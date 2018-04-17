Обзор смартфона realme 6 Pro





Недорогие смартфоны перенимают все больше «фишек» от некогда флагманских аппаратов и становятся все интереснее. Это касается как внешнего оформления, так и разнообразных возможностей. Теперь всего за несколько сотен долларов можно купить смартфон с большим набором камер, хорошей производительностью и приличной автономностью. Да, какие-то нюансы будут, но с многими из них можно легко смириться, особенно с учетом доступного ценника. Так, realmi 6 Pro в Украине уже можно купить за 9000 гривен. За такую сумму пользователю достанется большой гаджет с поддержкой частоты обновления дисплея 90 Гц, 64-мегапиксельной основной камерой (и большим набором других), быстрой зарядкой и прочим. В сегодняшнем обзор мы посмотрим, как это все ощущается в повседневном использовании и на что может рассчитывать потенциальный покупатель такого смартфона.

Комплектация realme 6 Pro

У нас на тесте розничный образец с которым есть весь стандартный комплект: сам смартфон, зарядное устройство, кабель, «скрепка» и силиконовый чехол. Гарнитуры нет, но для имеющихся наушников есть стандартный разъем.

На лицевой стороне есть заводская защитная пленка, что является хорошим бонусом при нынешних размерах экранов. Она нанесена таким образом, что не будет соприкасаться с чехлом, а следовательно, бортик кейса не будет ее повреждать. Но есть и обратная сторона медали — пленка легко покрывается следами использования и водить пальцем по ней не так удобно, как по стеклу.

Дизайн и удобство использования

Думаю, все уже привыкли к большим смартфонам. realme 6 Pro может и не намного больше среднестатистических, но относительно толстый: 163,8×75,8×8,9 мм, вес — 195 грамм. В комплекте с большими боковыми гранями смартфон действительно получился крупноватым и пользоваться им в разы удобнее двумя руками. Это особенно заметно, если смартфон в чехле, который придает ему еще более нескромные размеры.

Смотрится устройство неплохо. В нашем случае корпус с красным акцентом в виде молнии на задней крышке, а в зависимости от региона еще бывают синий и оранжевый. Но тут все пластиковое, если не считать защитное стекло дисплея. Боковины бликуют и задняя крышка вся глянцевая. На них может и не сильно заметны царапины, но тактильные ощущения явно не такие, как хотелось бы, и пользователи, которые предпочитают использовать смартфоны без чехлов, явно обратят на это внимание.

Вообще, если бы не пластик, было бы сложно сказать, что это недорогой смартфон. Кроме этого, не очень понравился только выступ блока основных камер, из-за которого устройство никак удобно не «уляжется» на плоской поверхности и при касаниях к экрану можно невольно стучать углами по столу. Но это часто случается и с другими смартфонами разных брендов.

К размещению элементов управления тут нет критических замечаний. Разве что сканер отпечатков пальцев в кнопке включения может быть не всем удобен, но к нему мы вернемся позже. А все остальное уже не раз встречалось в других смартфонах и спустя пару часов использования позиции кнопок запоминаются.

Привыкнуть ко всем мелким особенностям в использовании realme 6 Pro можно быстро, ничего особенного в нем нет. При этом гаджет добротно собран и с ним есть ощущение уверенности. Правда, сильно расслабляться не стоит, ведь глянцевый корпус все равно легко повреждается, а падения противопоказаны практически всем смартфонам. К слову, защиты от влаги тут тоже нет.

Дисплей realme 6 Pro

В нынешних условиях производители уже не сильно ограничивают диагонали экранов, ведь пользователи успели привыкнуть к большим дисплеям условно безрамочных гаджетов. В realme 6 Pro установили 6,6-дюймовую матрицу с разрешением 2400×1080 точек (399 ppi). Рамки есть, но на фоне крупного размера устройства, они не кажутся чем-то незаконным. При этом, углы дисплея закруглены как раз под корпус.

Противникам вырезов в экране тут есть, чему повозмущаться. Это, конечно, не большая «бровь», но все же. В данном случае вырез в дисплее сделан под две камеры и реализован по примеру Samsung Galaxy S10+, только не в правом, а в левом верхнем углу. Да, это не во всех случаях удобно, но у меня никогда не было проблемы с адаптацией к подобным вырезам. Ну и не все нравится, ведь далеко не все полноэкранные приложения умеют работать с такими нюансами.

