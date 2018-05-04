Обзор смартфона Nokia 6.1

В прошлом году компания HMD Global представила новую линейку смартфонов Nokia на базе Android, в частности, Nokia 6 – довольно интересную модель среднего уровня, достоинств у которой было явно больше, чем недостатков. Прошел год, и компания предложила ее обновленную версию – Nokia 6.1, или, как ее еще называют, Nokia 6 (2018).

Комплектация

Дизайн упаковки остался примерно таким же, как и у предыдущей «шестерки» — небольшая коробка с изображением смартфона «почти в натуральную величину», внутри также можно найти руководство пользователя, зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для извлечения лотка SIM-карты и простенькую гарнитуру.

Дизайн и эргономика

Nokia 6.1 выглядит весьма похожей на предыдущую модель, с легким обновлением дизайна. Экран прикрыт защитным стеклом 2.5D (Corning Gorilla Glass 3), корпус цельный металлический, с ровными, «рублеными» боковыми гранями, слегка «смягченными» тонкими фасками (у черной модели они бронзового цвета, у белой – стального, у синей – золотого). Надо сказать, благодаря такому решению (кроме фасок, в этот цвет покрашены грани боковых кнопок и «обводы модуля камеры) Nokia 6.1 сразу приобретает свой собственный стиль и внешне заметно отличается от стандартного дизайна Android-смартфона.

Собран аппарат отлично, при скручивании ничего не люфтит и не скрипит, и в целом в руках он выглядит и ощущается как более дорогая модель. По своим габаритам это смартфон чуть больше среднего размера, от других моделей с такой же диагональю экрана особо не отличается; разве что за счет подчеркнуто широких боковых граней он может казаться толще, чем другие смартфоны со скошенными гранями.

По сравнению с прошлогодней моделью он стал самую малость толще и короче на полсантиметра (что благотворно сказалось на рамках вокруг экрана – они хоть и выглядят слишком большими сверху и снизу по сравнению со смартфонами с пропорциями экрана 18:9, но все равно заметно более узкие, чем у Nokia 6 2017 года).

Тыльная сторона и боковые грани – обычные матовые, в руке телефон лежит хорошо, не выскальзывает, однако ощутимо острые «ребра» могут понравиться не всем. Также надо отметить, что Nokia 6.1 довольно увесистая – 172 г.

Качелька громкости и кнопка включения расположены на правой боковой грани и довольно высоко, так что при разблокировке большой палец сразу ложится на нужную кнопку. Слева можно найти лоток на две SIM-карты, наверху – мини-джек для подключения гарнитуры, снизу – разъем USB Type-C, микрофон и мультимедийный динамик.

В отличие от предыдущей модели, у Nokia 6.1 экранные системные кнопки, а сканер отпечатков пальцев расположен не под экраном, а сзади – откровенно говоря, не самое удачное решение, поскольку вслепую на него попасть получается не всегда (он находится слишком низко, так что палец автоматически ложится на вспышку тыловой камеры, плюс углубление, в котором он расположен, слишком мелкое и плохо определяется на ощупь).

Экран

Характеристики дисплея у Nokia 6.1 такие же, как и у прошлогодней модели: IPS-экран с диагональю 5,5″, с разрешением Full HD и плотностью пикселей 403 PPI. Соотношение сторон здесь обычное, 16:9, никакой «моноброви» — в общем, все вполне традиционно.

Экран довольно яркий – 401 кд/м², на улице он оказывается вполне читаемым, хоть и заметно блекнет. Стоит также отметить хороший, как для IPS, черный цвет, что дает приличную контрастность – больше 1000:1. Субъективно изображение на этом экране выглядит хорошо сбалансированным по насыщенности, с яркими и сочными цветами – тесты в основном подтверждают эти впечатления, показывая довольно широкий цветовой охват, на удивление почти ровную кривую гаммы в районе стандартного значения 2.2 и несколько завышенную температуру, придающую картинке чуть холодный оттенок. В настройках можно активировать «ночной режим» (вручную или по расписанию), делающий изображение более теплым и приятным для чтения в полумраке — кроме того, с помощью его ползунка интенсивности можно просто чуть-чуть поднять общую температуру на постоянной основе, если картинка кажется излишне «синей». Подытоживая – у Nokia 6.1 оказался достаточно качественный дисплей, особенно как для смартфона данной ценовой категории.

Звук

Несмотря на то что в Nokia 6.1 используется только один мультимедийный динамик (в прошлой модели было «квази-стерео», при котором разговорный динамик также при необходимости включался в игру), звук у нового смартфона оказывается неплохим – он громкий и достаточно насыщенный (хотя высокие частоты и звучат довольно резко), услышать звонок не составит труда даже в достаточно шумной обстановке.

