Обзор смартфона realme 6





На рынке существует огромное количество смартфонов среднего и бюджетного ценовых сегментов, есть свои «народные любимцы» типа Xiaomi. В этот же сегмент стремительно врывается и бренд realme, который с недавнего времени официально продаётся в Украине. И, стоит сказать, довольно успешно врывается. Старшая модель из новой линейки, realme 6 Pro оказалась весьма интересной. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на что способен его младший брат realme 6. Он получил ряд ключевых особенностей, как у realme 6 Pro (включая экран 90 Гц и камеру на 64 МП), но стоит немного дешевле.

Комплект поставки

Смартфон поставляется в коробке яркого оранжевого цвета без красочных изображений, с чёрными лаконичными надписями. В коробке — смартфон, зарядное устройство на 30 Вт, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения лотка, силиконовый защитный бампер и стандартная документация. С завода на экран наклеена защитная плёнка. Сложно сказать, насколько она выносливая, но это однозначно приятная и полезная мелочь.

Дизайн и материалы realme 6

realme 6 выглядит современно, хотя и не оригинально. Это — вполне типичный смартфон среднего ценового сегмента с большим дисплеем. Углы экрана традиционно закруглены, а рамки по периметру очень небольшие. Исключение — зазор снизу, он весьма заметный. В отличие от realme 6 Pro, фронтальная камера одинарная. Она также сделана в виде отверстия в экране, но выглядит аккуратнее. Разговорный динамик на своём привычном месте, в тонкой прорези над экраном. Никаких индикаторов уведомлений и прочих дополнительных элементов спереди нет.

realme 6 крупный: 162.1×74,8×8,9 мм, но в руке лежит вполне удобно, насколько это возможно при нынешних диагоналях экранов смартфонов. Рамка пластиковая, окрашена в матовый серебристый цвет. Да, не «холодит» как металл, но ощущается вполне ухватисто и смартфон не норовит выскользнуть. Особенно это важно при использовании одной рукой на ходу. Кнопки управления разнесены по разным торцам. На правом — кнопка питания, которая совмещена с дактилоскопическим сканером, на левом — раздельные кнопки питания и лоток. По расположению кнопок особых претензий нет, они расположены на удачной высоте. Хотя, безусловно, в зависимости от размера ладони возможны разные варианты. Мелкая претензия есть к самим кнопкам: они малость шатаются (и кнопка питания, и кнопки регулировки громкости).

На верхнем торце нет привычного дополнительного микрофона. Судя по наличию двух отверстий снизу, его решили разместить рядом с разговорным. Там же, на нижнем торце находится и стандартный набор из порта USB Type-C, внешнего динамика и разъёма 3.5 мм для наушников.

Задняя панель также сделана из пластика, но уже глянцевого. В отличие от realme 6 Pro, у которого задник стеклянный. Сложно сказать насколько быстро задняя панель покроется царапинами, но за время тестирования она осталась целой. А если использовать защитный бампер, то этой проблемы и вовсе можно избежать. Тактильно — да, чувствуется что в руках не флагман, но используемый пластик вполне качественный. У нас был белый вариант на обзоре, он слегка переливается под разными углами и скорее можно назвать «жемчужным». Он вполне практичен с точки зрения отпечатков пальцев: их практически не видно.

Основная квадрокамера немного выступает за пределы корпуса, что уже практически стандарт для большинства современных смартфонов. Нельзя сказать, что это не напрягает внутреннего перфекциониста. С другой стороны, опять же, бампер в помощь. В целом, смартфон неплохо ощущается в руке и не производит впечатления дешёвого бюджетника. Полноценной защиты у realme 6 нет, но производитель упоминает защиту от брызг. Лучше, чем ничего.

Дисплей

realme 6 оснащён 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400х1080), соотношение сторон составляет 20:9, а пиксельная плотность — 405 ppi. Диагональ чуть меньше, чем у realme 6 Pro (6.6 дюйма), но основное достоинство, частота обновления 90 Гц также присутствует. На данный момент realme 6 — самый доступный смартфон с «быстрым» экраном. Радует, что полезные особенности дорогих смартфонов быстро появляются и в более доступном ценовом сегменте. Визуально экран очень неплох по качеству, запаса яркости достаточно в большинстве случаев. Да, на ярком солнце он немного блекнет, но информация остаётся читаемой.

