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Обзор смартфона TP-Link Neffos X20 Pro

Обзор смартфона TP-Link Neffos X20 Pro

Обзор смартфона TP-Link Neffos X20 Pro


В конце прошлого месяца компания TP-Link привезла в Украину два новых смартфона Neffos X20 и Neffos X20 Pro. Они оба относятся к бюджетному ценовому диапазону и имеют очень много общего. Младшая модель уже успела побывать у нас на обзоре, а теперь настало время посмотреть на что способен TP-Link Neffos X20 Pro. Из отличий — чуть мощнее процессор, побольше памяти и выше разрешение фронтальной камеры. Ну и стоимость, конечно же.

TP-Link Neffos X20 Pro 3/64GB (TP9131A57)
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 3 499 грн
Предложений: 15
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Комплект поставки

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Neffos X20 Pro упакован в коробку стандартного для смартфонов размера в бело-фиолетовых цветах с изображением смартфона и техническими характеристиками. Комплект поставки минимальный: сам смартфон, зарядное устройство, кабель MicroUSB и документация.

Дизайн и материалы

Neffos X20 Pro дизайн

Neffos X20 Pro выглядит в духе всех актуальных среднеценовых и бюджетных смартфонов: вытянутый экран с вырезом под фронтальную камеру и обтекаемые формы корпуса. В данном случае корпус пластиковый, что нормально для своей ценовой категории. Спереди — 6,26-дюймовый дисплей, который занимает 87,2% площади передней панели. Рамки по бокам и сверху не самые тонкие, но вполне адекватные. «Подбородок» шире, на нём — лого Neffos. Над фронтальной камерой — разговорный динамик, а чуть левее — светодиодный индикатор.

Neffos X20 Pro индикатор

Вырез под камеру в данном случае каплевидный. При желании его можно скрыть чёрной полосой, дабы не слишком бросался в глаза.

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Боковины грани смартфона пластиковые, окрашены глянцевой краской и имеют закруглённую форму, благодаря которой плавно переходят в заднюю панель. Расположение всего необходимого абсолютно стандартное для недорогих смартфонов последних лет. Снизу — MicroUSB, динамик и микрофон, сверху — 3.5-мм разъём для наушников. Кнопки питания и громкости на правой грани, а лоток — слева.

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Задняя часть Neffos X20 Pro сделана из пластика «под стекло» с интересной переливающейся окраской. Несмотря на пластик, выглядит и ощущается смартфон очень неплохо. И, что важно, не особо выскальзывает из руки. На задней крышке расположились логотип Neffos, сканер отпечатка пальцев и двойная камера со вспышкой.

Neffos X20 Pro спинка

Смартфон выпускается в черном, синем, зелёном и красном цветах. Собран Neffos X20 Pro добротно.

Дисплей

В смартфоне используется IPS-экран с диагональю 6.26 дюйма и разрешением HD+ (1520х720), пиксельная плотность составляет около 269 ppi. Разрешение довольно скромное при такой диагонали. Но это простительно в данном случае: всё-таки бюджетный смартфон. Тем более, что это — IPS, а не AMOLED с расположением субпикселей PenTile, которое немного усугубляет «зернистость». Визуально экран производит очень неплохое впечатление и отдельные пиксели рассмотреть не удастся при обычном использовании.

Neffos X20 Pro экран

В настройках дисплея — только необходимый минимум: яркость, размер шрифта и режим защиты зрения (он же фильтр синего). Ручной подстройки цветопередачи не предусмотрено.

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В повседневном использовании запаса яркости вполне достаточно, экран не слепнет на ярком солнце. Замеры показали, что максимальная яркость составляет 392.019 кд/м2, а статическая контрастность — 1675:1, что очень неплохо, как для бюджетного смартфона. Калибровка тоже вполне неплоха, хотя экран самую малость уходит в холодные оттенки из-за небольшого недостатка красного и переизбытка синего. Цветовой охват почти совпадает с sRGB.

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Разблокировка смартфона

Neffos X20 Pro сканер

Для разблокировки смартфона можно использовать сканер отпечатка пальцев на задней панели, либо распознавание лица владельца. Само собой, последний использует только фронтальную камеру и о высокой скорости или точности речь не идёт.

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Лучше и надёжнее использовать сканер отпечатка пальцев, который работает быстрее и, разумеется, точнее. Также его можно использовать для вызова шторки и в качестве кнопки спуска затвора камеры.

Платформа и производительность

В отличие от младшего Neffos X20 с четырёхъядерным MediaTek Helio A22 MT6761, Pro-модель получила восьмиядерник MediaTek Helio P22 MT6762. Хотя радикального прироста производительности ждать не стоит: оба процессора производятся по 12-нм техпроцессу и используют ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц. По графике сказать сложно: для A22 указан некий IMG PowerVR GE-Class, в то время, как в P22 модель чётко указана: IMG PowerVR GE8320 650 МГц. Объём оперативной и встроенной памяти тоже поболее: 3 и 64 ГБ против 2 и 32 ГБ. Весьма приятный прирост. Что касается результатов в тестах производительности, то они вполне ожидаемо скромные, соответствующие классу устройства:

