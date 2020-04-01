Обзор смартфона Oppo A31





Бренд Oppo все увереннее чувствует себя на украинском рынке, расширяя свой ассортимент представленной продукции. В этой статье мы посмотрим на нового представителя недорогого ценового сегмента, модель Oppo A31. Давайте посмотрим, сможет ли устройство составить конкуренцию бюджетникам от Xiaomi, Huawei и Samsung.

Дизайн и материалы

Внешний вид Oppo A31 не может похвастаться какими-то оригинальными решениями. Тем не менее, зеленая и бело-зеленая расцветки выглядят очень симпатично, во многом за счет того, что они имеют матовое покрытие тыльной крышки. А вот черный вариант, который приехал к нам на обзор, в этом плане проигрывает. Глянцевый черный выглядит презентабельно и солидно, но ровно до того момента, как вы берете его в руки. После этого весь корпус постоянно в отпечатках пальцев. Благо, в комплекте есть силиконовый чехол, который может частично решить эту проблему.

В остальном же претензий к эргономике устройства практически нет — смартфоном вполне удобно можно пользоваться одной рукой, все кнопки находятся там, где надо. Единственное, что не понравилось, так это отсутствие явно выделенной зоны сканера отпечатков пальцев. Его довольно сложно нащупать с первого раза, из-за чего часто промахиваешься, когда хочешь разблокировать смартфон.

На правом торце Oppo A31 находится кнопка питания, на левом — кнопки регулировки громкости и слот для двух SIM-карт и карты памяти microSD. Снизу расположился 3,5-мм аудиоразъем, динамик и порт microUSB (к сожалению, Oppo пока что не переходит на USB Type-C в бюджетниках).

Дисплей Oppo A31

Oppo A31 оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600х720 точек. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Типичное значение яркости дисплея — 480 нит. За время использования смартфона какого-либо дискомфорта при работе с экраном не было. В 2020 году в бюджетные аппараты все чаще устанавливаются качественные матрицы с хорошей цветопередачей и яркостью. Oppo A31 — не исключение.

Сканер отпечатков

О сканере отпечатков пальцев я уже вспоминал выше, когда рассказывал о том, что его сложно нащупать с первого раза. Но к скорости его работы вопросов нет. Альтернативным вариантом биометрической аутентификации является разблокировка по лицу пользователя. Она также весьма шустро работает, даже в условиях недостаточного освещения.

Производительность Oppo A31

Внутри Oppo A31 установлена восьмиядерная SoC MediaTek Helio P35 (4x 2,3 ГГц ARM Cortex-A53, 4x 1,8 ГГц ARM Cortex-A53), графику обрабатывает ускоритель PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти — 4 ГБ (LPDDR4x). Емкость встроенного хранилища — 64 ГБ. В синтетических тестах смартфон показывает не самые выдающиеся результаты, но на практике все гораздо лучше. В повседневных задачах (мессенджер, камера, соцсети, браузер) все стабильно работает. С играми устройство справляется неплохо, но в требовательных придется ставить низкие или средние настройки, и можно играть.

Из беспроводных модулей доступны Wi-Fi 5 (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS. К сожалению, модуль NFC отсутствует, это один из главных минусов девайса. Работает Oppo A31 под управлением Android 9 и оболочки ColorOS 6.1.2. Система предлагает пользователю множество различных настроек, но хотелось бы видеть уже Android 10 и на бюджетниках Oppo.

Камеры

Основная камера в Oppo A31 состоит из трех модулей. Главный — 12-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.8. Также установлено два 2-мегапиксельных модуля — один из них это сенсор глубины, второй отвечает за макросъемку. В дневное время суток при хорошем освещении камера отрабатывает весьма неплохо. Снимкам, пожалуй, не хватает детализации. При небольшом увеличении становится заметно замыливание и шумы. В то же время смартфону хорошо удается съемка с близкого расстояния. Отдельного ночного режима не предусмотрено. Чем темнее становится на улице или в помещении, тем быстрее падает качество фото.

Аудио

Смартфон оборудован одним динамиком, который расположен на нижнем торце. Он громкий, но низкие частоты отсутствуют. Для подключения наушников предусмотрен 3,5-мм аудиоразъем.

Автономность Oppo A31

Приятно, что в 2020 году смартфоны с аккумулятором меньше 4000 мАч выходят все реже. В Oppo A31 он даже немного больше — емкостью 4230 мАч. Учитывая наличие HD-экрана и не самой требовательной платформы, батарея может выдерживать полный день при активном использовании смартфона или до двух дней в обычном режиме.