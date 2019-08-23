Обзор смартфона TP-Link Neffos X20 Pro

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В конце прошлого месяца компания TP-Link привезла в Украину два новых смартфона Neffos X20 и Neffos X20 Pro. Они оба относятся к бюджетному ценовому диапазону и имеют очень много общего. Младшая модель уже успела побывать у нас на обзоре, а теперь настало время посмотреть на что способен TP-Link Neffos X20 Pro. Из отличий — чуть мощнее процессор, побольше памяти и выше разрешение фронтальной камеры. Ну и стоимость, конечно же.

Комплект поставки

Neffos X20 Pro упакован в коробку стандартного для смартфонов размера в бело-фиолетовых цветах с изображением смартфона и техническими характеристиками. Комплект поставки минимальный: сам смартфон, зарядное устройство, кабель MicroUSB и документация.

Дизайн и материалы

Neffos X20 Pro выглядит в духе всех актуальных среднеценовых и бюджетных смартфонов: вытянутый экран с вырезом под фронтальную камеру и обтекаемые формы корпуса. В данном случае корпус пластиковый, что нормально для своей ценовой категории. Спереди — 6,26-дюймовый дисплей, который занимает 87,2% площади передней панели. Рамки по бокам и сверху не самые тонкие, но вполне адекватные. «Подбородок» шире, на нём — лого Neffos. Над фронтальной камерой — разговорный динамик, а чуть левее — светодиодный индикатор.

Вырез под камеру в данном случае каплевидный. При желании его можно скрыть чёрной полосой, дабы не слишком бросался в глаза.

Боковины грани смартфона пластиковые, окрашены глянцевой краской и имеют закруглённую форму, благодаря которой плавно переходят в заднюю панель. Расположение всего необходимого абсолютно стандартное для недорогих смартфонов последних лет. Снизу — MicroUSB, динамик и микрофон, сверху — 3.5-мм разъём для наушников. Кнопки питания и громкости на правой грани, а лоток — слева.

Задняя часть Neffos X20 Pro сделана из пластика «под стекло» с интересной переливающейся окраской. Несмотря на пластик, выглядит и ощущается смартфон очень неплохо. И, что важно, не особо выскальзывает из руки. На задней крышке расположились логотип Neffos, сканер отпечатка пальцев и двойная камера со вспышкой.

Смартфон выпускается в черном, синем, зелёном и красном цветах. Собран Neffos X20 Pro добротно.

Дисплей

В смартфоне используется IPS-экран с диагональю 6.26 дюйма и разрешением HD+ (1520х720), пиксельная плотность составляет около 269 ppi. Разрешение довольно скромное при такой диагонали. Но это простительно в данном случае: всё-таки бюджетный смартфон. Тем более, что это — IPS, а не AMOLED с расположением субпикселей PenTile, которое немного усугубляет «зернистость». Визуально экран производит очень неплохое впечатление и отдельные пиксели рассмотреть не удастся при обычном использовании.

В настройках дисплея — только необходимый минимум: яркость, размер шрифта и режим защиты зрения (он же фильтр синего). Ручной подстройки цветопередачи не предусмотрено.

В повседневном использовании запаса яркости вполне достаточно, экран не слепнет на ярком солнце. Замеры показали, что максимальная яркость составляет 392.019 кд/м2, а статическая контрастность — 1675:1, что очень неплохо, как для бюджетного смартфона. Калибровка тоже вполне неплоха, хотя экран самую малость уходит в холодные оттенки из-за небольшого недостатка красного и переизбытка синего. Цветовой охват почти совпадает с sRGB.

Разблокировка смартфона

Для разблокировки смартфона можно использовать сканер отпечатка пальцев на задней панели, либо распознавание лица владельца. Само собой, последний использует только фронтальную камеру и о высокой скорости или точности речь не идёт.

Лучше и надёжнее использовать сканер отпечатка пальцев, который работает быстрее и, разумеется, точнее. Также его можно использовать для вызова шторки и в качестве кнопки спуска затвора камеры.

