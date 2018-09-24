Обзор смартфона Xiaomi Mi A2

Как и в случае с парой смартфонов Mi5x/Mi A1, после выпуска модели Mi6x, компания Xiaomi представила его версию без оболочки MIUI, согласно программе сотрудничества Android One. И в этом обзоре речь пойдет именно о том, как «чистый» Android повлиял на опыт использования смартфона.

Комплектация

Xiaomi Mi A2 поставляется в стандартной, минималистичной упаковке, которая подчеркивает принадлежность к программе Android One.

Внутри находится кабель Type-C, зарядное устройство с поддержкой Quick Charge, скрепка для лотка SIM-карты, переходник с Type-C на mini-jack 3,5 и силиконовый чехол черного цвета. С синей, красной и золотой моделями поставляется прозрачный чехол.

Дизайн и материалы Xiaomi Mi A2

Трудно сказать что-то новое о внешнем виде Mi A2 после знакомства с Mi6x — ведь это идентичные устройства. Поэтому рассказ о дизайне не будет длинным и в чем-то будет перекликаться с обзором Mi6x, но с поправкой на то, что со времени знакомства с оригинальной версии смартфона уже прошло какое-то время.

Это может показаться удивительным, но Mi6x/Mi A2 уже не кажется столько «безрамочным», как раньше. Вероятно, виной тому другие смартфоны с более тонкими рамками, побывавшие на тестировании за последнее время. Разумеется, рамки Xiaomi Mi A2 широкими точно не назовешь, особенно в сравнении с предыдущим поколением, но есть подозрение, что уже в следующем году такой дизайн не будет казаться современным.

В остальном, перед нам стильный, тонкий и хорошо собранный смартфон. Алюминий с тонкими гранями приятно холодит руку, удобно ложится в нее, но с комплектным чехлом надежнее. При диагонали дисплея в 6 дюймов, смартфон не смотрится громоздким и таковым не является, тут все очень аккуратно.

Эргономичность и разъемы

Начну с нижней грани, где расположен порт USB Type-C, микрофон и динамик. Слева только лоток для двух nano-SIM-карт.

Поддержки карт памяти в Xiaomi Mi A2 нет. Сверху расположен инфракрасный датчик и дополнительный микрофон. Разъема для наушников нет и, повторю сказанное в обзоре Mi6x — я не считаю этот факт недостатком.

Но мне по прежнему не нравится заметно выступающий модуль камеры, который заставляет смартфон покачиваться лежа на ровной поверхности. Частично решить эту проблему может чехол.

В руке смартфон лежит очень приятно благодаря небольшой толщине и скругленным граням. Им вполне можно пользоваться одной рукой, но дотягиваться до шторки уведомлений уже не так комфортно. Вес смартфона в 168 грамм можно назвать оптимальным для таких габаритов.

Дисплей Xiaomi Mi A2

В случае с экраном мы имеем дело с такой же матрицей, как в Mi6x, но с одним нюансом. Но сначала пройдемся характеристикам дисплея Xiaomi Mi A2: матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма, разрешение 2160х1080 точек. По замерам мы получили почти те же цифры, что и в случае с Mi6x. Минимальный уровень яркости составил 1 кд/м2, а максимальный: 380 кд/м2. Контрастность на хорошем уровне, но чуть ниже, чем у Mi6X: 1:1005.

В этом и заключается разница между этими двумя смартфонами. Дело в том, что благодаря программным возможностям оболочки MIUI вы можете сделать картинку контрастнее, теплее или холоднее. В Xiaomi Mi A2 таких функций нет. По итогу мы имеем дело с качественной, но очень нейтральной картинкой и дисплею явно не хватает красочности. Но при сравнении с Mi A1 — это шаг вперед.

Оснащение

Здесь также ничего нового: внутри восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 512. Тестовый смартфон был оснащен 4 ГБ оперативной памяти, на выбор есть также 6 ГБ. Вариантов с постоянной памятью три: 32, 64 и 128 ГБ. Возможности расширить память нет, так что подбирайте нужный объем при покупке внимательно. По скорости работы у меня не возникло ни малейших претензий, все плавно и быстро. Впрочем, это было заметно еще и на Mi6x. Ощутимой разницы в производительности между Mi6x и Mi A2 нет.