Компенсировать это неудобство экран может частотой обновления картинки, которая составляет 90 Гц, а не 60. Для недорогих смартфонов это все еще редкость, поэтому realme можно похвалить.

IPS-мартица в данном случае неплохо откалибрована. Для тех пользователей, которые хотят подправить цветовую температуру под свои желания, в настройках есть соответствующий пункт, который применим с обоими цветовыми профилями. Картинка действительно приятная, но при прямом сравнении с флагманскими экранами, заметен легкий фиолетовый «фильтр». Впрочем, на пользовательском опыте это практически не сказывает, дисплей вполне хорош.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Gentle:

Как показал колориметр, в помещении яркость регулируется в пределах от 2 до 361 кд/м². Этого не очень много, на улице в солнечный день не все можно разобрать, хотя основная информация все же остается доступной. При этом и датчик освещения очень адекватно себя ведет. А не понравилось в работе с экраном только пользоваться им с пленкой, ведь на ней следы от рук остаются легче, к ней «магнитится» пыль, и тактильно она не настолько хороша, как стекло.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

У realme 6 Pro есть возможность «открывать» пользователю систему сканируя его лицо либо отпечатки пальцев. В первом случае используется фронтальная камера. Недостатки у этого метода такие же, как и у других смартфонов — в темноте камере не видно пользователя, как и проблемой могут стать большие очки. Но во всех остальных случаях с разблокировкой нет задержек.

Есть много споров на тему размещения сканера отпечатков пальцев в кнопке включения. У сегодняшнего гостя редакции он именно такой. Чаще всего он срабатывает очень быстро и в той ситуации, в которой фронтальная камера не справляется с распознаванием пользователя, подстраховаться дактилоскопическим датчиком можно. Мне все же ближе варианты установки под экраном или на задней крышке, но это, естественно, субъективно.

Звук realme 6 Pro

Вместе с ростом дисплеев все актуальнее становился вопрос стереодинамиков, которые все также остаются уделом топовых аппаратов. Тут разговорный динамик не помогает основному, зато его хватало для того, чтобы слышать собеседника в шумной уличной обстановке. Правда, на другой стороне разговора эту дорогу тоже было хорошо слышно, но только в тот момент, когда сам пользователь говорил. А во время общения из тихого места или помещения, каких-либо недостатков не было.

Основной динамик весьма громкий и неплохо воспроизводит даже музыку. Он не сравнится с тем, что есть у флагманских смартфонов, но в категории «до 10 тысяч гривен» такой звук можно назвать отличным. Наверное, единственное, чего не хватает, это звука с обеих сторон дисплея во время просмотра видео и игр, ведь качество воспроизведения звука хорошее.

Приятно, что есть и 3,5-миллиметровый разъем. Комплектной гарнитуры со смартфоном нет, но любые имеющиеся наушники со стандартным штекером подойдут для прослушивания музыки. Например, подключенные арматурные Ultimate Ears звучали неплохо, хотя и потише, чем могут на максимальной громкости. А в настройках можно найти пункт Dolby Atmos с дополнительными пресетами и эквалайзером.

Производительность и ПО

Работу смартфона обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) с графикой Adreno 618. Есть два набора памяти: 6/64 и 8/128 ГБ. В случае нехватки памяти в смартфоне есть место для карты microSD и отдельно двух SIM-карт. Весь необходимый набор беспроводных датчиков на месте: NFC, LTE, Bluetooth 5.1, комплект навигации и Wi-Fi ac. В целом достаточно стандартная ситуация в таком ценовом сегменте, разве что Bluetooth слегка поновее.

В работе устройства каких-то проблем не было. Излишнего нагрева во время игр или работы камеры тоже нет, движения интерфейса и запуск программ происходят быстро, открытые одновременно, например, YouTube и Twitter не подтормаживают… Словом, жаловаться особо не на что. У нас побывала комплектация с 8 ГБ памяти, в которой «помещалось» много задач и, как мне кажется, выгружались только игры, а прочие мелкие приложения держались там долго (явное исключение — приложение Facebook, но есть подозрение, что не в смартфоне проблема).

