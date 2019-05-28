Обзор смартфона Honor 10i





Недорогие смартфоны всегда перенимали флагманские возможности. То, что какое-то время назад появилось у топовых устройств, по истечении определённого срока должно появиться в среднем и бюджетном сегментах. Сейчас это время сокращается. Не так давно ультраширокоугольные объективы были только в списке флагманских характеристик, а уже сегодня их можно найти в намного более доступных смартфонах. Одним из них является свеженький Honor 10i. С его камерами и всеми другими возможностями мы сегодня и познакомимся.

Комплектация и первые впечатления

Поставка Honor 10i совершенно привычная: смартфон, блок питания со съемным кабелем и «скрепка». Изначально на стекле есть заводская защитная пленка, что станет приятным бонусом для многих пользователей. Тем более с такой диагональю экрана это довольно важный подарок от производителя, ведь чем больше дисплей, тем легче его повредить.

Важной деталью в начале работы будет открытие лотка SIM-карты и карты памяти. Дело в том, что прямо рядом с ним находится отверстие дополнительного микрофона и вместо открытого лотка можно получить продавленный микрофон. В остальном настройка устройства практически ничем новым не отличается от подобных устройств. Логично, тут все выглядит как у практически любого смартфона Huawei.

Дизайн и удобство использования

Заметной отличительной особенностью смартфонов Honor (и Huawei) остается цвет корпуса. Переливчатый градиент с яркими расцветками действительно делают не так много производителей. Из вариантов цветов есть синий, красный и обычный черный. Выглядит это все еще неплохо, но уже довольно быстро перестает обращать на себя внимание во время использования. Также стоит помнить, что задняя крышка пластиковая, с глянцевым покрытием. Она магнитит пыль, а отпечатки рук на ней не сильно заметны. Крышка наверняка быстро наберется царапин и потертостей даже у аккуратного пользователя. Также глянец и на боковинах, поэтому все же лучше будет спрятать корпус в чехол.

Сам смартфон ожидаемого размера, как для такой диагонали экрана — 154,8×73,64×7,95 мм, а весит всего 164 грамма. Благодаря сглаженным углам, устройством вполне легко пользоваться. Но управляя одной рукой, естественно, смартфон придется все время перехватывать. Делать это тоже лучше с лишней осторожностью, ведь глянцевый пластик никогда не был самым цепким материалом. Опять же, чехол решит и эту проблему, хотя и сделает корпус немного больше.

С количеством и расположением всех кнопок и разъемов производитель пошел по уже давно проверенному пути, так что с эргономичностью все просто и доступно. Другое дело, экономия на некоторых компонентах привела к тому, что заряжать смартфон придется через micro USB, а не более современный и удобный разъем Type-C. Зато порадует устройство наличием порта для наушников и привычным сканером отпечатков пальцев.

Смартфоны начальной и средней ценовых категорий все больше становятся похожи друг на друга. Можно сказать, что Honor 10i является типичным представителем таких гаджетов, дизайн которого соответствует большинству современных негласных стандартов. Что действительно позволяет компании сделать его уникальным среди конкурентов, это окрас корпуса, который выглядит интереснее обычных монотонных вариантов. Но на практической стороне использования это особо не сказывается, и если не обращаться внимание на цвет, то в быту эта модель мало чем отличается от своих соперников.

Дисплей

Виновниками таких размеров корпусов смартфонов стали экраны. В Honor 10i это 6,21-дюймовый дисплей, который получил популярный каплевидный вырез для камеры. Если он сильно мешает глазам, его можно замаскировать черной полосой. При этом с полноэкранными приложениями (играми, например) нет конфликтов и система хорошо придерживается границы выреза. Соотношение сторон составляет, опять же, привычное для вытянутого экрана значение — 19,5:9. Разрешение соответствующее — 2340×1080 точек.

Картинкой в этой модели занимается IPS-матрица. Как обычно для Honor, тут есть два цветовых профиля: Vivid и Normal. Охват у них, конечно, отличается, но не принципиально. Более заметна разница цветовой температуры, где Vivid оказывается «холоднее» нормы, а Normal как раз «теплее». При этом более подходящим на практике показался предустановленный Vivid. В любом случае, дисплей довольно приятный в повседневном использовании.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Normal:

Смартфон неплохо умеет управлять подсветкой в зависимости от освещения. Максимальный уровень яркости составил 305 кд/м², что не очень много, но рассмотреть картинку в солнечный день все равно можно. Так как на экране изначально есть защитная пленка, следы от пальцев легко остаются на поверхности, но и удаляются без особого труда. С сенсором все хорошо, но софт не всегда способен распознать случайное касание и случаются ложные нажатия где-то рядом с рамкой. Еще, как даже флагманы материнской компании, Honor не умеет включать режим Eye Comfort с привязкой к закату и восходу солнца. Других недочетов во время использования я не заметил, а в целом пользоваться экраном все же понравилось.

Звук

Бюджетные смартфоны обычно оснащаются не самыми интересными динамиками. И это в принципе легко простить. Чего все же очень хочется, так это услышать, как разговорный динамик помогает основному при воспроизведении видео. Качества звука тут хватит для сопровождения роликов в интернете, но слышать его хотелось бы с обеих сторон экрана. Для музыки все же захочется воспользоваться наушниками.

