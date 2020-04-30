Обзор смартфона realme 6

На рынке существует огромное количество смартфонов среднего и бюджетного ценовых сегментов, есть свои «народные любимцы» типа Xiaomi. В этот же сегмент стремительно врывается и бренд realme, который с недавнего времени официально продаётся в Украине. И, стоит сказать, довольно успешно врывается. Старшая модель из новой линейки, realme 6 Pro оказалась весьма интересной. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на что способен его младший брат realme 6. Он получил ряд ключевых особенностей, как у realme 6 Pro (включая экран 90 Гц и камеру на 64 МП), но стоит немного дешевле.
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Комплект поставки
Смартфон поставляется в коробке яркого оранжевого цвета без красочных изображений, с чёрными лаконичными надписями. В коробке — смартфон, зарядное устройство на 30 Вт, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения лотка, силиконовый защитный бампер и стандартная документация. С завода на экран наклеена защитная плёнка. Сложно сказать, насколько она выносливая, но это однозначно приятная и полезная мелочь.
Дизайн и материалы realme 6
realme 6 выглядит современно, хотя и не оригинально. Это — вполне типичный смартфон среднего ценового сегмента с большим дисплеем. Углы экрана традиционно закруглены, а рамки по периметру очень небольшие. Исключение — зазор снизу, он весьма заметный. В отличие от realme 6 Pro, фронтальная камера одинарная. Она также сделана в виде отверстия в экране, но выглядит аккуратнее. Разговорный динамик на своём привычном месте, в тонкой прорези над экраном. Никаких индикаторов уведомлений и прочих дополнительных элементов спереди нет.
realme 6 крупный: 162.1×74,8×8,9 мм, но в руке лежит вполне удобно, насколько это возможно при нынешних диагоналях экранов смартфонов. Рамка пластиковая, окрашена в матовый серебристый цвет. Да, не «холодит» как металл, но ощущается вполне ухватисто и смартфон не норовит выскользнуть. Особенно это важно при использовании одной рукой на ходу. Кнопки управления разнесены по разным торцам. На правом — кнопка питания, которая совмещена с дактилоскопическим сканером, на левом — раздельные кнопки питания и лоток. По расположению кнопок особых претензий нет, они расположены на удачной высоте. Хотя, безусловно, в зависимости от размера ладони возможны разные варианты. Мелкая претензия есть к самим кнопкам: они малость шатаются (и кнопка питания, и кнопки регулировки громкости).
На верхнем торце нет привычного дополнительного микрофона. Судя по наличию двух отверстий снизу, его решили разместить рядом с разговорным. Там же, на нижнем торце находится и стандартный набор из порта USB Type-C, внешнего динамика и разъёма 3.5 мм для наушников.
Задняя панель также сделана из пластика, но уже глянцевого. В отличие от realme 6 Pro, у которого задник стеклянный. Сложно сказать насколько быстро задняя панель покроется царапинами, но за время тестирования она осталась целой. А если использовать защитный бампер, то этой проблемы и вовсе можно избежать. Тактильно — да, чувствуется что в руках не флагман, но используемый пластик вполне качественный. У нас был белый вариант на обзоре, он слегка переливается под разными углами и скорее можно назвать «жемчужным». Он вполне практичен с точки зрения отпечатков пальцев: их практически не видно.
Основная квадрокамера немного выступает за пределы корпуса, что уже практически стандарт для большинства современных смартфонов. Нельзя сказать, что это не напрягает внутреннего перфекциониста. С другой стороны, опять же, бампер в помощь. В целом, смартфон неплохо ощущается в руке и не производит впечатления дешёвого бюджетника. Полноценной защиты у realme 6 нет, но производитель упоминает защиту от брызг. Лучше, чем ничего.
Дисплей
realme 6 оснащён 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400х1080), соотношение сторон составляет 20:9, а пиксельная плотность — 405 ppi. Диагональ чуть меньше, чем у realme 6 Pro (6.6 дюйма), но основное достоинство, частота обновления 90 Гц также присутствует. На данный момент realme 6 — самый доступный смартфон с «быстрым» экраном. Радует, что полезные особенности дорогих смартфонов быстро появляются и в более доступном ценовом сегменте. Визуально экран очень неплох по качеству, запаса яркости достаточно в большинстве случаев. Да, на ярком солнце он немного блекнет, но информация остаётся читаемой.
В настройках экрана, помимо стандартных возможностей изменения масштаба, размера шрифта и регулировка яркости, есть тёмный режим, настройка частоты обновления (60, 90 Гц и автопереключение), регулировка цветовой температуры и загадочная функция «визуальный эффект OSIE», принцип действия которой понять так и не удалось. Отдельных цветовых режимов нет.
Максимальная яркость экрана составила 402.709 кд/м², что в целом не является рекордным показателем, но вполне неплохо. Статическая контрастность — 1060:1. Экран очень неплохо откалиброван, гамма-кривая и цветовые составляющие близки к эталонным графикам, а цветовой охват почти совпадает с sRGB.