А работает все под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом realme UI, который по понятным причинам является переименованным Color OS от Oppo. В системе есть несколько дополнительных пунктов настроек, которые есть далеко не у всех, где мне больше всего понравился Smart Sidebar. Это небольшая панель, которую можно в любой момент «достать» сбоку и запустить какое-либо приложение, сделать скриншот, начать запись экрана и прочее. Удобная мелочь, которая есть не везде.

Камеры realme 6 Pro

Суммарное количество камер у этого смартфона — 6. Это две фронтальные и четыре тыльные. Задний блок делится на такие сенсоры:

основной широкоугольный с разрешением 64 МП и значением диафрагмы ƒ/1.8;

ультраширокоугольный 8-мегапиксельный, с углом захвата 119° и ƒ/2.3;

12-мегапиксельный телефото с ƒ/2.5;

и бонус — 2-мегапиксельный макро с ƒ/2.4 и возможностью сфокусироваться с четырех сантиметров.

Это на сегодня очень универсальный набор, которого, кажется, должно хватить на любой случай (если, конечно, качество фото субъективно устраивает). Но разобраться тут есть в чем и есть свои интересные особенности.

Как обычно, начнем с основного модуля. В дневное время снимки можно делать в режиме «запустил камеру и сразу сделал снимок». Количество брака на фото получается минимальным. Это здорово, когда недорогой смартфон способен не упустить снимок (хотя с движущимися объектами может быть всякое, что является общей проблемой большинства камер смартфонов). В стандартном режиме снимки не делаются в полном разрешении, но при желании это возможно (вот несколько примеров). Хотя для обыденной жизни будет достаточно простого снимка.

Кнопка Night, само собой, тоже есть. Режим еще и доступен для всех камер, но, очевидно, основному сенсору он дается лучше всего. Если держать в голове стоимость смартфона, то снимки можно похвалить, даже несмотря на остатки шума и не всегда точный баланс белого.

Ультраширокоугольная камера страдает типичной проблемой — она заметно хуже справляется с передачей цветов, сравнительно с основной. Невысокое разрешение соответственно сказывается на детализации. Зато такая камера позволяет захватить в кадр даже большие объекты, либо интересно обыграть сцену. И ей тоже доступен ночной режим съемки, где, правда, камере заметно тяжелее.

Телефото камера предлагает от двукратного оптического, до двадцатикратного цифрового увеличения. Основные «шаги» в приложении это 2Х и 5Х, где приемлемые снимки делает первый. Что интересно, если «зумить» ночью или просто в плохом освещении, камера не переключается на основной сенсор, а остается на телефото. Этому сенсору еще есть, к чему стремиться, но в подходящих условиях он все же может быть полезен.

Макро в разрешении 2 МП больше напоминает игрушку, чем что-то полезное. Но для любителей экспериментов, решение неплохое. Ему просто нужно как можно больше света.

Видео можно записывать в 4К разрешении, но для съемки на ультраширокоугольную камеру придется снизить качество до Full HD при 30 FPS.

Пример записи видео в 4K:

Пример записи ультраширокоугольной камерой:

Фронтальных камер две — обычная и с большим углом захвата 105°. Первая получила разрешение 16 МП и апертуру ƒ/2.0, а вторая — 8 МП, ƒ/2.2. У этих камер тоже есть заметная разница в цветопередаче, а в случае с ультраширокоугольной, еще и в количестве света. Но селфи получаются неплохими.

С приложением камеры все довольно просто. Логика размещения элементов и работа сделаны привычным на сегодня способом, поэтому долго с ним разбираться не придется.

Автономность

В крупный корпус удалось поместить не самую большую, но и далеко не самую маленькую батарею, емкость которой у realme 6 Pro составляет 4300 мА•ч. В тесте автономности Geekbench этого хватило на 9 часов 41 минуту. В реальном использовании после пяти с половиной часов работы экрана, в конце дня могло оставаться около 40% заряда, что при таком расходе является приличным запасом. А те пользователи, которые немного меньше работают со смартфоном, могут рассчитывать на пару дней работы гаджета.

Но даже если заряда не будет хватать на пару дней, вопрос «дозаправки» тут очень хорошо реализован. Смартфон поддерживает быструю зарядку (30 Вт) и в комплекте есть соответствующий блок питания. Немного меньше часа уйдет на то, чтобы полностью восстановить силы аккумулятора. О поддержке индукционных станций в этом ценовом сегменте пока речи не идет.