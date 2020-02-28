Обзор смартфона Motorola One Macro

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Большое количество пользователей довольно лояльно относится к бренду Motorola. Кто-то владел раскладушкой Razr лет 10-15 назад, многим нравился дизайн Moto X с возможностью кастомизации тыльных панелей, некоторым пришлись по душе модели с небьющимися экранами и возможностью установки дополнительных модулей. Последнее время дела у Motorola шли не очень, бренд выпускал далеко не самые интересные смартфоны. Но с выходом линейки Motorola One ситуация может измениться в лучшую сторону, и сегодня мы познакомимся с одним из ее представителей — моделью One Macro.

Дизайн и материалы

Motorola One Macro — это смартфон недорогого ценового сегмента. Поэтому не стоит удивляться наличию полностью пластикового корпуса. Тем не менее, выглядит аппарат довольно нарядно, по крайней мере, вот в таком фиолетовом цвете с легким градиентом (также доступен вариант в синей расцветке). Из минусов глянцевого корпуса — хорошо видны отпечатки пальцев, но они легко убираются.

Фронтальная панель, пожалуй, самое неинтересное место в бюджетных устройствах. В верхней части экрана присутствует каплевидный вырез, вокруг самого же дисплея довольно большие рамки, особенно нижняя. На правом торце расположена кнопка питания и качелька регулировки громкости. Последняя, по моему мнению, находится слишком высоко, из-за чего приходится каждый раз изловчаться, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Слева расположен лоток для двух SIM-карт или одной SIM и карты памяти microSD. На нижнем торце — USB Type-C и динамик, на верхнем — 3,5-мм аудиоразъем. Также отмечу, что заявлена защита от брызг по стандарту IPX2.

Дисплей Motorola One Macro

Диагональ установленного в Motorola One Macro IPS-дисплея составляет 6.2 дюйма, соотношение сторон 19:9. К качеству экрана претензий нет — у него хороший запас яркости и приятная цветопередача.

Немного огорчает HD+ разрешение (1520х720 точек), из-за чего порой заметна небольшая зернистость. Но в целом картинка выглядит приятно, текст хорошо читабелен, есть олеофобное покрытие.

Сканер отпечатков

На тыльной панели Motorola One Macro расположен сканер отпечатков пальцев, который украшен логотипом бренда. Срабатывает он мгновенно, никаких нареканий. В системе можно включить жест свайпом по сканеру для открытия шторки уведомлений. Кроме того, поддерживается и разблокировка по лицу пользователя, используя фронтальную камеру. Но эффективность ее работы сильно зависит от освещения.

Производительность

Motorola One Macro оснастили восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P70 с видеоускорителем Mali-G72 MP3. Для повседневных задач его хватает с головой, но в требовательных играх придется выставлять низкие или средние настройки. В синтетических тестах показатели, ожидаемо, средние.

Оперативной памяти в смартфоне установлено 4 ГБ. Емкость встроенного хранилища составляет 64 ГБ. Установлены модули Wi-Fi 4 (2,4 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS. NFC, к сожалению, нет.

Работает One Macro под управлением чистого Android 9 Pie. Если честно, после тестирования бюджетных смартфонов с собственными оболочками, переход на стоковый Android похож на манну небесную. Интерфейс летает, так и не скажешь, что у тебя в руках недорогой девайс. В настройках есть раздел с фирменными фишками Moto. Там можно активировать различные жесты и прочие полезные функции.

Камеры Motorola One Macro

Как можно догадаться из названия, главной фишкой Motorola One Macro является его макрокамера. Она даже отделена от двух других модулей на тыльной панели. Фото на нее, в принципе, получаются неплохими, если вы любите экспериментировать со съемкой, можно добиться интересных результатов. Но разрешение сенсора всего 2 мегапикселя и этот факт портит всю картину. У снимков малая детализация, а как только освещения становится меньше, появляется большое количество шумов. Уж если Motorola делала акцент на «Macro», то могла бы установить модуль посерьезнее.

Два других модуля камеры имеют разрешение 13 мегапикселей (основная камера) и 2 мегапикселя (сенсор глубины). Фронтальная камера получила 8 мегапиксельный сенсор. К основной камере претензий меньше, чем к макро. Фото получаются вполне неплохими, пока дело не доходит до сумерок. Тогда имеем потерю детализации, появление шумов и прочих артефактов. Отдельного ночного режима нет, поэтому в темное время суток нужно постараться, чтобы получить хороший снимок.

Аудио

В Motorola One Macro установлен один динамик на нижнем торце. У него хороший запас громкости, будильник вы точно не проспите. Но качество звучания среднеее. Из плюсов — наличие 3,5-мм аудиоразъема.

Автономность Motorola One Macro

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мАч. Вполне типичное значение для 2020 года. Вкупе с HD-экраном и не самым требовательным чипсетом, Motorola One Macro способен проработать 1,5-2 дня без особых проблем. В тесте PCMark результат 7 часов 11 минут.

Немного смущает только комплектное зарядное устройство мощностью 10 Вт. Несмотря на то, что на сайте Motorola его называют rapid, скорость зарядки далеко не рекордная. Порядка двух часов необходимо, чтобы пополнить заряд.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: производительность, чистый Android, автономность Минусы: низкое разрешение модуля макрокамеры, отсутствие NFC Вывод: Motorola One Macro - хороший смартфон, который надо было назвать иначе. Ведь акцент на макросъемке очень слабо подтверждается на практике камерой аппарата. В остальном же, это хороший недорогой смартфон, которому не хватает только NFC Технические характеристики Motorola One Macro XT2016-1 4/64GB Ultra Violet

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9 Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 или 1 + карта памяти Процессор MediaTek Helio P70 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2 Аккумулятор 4000 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,2 Разрешение 1520x720 Тип матрицы IPS PPI 270 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея - Основная камера, Мп 13 (f/2.0) + 2 (f/2.2) + 2 (f/2.2) Видеосъемка FullHD Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 (f/2.2) Стандарты связи LTE band 1/2/3/45/7/8/19/20/38/40/41 Wi-Fi 802.11n Bluetooth + (4.2) GPS + IrDA - FM-радио + Аудиоразъем + NFC - Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 157.6 Ширина, мм 75.41 Толщина, мм 8.99 Вес, г 186 Защита от пыли и влаги IPX2 Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатка пальцев

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление смартфона Motorola One Macro на обзор