В настройках экрана, помимо стандартных возможностей изменения масштаба, размера шрифта и регулировка яркости, есть тёмный режим, настройка частоты обновления (60, 90 Гц и автопереключение), регулировка цветовой температуры и загадочная функция «визуальный эффект OSIE», принцип действия которой понять так и не удалось. Отдельных цветовых режимов нет.

Максимальная яркость экрана составила 402.709 кд/м², что в целом не является рекордным показателем, но вполне неплохо. Статическая контрастность — 1060:1. Экран очень неплохо откалиброван, гамма-кривая и цветовые составляющие близки к эталонным графикам, а цветовой охват почти совпадает с sRGB.

Разблокировка realme 6

Сканер отпечатка пальцев в кнопке питания работает быстро и точно. За время использования смартфона «осечек» не было. По поводу самого расположения сканера — личное дело вкуса и однозначно судить, какой из вариантов лучше (сзади, спереди, сбоку) мы не будем.

Распознавание лица работает также быстро, особенно при достаточном количестве освещения. Хотя и в темноте по большей части тоже срабатывает благодаря функции «авторегулировка яркости экрана»: при распознавании в темноте, яркость экрана повышается для подсветки лица владельца. Её можно отключить. Также есть возможность отключения распознавания лиц с закрытыми глазами.

Платформа и производительность

Внутри у realme 6 установлен процессор MediaTek Helio G90T (против Snapdragon 720G в realme 6 Pro). Это — восьмиядерный 12-нанометровый процессор среднего сегмента для любителей игр. В нём используется два ядра ARM Cortex-A76 по 2.05 ГГц и шесть Cortex-A55 по 2.0 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Mali-G76 MC4. Оперативной памяти может быть 4 или 8 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ UFS 2.1. Лоток позволяет установить карту памяти MicroSD не жертвуя второй SIM.

Производительности смартфона достаточно и для комфортной работы оболочки, и для запуска любых приложениях в любом количестве, и для современных игр. В бенчмарках результаты на уровне современных смартфонов среднего сегмента. В некоторых тестах MediaTek Helio G90T даже немного обгоняет Snapdragon 720G. Стабильность работы системы в целом не идеальна и в Throttling Test видны скачки графика производительности, а в конце 15-минутной прогонки — заметное падение. Но в реальных условиях нагрев корпуса ощущается только при длительных играх.

В смартфоне присутствует полный набор необходимых современных беспроводных интерфейсов. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 LE, NFC для бесконтактной оплаты и даже FM-радио. Поддерживаются глобальные системы позиционирования GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo.

Стереозвука в realme 6 нет, хотя при такой стоимости это вполне нормально. Динамик довольно громкий, по качеству — нормально, но не более. В наушниках звук на неплохом уровне: запаса громкости хватает для большинства массовых моделей, качество тоже не вызывает никаких негативных эмоций.

Интерфейс и ПО

realme 6 работает под управлением операционной системы Android 10 с форменной оболочкой realme UI 1.0. Она является своеобразной вариацией Color OS от Oppo, хотя минимальные отличия есть. realme UI 1.0. ближе к чистой версии Android с практически стандартной шторкой (в Color OS она несколько переработана) и отдельным меню приложений по умолчанию, хотя в настройках можно выбрать вариант только с рабочими столами. Оболочка не перегружена и вполне удобна, основные видоизменения касаются внешнего вида. Работает быстро и стабильно. Есть различные варианты навигации по системе и всякие полезные мелочи, как обильное количество жестов для быстрого запуска приложений и мак называемая «Смарт-панель» с быстрым доступом к самым нужным функциям и приложениям.

Камера realme 6

Набор камер realme 6 немного отличается от Pro. Фронтальная камера одна, на 16 МП с диафрагмой 2.0. Сзади всё так же 4 камеры, но вместо телефото модуля установлен 2 МП датчик глубины. Остальные камеры аналогичны. Основной модуль на 64 МП и диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный на 8 мегапикселей, f/2.3, угол обзора 119° и 2-мегапиксельный макро. В целом, неплохой набор, но телефото с зумом была бы не лишней.

