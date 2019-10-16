Обзор смарт-часов Huawei Watch GT 2 46 mm





В прошлом году компания Huawei начала выпуск умных часов на основе собственной операционной системы LiteOS. Первая модель на новой платформе называлась Watch GT и предлагала пользователям приятный дизайн в классическом стиле, а также хороший набор опций для занятий спортом. Впрочем, в ней не было ряда востребованных смарт-функций, например возможности принимать звонки, управлять плеером и слушать музыку через Bluetooth прямо с часов. Поэтому в этом году, вооружившись отзывами пользователей, компания выпустила продолжение этой модели под названием Huawei Watch GT 2 46 mm. В ней она обещала добавить недостающие опции, так что давайте посмотрим, удалось ли ей это сделать, и что в целом новые часы Huawei могут предложить пользователям.

Комплект поставки

Часы продаются в солидной коробке, внутри которой можно найти само устройство, кожаный ремешок, магнитную зарядку, а также кабель USB Type-A на Type-C для неё.

Дизайн и ремешки Huawei Watch GT 2

Внешне новые часы минимально изменились по сравнению с прошлогодними Watch GT. Главные нововведения произошли вокруг их дисплея, в прошлой версии он был прикрыт стеклом, которое по периметру обрамляла металлическая рамка. Сам экран при этом был немного утоплен в корпус.

Но в Huawei Watch GT 2 от этого решения отказались, отдав предпочтение полностью стеклянной панели, которая закрывает и дисплей, и всю верхнюю часть корпуса, плавно перетекая в металлические грани.

Нижняя часть часов изменилась минимально, теперь она круглой формы, как и лицевая, всё так же сделана из матового пластика и содержит блок с оптическим датчиком сердечного ритма.

Дизайн Huawei Watch GT 2 можно отнести к классическим часам, создавая его в компании явно вдохновлялись такими моделями как Omega Speedmaster (эти наручные часы были на Баззе Олдрине во время высадки на Луну в 1969 году) и Rolex Submariner. Но в зависимости от используемого ремешка и выбранного циферблата, внешний вид Huawei Watch GT 2 можно менять в сторону более спортивного.

Как уже написано выше, в комплекте есть сразу два ремешка: кожаный и силиконовый с шириной 22 мм, а также обхватом от 140 до 210 мм. Кроме этого, в часах используется стандартная система крепления, поэтому комплектные ремешки можно заменить на любые другие с такой же шириной.

Размеры Huawei Watch GT 2 составляют 45,9×45,9×10,7 мм, а вес без ремешка 41 грамм. Часы получились такими же крупными, как и прошлая версия, поэтому для тех, кто ищет более компактную модель компания так же предлагает версию в 42-миллиметровом корпусе с 20 мм ремешками.

Кроме этого, новые часы Huawei имеют защиту от воды и пыли 5ATM с возможностью погружения в воду на глубину до 50 метров на время до 10 минут. Но производитель не рекомендует заниматься в них дайвингом.

Дисплей и оснащение

Huawei Watch GT 2 получили 1,39 дюймовый сенсорный AMOLED дисплей с разрешением 454х454 точек, что позволяет ему формировать изображение с плотностью пикселей 326 на дюйм. В свою очередь это делает картинку на экране довольно чёткой, по крайней мере, рассмотреть индивидуальные пиксели даже при ближайшем рассмотрении сложно.

Качество матрицы находится на уровне прошлогодней модели со свойственной AMOLED дисплеям красочной цветопередачей и глубоким чёрным цветом. Яркость экрана автоматически регулируется в пределах 5 градаций благодаря датчику внешнего освещения, при тусклом свете она будет практическим на минимуме, но зато в солнечную погоду станет максимальной, что позволит комфортно читать информацию с дисплея на улице.

Вся аппаратная платформа Watch GT2 построена вокруг нового чипа Kirin A1, впервые представленного на выставке IFA 2019 вместе с беспроводными наушниками FreeBuds 3. Эту систему на чипе в Huawei разрабатывали специально для носимых устройств, и компании удалось разместить на одном небольшом кристалле процессор, оперативную память, модуль Bluetooth 5.1, сигнальный процессор, блок управления энергопотреблением и блок сенсоров. Последний включает высотомер, гироскоп, акселерометр, барометр и цифровой компас. Производительности платформы Kirin A1 хватает для того, чтобы комфортно пользоваться интерфейсом операционной системы LiteOS.

Объём встроенной в часы памяти составляет 4 ГБ, из которых пользователю доступно 2,3 ГБ. Этого хватает для того, чтобы загрузить на устройство новые циферблаты, а также несколько плей-листов с музыкой. И это одно из нововведений в Huawei Watch GT 2 по сравнению с прошлой версией, ведь теперь напрямую к ним можно подключать беспроводные наушники, чтобы слушать музыку, например, во время пробежки. При этом также появилась возможность управлять с часов воспроизведением музыки на смартфоне.

Ещё одна новая функция в этой модели – работа в качестве беспроводной гарнитуры. Теперь часы не просто показывают информацию о входящем звонке, но и позволяют его принять, не доставая из кармана смартфон. Встроенный в Watch GT2 динамик оказался очень громким, хотя его размера и не хватает для чистого звучания. Но для того, чтобы комфортно поговорить по громкой связи через часы в автомобиле, такого динамика достаточно.

Интерфейс, управление и уведомления

Несмотря на анонсированное Huawei активное развитие новой операционной системы Harmony OS, Watch GT2 работают на основе другой разработки компании – LiteOS. И эта система полностью соответствует своему названию, она не позволяет устанавливать сторонние приложения, максимум загружать дополнительные циферблаты часов, но при этом предлагает практически всю необходимую в умных/спортивных часах функциональность.

