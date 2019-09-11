Первый взгляд на наушники Huawei FreeBuds 3 и новые цвета P30 Pro

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Кроме нового процессора Kirin 990 5G компания Huawei привезла на выставку потребительской электроники IFA 2019 полностью беспроводные наушники FreeBuds 3, а также флагманский смартфон Huawei P30 Pro в новых цветах. Но начать стоит не с них, а с нового чипа Kirin A1, который лёг в основу системы беспроводной связи новых наушников.

Kirin A1

Новый чип Huawei разрабатывался специально для носимых устройств и является первым в мире с одновременной поддержкой Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy 5.1.

В Huawei заявляют, что Kirin A1 на 5% компактнее, чем чип Apple H1, который используется в наушниках AirPods.

Для передачи данных Kirin A1 использует новую технологию Huawei Isochronous Dual Channel, которая позволяет каждому наушнику FreeBuds 3 напрямую подключаться к источнику звука, но при этом сохранять низкое энергопотребление.

Ещё одним достоинством чипа в Huawei называют способность противостоять внешним помехам, согласно данным компании, за 30 минут работы количество лагов не превышает двух.

Также Kirin A1 использует запатентованный Huawei протокол передачи данных BT-UHD, при котором скорость достигает 6,5 Мбит/с.

Это позволяет наушникам с Kirin A1 обеспечивать более высокое качество звука, так как при BT-UHD он передаётся со скоростью до 2,3 Мбит/с, для сравнения в aptX HD поддерживается битрейт до 576 Кбит/с.

В Huawei планируют использовать Kirin A1 в разнообразной носимой электронике, которая будет включать наушники, динамики, умные очки и умные часы. А первым продуктом на основе нового чипа станут полностью беспроводные наушники, о который пойдёт речь ниже.

Huawei FreeBuds 3

Презентации новых наушников глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю впервые уделил довольно много времени, хотя раньше компания представляла аксессуары мимоходом, особо на них не задерживаясь. Из этого можно сделать вывод, что производитель планирует активнее развивать это направление, и если первые FreeBuds были в целом неплохими, но обычными Bluetooth-наушниками, то их третья итерация и все последующие будут более продвинутыми. Собственно, во время презентации Ричард Ю назвал Huawei FreeBuds 3 не иначе как «новым поколением по-настоящему беспроводных стереонаушников». Что же в них нового?

Для начала стоит немного остановиться на форм-факторе, FreeBuds 3 – это TWS (true wireless – полностью беспроводные) наушники, которые сделаны в форме вкладышей. При этом в Huawei называют их дизайн Dolphin Bionic Design, намекая на то, что вытянутая форма их корпуса повторяет голову дельфина, это якобы обеспечивает более комфортную посадку и позволяет направить звук прямо в ушную раковину.

К сожалению, попробовать наушники после презентации не было возможности, так что пока не могу сказать, насколько они удобные и как хорошо звучат.

Традиционно для подобного типа устройств, заряжаются они внутри кейса, который в данном случае имеет округлую форму.

Главной особенностью и новшеством FreeBuds 3, пожалуй, можно назвать активную систему шумоподавления, несмотря на то что сам формат не позволяет им полностью отсечь внешние шумы. Во время презентации было заявлено, что наушники смогут убирать до 15 дБ внешнего шума.

При этом у пользователя будет возможность через приложение настроить работу шумодава.

Ещё одна интересная функция, это встроенный во FreeBuds 3 сенсор, который улавливает звуки, передающиеся через вибрацию костей, в Huawei его называют Bone Sensor. Работает он для того, чтобы во время работы системы активного шумоподавления соответствующим образом усиливать голос пользователя, это позволит улучшить передачу речи во время звонка.

Также в Huawei продумали систему, при которой ветер не будет попадать в микрофон создавая дополнительный и часто очень неприятный шум для собеседника. Внизу «ножки» корпуса наушников, где и располагаются микрофоны, есть специальная заслонка, которая сконструирована так, чтобы уменьшить попадание ветра в динамик, но при этом пропускать звуки.

Кроме этого, в Huawei обещают очень низкую задержку передачи звука в играх при использовании FreeBuds 3, она должна составлять не больше 190 мс. По данным компании, это меньше, чем у основных конкурентов.

В каждом наушнике установлен аккумулятор на 30 мАч, а в кейсе на 410 мАч. Вес одного наушника при этом составляет 4,5 грамма, а зарядного кейса – 410 граммов. Автономность FreeBuds 3 заявлена на уровне 4 часов, а встроенной в зарядный кейс батареи хватит ещё на плюс 20 часов работы. FreeBuds 3 поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку, а сами заряжаются в кейсе от 0 до 100% за 60 минут.

К смартфону они подключаются сразу, как только пользователь открывает их зарядный кейс, но для этого надо использовать новейшую версию интерфейса EMUI 10, которая основана на Android 10.

К сожалению, во время презентации компания Huawei не сообщила о стоимости FreeBuds 3, а также дате их поступления в продажу.

Новые цвета Huawei P30 Pro

Как и в прошлом году, компания Huawei привезла на выставку IFA 2019 обновленную версию своего актуального флагмана P30 Pro. Технические характеристики модели остались неизменными, но, чтобы поддержать на неё спрос, компания представила два новых цвета: тёмно-синий и розовый.

Их особенностью также является новый дизайн тыльной крышки, которая теперь разделена на две части: верхняя осталась глянцевой, а большая часть нижней стала матовой. Благодаря этому аппараты стали ощущаться в руке ещё приятнее и теперь собирают меньше отпечатков пальцев.

Huawei P30 Pro в новых цветах поступят в продажу сразу с новой операционной системой Android 10 и новой оболочкой EMUI 10, о которой я расскажу в отдельном материале.