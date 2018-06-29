Обзор смартфона Samsung Galaxy A6 (2018)

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В этом году компания Samsung заметно расширила линейку смартфонов Galaxy A. Не так давно мы познакомились с A6+, а теперь к нам на обзор попала его уменьшенная версия Galaxy A6 (2018). Давайте посмотрим, что интересного есть в этом смартфоне.

Дизайн и эргономика

Samsung Galaxy A6 является точной копией модели A6+ за исключением маленькой детали — одного объектива основной камеры, вместо двух у A6+. Как и в случае со старшей моделью, дизайн обладает штрихами, характерными для J-серии: разделителями антенн и формой корпуса. Galaxy A6 продается в трех цветовых решениях — черном, золотом и синем.

Корпус выполнен из алюминия, по ощущениям достаточно толстого, никаких прогибов, все монолитно. По этому параметру смартфон заслуживает высокой оценки. Его приятно держать в руках, он не скользкий и желания купить чехол не возникает. Задняя панель немного маркая, но отпечатки на ней заметны не сильно. Вес смартфона составляет 162 грамма, он не отягощает руку и при этом ощущается приятная тяжесть.

Что касается органов управления, датчиков и разъемов, то здесь все стандартно. На правой боковине находится клавиша питания, а над ней мультимедийный динамик, слева — раздельные клавиши регулировки громкости.

Снизу все еще присутствует mini-jack и все еще micro-USB, а не Type-C.

Очень понравился форм-фактор, смартфон удобно лежит в руке благодаря сочетанию диагонали дисплея в 5,6 дюйма и соотношению сторон 18,5:9. Galaxy A6 точно не назовешь безрамочным, но размер пространства над и под экраном более чем приемлемый.

До верхней грани дотянуться одним пальцем может не получится, но набирать текст одной рукой можно. К передней панели претензий почти нет, к счастью обошлось без логотипов, но общее впечатление немного портят заметные объектив камеры и диод фронтальной вспышки. Диода пропущенных событий нет, по крайней мере в тестовом образце такой функциональности не было, а в официальных источниках упоминаний о нем нет.

Экран

Смартфон оснащен матрицей Super AMOLED с диагональю дисплея 5,6 дюйма и разрешением 1440х720 точек. Плюсы типичные для такого типа матриц: максимальная контрастность и глубокий черный цвет. Из недостатков — относительно невысокое разрешение (плотность точек 294 пикселя на дюйм) Гамма по умолчанию традиционно «холодная». Но в настройках есть возможность включить режим чтения или выбрать один из четырех пресетов, благодаря которым можно сделать оттенок экрана более теплым.

Замеренный максимальный уровень яркости составил 343 кд/м2, это позволяет пользоваться смартфоном даже при прямом солнечном свете. Минимальная яркость оказалась невысокой— 4,3 кд/м2, такой уровень не вызывает дискомфорта ночью. В целом дисплей хороший по качеству, и претензий кроме разрешения к нему нет. В отличии от модели Galaxy A6+, в тестовом семпле функция Always On отсутствовала.

Оснащение

В качеств процессора используется Samsung Exynos 7870 и графический чип Mali-T830 MP1. Exynos 7870 нельзя назвать новым, он был анонсирован в далеком по меркам индустрии 2016 году. Это восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц, ядрами Cortex-A53, выполненный по 14-нм техпроцессу.

По своей производительности и позиционированию — это аналог Qualcomm Snapdragon 625, но проигрывающий в тактовой частоте (1,6 против 2 у модели 625). Что касается производительности в реальных условиях, то процессора достаточно для плавной отрисовки интерфейса, но есть ощущение, что запаса мощности у чипа уже нет. Это касается и тяжелых игр, в которые можно играть на невысоких настройках графики.

В украинской рознице будет представлена конфигурация смартфона с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти. У пользователей есть возможность расширить объем ПЗУ с помощью карт памяти, для этого предусмотрен отдельный слот. Для SIM-карт есть два отдельных слота Nano-SIM. Для каждой из карт возможна передача данных по LTE. К качеству приема и передачи речи не возникло замечаний за все время тестирования смартфона.

Разговорный динамик достаточно громкий и звучит хорошо. На качество микрофона собеседники также не жаловались. К мультимедийному динамику тоже особых вопросов нет, он громкий, звук слегка искажается, но только на максимальных уровнях, к тому же он направлен в сторону и его не получится перекрыть в кармане или на столе. Вибромотор средний по силе, но в кармане он хорошо ощущается. Звук в наушниках хороший, но не более.

Для защиты данных предусмотрен сканер отпечатка пальцев на задней панели под объективом камеры, его скорость срабатывания быстрая, а точность высокая. Для разблокировки может быть использован распознавание лица, но точность работы этой функции зависит от освещенности во время сканирования в момент когда вы делали первое фото.

Для модели среднего уровня (с точки зрения Samsung), Galaxy A6 оснащен неплохим набором интерфейсов — Wi-Fi 802.11n (2,4 + 5 ГГЦ), NFC и ANT+. Последний может быть использован для подключения многочисленный спортивных аксессуаров.

Софт

Наш тестовый образец Galaxy A6 работает под управлением Android 8.0 и оболочки Samsung Experience 9.0. Как я уже говорил, скорость работы интерфейса достаточная, каких-либо лагов или подтормаживаний за время использования замечено не было.

Количество предустановленного софта достаточно большое, но в основном это приложения от Google и некоторые фирменные приложения Samsung. К примеру Samsung Health, который позволяет заменить почти любое стороннее приложение для отслеживания физической активности и тренировок, к тому же, оно поддерживает большое количество других аксессуаров, например, глюкометры, пульсометры и педометры, в том числе сторонних производителей.

Камера

Основная камера в Galaxy A6 одна — это 16-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.7.

Качество камеры в целом хорошее, при дневном свете претензий нет, а при его отсутствии появляется некоторое количество шумов и немного теряется детализация за счет работы шумодава.

Есть дополнительный режим Bixby, являющийся некоторым аналогом дополненной реальности. Эта функция представляет скорее игровой интерес, но иногда может помочь сориентироваться в местности.

Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.9.

Для фронтальной камеры также предусмотрен режим Bixby и дополнительные анимированные стикеры.

Для селфи в условиях недостатка света можно воспользоваться фронтальной вспышкой.

Запись видео ведется в разрешении 1920х1080 с частотой 30 кадров в секунду. С примером записи вы можете ознакомиться ниже.

Автономность

Galaxy A6 оснащен несъемным аккумулятором на 3000 мАч. В паре с энергоэффективным процессором это позволяет работать смартфону до 2 дней при средне-легкой нагрузке (немного звонков, немного музыки, немного серфинга). Но начав утро с пробежки и GPS, включив синхронизацию почтового клиента и слушая музыку до нескольких часов в день, смартфон проработает только до вечера. В тесте PCMark аппарат продержался 8 часов 14 минут.

Поддержки технологий быстрой зарядки нет, полный заряд занимает почти 2 часа.