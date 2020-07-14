Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: 108 МП и новая цена





Флагманские смартфоны Xiaomi в феврале этого года получили очень сильное обновление, у Mi 10 появилась камера с разрешением 108 МП, стереодинамики, высокая частота обновления картинки, объектив для съемки макро, стало больше производительности, новая память и более быстрые накопители, реверсивная индукционная зарядка и поддержка новых стандартов связи. В общем, изменений очень много и все они довольно интересные. В этом материале мы поговорим о том, как все апгрейды сказались на использовании смартфона и как отразились на его цене.

Комплектация Xiaomi Mi 10

Так как это смартфон от Xiaomi, его комплект немного больше, чем у его топовых конкурентов. Mi 10 продается с блоком питания с поддержкой быстрой зарядки, кабелем, «скрепкой», переходником для наушников и жестким прозрачным чехлом. Ну и, конечно же, документацией. Многие флагманы не комплектуются защитными кейсами и переходниками для наушников. Например, тот же iPhone 11 все еще продается с простеньким зарядным устройством и без адаптера для наушников, а стоимость у них практически одинаковая.

Если же у пользователя нет наушников, то найти подходящие можно даже в фирменном магазине, где есть неплохие опции с относительно доступной ценой. Ну и кто-то, вероятно, захочет найти защитную пленку для экрана, которой в данном случае вместе со смартфоном нет. Тут важно помнить, что такая может негативно повлиять на работу сканера отпечатков пальцев, который установлен под стеклом.

Дизайн и удобство использования

В этом году флагманская модель производителя получила неплохое внешнее изменение — закругленные бока дисплея. Вместе с этим подросла и диагональ экрана, как и увеличился корпус смартфона. Теперь его габариты составляют 162,5×74,8×8,96 мм при весе 208 граммов (а было 157,5×74,67×7,61 мм, 173 грамма). То есть и без этого не самый маленький гаджет слегка прибавил в формах, что очевидно не делает его удобнее.

И правда, в использовании это хорошо ощущается. Mi 10 большой и для комфортной работы с ним понадобятся две свободные руки. В современном мире это вряд ли должно стать для кого-то проблемой, ведь большое количество смартфонов уже давно даже не пытаются делать компактными и пользователи к этому привыкли. Но те покупатели, которым в первую очередь важны именно небольшие размеры, вряд ли будут довольны таким устройством.

Но тех, кого не запугать такими габаритами, тут будет ожидать корпус из стекла и алюминия. Собрано и подогнано все хорошо, ощущения от использования отличные. И выглядит гаджет красиво, особенно с новыми закруглениями экрана. Шлифованные грани тоже неплохо смотрятся и добавляют оформлению привлекательности. Цветов корпуса только два варианта: Coral Green и Twilight Grey.

Из неудобств все также остается выступ блока камер. В этом году его дополнил еще один объектив (макро), который «вытеснил» от остальных ультраширокоугольный. Последний зато немного меньше выступает из корпуса. Если использовать Mi 10 без чехла, то выступ хорошо ощущается и не дает устройство ровно лежать на плоской поверхности. Правда, это не редкий случай для разных производителей. Комплектный чехол немного уравняет выступ с корпусом, но небольшие рамки для защиты линз все равно остаются.

С размещением органов управления все неплохо, но есть момент с динамиками, к которому мы немного позже вернемся. В использовании эргономичность кнопок и прочих взаимодействующих элементов продумана хорошо. Из необычного тут нельзя не упомянуть ИК-порт для бытовой техники. Например, с подручными телевизорами LG и Philips он работал. Это приятная мелочь, которая есть далеко не у всех смартфонов.

Чего пока не появилось у топовых Xiaomi, так это зашиты от воды и пыли. Многие другие флагманы располагают такой возможностью, тогда как Mi 10 все еще более чувствителен к влаге, чем конкуренты. При этом, в такой цене уже есть варианты с IP68, пусть некоторые из них и будут уже устаревшими флагманами, которые все еще остались в запасах магазинов. Во всем остальном Mi 10 хороший, пусть и крупный аппарат. Если небольших габаритов нет во главе списка требований к новому смартфону, то этот гаджет в остальных пунктах очень достойный, особенно с эстетической точки зрения.

Дисплей Xiaomi Mi 10

Именно экран стал одним из самых заметных обновлений во флагманах Xiaomi. У него слегка увеличилась диагональ, которая теперь составляет 6,67 дюйма. При этом у него загнутые боковины, в стиле того, как это раньше было у флагманов компании Samsung. Только тут разрешение составляет 2340×1080 точек. Этого хватает, чтобы картинка нормально выглядела и рассмотреть отдельный пиксель лично я не могу. А заодно новый дисплей может обновлять изображение с частотой 90 Гц.