Платформа и производительность

В отличие от младшего Neffos X20 с четырёхъядерным MediaTek Helio A22 MT6761, Pro-модель получила восьмиядерник MediaTek Helio P22 MT6762. Хотя радикального прироста производительности ждать не стоит: оба процессора производятся по 12-нм техпроцессу и используют ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц. По графике сказать сложно: для A22 указан некий IMG PowerVR GE-Class, в то время, как в P22 модель чётко указана: IMG PowerVR GE8320 650 МГц. Объём оперативной и встроенной памяти тоже поболее: 3 и 64 ГБ против 2 и 32 ГБ. Весьма приятный прирост. Что касается результатов в тестах производительности, то они вполне ожидаемо скромные, соответствующие классу устройства:

На деле критических проблем с работой у Neffos X20 Pro нет: оболочка и любые приложения работают без проблем и явных тормозов. Не молниеносно, но вполне адекватно. Для новых тяжёлых игр смартфон — не лучшее решение. Но и в PUBG на минимальных настройках графики погонять получится. Смартфон работает стабильно и в стресс-тесте эпизодически спускает производительность до 93%, при этом совсем не греется:

Из беспроводных интерфейсов есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FM-тюнер и навигационный модуль GPS. Но, к сожалению, нет NFC. Встроенной памяти — 64 ГБ, как указано выше. Уже неплохо, как для бюджетника. Но и добавить карту памяти тоже можно, лоток раздельный под 2хSIM и MicroSD:

Интерфейс и ПО

Neffos X20 Pro работает на ОС Android 9 Pie с собственной оболочкой NFUI 9.0. Она существенно перерисована по сравнению с привычным Android, плюс есть мелкие доработки и плюшки для удобства. Приложения могут размещаться на рабочих столах, либо прятаться в отдельное меню. Можно отредактировать сетку на рабочих столах. Есть ставшая уже привычной функция клонирования приложений для нескольких аккаунтов.

На выбор пользователю доступны три варианта навигации: три стандартные кнопки, жестовый вариант Android (с двумя кнопками) и полностью жестовый, в котором на экране не остаётся навигационных элементов управления.

Предустановлена пачка фирменных базовых приложений (включая файловый менеджер, радио и утилиту для переноса данных):

И несколько приложений, которые напоминают, что TP-Link выпускает роутеры и устройства для умного дома.

Камера

Neffos X20 Pro оснащен двойной основной камерой, которая состоит из 13-мегапиксельного основного модуля и 5 МП для размытия заднего фона. Детальных характеристик по матрицам и оптике производитель не предоставляет, ограничивается только информацией о наличии фазового автофокуса и вспышки.

Приложение камеры своё, но предельно понятное и простои в использовании. Переключение режимов свайпами, есть функция автокорректировки настроек на основе машинного обучения AI, три режима работы HDR, автоматический ночной режим, портретный режим и так далее.

Требовать чудес от камеры бюджетном смартфоне не стоит, но приличные фотографии на Neffos X20 Pro вполне реально. Главное отключить AI-модуль: он почему-то часто совсем промахивается, особенно вечером. И задирает ISO, что добавляет ещё больше шумов. В остальном — камера вполне снимает в соответствии с ценовым сегментом смартфона.

Размытие заднего фона работает не всегда реалистично, но интересные фото получить тоже можно:

Автономность

Питается Neffos X20 Pro от внушительного аккумулятора на 4100 мАч. Благодаря скромному, довольно энергоэффективному процессору и невысокому разрешению экрана, смартфон способен долго работать от одного заряда. А если учесть, что потенциальная аудитория смартфона не будет его активно использовать для игр, то до 2 дней работы получить вполне реально. Для любителей бенчмарков, в PCMark Work 2.0 с максимальной яркостью получилось 8 часов, 22 минуты. Быстрая зарядка не поддерживается.