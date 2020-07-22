Обзор смартфона Xiaomi Mi 10 Pro





Ушли в прошлое времена, когда бренд Xiaomi ассоциировался исключительно с бюджетным сегментом – сейчас в линейке компании есть смартфоны на любой вкус, включая флагманы, которые по цене могут потягаться с аналогичными моделями от топовых производителей. К таковым относится и Xiaomi Mi 10 Pro – старшая версия в новой флагманской линейке Mi 10.

Дизайн Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro выглядит так, как и полагается флагману: довольно крупные размеры, стеклянный «сэндвич» (оба стекла – Gorilla Glass 5) и тонкая алюминиевая рамка между экраном и тыльной стороной. Оба стекла – как прикрывающее экран, так и с обратной стороны – симметрично загнуты, что создает «обтекаемый» облик корпуса. Фронтальная камера расположена в средних размеров вырезе в левом верхнем углу экрана.

Смартфон доступен в двух цветовых решениях – белом с позолоченной боковой рамкой (Alpine White) и темно-сером с голубоватым отливом (Solstice Grey), у нас в редакции побывал второй вариант.

На верхней грани располагаются микрофон шумоподавления, ИК-порт и мультимедийный динамик, в щели между экраном и боковой гранью находится тонкая щель с разговорным динамиком. Левая боковая грань полностью свободна от каких-либо элементов, на правой можно найти кнопку включения и качельку громкости. И, наконец, на нижней грани находятся второй мультимедийный динамик, микрофон, порт USB Type-C и слот для SIM-карт. Возможности подключения проводной гарнитуры, традиционно для всех флагманов последнего времени, у Xiaomi Mi 10 Pro нет.

Как уже говорилось, смартфон ощущается довольно крупным (162,5×74,8×9 мм) и увесистым (масса 208 г). Благодаря скруглениям по обеим сторонам корпуса он хорошо ложится в руку, а вот чуть выступающая за их пределы боковая рамка периодически хорошо ощущается и создает впечатление чересчур тонкой грани.

Модули тыловой камеры заметно выступают за пределы тыльной стороны, заднее стекло, по субъективным ощущениям, довольно скользкое, так что защитный чехол для этой модели, похоже, будет довольно популярным аксессуаром.

Экран Mi 10 Pro

В смартфоне используется OLED-экран с диагональю 6,67″ и разрешением 2340×1080 точек (плотность пикселей составляет 386 PPI). Частота обновления экрана – 90 Гц, что, похоже, тоже начинает постепенно становиться стандартом у флагманских моделей.

Для смартфона заявлена поддержка HDR10+, максимальная яркость в ручном режиме находится на уровне 500 кд/м², в автоматическом может подниматься вплоть до 800 кд/м². Минимальная измеренная яркость составила всего 2 кд/м² — так что этот смартфон одинаково комфортно использовать как в полной темноте, так и при ярком солнечном свете.

В настройках можно выбирать один из трех видеорежимов – Авто, Оригинальный и Насыщенный. В первом смартфон демонстрирует расширенный цветовой охват с полным покрытием DCI-P3 и достаточно точной цветопередачей, во втором охват сужается до размеров sRGB и цветопередача дополнительно улучшается (по умолчанию изображение также становится более теплым и комфортным для чтения с экрана), а третий режим предлагает максимально яркую и насыщенную картинку, за счет определенного ухудшения точности отображения цветов.

В целом, экран производит приятное впечатление, возможность выбора из трех видеорежимов и ручной настройки цветовой температуры в каждом из них позволяют подобрать стиль изображения под себя, яркости экрана будет достаточно даже для солнечного дня, а частота обновления 90 Гц дополнительно повышает комфорт от использования оболочки, делая переходы между экранами и пролистывание списков меню еще более плавным.

Сканирование лица и отпечатков

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое выполняется с помощью фронтальной камеры. Процедура выполняется быстро, за доли секунды, причем, что любопытно, как минимум в нашем случае медицинская маска не мешала корректно узнать лицо (при условии, что на пользователе больше не было других «модификаторов» внешности).

Сканер отпечатков пальцев тут подэкранный, оптического типа. Срабатывает он также очень быстро, почти на уровне классических емкостных. Точность была достаточно высокой, сбоев распознавания за время эксплуатации смартфона у нас не было.

