Обзор спортивных часов Fitbit Ionic

Компания Fitbit, известная своими фитнесс-браслетами, ещё в 2016 году предприняла попытку выйти на рынок спортивных часов с моделью Blaze. Но последняя мало чем отличалась от тех же браслетов, так что не получила большой популярности среди пользователей. Тем не менее в том же году Fitbit покупает пионера разработки умных часов, компанию Pebble, чтобы в дальнейших продуктах использовать её программную платформу. И вот уже в 2017 году она выпускает Ionic, свои первые спортивные часы с поддержкой установки сторонних приложений. Давайте посмотрим, удалось ли Fitbit грамотно распорядиться наследием Pebble.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление устройства на обзор

Комплект поставки

В коробке с Fitbit Ionic поставляется кабель зарядного устройства, а также дополнительный ремешок меньшего размера.

Дизайн, материалы и ремешок

В Ionic дизайнеры Fitbit взяли за основу внешний вид Blaze и заметно его доработали. Новые часы сохранили восьмиугольную форму предшественника, но избавились от модульности, корпус теперь состоит из цельного куска алюминия, в который на гранях врезаны пластиковые полосы антенн.

На лицевой панели находится прямоугольный дисплей в чёрной рамке, прикрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Последнее немного выступает из корпуса и обладает хорошим олеофобным покрытием.

В целом, у Fitbit Ionic приятный дизайн, который, в зависимости от ремешка, будет хорошо смотреться как со спортивным, так и классическим стилем одежды. Кромет того, в Ionic можно менять циферблаты, что также позволяет разнообразить дизайн часов.

Есть ряд предустановленных циферблатов, а остальные можно загружать через магазин Fitbit, и пока они все бесплатные.



Ремешок в Fitbit Ionic не стандартный, в компании использовали собственный механизм крепления, который позволяет быстро его поменять. При этом комплектный ремешок сделан из элестомера с креплениями из хирургической стали.

Он надёжно фиксирует часы на руке и в целом комфортный в использовании. Если же этот ремешок надоест или с ним что-то случится, то его можно поменять на один из официальных, либо купить от стороннего производителя.

Дисплей и управление

В Fitbit Ionic установлен 1,42-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 348х250 точек и максимальной яркостью 1000 кд/м2. У экрана отличные углы обзора и красочная цветопередача, при этом разрешения достаточно, чтобы формировать чёткую картинку и шрифты. Яркость дисплея регулируется автоматически благодаря датчику освещённости, при прямом солнце она становится максимальной, поэтому информация читается нормально.

Для управления интерфейсом Fitbit Ionic используется сенсорный экран. По умолчания часы всегда показывают циферблат, если пролистнуть его вправо, то откроется окно быстрых настроек, влево, то основное меню. Жест снизу вверх открывает панель оповещений, а сверху вниз – управление плеером.

Также на корпусе Ionic есть три механические кнопки, они крупные и с рифленым покрытием, поэтому пользоваться ими очень удобно. Клавиша, которая расположена на левой грани, отвечает за шаг назад при навигации в меню. А две кнопки на правой грани нужны для того, чтобы запустить отслеживание бега, езды на велосипеде, плавания и других активностей, а также, чтобы выбрать одну из трёх коротких тренировок, которые можно делать в домашних условиях.

Управление у Fitbit Ionic довольно простое, а интерфейс логичный, к нему быстро привыкаешь.

Функциональность

После покупки Pebble у поклонников компании была надежда, что её программная платформа найдёт своё применение в новых продуктах Fitbit. Тем не менее, как показал выпуск Ionic, от Pebble OS там практически ничего не осталось. Как и в Blaze, в новых часах основной упор делается на отслеживание физической активности и занятий спортом. Впрочем, не могу не отметить, что в Ionic появилась возможность устанавливать приложения. Но их пока очень мало, а полезность большинства вызывает вопросы, поэтому приходится довольствоваться тем, что уже установлено на часах.

Ещё в Ionic удивляет банальное отсутствие поддержки кириллицы. Любое сообщение или оповещение на украинском или русском языке не будет отображаться на экране часов, поэтому данная функция просто теряет смысл, её можно сразу выключить. Эта проблема была и в Blaze, но несмотря на прошедшее время, а также массы жалоб на форуме поддержки, компания так и не захотела её решить.

Но если говорить о спортивных функциях, то в этом плане Fitbit Ionic хотя и уступает мультиспортивным часам, но в целом предоставляет больше возможностей, чем фитнес-браслеты.

Начать стоит с того, что Ionic оснащается высотомером, трёхосевым акселерометром и гигроскопом, а также модулем GPS, оптическим пульсометром и вибромотором для обратной связи. Устройство считает шаги, подъёмы, пульс, сожженные калории, сон, умеет отслеживать бег, езду на велосипеде, плавание и другие занятия спортом, включая в зале.

Пульсометр довольно точно считает сердечный ритм при повседневном использовании, а во время занятий спортом многое зависит от того, правильно ли часы зафиксированы на руке. Они должны плотно прилегать к коже и быть на 2 см ниже запястья. Это особенность всех оптических пульсометров, они менее точные, чем нагрудные. Но в целом, по показаниям вполне можно ориентироваться, при правильной фиксации расхождения с нагрудным датчиком не очень большие.

