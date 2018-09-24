Обзор смартфона Xiaomi Mi A2
Как и в случае с парой смартфонов Mi5x/Mi A1, после выпуска модели Mi6x, компания Xiaomi представила его версию без оболочки MIUI, согласно программе сотрудничества Android One. И в этом обзоре речь пойдет именно о том, как «чистый» Android повлиял на опыт использования смартфона.
Комплектация
Xiaomi Mi A2 поставляется в стандартной, минималистичной упаковке, которая подчеркивает принадлежность к программе Android One.
Внутри находится кабель Type-C, зарядное устройство с поддержкой Quick Charge, скрепка для лотка SIM-карты, переходник с Type-C на mini-jack 3,5 и силиконовый чехол черного цвета. С синей, красной и золотой моделями поставляется прозрачный чехол.
Дизайн и материалы Xiaomi Mi A2
Трудно сказать что-то новое о внешнем виде Mi A2 после знакомства с Mi6x — ведь это идентичные устройства. Поэтому рассказ о дизайне не будет длинным и в чем-то будет перекликаться с обзором Mi6x, но с поправкой на то, что со времени знакомства с оригинальной версии смартфона уже прошло какое-то время.
Это может показаться удивительным, но Mi6x/Mi A2 уже не кажется столько «безрамочным», как раньше. Вероятно, виной тому другие смартфоны с более тонкими рамками, побывавшие на тестировании за последнее время. Разумеется, рамки Xiaomi Mi A2 широкими точно не назовешь, особенно в сравнении с предыдущим поколением, но есть подозрение, что уже в следующем году такой дизайн не будет казаться современным.
В остальном, перед нам стильный, тонкий и хорошо собранный смартфон. Алюминий с тонкими гранями приятно холодит руку, удобно ложится в нее, но с комплектным чехлом надежнее. При диагонали дисплея в 6 дюймов, смартфон не смотрится громоздким и таковым не является, тут все очень аккуратно.
Эргономичность и разъемы
Начну с нижней грани, где расположен порт USB Type-C, микрофон и динамик. Слева только лоток для двух nano-SIM-карт.
Поддержки карт памяти в Xiaomi Mi A2 нет. Сверху расположен инфракрасный датчик и дополнительный микрофон. Разъема для наушников нет и, повторю сказанное в обзоре Mi6x — я не считаю этот факт недостатком.
Но мне по прежнему не нравится заметно выступающий модуль камеры, который заставляет смартфон покачиваться лежа на ровной поверхности. Частично решить эту проблему может чехол.
В руке смартфон лежит очень приятно благодаря небольшой толщине и скругленным граням. Им вполне можно пользоваться одной рукой, но дотягиваться до шторки уведомлений уже не так комфортно. Вес смартфона в 168 грамм можно назвать оптимальным для таких габаритов.
Дисплей Xiaomi Mi A2
В случае с экраном мы имеем дело с такой же матрицей, как в Mi6x, но с одним нюансом. Но сначала пройдемся характеристикам дисплея Xiaomi Mi A2: матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма, разрешение 2160х1080 точек. По замерам мы получили почти те же цифры, что и в случае с Mi6x. Минимальный уровень яркости составил 1 кд/м2, а максимальный: 380 кд/м2. Контрастность на хорошем уровне, но чуть ниже, чем у Mi6X: 1:1005.
В этом и заключается разница между этими двумя смартфонами. Дело в том, что благодаря программным возможностям оболочки MIUI вы можете сделать картинку контрастнее, теплее или холоднее. В Xiaomi Mi A2 таких функций нет. По итогу мы имеем дело с качественной, но очень нейтральной картинкой и дисплею явно не хватает красочности. Но при сравнении с Mi A1 — это шаг вперед.
Оснащение
Здесь также ничего нового: внутри восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 512. Тестовый смартфон был оснащен 4 ГБ оперативной памяти, на выбор есть также 6 ГБ. Вариантов с постоянной памятью три: 32, 64 и 128 ГБ. Возможности расширить память нет, так что подбирайте нужный объем при покупке внимательно. По скорости работы у меня не возникло ни малейших претензий, все плавно и быстро. Впрочем, это было заметно еще и на Mi6x. Ощутимой разницы в производительности между Mi6x и Mi A2 нет.
По сравнению же с Mi A1 отличия в скорости работы заметны невооруженным взглядом, даже в обычных задачах. Это касается и игр, в которых 660-й и Adreno 512 показывают себя лучше. Но, к сожалению, без троттлинга в тяжелых задачах не обходится.
В остальном, оснащение смартфона почти стандартное: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, а также инфракрасный порт. NFC, к сожалению, так и не появился. С качеством связи за время использования проблем не было, равно как и с передачей моего голоса и речи собеседников. У основного динамика есть запас громкости, но его качество заканчивается на среднем уровне.
Программное обеспечение
Вот мы и подошли к особенности, которая отличает Mi6x от Mi A2. Наш смартфон работает под управлением Android 8.1 без каких-либо дополнительных оболочек. Несмотря на то, что «из коробки» в смартфоне есть весь необходимый софт, после MIUI ощущается нехватка приятных мелочей в интерфейсе.
Например, жестов управления — очень удобное решение, подробнее о них я рассказывал в обзоре Mi6x, а в Xiaomi Mi A2 этого нет, только наэкранные кнопки, которые расходуют место на дисплее. К этому списку также можно отнести и выключение по расписанию, и отсутствие настроек дисплея, и много другое. Но, на то это и Android One — «чистый» Android со своими плюсами и недостатками
Камера Xiaomi Mi A2
В возможностях камеры смартфона изменений нет. В качестве основной используются два модуля: IMX376 (20 Мп, f/1.75) и IMX486 (12 Мп, f/1.75). Интерфейс камеры не изменился по сравнению с Mi6x, но функциональность самая базовая: стандартный режим, портретный режим и съемка видео. Но есть Timelapse и замедленная съемка.
Качество съемки субъективно стало лучше, особенно при контровом свете. При ухудшении освещения наблюдается заметная потеря детализации, но для этого ценового сегмента это допустимо.
В качестве селфи-камеры установлен 20-мегапиксельный сенсор, он также поддерживает портретный режим, правда, без него снимки получаются на мой взгляд лучше.
С примерами видео вы можете ознакомиться ниже.
Видео 4К:
Видео 1080:
Автономность Xiaomi Mi A2
Несмотря на точно такой же аккумулятор емкостью 3000 мАч, Mi A2 продемонстрировал даже меньшую автономность, чем Mi6x, не только в бенчмарках, но и в реальном использовании. Если его брат на MIUI почти всегда гарантированно жил 1,5 дня, то Mi A2 каждый день оставлял примерно 20% под вечер. Даже в тесте PCMark смартфон прожил на полчаса меньше.
С другой стороны, ситуацию немного исправляет быстрая зарядка и соответствующее зарядное устройство в комплекте, благодаря которому MI A2 полностью заряжается примерно за 1 час 15 минут.