хранения своей музыки. Скорость работы интерфейса не самая быстрая, ощущается небольшая инертность, но в целом неплохо. На тестировании побывала международная версия, язык меню в которой пока только английский.

Для соединения со смартфоном используется Bluetooth 4.0 и Wi-Fi для загрузки больших данных, вроде обновления прошивки. Также появилась возможность подключать сторонние пульсометры поддерживающие Bluetooth. Проверить эту функцию не удалось, так как не было под рукой подходящего датчика.

Спорт

К бегу, ходьбе и велосипеду, которые были в Pace, теперь добавлена поддержка плавания, футбола, тенниса и триатлона. Плавание поддерживается как в бассейне, так и в открытой воде. Во время плавания сенсорная панель дисплея отключается и навигация по меню осуществляется только с помощью кнопок.

В меню каждого из видов спорта доступны специфические для него настройки. К примеру, для плавания в бассейне можно выбрать длину дорожки, а перед пробежкой можно подключить пульсометр, загрузить маршрут в формате .gpx, который нужно сохранить в память устройства предварительно, а также выбрать формат и количество показателей на экране во время бега. Для всех видов спорта, кроме плавания, вы можете задать верхнюю зону пульса и включить уведомление при ее достижении. А вот настроек для триатлона, кроме пульса, почти нет, к примеру, мне так и не удалось найти как вручную переключиться на бег или велосипед после плавания. В этом плане Amazfit пока далеко до более опытных конкурентов.

А вот в чем Stratos хороши, так это в беге. Экран с показателями был переработан по сравнению с Pace, теперь вы можете выбрать не только 4 или 6 ячеек с текущими цифрами, но и включить отдельный экран на котором будет отображаться только пульс и зона. Это очень удобно для тех, кто бегает по пульсу, а остальные показатели второстепенны.

При разработке программного обеспечения для спорта, Amazfit сотрудничала с компанией Firstbeat, которая также занимается спортивной аналитикой для Garmin, Suunto и других производителей по части отслеживания VO2Max и тренировочной нагрузки. Благодаря этому часы могут отслеживать ваши показатели максимального потребления кислорода, тренировочной нагрузки, а также могут подсказывать ориентировочное время восстановления и на основе этих цифр давать рекомендации по дистанции и времени следующей пробежки. Вся физическая активность собирается в приложении Amazfit Watch, а пробежки, катание на велосипеде и плавание можно синхронизировать со Strava.

Физическая активность

Amazfit Stratos — это по-прежнему функциональный фитнес-трекер на каждый день, который умеет отслеживать количество пройденных шагов, частоту сердцебиения на протяжении всего дня и качество вашего сна. К отслеживанию шагов или пульса претензий не возникло. Хотя, стоит учитывать то, что в тренажерном зале все оптические пульсометры плохо справляются со своими обязанностями из-за особенностей технологии. А вот к отслеживанию сна вопросы возникли. Особенно к чувствительности. К примеру, часы показывали легкую фазу сна в то время, когда я еще точно не спал, да и время в глубоком сне другие трекеры показывали несколько больше, чем Stratos. Умный будильник по-прежнему отсутствует.

Смарт-функции

Часы умеют выводить уведомления о входящих звонках, сообщениях и календарях. Тексты с кириллическими символами отображаются корректно. Сообщения можно только просматривать, но отвечать на них нельзя. Звонок можно отбить или заглушить. Полный перечень приложений из которых будут получены сообщения можно настроить в приложении Amazfit Watch. Само приложение функциональное и информативное, но интерфейс немного запутанный и не очень интуитивный. Из дополнительных функций есть прогноз погоды и, как уже было упомянуто — прослушивание музыки при подключенной Bluetooth-гарнитуре и управление воспроизведением на смартфоне.

Автономность

Производителем заявлено время работы в 5 дней при постоянном использовании и 11 дней в режиме смарт-часов. При трех беговых тренировках с GPS и большом количестве уведомлений, у меня часы разрядились за 4 дня. Относительно неплохо, но результат все равно не выдающийся, как у Amazfit Bip, к примеру. Также стоит учитывать, что использование GPS и одновременное прослушивание музыки по Bluetooth садит аккумулятор примерно за 4 часа — то есть даже не факт, что вы сможете пробежать марафон с музыкой на одном полном заряде. Разумеется такие показатели лучше, чем у некоторых значительно более дорогих моделей смарт-часов, но с таким дисплеем автономность могла бы быть и выше. Полностью часы заряжаются за 1,5 часа.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн, дисплей, неплохая функциональность Минусы: ПО требует доработки, автономность в режиме прослушивания музыки Вывод: Amazfit Stratos — функциональный фитнес-трекер и спортивные часы с привлекательным ценником относительно моделей других производителей с аналогичной функциональностью. По сравнению с Pace, это заметный шаг вперед в спорте и дизайне, хотя последний параметр субъективен. Не стоит воспринимать Stratos как полноценного помощника для занятий триатлоном, скорее это просто хорошие часы для бега, если рассматривать их именно с точки зрения спорта. Бегуны в данном случае будут довольны, но автономность при прослушивании музыки расстраивает. В принципе, довольны будут все, кому нужен фитнес-трекер, обычные и спортивные часы с пульсометром на каждый день. Технические характеристики Amazfit Stratos Black

5 389 − 6 500 грн

Сравнить цены Тип Смарт-часы iOS + Android + Windows 10 - Операционная система нет данных Уведомления о входящих событиях вызовы, смс сообщения, почта, календарь Функция громкой связи - Прослушивание музыки + Типы физической активности бег, велосипед, плавание, эллиптический тренажер, беговая дорожка, скалолазание, бег по пересеченной местности, теннис, футбол, триатлон Пульсометр + Подсчет шагов + Подсчет ступенек + Отслеживание сна + Дисплей, тип TFT Форма дисплея круглая Диагональ 1.34 Разрешение 320x300 Сенсорный + Размеры, мм 230 х 35 х 15 Материал корпуса керамика/углеродное волокно Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита водонепроницаемость до 50 метров Вес, г (с ремешком) 60 Материал ремешка резина/каучук Цвет ремешка черный Сменный + Емкость, мАч 280 Время автономной работы до 7 дней Процессор 1,2 ГГц Объем оперативной памяти, ГБ 0,5 Объем встроенной памяти, ГБ 4 Слот для SIM-карты - Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + Wi-Fi + NFC - GPS + Еще измерение VO2Max, возможность подключения беспроводных наушников