Приложение простое и понятное в использовании. Все самые необходимые настройки вынесены на основной экран, а самые используемые режимы съёмки переключаются прокруткой. В меню с дополнительными режимами вынесли макро, панораму, ручной режим, замедленную и ускоренную видеозапись. Смартфон умеет писать 4K 30 fps и FullHD 60 fps.

Учитывая стоимость смартфона, камера очень даже радует своими возможностями. И если в хорошими снимками с приличной детализацией и хорошим динамическим диапазоном в дневное время уже никого не удивишь, то при недостаточном освещении недорогие смартфоны обычно «сливают». Да, ночные фото на reame 6 не лишены шумов, но выглядят очень даже достойно.

Ультраширокоугольная камера, безусловно, во многих случаях бывает очень полезна. И в ясный день она тоже справляется хорошо, но уже вечером фотографии получаются по большей части «шумными» и замыленными.

Макрокамера — не самый полезный модуль в ассортименте, но поиграться можно при хорошем освещении.

Автономность

Ещё одна сильная сторона смартфона — автономность. Аккумулятор на 4300 мАч не выглядит чем-то особенным, но на практике realme 6 оказался очень живучим. Израсходовать заряд батареи за день будет непросто. Да, вполне возможно если очень много играть и гонять камеру. Но при повседневном использовании этого точно не случится. 1.5 дня смартфон держит уверенно, а при более скромном использовании сможет и 2.

А комплектный блок питания VOOC Flash Charge 4.0 на 30 Вт полностью заряжает аккумулятор приблизительно за час.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Качественный экран с высокой частотой обновления; производительность; автономность и быстрая зарядка; камеры; удобная оболочка Минусы: Люфт кнопок, пластиковый корпус Вывод: На данный момент смартфоны среднего ценового сегмента уже не выглядят какими-то ограниченными решениями, в которых нужно мириться с какими-то серьёзными компромиссами. realme 6 — яркое тому доказательство. При своей очень демократичной стоимости он может предложить будущему владельцу качественный экран с частотой обновления 90 Гц, производительную платформу, хорошее время автономной работы, очень быструю зарядку и очень приличные камеры. Из мелких претензий смартфону можно предъявить разве что немного люфтящие кнопки и пластиковый корпус. Технические характеристики Realme 6 8/128GB White

7 299 − 7 299 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10.0 (realme UI) Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Mediatek Helio G90T + ARM G76 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,05 Аккумулятор 4300 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,5 Разрешение 2400x1080 Тип матрицы IPS PPI 405 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея безрамочный дисплей, FHD+, защитное стекло Основная камера, Мп 64 (f/1.8) + 8 (f/2.3, ультраширокоугольный) + B&W (f/2.4) + 2 (f/2.4, макро) Видеосъемка 4K (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0) Особенности камеры основная камера: широкоугольный объектив FOV 78.6°, 6P, Samsung GW1, 1 / 1,7 ", ультраширокоугольный объектив FOV 119°, 5P, портретная линза 3P, макро-линза (фокус 4 см, 3P), режим Ultra 64MP, Super NightScape, панорамный вид, экспертный режим, замедленная съемка, портретный режим, HDR, сверхширокий режим, ультрамакро-режим, распознавание сцены AI, AI Beauty, фильтр, усиление цветности, управление эффектом Bokeh, стабилизация видео; фронтальная кмера: объектив FOV 79.3°, 5P, портретный режим, замедленная съемка, панорамный вид, AI Beauty, HDR, распознавание лиц, фильтр, управление эффектом Bokeh Стандарты связи GSM, WCDMA, TD-LTE: 38/40/41, FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth + GPS + (A-GPS, Glonass, Beidou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 162,1 Ширина, мм 74,8 Толщина, мм 8,9 Вес, г 191 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще боковой сканер отпечатков пальцев (0,29 с для разблокировки), функция быстрой зарядки (полный заряд за 60 минут), датчик магнитной индукции, датчик приближения, Gyro-датчик, датчик ускорения

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Цитрус за предоставление realme 6 на обзор