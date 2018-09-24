Обзоры
Обзор смартфона Xiaomi Mi A2
1

Обзор смартфона Xiaomi Mi A2

Обзор смартфона Xiaomi Mi A2

Как и в случае с парой смартфонов Mi5x/Mi A1, после выпуска модели Mi6x, компания Xiaomi представила его версию без оболочки MIUI, согласно программе сотрудничества Android One. И в этом обзоре речь пойдет именно о том, как «чистый» Android повлиял на опыт использования смартфона.

Линейка Xiaomi Mi A2
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 12
Диапазон цен: 5 684 − 11 697 грн

Комплектация

Xiaomi Mi A2 поставляется в стандартной, минималистичной упаковке, которая подчеркивает принадлежность к программе Android One.

11

Внутри находится кабель Type-C, зарядное устройство с поддержкой Quick Charge, скрепка для лотка SIM-карты, переходник с Type-C на mini-jack 3,5 и силиконовый чехол черного цвета. С синей, красной и золотой моделями поставляется прозрачный чехол.

Дизайн и материалы Xiaomi Mi A2

Трудно сказать что-то новое о внешнем виде Mi A2 после знакомства с Mi6x — ведь это идентичные устройства. Поэтому рассказ о дизайне не будет длинным и в чем-то будет перекликаться с обзором Mi6x, но с поправкой на то, что со времени знакомства с оригинальной версии смартфона уже прошло какое-то время.

дизайн Xiaomi Mi A2

Это может показаться удивительным, но Mi6x/Mi A2 уже не кажется столько «безрамочным», как раньше. Вероятно, виной тому другие смартфоны с более тонкими рамками, побывавшие на тестировании за последнее время. Разумеется, рамки Xiaomi Mi A2 широкими точно не назовешь, особенно в сравнении с предыдущим поколением, но есть подозрение, что уже в следующем году такой дизайн не будет казаться современным.

задняя крышка Xiaomi Mi A2

В остальном, перед нам стильный, тонкий и хорошо собранный смартфон. Алюминий с тонкими гранями приятно холодит руку, удобно ложится в нее, но с комплектным чехлом надежнее. При диагонали дисплея в 6 дюймов, смартфон не смотрится громоздким и таковым не является, тут все очень аккуратно.

Эргономичность и разъемы

Начну с нижней грани, где расположен порт USB Type-C, микрофон и динамик. Слева только лоток для двух nano-SIM-карт.

11

Поддержки карт памяти в Xiaomi Mi A2 нет. Сверху расположен инфракрасный датчик и дополнительный микрофон. Разъема для наушников нет и, повторю сказанное в обзоре Mi6x — я не считаю этот факт недостатком.

1111

Но мне по прежнему не нравится заметно выступающий модуль камеры, который заставляет смартфон покачиваться лежа на ровной поверхности. Частично решить эту проблему может чехол.

чехол Xiaomi Mi A2

В руке смартфон лежит очень приятно благодаря небольшой толщине и скругленным граням. Им вполне можно пользоваться одной рукой, но дотягиваться до шторки уведомлений уже не так комфортно. Вес смартфона в 168 грамм можно назвать оптимальным для таких габаритов.

Дисплей Xiaomi Mi A2

В случае с экраном мы имеем дело с такой же матрицей, как в Mi6x, но с одним нюансом. Но сначала пройдемся характеристикам дисплея Xiaomi Mi A2: матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма, разрешение 2160х1080 точек. По замерам мы получили почти те же цифры, что и в случае с Mi6x. Минимальный уровень яркости составил 1 кд/м2, а максимальный: 380 кд/м2. Контрастность на хорошем уровне, но чуть ниже, чем у Mi6X: 1:1005.

11111

В этом и заключается разница между этими двумя смартфонами. Дело в том, что благодаря программным возможностям оболочки MIUI вы можете сделать картинку контрастнее, теплее или холоднее. В Xiaomi Mi A2 таких функций нет. По итогу мы имеем дело с качественной, но очень нейтральной картинкой и дисплею явно не хватает красочности. Но при сравнении с Mi A1 — это шаг вперед.

Оснащение

Здесь также ничего нового: внутри восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 512. Тестовый смартфон был оснащен 4 ГБ оперативной памяти, на выбор есть также 6 ГБ. Вариантов с постоянной памятью три: 32, 64 и 128 ГБ. Возможности расширить память нет, так что подбирайте нужный объем при покупке внимательно. По скорости работы у меня не возникло ни малейших претензий, все плавно и быстро. Впрочем, это было заметно еще и на Mi6x. Ощутимой разницы в производительности между Mi6x и Mi A2 нет.

