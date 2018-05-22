Обзор Samsung Galaxy A6+ (2018)

Вспоминая прошлые смартфоны линейки Galaxy A кажется, что они мгновенно стали популярными — сила бренда в паре с интересным дизайном и неплохими характеристиками быстро сделали свое дело. Но на фоне продвинутых Galaxy A5 и A7, которые в 2018 году превратились в Galaxy A8 и A8+, в линейке всегда существовали Galaxy A3 — более доступные и заметно упрощенные по сравнению со старшими аппаратами, смартфоны, которые выглядели несколько компромиссным решением. После анонса A8 и A8+ мы успели решить, что Samsung больше не будет пополнять актуальную линейку Galaxy A более простыми аппаратами. Ошибались — анонс A6 и A6+ расставил все по своим местам.

Дизайн

В отличии от стеклянных и защищенных по стандарту IP67 Galaxy A8/A8+, которые напоминают флагманы, Galaxy A6+ выглядит как нечто среднее между прошлогодними Galaxy J и старшими аппаратами линейки.

От первых аппарат получил металлический корпус со вставками характерной формы для работы беспроводных модулей, а от вторых — вытянутый экран с соотношением сторон 18,5 к 9.

Если абстрагироваться от отличий между A6+ и A8/A8+, то смартфон выглядит неплохо — металлический корпус ощущается основательным, сканер отпечатков пальцев расположен под камерами (как во флагманах), да и камер две, чем не могут похвастаться более дорогие модели.

Но всмотревшись в детали можно понять, что перед нами не самая продвинутая модель — это понятно по уже упомянутой разнице в материалах корпуса, по далеко не самым тонким боковым рамкам экрана и разъему MicroUSB на нижней грани.

В то же время общие пропорции экрана успешно отвлекают внимание от толщины боковых рамок, корпус синего цвета выглядит интересно и еще хочется сказать спасибо, что на лицевую панель не стали добавлять никаких логотипов.

Расположение элементов традиционно для смартфонов Samsung: microUSB и mini-jack снизу, справа — клавиша включения и мультимедийный динамик, слева — раздельные кнопки регулировки громкости и отдельные слоты под основную nanoSIM, а также дополнительную nanoSIM и карту памяти. Корпус собран отлично (другого мы и не ждали) и очень жесткий.

Экран

Использование Super AMOLED дисплеев стало характерной особенностью большинства смартфонов Samsung и Galaxy A6+ — не исключение. Он получил 6 дюймовый экран с разрешением 1080p на 2220 точек, прикрытый защитным стеклом с олеофобным покрытием. Есть датчик авторегулировки яркости, функция Always On Display, всегда выводящая на экран время, дату, заряд аккумулятора и пиктограммы уведомлений, а также различные настройки изображения начиная с готовых режимов и заканчивая ручной подстройкой температуры и уровней цветовых компонент.

При заливке белым яркость подсветки изменяется в диапазоне 2-313 кд/м², в режиме повышенной яркости достигает 415 кд/м², но нужно помнить, что мы имеем дело с AMOLED матрицей — ее яркость изменяется динамически и зависит от выводимого изображения и условий освещения, поэтому на практике максимальный уровень яркости будет немного выше. В то же время хорошо видно, что дисплей A6+ уступает актуальным флагманам компании, хотя он вполне хорош для своего класса и благодаря отличной контрастности многим покажется лучше IPS матриц, которые используют конкуренты.

Точность цветопередачи на традиционно хорошем уровне. В «адаптивном» режиме цветовой охват заметно шире пространства sRGB, но используя «основной» профиль можно получить более естественные цвета сохранив отличную контрастность.

Платформа

Хотя многие смартфоны Samsung построены на платформах собственной разработки Exynos, основой Galaxy A6+ стала SoC Qualcomm. Используемый Snapdragon 450 относится к чипам среднего уровня. Он включает 8 ядер Cortex-A53, работающих на частоте до 1,8 ГГц, GPU Adreno 506, а также 3 и 32 ГБ памяти (доступно 23,6 ГБ). Благодаря отдельному слоту microSD можно нарастить объем памяти не жертвуя функциональностью второй SIM.

Также аппарат может похвастаться наличием модуля NFC, поддержкой Wi-Fi 5 ГГц, FM-радио, Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков apt-X и LDAC, стандартным набором датчиков (акселерометр, гироскоп, компас).

Кроме использования устаревшего разъема microUSB, на месте которого мы бы хотели видеть симметричный Type-C, все выглядит неплохо — по дополнительному оснащению различными датчиками/модулями аппарат интереснее многих одноклассников, но не все так просто.