Загнутые углы имеют пару «слабых» сторон, как и у других устройств с такими экранами. Изгиб стекла склонен собирать блики, которые может и не сильно мешают, но все равно заметны во время работы со смартфоном. Заодно из-за них возможны ложные срабатывания. В настройках, конечно, можно отрегулировать «мертвые» зоны, но не все пользователи это найдут (ведь даже не будут искать, а находится эта регулировка далековато от пункта «Дисплей»).

Не обошлось и без отдельного выреза для фронтальной камеры. Он тут сделан в форме небольшого кружка, который находится ближе к левому углу экрана. Это можно программно «прикрыть» (даже статусную информацию с виртуальной рамки убрать). Как и в любом подобном случае, это сделает верхнюю грань экрана визуально ну слишком толстой и вся суть условно безрамочного дисплея потеряется. Я легко адаптируюсь к любым вырезам и в этом случае фронтальная камера не доставляла какого-то дискомфорта.

У AMOLED-матрицы много разных пресетов. Мы провели замер предустановленного, который оказался хорошо настроен и отлично подходит для использования. В некоторых профилях можно подправить цветовую температуру, а в дополнительных настройках и вовсе подстроить цвета на свой лад. Волноваться о цветопередаче вовсе не стоит, картинка действительно красивая, в меру насыщенная и с достаточно широкими возможностями корректировки, поддерживает HDR10+ и цветовые пространства sRGB и P3. А с учетом типа матрицы, можно рассчитывать на настоящий черный.

Яркости экрану тоже достаточно. В помещении замер показал не так много, всего 384 кд/м², но на улице значение явно повыше и картинка остается хорошо разборчивой (заявленное пиковое значение яркости 800 кд/м²). Листать социалки перед сном можно при минимальной яркости 2.8 кд/м². Автоматическая регулировка работает очень хорошо и за проведенное со смартфоном время не приходилось вручную что-то менять.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Большинство сегодняшних новинок могут ускорять вход в систему с помощью сканирования лица и отпечатков пальцев пользователя. Xiaomi Mi 10 поддерживает оба способа. Для первого варианта используется только фронтальная камера, без помощи дополнительных датчиков. Неожиданно, но она даже срабатывала, когда на мне были солнцезащитные очки, пусть и с небольшой задержкой. Без них время реакции было намного меньше, а фотография или видео не помогли «открыть» смартфон. Тем не менее, в полной темноте камера «видит» плохо, а настройки для повышения яркости на время распознавания я не нашел.

Под экраном есть отличное «подкрепление» — сканер отпечатков пальцев. Это один из лучших дактилоскопических датчиков такого типа, которые попадались мне в смартфонах. У него и позиция удобная, и скорость срабатывания очень высокая. При этом повторить попытку нужно было крайне редко. Зарегистрировать можно до пяти отпечатков и каждый из них смартфону легко давался.

Несколько дней попользовавшись обоими способами я оставил только сканер отпечатков пальцев. Камера иногда слишком быстро срабатывает и, например, при включенной функции Rise to Wake, можно случайно разблокировать смартфон, а не посмотреть уведомление. Или просто взяв смартфон со стола и глянув на время, можно либо «открыть» его, либо сразу оказаться на рабочем столе (тоже зависит от настроек). Дело привычки, конечно, но с одним только сканером отпечатков пальцев мне было немного удобнее и я не сказал бы, что его не хватало.

Звук Xiaomi Mi 10

В списке сильных сторон флагманов линейки Mi наконец-то появились стереодинамики. При этом вторым тут выступает не разговорный, как это часто бывает, а отдельный второй динамик с такой же мощностью. Их звук отличный, тут претензий нет, даже музыка воспроизводится классно. Есть небольшой момент в их размещении. Дело в том, что привычно поворачивая смартфон в горизонтальное положение влево, а именно так ладонь не прикроет динамик большинства смартфонов, с Mi 10 именно получается наоборот. Поэтому, чтобы не мешать звуку, стоит привыкнуть поворачивать смартфон вправо при просмотре видео и во время игр.

Для наушников разъема не нашлось и в коробке гарнитуры нет. Зато есть переходник. Возиться с ним не очень удобно, поэтому лучше использовать беспроводные, к которым нас уже давно склоняют практически все производители. Через адаптер звук что в арматурных Ultimate Ears, что в более простых Monster Jamz был тише, чем могут наушники, но для прослушивания музыки этого вполне достаточно. Если понадобится, в настройках есть возможности выбора разных звуковых профилей.