По сравнению же с Mi A1 отличия в скорости работы заметны невооруженным взглядом, даже в обычных задачах. Это касается и игр, в которых 660-й и Adreno 512 показывают себя лучше. Но, к сожалению, без троттлинга в тяжелых задачах не обходится.

В остальном, оснащение смартфона почти стандартное: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, а также инфракрасный порт. NFC, к сожалению, так и не появился. С качеством связи за время использования проблем не было, равно как и с передачей моего голоса и речи собеседников. У основного динамика есть запас громкости, но его качество заканчивается на среднем уровне.

Программное обеспечение

Вот мы и подошли к особенности, которая отличает Mi6x от Mi A2. Наш смартфон работает под управлением Android 8.1 без каких-либо дополнительных оболочек. Несмотря на то, что «из коробки» в смартфоне есть весь необходимый софт, после MIUI ощущается нехватка приятных мелочей в интерфейсе.

Например, жестов управления — очень удобное решение, подробнее о них я рассказывал в обзоре Mi6x, а в Xiaomi Mi A2 этого нет, только наэкранные кнопки, которые расходуют место на дисплее. К этому списку также можно отнести и выключение по расписанию, и отсутствие настроек дисплея, и много другое. Но, на то это и Android One — «чистый» Android со своими плюсами и недостатками

Камера Xiaomi Mi A2

В возможностях камеры смартфона изменений нет. В качестве основной используются два модуля: IMX376 (20 Мп, f/1.75) и IMX486 (12 Мп, f/1.75). Интерфейс камеры не изменился по сравнению с Mi6x, но функциональность самая базовая: стандартный режим, портретный режим и съемка видео. Но есть Timelapse и замедленная съемка.

Качество съемки субъективно стало лучше, особенно при контровом свете. При ухудшении освещения наблюдается заметная потеря детализации, но для этого ценового сегмента это допустимо.

В качестве селфи-камеры установлен 20-мегапиксельный сенсор, он также поддерживает портретный режим, правда, без него снимки получаются на мой взгляд лучше.

С примерами видео вы можете ознакомиться ниже.

Видео 4К:

Видео 1080:

Автономность Xiaomi Mi A2

Несмотря на точно такой же аккумулятор емкостью 3000 мАч, Mi A2 продемонстрировал даже меньшую автономность, чем Mi6x, не только в бенчмарках, но и в реальном использовании. Если его брат на MIUI почти всегда гарантированно жил 1,5 дня, то Mi A2 каждый день оставлял примерно 20% под вечер. Даже в тесте PCMark смартфон прожил на полчаса меньше.

С другой стороны, ситуацию немного исправляет быстрая зарядка и соответствующее зарядное устройство в комплекте, благодаря которому MI A2 полностью заряжается примерно за 1 час 15 минут.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн, эргономичность, скорость работы, камера Минусы: нет NFC, автономность хуже, чем у Mi6x, нет слота для карты памяти Вывод: По сравнению с Mi A1, второе поколение смартфона на Android One от Xiaomi — это однозначный шаг вперед. Стало лучше все — дисплей, корпус, производительность. Но количество недостатков и компромиссов от этого не уменьшилось. Хотя это не мешает смартфону оставлять по себе приятное впечатление, а именно таковым и запомнился Mi A2. Стильный, приятно лежащий в руках, с хорошим дисплеем, камерой и шустро работающий. На стороне смартфона также и неплохое соотношение цены и качества, что делает его хорошей покупкой, но не без нюансов Технические характеристики Xiaomi Mi A2 4/64GB Black

6 219 − 8 550 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.0 (Oreo) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 660 + GPU Adreno 512 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4x2,2+4x1,84 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3010 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 5,99 Разрешение 2160х1080 Тип матрицы IPS PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое стекло 2.5D, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Основная камера, Мп 12 (f/1,75) + 20 Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + (двойная LED) + фронтальная (LED) Фронтальная камера, Мп 20 (f/2,0) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat12 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 5.0 GPS + (GLONASS, Beidou) IrDA + FM-радио - Аудиоразъем - NFC - Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 75,4х158,7х7,3 Вес, г 168 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка быстрой зарядки, сканер отпечатков пальцев

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