Во время пробежки Fitbit Ionic считает дистанцию с помощью GPS, поэтому брать с собой смартфон не обязательно. Единственное, стартует GPS 2-3 минуты даже на полностью открытом пространстве, что довольно долго. В аналогичных условиях GPS в Garmin Forerunner 235 требуется до 30 секунд, чтобы найти спутники. Точность позиционирования у Ionic также немного ниже. Остальные данные, которые собираются во время бега, вполне стандартные – дистанция, темп и пульс.

Также корпус часов имеет защиту от воды 5ATM, поэтому в них можно плавать. Тем не менее, поддерживается отслеживание плавания только в бассейне, в настройках необходимо предварительно ввести его длину. Кроме этого, как в случае с бегом, Fitbit Ionic отслеживают только базовые показатели во время плавания, здесь нет такого параметра эффективности как SWOLF, который помогает улучшить технику.

Другие спортивные функции в часах включают небольшой набор тренировок, которые можно проводить в домашних условиях. Это занятия на 7-12 минут, которые позволяют держать мышцы в тонусе.

А вот что Ionic отслеживает действительно детально, так это сон. Устройство умеет автоматически определять не только фактическое время сна, но и разные его фазы: лёгкую, глубокую, а также фазу быстрого сна. Всё это помогает оценить, насколько организм отдыхает во время сна.

Если вам сложно уследить за временем, чтобы лечь спать пораньше, в Fitbit Ionic можно настроить напоминание о том, что пора готовиться ко сну. Кроме этого, часы в течение дня сами напоминают о том, что нужно встать и пройтись, если пользователь засиживается на одном месте. Поэтому каждый час они будут требовать пройти хотя бы 250 шагов.

Все данные, собранные Ionic синхронизируются с приложением Fitbit, которое доступно для смартфонов на Android, iOS и Windows, а также для десктопных платформ macOS и Windows. Через последние на часы можно записывать музыку, для этого в памяти выделено 2,5 ГБ. Ionic напрямую поддерживают подключение беспроводных наушников, так что музыку можно слушать на пробежке или в зале, не используя смартфон.

В программе Fitbit также можно вручную добавлять информацию о количестве выпитой воды и о еде, но для последней нет базы украинских продуктов.

Дополнительно в программе Fitbit можно подписаться виртуальное на соревнование и найти интересные тренировки.

Автономность

По заявлению Fitbit, Ionic работает от одного заряда около 5 дней и около 10 часов при работе GPS. Эти данные подтверждаются нашими замерами, единственное, на автономность всё-таки влияет стиль использования и то, как часто пользователь занимается спортом с активным GPS. Например, если каждый день бегать по 10 км, то заряжать Ionic нужно будет каждые 3 дня. К зарядному устройству часы подключаются через магнитный коннектор. Для полной зарядки в разряженном состоянии им требуется 2 часа.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: приятный дизайн, качество материалов и сборки, комплектный ремешок, качественный дисплей, удобное управление, скорость работы интерфейса, защита от воды, встроенный GPS, пульсометр, удобное приложение Fitbit, отслеживание сна, хорошая автономность Минусы: кириллица не поддерживается в оповещениях, мало приложений, медленный старт GPS Вывод: Fitbit Ionic - это спортивные часы, которые умеют отслеживать физическую активность пользователя, сон, а также занятия спортом. К сожалению, несмотря на относительно крупный дисплей, производительную платформу, а также поддержку установки приложений, модель от Fitbit уступает по функциональности умным часам от Apple и Samsung. Для Ionic нет интересных программ от сторонних разработчиков, а оповещения не поддерживают кириллицу. В этом плане хотелось бы, чтобы Ionic больше были похожи на Pebble, но в Fitbit, похоже, уже полностью похоронили эти разработки. В остальном же часы отлично справляются со своими задачами, в них можно бегать, ездить на велосипеде, плавать, они измеряют пульс, детально анализируют сон и дают полезные рекомендации по поводу здоровья. Технические характеристики Fitbit Ionic Silver Gray/Blue Gray (FB503WTGU)

6 008 − 6 294 грн

Сравнить цены Тип Смарт-часы iOS + Android + Windows 10 + Операционная система Fitbit OS Уведомления о входящих событиях + (вызовы, сообщения, уведомления календаря, электронная почта) Функция громкой связи - Прослушивание музыки + Типы физической активности ходьба, бег, тренажеры, теннис, баскетбол, плаванье Пульсометр + (PurePulse, оптический) Подсчет шагов + Подсчет ступенек + Отслеживание сна + Дисплей, тип OLED Форма дисплея квадратная Диагональ 1,42 Разрешение 348х250 Сенсорный + Размеры, мм нет данных Материал корпуса алюминий Цвет корпуса серый Пыле/влагозащита + (водонепроницаемость до 50 метров) Вес, г (с ремешком) нет данных Материал ремешка эластомер Цвет ремешка синий Сменный + Емкость, мАч нет данных Время автономной работы до 5 дней, 10 часов использования при включённом GPS-трекинге Процессор нет данных Объем оперативной памяти, ГБ нет данных Объем встроенной памяти, ГБ нет данных Слот для SIM-карты - Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11b/g/n NFC + GPS + (GLONASS) Еще защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, максимальная яркость — 1000 нит, определение пройденной дистанции, счетчик калорий, автоматическое определение активности, напоминание об отсутствии активности, высотомер.3-х осевой акселерометр, цифровой компас., датчик освещенности.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление устройства на обзор