С разговорными функциями не самая однозначная ситуация. С одной стороны, у смартфона громкий разговорный динамик, который даже в шумной обстановке позволяет слышать собеседника. С другой стороны, система шумоподавления оставляет в разговоре слишком много внешних звуков, что плохо сказывается в том числе и на передаче голоса. Само собой, если звонки происходят не возле дороги, то больших проблем это не создаст.

Производительность и ПО

Xiaomi Mi 10 логично получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865. На коробке, задней крышке смартфона и при включении производитель напоминает, что тут есть поддержка сетей 5G, пусть это не очень актуально для Украины. Правда, есть только один слот для SIM-карты. Также смартфон поддерживает Wi-Fi 6, популярные навигационные системы, у него есть Bluetooth 5.1 и NFC.

Ситуация с памятью следующая: оперативная память стандарта LPDDR 5 во всех случаях составляет минимум 8 ГБ, а накопитель — 128 или 256 ГБ UFC 3.0. В разных источниках есть упоминание о моделях с 12 ГБ ОЗУ, но на официальном сайте такого варианта нет. Расширить емкость накопителя не получится, слота для карты памяти не предусмотрено. С учетом того, что смартфон может записывать видео в разрешении 8К, любителям видеооблогов в высоком качестве и этого может быть маловато.

Зато производительности у Mi 10 хватит на любой случай жизни. Чем бы пользователь не занимался, мощности процессора на это точно хватит. При максимальной нагрузке он, конечно, немного троттлит, но с учетом всех его возможностей, пользователь вряд ли это когда-нибудь почувствует. Во время тестов можно было ощутить нагрев корпуса, но в обычных задачах и даже играх такого не было. На быстродействие, конечно же, за время теста не было ни одной жалобы.

Пока Mi 10 поставляется с MIUI 11, но относительно скоро должно «прилететь» обновление до MIUI 12, которая в первую очередь была доставлена на Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro. С основными изменениями можно ознакомиться на официальном сайте. Тем временем, не сказал бы, что и MIUI 11 смотрится плохо и в этот раз флагман не показывает рекламу там, где ее быть не должно.

Камеры Xiaomi Mi 10

В прошлой модели блок камер состоял из трех сенсоров— широкоугольного, ультраширокоугольного и «телевика». В этом году камер больше и они другие. Так, на месте телеобъектива появилась дополнительная камера для определения глубины на портретных снимках, а также там умостился объектив для макро. Под основным блоком отдельным «окошком» разместили ультраширокоугольную камеру. Разрешение сенсоров следующее:

108 МП у широкоугольной камеры, значение диафрагмы ƒ/1.69;

13 МП у ультраширокоугольной, ƒ/2.4, угол захвата 123°;

2 МП у макро, ƒ/2.4;

2 МП у вспомогательной камеры для портретов, ƒ/2.4.

Думаю, большей популярностью будут пользоваться две первые камеры, ведь портретным режимом пользователи уже наигрались, и в макро возникает необходимость крайне редко.

108 МП — впечатляющая цифра. Но в обычном режиме камера делает 25-мегапиксельные снимки (5792×4344 точки). Есть и отдельный режим для полного разрешения (12032×9024). В нем есть смысл делать фото для последующего кропа, но в большинстве случаев и обычный снимок можно потом обработать. Качество фотографий очень хорошее и для удачного кадра совершенно не нужно сильно стараться. Оставив автоматический режим HDR и AI-ассистента, о прочих настройках вовсе можно не задумываться. В итоге снимать на такой смартфон очень просто. Единственное неудобство, это загнутые края экрана, с которыми иногда сложно соблюдать геометрию на фото. Но это дело привычки. (Примеры снимков в полном разрешении можно посмотреть тут.)

Для вечерних снимков предусмотрен режим Night. С ним ни разу не приходилось долго задерживать смартфон без движения. К слову, движущиеся объекты резкость таки потеряли. Да, сравнительно с днем, деталей будет поменьше, но зато обработка хороша: смартфон не «переигрывает» с тенями или цветами, тем самым оставляя кадру довольно много «натуральности». Естественно, разница с реальным объектом съемки будет, но явных «завалов» я в большинстве случаев не получил.

Ультраширокоугольная камера не творит чудес, тоже не попадает в нужный баланс белого (если взять за референс снимки основной камеры) как подобные ей камеры, и не умеет снимать в недостаточном освещении. Но днем, при хорошем свете, иметь дополнительный угол всегда приятно, и в таком случае здешняя камера вполне хороша. И у нее удачное размещение, при котором пальцы не попадают в кадр.

У макро не рекордное разрешение и, как прочим подобным, ей нужно много света. Наводка резкости иногда требует дополнительных действий и выдержки, в идеале смартфон нужно как-то упереть для минимизации мелких движений. Из-за этого делать макро сложновато (на фоне обычных камер) и быстро становится неинтересно.