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На деле критических проблем с работой у Neffos X20 Pro нет: оболочка и любые приложения работают без проблем и явных тормозов. Не молниеносно, но вполне адекватно. Для новых тяжёлых игр смартфон — не лучшее решение. Но и в PUBG на минимальных настройках графики погонять получится. Смартфон работает стабильно и в стресс-тесте эпизодически спускает производительность до 93%, при этом совсем не греется:

Из беспроводных интерфейсов есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FM-тюнер и навигационный модуль GPS. Но, к сожалению, нет NFC. Встроенной памяти — 64 ГБ, как указано выше. Уже неплохо, как для бюджетника. Но и добавить карту памяти тоже можно, лоток раздельный под 2хSIM и MicroSD:

Neffos X20 Pro сколько симок

Интерфейс и ПО

Neffos X20 Pro работает на ОС Android 9 Pie с собственной оболочкой NFUI 9.0. Она существенно перерисована по сравнению с привычным Android, плюс есть мелкие доработки и плюшки для удобства. Приложения могут размещаться на рабочих столах, либо прятаться в отдельное меню. Можно отредактировать сетку на рабочих столах. Есть ставшая уже привычной функция клонирования приложений для нескольких аккаунтов.

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На выбор пользователю доступны три варианта навигации: три стандартные кнопки, жестовый вариант Android (с двумя кнопками) и полностью жестовый, в котором на экране не остаётся навигационных элементов управления.

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Предустановлена пачка фирменных базовых приложений (включая файловый менеджер, радио и утилиту для переноса данных):

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И несколько приложений, которые напоминают, что TP-Link выпускает роутеры и устройства для умного дома.

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Камера

Neffos X20 Pro оснащен двойной основной камерой, которая состоит из 13-мегапиксельного основного модуля и 5 МП для размытия заднего фона. Детальных характеристик по матрицам и оптике производитель не предоставляет, ограничивается только информацией о наличии фазового автофокуса и вспышки.

Neffos X20 Pro камеры

Приложение камеры своё, но предельно понятное и простои в использовании. Переключение режимов свайпами, есть функция автокорректировки настроек на основе машинного обучения AI, три режима работы HDR, автоматический ночной режим, портретный режим и так далее.

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Требовать чудес от камеры бюджетном смартфоне не стоит, но приличные фотографии на Neffos X20 Pro вполне реально. Главное отключить AI-модуль: он почему-то часто совсем промахивается, особенно вечером. И задирает ISO, что добавляет ещё больше шумов. В остальном — камера вполне снимает в соответствии с ценовым сегментом смартфона.

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Размытие заднего фона работает не всегда реалистично, но интересные фото получить тоже можно:

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Автономность

Питается Neffos X20 Pro от внушительного аккумулятора на 4100 мАч. Благодаря скромному, довольно энергоэффективному процессору и невысокому разрешению экрана, смартфон способен долго работать от одного заряда. А если учесть, что потенциальная аудитория смартфона не будет его активно использовать для игр, то до 2 дней работы получить вполне реально. Для любителей бенчмарков, в PCMark Work 2.0 с максимальной яркостью получилось 8 часов, 22 минуты. Быстрая зарядка не поддерживается.

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4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Современный внешний вид; время автономной работы; яркость и калибровка дисплея; актуальная версия Android и ПО; доступная стоимость
Минусы: скромная по производительности аппаратная платформа; нет NFC
Вывод: Neffos X20 Pro — неплохой доступный смартфон, который может предложить довольно сбалансированный набор возможностей за свои деньги. Современный дизайн, длительное время автономной работы, неплохой дисплей и актуальную версию Android с удобной оболочкой. Но также нельзя не отметить скромную начинку и отсутствие NFC

Технические характеристики

Обзор смартфона TP-Link Neffos X20 Pro TP-Link Neffos X20 Pro 3/64GB (TP9131A57)
3 499 − 3 999 грн
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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie)
Оперативная память, ГБ 3
Встроенная память, ГБ 64
Слот расширения microSD (до 128 ГБ)
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор MTK MT6762 + IMG GE8320
Количество ядер 8
Частота, ГГц 4 x 2,0 + 4 x 1,5
Аккумулятор Li-Pol, 4100 мАч (несъемная)
Время работы (данные производителя) нет данных
Диагональ, дюймы 6,26
Разрешение 1520x720
Тип матрицы IPS
PPI 269
Датчик регулировки яркости +
Другое дисплей с вырезом-каплей, 2.5D, 87,2% соотношение экрана, соотношение сторон 19:9
Основная камера, Мп 13+5
Видеосъемка 1920x1080 (30 к/с)
Вспышка #NAME?
Фронтальная камера, Мп 13
Другое автофокус (PDAF), эффект боке, AI Beauty, настройка эффектов Beauty, распознавание окружающей среды
Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat 4
Стандарты связи 2G: Частота 2/3/5/8, 3G: Частота 1/5/8 , 4G: Частота 1/3/5/7/8/20
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band)
Bluetooth 5.0
GPS + (Glonass, Galileo)
IrDA -
FM-радио +
Аудиоразъем +
NFC -
Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB)
Размеры, мм 159,7х77,3х8,8
Вес, г 172
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса пластик
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще сканер отпечатков пальцев, разблокировка методом распознавания лица (106 ключевых точек лица)
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