По сравнению же с Mi A1 отличия в скорости работы заметны невооруженным взглядом, даже в обычных задачах. Это касается и игр, в которых 660-й и Adreno 512 показывают себя лучше. Но, к сожалению, без троттлинга в тяжелых задачах не обходится.

В остальном, оснащение смартфона почти стандартное: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, а также инфракрасный порт. NFC, к сожалению, так и не появился. С качеством связи за время использования проблем не было, равно как и с передачей моего голоса и речи собеседников. У основного динамика есть запас громкости, но его качество заканчивается на среднем уровне.

Программное обеспечение

Вот мы и подошли к особенности, которая отличает Mi6x от Mi A2. Наш смартфон работает под управлением Android 8.1 без каких-либо дополнительных оболочек. Несмотря на то, что «из коробки» в смартфоне есть весь необходимый софт, после MIUI ощущается нехватка приятных мелочей в интерфейсе.

Например, жестов управления — очень удобное решение, подробнее о них я рассказывал в обзоре Mi6x, а в Xiaomi Mi A2 этого нет, только наэкранные кнопки, которые расходуют место на дисплее. К этому списку также можно отнести и выключение по расписанию, и отсутствие настроек дисплея, и много другое. Но, на то это и Android One — «чистый» Android со своими плюсами и недостатками

Камера Xiaomi Mi A2

В возможностях камеры смартфона изменений нет. В качестве основной используются два модуля: IMX376 (20 Мп, f/1.75) и IMX486 (12 Мп, f/1.75). Интерфейс камеры не изменился по сравнению с Mi6x, но функциональность самая базовая: стандартный режим, портретный режим и съемка видео. Но есть Timelapse и замедленная съемка.

111111111111

Качество съемки субъективно стало лучше, особенно при контровом свете. При ухудшении освещения наблюдается заметная потеря детализации, но для этого ценового сегмента это допустимо.

111

В качестве селфи-камеры установлен 20-мегапиксельный сенсор, он также поддерживает портретный режим, правда, без него снимки получаются на мой взгляд лучше.

11

С примерами видео вы можете ознакомиться ниже.

Видео 4К:

Видео 1080:

Автономность Xiaomi Mi A2

Несмотря на точно такой же аккумулятор емкостью 3000 мАч, Mi A2 продемонстрировал даже меньшую автономность, чем Mi6x, не только в бенчмарках, но и в реальном использовании. Если его брат на MIUI почти всегда гарантированно жил 1,5 дня, то Mi A2 каждый день оставлял примерно 20% под вечер. Даже в тесте PCMark смартфон прожил на полчаса меньше.

С другой стороны, ситуацию немного исправляет быстрая зарядка и соответствующее зарядное устройство в комплекте, благодаря которому MI A2 полностью заряжается примерно за 1 час 15 минут.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, эргономичность, скорость работы, камера
Минусы: нет NFC, автономность хуже, чем у Mi6x, нет слота для карты памяти
Вывод: По сравнению с Mi A1, второе поколение смартфона на Android One от Xiaomi — это однозначный шаг вперед. Стало лучше все — дисплей, корпус, производительность. Но количество недостатков и компромиссов от этого не уменьшилось. Хотя это не мешает смартфону оставлять по себе приятное впечатление, а именно таковым и запомнился Mi A2. Стильный, приятно лежащий в руках, с хорошим дисплеем, камерой и шустро работающий. На стороне смартфона также и неплохое соотношение цены и качества, что делает его хорошей покупкой, но не без нюансов

Технические характеристики

Обзор смартфона Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 4/64GB Black
6 219 − 8 550 грн
Сравнить цены
ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 8.0 (Oreo)
Оперативная память, ГБ4
Встроенная память, ГБ64
Слот расширения-
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорQualcomm Snapdragon 660 + GPU Adreno 512
Количество ядер8
Частота, ГГц4x2,2+4x1,84
Аккумуляторная батареяLi-Pol, 3010 мАч (несъемная)
Время работы (данные производителя)нет данных
Диагональ, дюймы5,99
Разрешение2160х1080
Тип матрицыIPS
PPI403
Датчик регулировки яркости+
Другоестекло 2.5D, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5
Основная камера, Мп12 (f/1,75) + 20
Видеосъемка3840x2160 (30 к/с)
Вспышка+ (двойная LED) + фронтальная (LED)
Фронтальная камера, Мп20 (f/2,0)
Высокоскоростная передача данныхGPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat12
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band
Bluetooth5.0
GPS+ (GLONASS, Beidou)
IrDA+
FM-радио-
Аудиоразъем-
NFC-
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (Type С)
Размеры, мм75,4х158,7х7,3
Вес, г168
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусаалюминий
Тип клавиатурыэкранный ввод
Ещеподдержка быстрой зарядки, сканер отпечатков пальцев

Редакция выражает благодарность интернет-магазину «Алло» за предоставление устройства на обзор

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить