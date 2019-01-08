Обзор смартфона Nokia 6.1 Plus

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Компания HMD Global продолжает продвигать смартфоны под брендом Nokia. И пускай до былой популярности далеко, но продаются аппараты Nokia вполне успешно. У них действительно неплохо получаются модели среднего ценового сегмента на “голом” Android. Все они относятся к программе Android One, а это значит, что будут оперативно получать обновления системы и безопасности. Nokia 6.1 Plus — как раз один из представителей смартфонов-середнячков Nokia, посмотрим что он умеет.

Комплектация Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus поставляется в небольшой плоской коробке квадратной формы. В комплекте — сам смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство, скрепка для извлечения лотка, формальная проводная гарнитура и документация.

Дизайн и материалы

Смартфоны Nokia не отличаются крайней оригинальностью. Используются уже проверенные решения и материалы. Герой обзора представляет из себя традиционный “бутерброд” из двух стеклянных панелей (в данном случае Gorilla Glass 3) и металлической рамки немного закруглённной формы.

Мода на вырезы в верхней части экрана не обошла стороной и Nokia. В смартфоне он есть, как и модные закруглённые углы. Вытянутая форма дисплея 19:9 позволила сделать ширину корпуса очень небольшой при диагонали дисплея 5,8 дюйма. В верхнем вырезе разместили разговорный динамик, фронтальную камеру и датчики.

Кнопки управления громкостью и питанием на правом торце, они тоже сделаны из металла. Снизу — разъём USB Type-C, прорези основного динамика и разговорный микрофон. Сверху — ещё один микрофон и разъём 3,5 мм для наушников. Лоток разместился слева:

Задняя стеклянная крышка выглядит презентабельно, но только если её регулярно протирать: отпечатки пальцев появляются очень быстро. В этом плане белый вариант был бы практичнее, но чёрный смотрится более «дорого». Сканер отпечатка пальцев на привычном месте, под основной камерой.

Два объектива основной камеры размещены в вертикальной ориентации под общим, немного выступающим над поверхностью смартфона стеклом. Ниже — двойная светодиодная вспышка:

Внешний вид смартфона нельзя назвать оригинальным: материалы корпуса, как и экран с вырезом — типичные решения, которые используются сейчас большинством производителей смартфонов. Но он оказался очень удобным в использовании благодаря удачной форме и небольшой ширине корпуса. К сборке претензий нет, всё подогнано хорошо.

Дисплей

Nokia 6.1 Plus оснащён 5,8-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 19:9, скруглёнными углами, вырезом и разрешением 2280х1080 точек, пиксельная плотность — 432 ppi. Защищает его Gorilla Glass третьего поколения с очень неплохим олеофобным покрытием.

По нашим замерам, максимальная яркость составляет 425,147 кд/м2, яркость чёрного поля — 0,495 кд/м2, а контрастность — 859:1. В целом, запаса яркости достаточно для комфортной работы, но на ярком солнце явно будет немного выцветать. Углы обзора максимальные, в крайних точках несколько снижается контрастность. Калибровка — не самое сильное место экрана Nokia 6.1 Plus: он ощутимо уходит в холодные оттенки из-за ощутимого перебора синего и недостатка красного:

Платформа и производительность

В качестве платформы Nokia 6.1 Plus используется восьмиядерный 14-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это решение среднего сегмента с четырьмя ядрами Kryo 260 Gold (кастомизированные Cortex-A73) и четырьмя Kryo 260 Silver (кастомизированные Cortex-A53). Максимальная тактовая частота — 1,8 ГГц, видеоускоритель — Adreno 509. 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной eMMC 5.1.

В бенчмарках Nokia 6.1 Plus набирает соответствующее количество баллов. Для игр смартфон также вполне подходит, но в самых требовательных, как PUBG стоит устанавливать низкий уровень настроек графики, тогда FPS будет комфортным. При длительных пиковых нагрузках сам смартфон практически не греется, а перегрев внутренностей минимален. Процессор троттлит до 92%, что более, чем нормально:

К беспроводным интерфейсам вопросов почти не возникло. С сетями LTE/3G аппарат работает отлично, есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 ГГц, Bluetooth 5 LE и даже FM-радио. Но NFC, к сожалению, отсутствует. Для контента предусмотрен накопитель на 64 ГБ, кому не хватит — карту MicroSD можно вставить вместо второй SIM-карты:

Интерфейс и ПО

Nokia 6.1 Plus работает на самой актуальной версии Android 9 Pie. Смартфон является частью программы Android One, что даёт надежду на регулярные и оперативные обновления. Сам по себе интерфейс работает очень шустро, а благодаря отсутствию оболочек, всё знакомо и на своих привычных местах:

Если кто-то ещё не пользовался последней версией Android, то стоит отметить наличие нового варианта навигации жестами вместо навигационной панели и немного переделанный диспетчер приложений в виде горизонтальной карусели больших карточек. Для перехода к двухоконному режиму необходимо зажать значок нужного приложения. Также поддерживаются жесты с помощью сканера отпечатков пальцев (вызов шторки, к примеру):

Также теперь доступна функция Digital Wellbeing, которая первоначально была только на Google Pixel. Она позволяет отслеживать и регулировать и ограничивать время, потраченное на приложения или на использование смартфона в целом.

Вырез экрана можно скрыть горизонтальной чёрной полосой. Но из-за закруглённых углов самого экрана, выглядит это не идеально. Эта функция доступна только в режиме разработчика и называется «повна рамка» в украинском варианте:

Камера Nokia 6.1 Plus

Интерфейс камеры — одно из немногих приложений, которое в Nokia 6.1 Plus своё, а не стоковое Android.

Основная камера включает в себя 16-мегапиксельный основной модуль с диафрагмой f/2.0 и дополнительный на 5 МП, f/2.2. Она очень неплохо справляется со своими задачами. С детализацией и адекватностью баланса белого при хорошем освещении всё хорошо. Ночью, разумеется, появляются шумы, размытость и чёткое фото получить сложнее. Хотя это привычно для данного ценового сегмента смартфонов:

Размытие заднего фона в большей части случаев работает адекватно:

Автономность

Питается смартфон от аккумулятора 3060 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Ёмкость нельзя назвать выдающейся по нынешним меркам. Но по части автономности Nokia 6.1 Plus оказался очень неплох: полтора дня при активном использовании (стандартный набор звонков, мессенджеров, почты, фото и веб-серфинга плюс бенчмарки и приличное количество фото). Синтетические тесты также показывают очень неплохие результаты:

Есть режим энергосбережения и технология Adaptive Battery (особенность Android 9 Pie).

Её суть заключается в том, что ОС изучает поведение владельца и выгружает неиспользуемые приложения из памяти, отдельно можно вносить некоторые приложения самостоятельно.