Но из сильных сторон у смартфона в запасе еще есть запись видео в разрешении 8K (7680×4320 пикселей). При этом даже есть оптическая стабилизация (ее работа немного заметна на готовом видео). И запись довольно хороша, но если видео делается для домашнего архива, вероятно, есть смысл понизить разрешение для экономии пространства и более аккуратной стабилизации. Также в 4K можно вести запись ультраширокоугольной камерой, только картинка у нее не такая насыщенная.

Пример записи видео в 8К:

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

Фронтальная 20-мегапиксельная камера даже в трудных домашних условиях сделает приличный кадр. У нее есть поддержка HDR и AI, а также небольшой набор эффектов для выравнивания кожи и коррекции деталей на лице (задействовав все можно немного себя не узнать). Также она неплохо определяет фон и может его «замылить» в портретном режиме.

С подобным приложением камеры мы уже хорошо знакомы. Из основного, было бы хорошо переместить режим «Макро» к остальным, а не выносить его отдельно к настройкам. Это может слегка сбивать с толку. Ну и при довольно большом наборе этих самих режимов, было бы удобно иметь возможность поменять их расположение между собой, как это делается, например, у Samsung.

Автономность Xiaomi Mi 10

Из трех представленных моделей, именно у Mi 10 самый емкий аккумулятор — 4780 мА•ч. При определенных режимах использования такого может хватать на пару дней, но это скорее будет исключение из правил (когда на смартфон просто нет времени). У меня от пробуждения и до глубокой ночи этот гаджет дотягивал с запасом в 30-40%, что неплохо. Экран при этом работал 4-5 часов, а среди сложных задач могли быть игры, работа камеры и навигация. Хотя в тесте автономности Geekbench подопытный проработал целых 12 часов.

Конечно, поддержкой быстрой зарядки и нужным для такой блоком питания в комплекте уже сложно впечатлить. Но Mi 10 и тут преуспел, ведь полностью зарядился всего за час и две минуты. Ко всему он умеет не просто заряжаться на индукционных станциях, но и с помощью функции Reverse wireless charging «поделиться» зарядом с другими гаджетами с поддержкой стандарта Qi.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Внешность, сборка и материалы корпуса; экран с закругленными боками; сретеодикамики; сканирование лица и отпечатков пальцев; производительность; камеры; быстрая и реверсивная зарядки, автономность Минусы: Нет защиты от воды и пыли; заметно выросшая цена Вывод: Xiaomi Mi 10 сильно прибавил в своих возможностях в сравнении с прошлой моделью. Тут хорошо изменился дизайн, новый экран, классные стереодинамики, много новых возможностей, достойные камеры и неплохая автономность. Список обновлений приличный. Но при этом у смартфона сильно выросла цена, которая уже не очень соответствует изначальному посылу компании, боровшейся с дорогими смартфонами конкурентов своей ценовой политикой. Mi 10 получился очень неплохим гаджетом, но не уверен, что с учетом его стоимости, пользователь не захочет посмотреть в сторону более именитых брендов. Технические характеристики Xiaomi Mi 10 8/128GB Grey

11 995 − 21 499 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10.0 (MIUI 11) Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 865 + Adreno 650 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,8 Аккумулятор 4780 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,67 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы AMOLED PPI 386 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея Full HD+, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, пониженный уровень синего излучения, яркость 800 нит HBM / 500 нит, контраст 5000000:1, цветовая гамма: 100% покрытие DCI-P3, sRGB и NTSC Основная камера, Мп 108 (f/1.69) + 13 (f/2.4, ультраширокоугольный) + 2 (f/2.4, датчик глубины) + 2 (f/2.4, макро) Видеосъемка 8K (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 20 Особенности камеры 1/1.33" сенсор большого размера, OIS, 1.6мкм, Super-Pixels 4-в-1, объектив 7P, ультраширокоугольный датчик до 123° FoV Стандарты связи 2G GSM, 3G WCDMA, 4G TD-LTE 38/40, 4G FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32, 5G Sub6G n1/n3/n7/n28/n77/n78 Wi-Fi 802.11ax Bluetooth 5.1 GPS + (A-GPS, Галилео, ГЛОНАСС, Beidou) IrDA + FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Google Pay) Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 162,5 Ширина, мм 74,8 Толщина, мм 8,96 Вес, г 208 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев, поддерживает протокол быстрой зарядки QC4.0 + / PD 3.0, гироскоп, акселерометр, электронный компас, датчик приближения, датчик мерцания, датчик Холла, барометр

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление Xiaomi Mi 10 на обзор.