Платформа, производительность

В Xiaomi Mi 10 Pro используется топовый на данный момент чипсет Qualcomm Snapdragon 865, производимый по 7-нм техпроцессу. В него входит 8-ядерный CPU: четыре ядра Kryo 585 Gold (производное от ARM Cortex-A77), одно из которых работает на частоте 2,84 ГГц и еще три – 2,42 ГГц, плюс четыре Kryo 585 Silver (производное от ARM Cortex-A55), работающих на частоте 1,8 ГГц. За обработку видео отвечает Adreno 650. Глобально смартфон доступен в конфигурации памяти 8/256 ГБ, в отдельных регионах доступны версии с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ внутреннего хранилища (одно из немногих отличий Mi 10 Pro от Mi 10).

С такой платформой неудивительно, что Xiaomi Mi 10 Pro демонстрирует максимальную производительность в синтетических бенчмарках, а Adreno 650 в связке с разрешением 1080p+ и экраном с частотой обновления 90 Гц оказывается идеальным вариантом для 3D-игр. Разумеется, и оболочка, и обычные приложения работают быстро и плавно, без малейших заиканий или подтормаживаний.

Под серьезной нагрузкой корпус смартфона начинает ощутимо нагреваться, в особенности боковые рамки из алюминия. В тесте на тротлинг первые 5 минут процессор работает на максимальной частоте, после этого включается тротлинг – сначала периодический, а еще через пару минут и постоянный, снижающий частоту до 80%.

Xiaomi Mi 10 Pro работает под управлением Android 10, дополненной фирменной оболочкой MIUI 11.0.4. Визуально она слабо отличается от предыдущей, десятой версии, зато предлагает целый ряд небольших, но приятных улучшений (новые ярлыки в шторке уведомлений, темный режим, всегда активный экран, обновленные пункты меню звука и питания, и т.д.).

Аудио

Как уже говорилось выше, у Xiaomi Mi 10 Pro полноценное стерео: на верхней грани расположен второй мультимедийный динамик. Звучание получается громким и, как для смартфона, качественным – благодаря хорошим высоким частотам, очень неплохим средним и даже некоторому количеству басов (заметное снижение громкости наблюдается в районе 150-200 Гц, полностью же звук пропадает лишь в районе 60-70 Гц) на нем вполне можно смотреть, например, музыкальные клипы на YouTube.

Камера

Xiaomi Mi 10 Pro по всем основным параметрам (дизайн, размеры/масса, экран, аппаратная платформа) идентичен младшей модели, Mi 10 (см. наш обзор). Отличия по большей части незначительные, главным же является именно блок основной камеры. Основной сенсор у Mi 10 Pro такой же: 108 МП, с диафрагмой f/1,69 и оптической стабилизацией (плюс у «про»-версии добавился лазерный автофокус). Ультраширокий модуль получил апгрейд – здесь у него разрешение 20 МП и диафрагма f/2,2 (против 13 МП и f/2,4 у обычного Mi 10). Выделенного макро-модуля у Mi 10 Pro нет (макро снимается на ультраширокий), зато есть целых два телефото: 12 МП с двухкратным зумом и 8 МП – с пятикратным.

Приложение камеры простое и интуитивно понятное. Свайп влево-вправо по окну видоискателя переключает режимы работы (фото/видео/короткое видео/фото 108 МП/ночь/панорама и т.д.), точки над списком режимов переключают зум, а по сути – используемый модуль (свайп по ним вызывает шкалу с возможностью плавного изменения фокусного расстояния, вплоть до «гибридных» 10х). Режим профи позволяет вручную задавать значения баланса белого, диафрагмы, выдержки, чувствительности, экспокоррекции и даже используемого модуля.

Днем в солнечную погоду снимки получаются с отличной детализацией, четкие и без шумов. При разглядывании в 100%-ном масштабе на мелких неконтрастных деталях вроде травы становятся заметны легкие артефакты повышения резкости, которые делают такие фрагменты снимка не очень реалистичными, но даже при 70%-ном масштабе это уже незаметно. Точность цветопередачи очень хорошая, автоматический баланс белого у основного модуля также особых промахов не допускает. В сложных условиях освещения снимок может получиться недоэкспонированным – камера предпочитает качественно проработать яркие участки, даже если динамического диапазона при этом не хватит для вытягивания деталей в тенях.

Интересный момент – физический размер матрицы у основного модуля достаточно велик, чтобы на снимках проявлялась глубина резкости, которую не ждешь от камеры смартфона, так что в некоторых ситуациях фон может оказаться чуть размытым, даже если вы этого не хотели.