Оболочка Samsung Experience может похвастаться богатой дополнительной функциональностью, но в паре с не самым производительным процессором иногда аппарат кажется излишне задумчивым, особенно если оценивая скорость работы мы вспомним его стоимость (9999 гривен). Можно сказать, что в плане характеристик и производительности A6+ рассчитан на не самых требовательных пользователей, которые ограничатся использованием пары мессенджеров и других простых программ, не будут активно переключаться с приложения на приложение и поэтому не заметят некоторой задумчивости смартфона.

Но это касается «ежедневной» производительности. В плане работы отдельных приложений, в том числе игр, особых проблем нет — пускай и не на максимальных настройках графики, но все будет работать нормально.

Софт

В качестве ОС выступает Android 8.0 в паре с оболочкой Samsung Experience. Функциональность и дизайн близка к «чистому» Android, но компания использует собственный дизайн значков приложений, позволяет настроить немало дополнительных параметров вроде порядка навигационных клавиш, наличия отдельной клавиши меню (само меню приложений есть всегда), реакции на жест свайп вверх/вниз на рабочем столе, который может открывать как только меню, так и меню и панель уведомлений.

Есть фирменный ассистент Bixby и функция разблокировки по лицу, которую все чаще добавляют в аппараты среднего сегмента, чтобы подчеркнуть их схожесть с флагманами, а также «камера Bixby» со встроенными функциями распознавания объектов, текста и выведения подсказок при наведении на объект.

Звук

Единственный мультимедийный динамик смартфона находится на правой грани над клавишей включения — такое расположение характерно только некоторым аппаратам Samsung, но каких-то недостатков за собой не влечет. Скорее наоборот — как минимум, спикер практически никогда не перекрывается, вы всегда слышите сигналы вызовов и уведомлений. Звук вполне громкий и чистый — ничем выдающимся динамик не отличается, но и замечаний к нему нет.

Звучание аппарата в наушниках сравнимо с другими смартфонами, за исключением настройки Dolby и эквалайзера — они помогут добиться более интересного звучания, если в этом есть необходимость. Также отметим поддержку кодеков apt-X и LDAC для Bluetooth устройств, обычно смартфоны на Snapdragon 450 их лишены.

Из уникальных особенностей стоит отметить возможность воспроизведения звука из разных приложений на разных устройствах. Например, звук из приложения подкастов или Google Play Music можно вывести на Blutooth-колонки, а из игры или YouTube — на проводные наушники, — это позволит отдать смартфон ребенку для игр, но продолжить слушать свою музыку на аудиосистеме в авто.

Камеры

Samsung Galaxy A6+ получил двойную основную камеру на базе сенсоров разрешением 16 Мп (f/1.7) и 5 Мп (f/1.9) — второй модуль используется для съемки в режиме «живого фокуса», позволяющего создавать снимки с эффектом боке и изменять степень размытия фона даже после съемки. Также интересно выглядит функция добавления смешных стикеров — масок животных при съемке людей. В остальном приложение предлагает стандартный набор режимов съемки и возможностей.

Камера смартфона находится на уровне аппаратов среднего сегмента. Если речь идет о съемке в дневное время на улице, то большинство сделанных кадров порадуют вас естественной цветопередачей, вполне широким динамическим диапазоном, а также нормальной детализацией. В то же время по снимкам, сделанным в условиях недостаточной освещенности видно, что мы имеем дело с аппаратом среднего сегмента — алгоритмы шумоподавления «съедают» детализацию, начинает хуже работать автофокус.

Результат работы режима «живой фокус» не всегда предсказуем — функция может неплохо справиться с размытием фона на портретных снимках, но не идеально определять края предмета или вообще дать сбой при сложных условиях съемки.

Фронтальная камера разрешением 24 Мп (f/1.9) оснащена вспышкой, но лишена автофокуса. С ее помощью также можно делать снимки с размытием фона, использовать различные «улучшаторы», маски для получения более эффектных автопортретов. Еще отметим функцию панорамных селфи, которая позволяет запечатлеть на одном фото большую компанию.

Время работы

Смартфон получил встроенный аккумулятор емкостью 3500 мАч, так что с учетом не самой производительной платформы и энергоэффективного экрана он может работать достаточно долго.

В тесте PC Mark аппарат показал результат 9 часов 30 минут. При обычном использовании, включающем передачу данных в сетях 3G и 4G, постоянную синхронизацию двух аккаунтов Google, прослушивание музыки через Bluetooth-наушники, активированную функцию Always On Display, общение в нескольких мессенджерах и прочую активность смартфон работал день-полтора с итоговыми 5-6 часами активного экрана. Полученный результат можно назвать хорошим, думаю, что большинство потенциальных покупателей смогут рассчитывать на два дня работы на одном заряде.