Интерфейс данной системы довольно простой и состоит из главного экрана с циферблатом, пролистывая который вправо или влево можно получить доступ к информационным панелям с данными о пульсе, уровне стресса, погоде, активности, а также о воспроизводимом аудио с кнопками управления.

К сожалению, их нельзя настраивать или удалять те, которые редко используются. В целом, персонализация в Huawei Watch GT 2 заключается только в смене циферблатов, других возможностей настройки под себя здесь нет.

Если потянуть экран с циферблатом сверху вниз, то откроется панель быстрых настроек, а снизу вверх – входящие оповещения.

Основное управление интерфейсом часов происходит через сенсорный дисплей, но на их корпусе так же есть две механические клавиши. Верхняя отвечает за вызов основного меню и возврат на основной экран с циферблатом. А нижняя по умолчанию открывает меню с выбором упражнений, таких как бег, езда на велосипеде, плавание и другое, но её можно настроить, выбрав другое действие.

По умолчанию экран часов выключается, если они не используются дольше 5 секунд и автоматически включается при характерном повороте руки, когда нужно посмотреть время. Но есть опция со всегда активным дисплеем, в таком виде он затемняется, анимации циферблата сокращаются до минимума и отображаются только часы. Тем не менее это всё равно негативно сказывается на автономности, она в таком режиме сокращается почти в два раза.

Huawei Watch GT 2 умеют показывать оповещения, которые приходят на смартфон, например, сообщения в мессенджере или в электронной почте. Но на часах их можно только посмотреть, да и то не всегда полностью. Никаких дополнительных действий с уведомлениями делать нельзя, будь это банальное удаление сообщения или возможность быстро ответить на него короткой фразой. В этом плане устройство очень простое.

К счастью, есть возможность либо полностью отключить оповещения, либо выбрать те программы, от которых они будут отображаться на часах. Реализовано это через приложение Huawei Health, о нём речь пойдёт ниже.

Приложение Huawei Health

Для подключения часов к смартфону используется беспроводной протокол Bluetooth и предварительно нужно установить приложение Huawei Health, которое доступно как на Android, так и на iOS.

По сути, это централизованный хаб, в котором пользователь может видеть количество пройденных шагов, минуты активности, последние упражнения, пульс, сон, вес и уровень стресса. Здесь же реализовано подключение устройств Huawei, а также возможность их настройки и обновления.

У Huawei Health довольно удобный интерфейс с крупными блоками на главном экране, разделом с упражнениями, подключёнными устройствами и данными пользователя.

Вся собираемая часами информация иллюстрируется красивыми графиками, при этом есть расшифровки для большинства данных, которые позволяют лучше оценить свою активность и уровень подготовки.

Спортивные функции Huawei Watch GT 2

Как и положено современным умным часам, Huawei Watch GT 2 могут считать шаги, непрерывно измерять сердечный ритм, отслеживать сон и занятия спортом. Последние включают бег и езду на велосипеде на улице, плавание в бассейне и на открытой воде, скалолазание, греблю, велотренажёр, орбитрек, а также триатлон.

Кроме этого, в часах есть 13 беговых курсов для разного уровня физической подготовки, так что начать тренировки можно сразу, без необходимости искать их и дополнительно загружать.

Например, во время бега часы собирают данные о продолжительности тренировки, сожжённых калориях, среднем темпе и средней скорости, частоте шагов, высоте подъёма и спуска, а также высчитывают прогнозируемый уровень VO2Max. И в течение пробежки они непрерывно измеряют пульс, причём делает это довольно точно, если плотно закрепить часы в двух сантиметрах от запястья. Как и большинство других производителей, Huawei использует оптический датчик сердечного ритма с зелёным лазером и фотоэлементами, которые фиксируют движение крови в венах. Недостатком этой технологии является недостаточно точное измерение пульса в воде, но в остальном современные оптические сенсоры минимально отстают по точности от нагрудных.

К сожалению, Huawei Watch GT 2 не умеют автоматически определять тип физической активности, соответственно, если выйти на пробежку и не запустить отслеживание вручную, то занятие не сохранится. С другой стороны, «холодный старт» устройства с GPS занимает в условиях городской застройки 20-30 секунд, кроме первого запуска, который без смартфона может занять несколько минут. Сам модуль GPS определяет положение часов довольно точно, в пределах нескольких метров, но чем плотнее застройка вокруг, тем точность будет меньше.

Кроме спортивных функций, Huawei Watch GT 2 так же помогают следить за своим здоровьем. Они считают пройденные шаги, напоминают о том, что нужно встать с места размяться, периодически считают пульс и предупреждают, если он сильно повысился или наоборот стал слишком низким, а также отслеживают сон, определяя его продолжительность и качество. Ну а тех, кто не хочет просыпаться от звонка будильника, часы могут разбудить лёгкой вибрацией.

Автономность Huawei Watch GT 2

Встроенный в часы аккумулятор имеет ёмкость 455 мАч, чего хватает для двух недель активного использования. Пробежка 5,5 км с активным GPS отнимает всего 3% заряда батареи, при этом в Huawei заявляют, что непрерывно определять позицию через спутники на одном заряде устройство может целых 30 часов, что будет полезно для тех, кто бегает сверхмарафонские дистанции.

Заряжаются Watch GT2 от небольшой круглой пластиковой панели с магнитными коннекторами, их полная зарядка занимает 2 часа.