Разблокировка realme 6
Сканер отпечатка пальцев в кнопке питания работает быстро и точно. За время использования смартфона «осечек» не было. По поводу самого расположения сканера — личное дело вкуса и однозначно судить, какой из вариантов лучше (сзади, спереди, сбоку) мы не будем.
Распознавание лица работает также быстро, особенно при достаточном количестве освещения. Хотя и в темноте по большей части тоже срабатывает благодаря функции «авторегулировка яркости экрана»: при распознавании в темноте, яркость экрана повышается для подсветки лица владельца. Её можно отключить. Также есть возможность отключения распознавания лиц с закрытыми глазами.
Платформа и производительность
Внутри у realme 6 установлен процессор MediaTek Helio G90T (против Snapdragon 720G в realme 6 Pro). Это — восьмиядерный 12-нанометровый процессор среднего сегмента для любителей игр. В нём используется два ядра ARM Cortex-A76 по 2.05 ГГц и шесть Cortex-A55 по 2.0 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Mali-G76 MC4. Оперативной памяти может быть 4 или 8 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ UFS 2.1. Лоток позволяет установить карту памяти MicroSD не жертвуя второй SIM.
Производительности смартфона достаточно и для комфортной работы оболочки, и для запуска любых приложениях в любом количестве, и для современных игр. В бенчмарках результаты на уровне современных смартфонов среднего сегмента. В некоторых тестах MediaTek Helio G90T даже немного обгоняет Snapdragon 720G. Стабильность работы системы в целом не идеальна и в Throttling Test видны скачки графика производительности, а в конце 15-минутной прогонки — заметное падение. Но в реальных условиях нагрев корпуса ощущается только при длительных играх.
В смартфоне присутствует полный набор необходимых современных беспроводных интерфейсов. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 LE, NFC для бесконтактной оплаты и даже FM-радио. Поддерживаются глобальные системы позиционирования GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo.
Стереозвука в realme 6 нет, хотя при такой стоимости это вполне нормально. Динамик довольно громкий, по качеству — нормально, но не более. В наушниках звук на неплохом уровне: запаса громкости хватает для большинства массовых моделей, качество тоже не вызывает никаких негативных эмоций.
Интерфейс и ПО
realme 6 работает под управлением операционной системы Android 10 с форменной оболочкой realme UI 1.0. Она является своеобразной вариацией Color OS от Oppo, хотя минимальные отличия есть. realme UI 1.0. ближе к чистой версии Android с практически стандартной шторкой (в Color OS она несколько переработана) и отдельным меню приложений по умолчанию, хотя в настройках можно выбрать вариант только с рабочими столами. Оболочка не перегружена и вполне удобна, основные видоизменения касаются внешнего вида. Работает быстро и стабильно. Есть различные варианты навигации по системе и всякие полезные мелочи, как обильное количество жестов для быстрого запуска приложений и мак называемая «Смарт-панель» с быстрым доступом к самым нужным функциям и приложениям.
Камера realme 6
Набор камер realme 6 немного отличается от Pro. Фронтальная камера одна, на 16 МП с диафрагмой 2.0. Сзади всё так же 4 камеры, но вместо телефото модуля установлен 2 МП датчик глубины. Остальные камеры аналогичны. Основной модуль на 64 МП и диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный на 8 мегапикселей, f/2.3, угол обзора 119° и 2-мегапиксельный макро. В целом, неплохой набор, но телефото с зумом была бы не лишней.
Приложение простое и понятное в использовании. Все самые необходимые настройки вынесены на основной экран, а самые используемые режимы съёмки переключаются прокруткой. В меню с дополнительными режимами вынесли макро, панораму, ручной режим, замедленную и ускоренную видеозапись. Смартфон умеет писать 4K 30 fps и FullHD 60 fps.
Учитывая стоимость смартфона, камера очень даже радует своими возможностями. И если в хорошими снимками с приличной детализацией и хорошим динамическим диапазоном в дневное время уже никого не удивишь, то при недостаточном освещении недорогие смартфоны обычно «сливают». Да, ночные фото на reame 6 не лишены шумов, но выглядят очень даже достойно.
Ультраширокоугольная камера, безусловно, во многих случаях бывает очень полезна. И в ясный день она тоже справляется хорошо, но уже вечером фотографии получаются по большей части «шумными» и замыленными.
Макрокамера — не самый полезный модуль в ассортименте, но поиграться можно при хорошем освещении.
Автономность
Ещё одна сильная сторона смартфона — автономность. Аккумулятор на 4300 мАч не выглядит чем-то особенным, но на практике realme 6 оказался очень живучим. Израсходовать заряд батареи за день будет непросто. Да, вполне возможно если очень много играть и гонять камеру. Но при повседневном использовании этого точно не случится. 1.5 дня смартфон держит уверенно, а при более скромном использовании сможет и 2.
А комплектный блок питания VOOC Flash Charge 4.0 на 30 Вт полностью заряжает аккумулятор приблизительно за час.