Ультраширокий модуль делает качественные и детальные снимки, с хорошим динамическим диапазоном и контрастностью. То же самое можно сказать и про телефото модуль с двухкратным увеличением – он оказывается достаточно хорошим, чтобы его можно было использовать на постоянной основе в ситуациях, когда основной модуль кажется слишком широкоугольным. Пятикратный зум получается с помощью кропа и небольшого увеличения снимка со второго телефото модуля – результат получается чуть менее четким, но тоже вполне достойный, с хорошей контрастностью и небольшим количеством шумов.

В темное время суток и в помещении снимки по большей части получаются достаточно хорошими, с приличной проработкой деталей в тенях и умеренными шумами, но, разумеется, с заметно меньшей детализацией и меньшим динамическим диапазоном.

Режим HDR отрабатывает без особой агрессивности, но в ситуации, когда его использование не особо востребовано, результат может быть излишне «смягченным» и неконтрастным.

При серьезном перепаде по яркости между различными участками сцены HDR избавит от пересветов чересчур ярких объектов и лучше проработает детали в тенях.

Подытоживая – камера Xiaomi Mi 10 Pro демонстрирует отличную детализацию, точную цветопередачу и хороший динамический диапазон при съемке днем, и вполне достойное качество – при недостатке освещения. К дополнительным модулям также нет каких-то особых претензий, наличие сразу двух телефото с разным фокусным расстоянием позволяет делать качественные кадры с очень приличным увеличением.

Автономность Mi 10 Pro

В Xiaomi Mi 10 Pro используется аккумулятор емкостью 4,500 мА*ч, который обеспечивает очень хорошую автономность в типичных повседневных задачах: в батарейном тесте PCMark смартфон продержался 11 с половиной часов при яркости экрана на уровне 200 кд/м². В реальных условиях эксплуатации пользователь вполне может рассчитывать на пару суток при умеренной нагрузке. Xiaomi Mi 10 Pro поддерживает быструю зарядку как по кабелю (50 Вт), так и с помощью фирменных беспроводных зарядных устройств (30 Вт). В первом случае смартфон заряжается примерно до 80% за полчаса и полностью – за 50 минут.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Приятный дизайн; качественный дисплей; стереодинамики; производительность; камеры; автономность Минусы: Заметно более высокая стоимость по сравнению с Mi 10 при сравнительно небольших отличиях в начинке; тротлинг при длительной нагрузке Вывод: Xiaomi Mi 10 Pro – по сути, незначительно улучшенный вариант Mi 10. У них одинаковый дизайн, габариты, дисплей и даже чипсет. Главным отличием Mi 10 Pro является более продвинутый блок основной камеры – помимо этого, старшая модель может похвастать, по сути, лишь версией с более вместительным хранилищем и более быстрой проводной зарядкой (50 Вт против 30 Вт) – причем емкость аккумулятора у «про»-версии оказывается даже чуть ниже. Стоит ли это весьма ощутимой разницы в стоимости – как говорится, каждый решает для себя сам. Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Pro 8/256GB Gray

27 999 − 27 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10 Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 256 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 865 + Adreno 650 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1х2,84 + 3х2,42 + 4х1,8 Аккумулятор 4500 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,67 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы AMOLED PPI 386 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея Corning Gorilla Glass 5 Основная камера, Мп 108 (f/1.69) + 20 (f/2.2) + 12 (f/2.0) + 8 (f/2.0) Видеосъемка 7680x4320 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 20 (f/2.2) Особенности камеры 108 МП камера: 1/1.33" сенсор большого размера, OIS, 1.6мкм, 0.8 мкм 4-в-1 до 1.6 мкм, объектив 8P; 20 МП ультра широкоугольный датчик: до 117° FoV; 12 МП портретная линза: 2-кратный оптический зум, 1.4 мкм большой размер пикселя, 2PD, автофокус; 8 МП макро-линза: 10-кратный гибридный зум, OIS, размер пикселя 1.0 мкм Стандарты связи 4G, 5G Wi-Fi 802.11ax Bluetooth 5.1 GPS + IrDA + FM-радио + Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 162,5 Ширина, мм 74,8 Толщина, мм 8,96 Вес, г 208 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло и алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка беспроводной зарядки 30 Вт, быстрая зарядка 50 Вт, обратная беспроводная зарядка 5 Вт, поддержка AAC / LDAC / LHDC / LLAC, сканер отпечатков пальцев, Face ID

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