Платформа и производительность

Одним из самых заметных новшеств у Nokia 6.1 стал переход на чипсет Qualcomm Snapdragon 630. Это новый и весьма удачный чипсет среднего уровня, предлагающий на треть более высокую производительность по сравнению со своим предшественником, Snapdragon 625 – и очень ощутимый апгрейд по сравнению с 430-м чипсетом, который использовался в прошлогодней Nokia 6. CPU – восьмиядерный Cortex-A53 (4 ядра могут работать на частотах до 2,2 ГГц, еще 4 – до 1,8 ГГц), GPU — Adreno 508, доступны две версии смартфона, отличающиеся объемами оперативной памяти и внутреннего хранилища – 3/32 и 4/64 ГБ. В нашем распоряжении оказался первый вариант (в нем пользователю доступно ~20 ГБ внутренней памяти).

Nokia 6.1 является участником программы Android One – соответственно, в качестве операционной системы здесь используется абсолютно чистый Android 8.1 с самым свежим на момент написания обзора, апрельским, патчем безопасности. Кроме всего прочего, это означает отсутствие предустановленных производителем приложений вроде аудиоплеера или фотогалереи – для этих целей «из коробки» можно использовать только оригинальные приложения Google: Photos, Play Music и т.д.

В синтетических бенчмарках смартфон демонстрирует очень хорошие, как для своего класса, результаты, «голый» Android работает быстро и плавно, смартфон ощущается очень отзывчивым и «шустрым» в повседневных задачах. Под сильной нагрузкой корпус нагревается, но не очень сильно, тротлинг замечен не был.

Камера

Технические характеристики модуля камеры у Nokia 6.1 такие же, как у прошлогодней модели – 16-мегапиксельный сенсор, диафрагма f/2.0, эквивалентное фокусное расстояние 27 мм, система фазового автофокуса и двойная вспышка.

У приложения камеры очень простой интерфейс: панель инструментов напротив основной группы кнопок (спуск, переключение фото/видео и вызов галереи) содержит переключатель между тыловой и фронтальной камерами, выбор режима вспышки, активацию HDR, включение таймера затвора, кадра-в-кадре и «улучшателя», плюс подменю с панорамной съемкой, активацией «профи»-режима (в котором доступны регулировки баланса белого, чувствительности, экспокоррекция и режим автофокуса) и системные настройки — именно здесь находятся выбор разрешения, включение геотегов и т.д. К слову, максимальный размер снимка, 16 Мп, доступен при соотношении сторон 4:3; при переключении в 16:9 он уменьшается до 8 Мп.

В идеальных условиях, ярким солнечным днем, камера позволяет получить достаточно качественные снимки – с низким уровнем шума, естественными цветами и достаточно точным балансом белого. Снимки выглядят четкими, однако на мелких деталях детализация ощутимо страдает даже здесь — например, трава или ветки деревьев (особенно по краям кадра).

Динамический диапазон довольно посредственный, из-за чего в контрастных сценах будут наблюдаться засветы на ярких участках (например, небо), а тени могут получаться излишне глубокими. Активация HDR в такой ситуации делает снимок более насыщенным и позволяет получить хорошо проработанные светлые зоны, однако тени становятся еще более глубокими, и в целом HDR-снимок нередко субъективно кажется более темным, чем следовало бы.

При недостаточном освещении, в помещении или в темное время суток, детализация сильно снижается, уровень шумов возрастает (хоть и не запредельно – включается «шумодав», который заметно «замыливает» картинку), а автоматический баланс белого вполне может «промахнуться» при сложном освещении. Зато в такой ситуации использование режима HDR нередко может заметно улучшить снимок – провалы в тенях в таких сюжетах будут не так сильно бросаться в глаза, а вот хорошо проработанные детали на ярких участках визуально кадр «спасают».

В целом, камера выглядит достаточно неплохо, тем более в своей ценовой категории.

Автономность

В Nokia 6.1 установлен аккумулятор емкостью 3000 мА*ч – такой же, что и у предыдущей модели. Однако, похоже, за счет перехода к 14-нм техпроцессу в Snapdragon 630 (против 28 нм у Snapdragon 430) производителю удалось добиться заметно лучшей автономности – если Nokia 6 в «батарейном» тесте PCMark год назад продержалась 6,5 часов, то модель 2018 года – уже почти 8 часов. В условиях реальной эксплуатации ее уверенно хватает на полтора дня при средней нагрузке, в режиме разумной экономии она вполне способна продержаться и двое суток. Кстати, у Nokia 6.1 появилась функция быстрой зарядки, которой так не хватало предыдущей модели – с фирменным ЗУ она способна зарядиться до 50% всего за полчаса (корпус при этом заметно нагревается – даже сильнее, чем под нагрузкой в бенчмарках).