И это не будет проблемой, ведь тут нашлось место для привычного разъема для проводных наушников. Использовать весь потенциал хороших наушников такой смартфон, увы, не сможет, но тем не менее для прослушивания музыки на прогулке или в длинной очереди здешних возможностей хватит.

Громкости разговорного динамика достаточно, чтобы слышать собеседника возле дороги. Микрофон тоже неплохо передает голос владельца, а система шумоподавления будет стараться отключать микрофон, когда пользователь молчит.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Для быстрого доступа в систему тут можно использовать популярные сегодня варианты со сканированием лица и/или отпечатков пальцев. Для первого используется фронтальная камера. Она не сработает в темноте, как и в случае, если на пользователе будут солнцезащитные очки. Да и в целом это не самый безопасный способ аутентификации, о чем предупреждают все смартфоны, которые используют именно камеру, а не инфракрасные датчики. Но когда нет сложных условий, на срабатывание уходит очень мало времени.

Более надежным будет емкостный сканер отпечатков пальцев на «спинке» корпуса. Лично для меня он удобно расположен и привыкать к его позиции совсем не нужно. С точностью его работы тоже все отлично. Сканер очень быстро срабатывает и практически моментально «открывает» смартфон. При этом он не такой привередливый, как бывают оптические, встроенные под экран.

Производительность и ПО

Внутри Honor 10i работает восьмиядерный Huawei Kirin 710, где за обработку графики отвечает Mali-G51. Вариантов с памятью нет, доступна только одна, но хорошая опция — 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Если накопителя по каким-то причинам будет недостаточно, дополнительно можно воспользоваться картой памяти microSD, но она потеснит вторую SIM-карту. На коммуникациях сэкономили, поэтому смартфон не сможет подключиться к диапазону Wi-Fi 5 ГГц, а Bluetooth тут версии 4.2. Но не обошлось и без NFC.

Правда, хорошо работать смартфону практически ничто не мешает. В повседневном использовании такой производительности совершенно хватает. Например, в PUBG Mobile можно сыграть на средних настройках графики, в то время как простые задачи в духе браузинга, социальных сетей, почты и прочего вовсе работают без задержек и прочих неприятностей. Небольшой лаг можно чаще всего встретить при повороте экрана, но это частый случай на Android. Несмотря на это, во время тестирования смартфон очень вменяемо работал.

С Android 9, который дополнен EMUI 9.0.1 и практически такой же «начинкой» мы уже встречались на примере Huawei P Smart 2019. Тут же нет каких-либо дополнений или изменений в интерфейсе.

Автономность

Еще из общего с P Smart 2019 оказалась батарея. Ее емкость тут составляет те же 3400 мА•ч. В тесте PCMark смартфон работал 7 часов 41 минуту. При этом, за проведенное со смартфоном время в конце дня у меня ни разу не оставалось меньше 40% заряда, что субъективно получается довольно хорошим результатом. На день-полтора рассчитывать явно можно, а те пользователи, которые не так активно пользуются смартфоном, и вовсе смогут заряжать устройство раз в пару дней.

Комплектный блок питания полностью зарядит Honor 10i за два часа. Само собой, о поддержке быстрой зарядки или индукционных станций тут речи нет. Ну и покупая такое устройство все еще придется мириться с не самым удобным разъемом для зарядки.

Камеры

Довольно быстро тройные блоки камер стали появляться и в недорогих устройствах. У Honor 10i есть основной сенсор с разрешением 24 МП (ƒ/1.8), которому для определения глубины ассистирует еще один с разрешением 2 МП (ƒ/2.4). Третья камера ультраширокоформатная с разрешением 8 МП (ƒ/2.4) и углом захвата 120°. Последняя становится трендом и в скором времени будет встречаться все чаще. В Honor же не медлили.

Изначально основная камера снимает в 12 МП. Снимки при этом получаются соответствующими классу устройства. Часто камере не хватает света в помещении, бывают промахи с фокусировкой. Зато есть искусственный интеллект, который делает конечную фотографию лучше в зависимости от обстоятельств. Да и в целом при определенных условиях можно сделать вполне хороший кадр. С функцией портретной съемки сюрпризов не получилось — с границами объекта все равно бывают проблемы. Ночью камере сложно правильно навестись и теряется очень много деталей, а Night Mode делает снимки с сильным овершарпом.

Видео можно снимать в разрешении максимум 1080р, при этом нет оптической стабилизации. И для записи роликов можно использовать только основную камеру.

Отдельный упор сделан на наличие ультраширокоугольной камеры. Так как и разрешение у нее меньше, и светосила не такая, как у основной, между камерами хорошо заметна разница. У этой все хуже с деталями и балансом белого, да и с количеством света ей заметно сложнее. Зато в удобных для нее условиях получается интересный кадр с эффектом «рыбьего глаза», который далеко не каждый смартфон может себе позволить.

Фронтальная камера с разрешением аж 32 МП делает приличные снимки. При этом она тоже умеет «мылить» фон и улучшать снимки с помощью AI. Даже в «теплом» домашнем освещении камера хорошо подбирает баланс белого и неплохо передает цвета.

В приложении камеры пока не появилось чего-то кардинально нового. Оно простое в использовании и в принципе похоже на большинство других.