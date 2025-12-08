Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 White: ледяной "глаз Саурона" для ПК энтузиастов

У большинства производительных процессоров современности есть обратная сторона медали — существенный нагрев. Если вы обладатель одного из топовых и «горячих» CPU, то приемлемой альтернативы системам жидкостного охлаждения не существует. Однако настоящим ПК энтузиастам и компьютерным эстетам кроме умеренных температур и тишины хочется еще чего-то особенного. На помощь им приходит эффектная СВО — MSI MPG CORELIQUID P13 360 White, которая на этот раз попала под пристальное око редакционного обзора

Технические характеристики MSI MPG CORELIQUID P13 360 White

Система жидкостного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 White принадлежит к премиальной серии MPG, разработанной для геймеров, которые ценят высокую производительность и эффектный дизайн. Трехсекционная система жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором подходит для широкого спектра платформ, включая новейшие сокеты Intel и AMD.

Производитель MSI Модель MSI MPG CORELIQUID P13 360 White Поддержка сокетов Intel: LGA1851, LGA1700; AMD: AM5, AM4 Материал основания блока CPU Медь с микроканалами (шаг 0,1 мм) Помпа 3400 ± 340 об/мин Уровень шума помпы 20 дБА Размеры радиатора 394 x 119.6 x 27.2 мм Материал радиатора Алюминий Вентиляторы CycloBlade 9 ARGB GEN2, 120 x 120 x 25 мм Скорость вентиляторов 500-2050 ± 150 об/мин Воздушный поток вентиляторов 64.89 CFM LCD-экран 2.1″ IPS, 480 x 480, 600 нит Особенности Технология Streamline, поддержка JAF_1, ARGB GEN2, ARGB GEN2

Тестовый стенд

Конфигурация тестового стенда:

Комплектация и упаковка

MSI MPG CORELIQUID P13 360 White поставляется в симпатичной и продуманной упаковке, которая сразу намекает на принадлежность к высшему ценовому сегменту. Внешне акцентируется внимание на главной особенности модели: 2,1-дюймовом LCD-экране, который превращает водоблок в настоящее «окно» вашей системы.

В комплекте есть все необходимое для монтажа: винты для радиатора, стойка для Intel (LGA1851/1700) и AMD (AM5/AM4), пружинные винты, задняя пластина и универсальный кронштейн UNI Bracket, который уже предварительно установлен. Также в комплекте находится тюбик термопасты и декоративная накладка EZ CAP, скрывающая монтажные винты.

Дизайн и материалы

Водоблок сразу очаровывает своим дизайном со сферической стеклянной крышкой. Такое исполнение создает ощущение минималистичной элегантности, а белый цвет добавляет системе футуристичности и прекрасно вписывается в светлые сборки, которые набирают популярность среди энтузиастов.

LCD-экран с разрешением 480 x 480 пикселей и яркостью 600 нит поддерживает функцию мониторинга в реальном времени, воспроизведение локального видеоконтента и YouTube.

Особенностью MSI MPG CORELIQUID P13 360 White стала поддержка режима расширения дисплея, что позволяет использовать этот экран как дополнительный монитор для приложений, уведомлений или анимаций. Такая функция редко встречается среди систем жидкостного охлаждения.

Алюминиевый радиатор имеет текстурированную поверхность, которая не собирает отпечатков пальцев. Трубки длиной около 400 мм каждая изготовлены из EPDM-резины в нейлоновой оплетке. Это обеспечивает устойчивость к высоким и низким температурам, коррозии и обещает хорошую гибкость и долговечность.

Вентиляторы CycloBlade 9 с девятью лопастями гибридной конструкции создают воздушный поток силой 64.89 CFM. RGB подсветка здесь на высоте, поэтому желающим кастомизировать свою систему через комбинацию световых эффектов открываются широкие возможности/

Установка и настройка

Главной инновацией MPG CORELIQUID P13 360 White стала Streamline MPG CORELIQUID P13 360 White — новейшая технология скрытой прокладки кабелей от MSI. Она интегрирует все кабели от водоблока непосредственно под оплетку трубок. Это придется по душе не только фанатам сборок Project Zero, но и всем остальным владельцам корпусов со стеклянными панорамными панелями.

Передача питания и сигналов для LCD-экрана также осуществляется через сами трубки. Таким образом мы получаем действительно бесшовное соединение между водоблоком и материнской платой. Этот подход улучшает внешний вид сборки, уменьшает количество вездесущих кабелей и значительно упрощает процесс установки.

Монтаж MPG CORELIQUID P13 360 White не составит труда даже для новичков. Вентиляторы предустановлены и соединены последовательно, что упрощает менеджмент кабелей. Универсальный кронштейн UNI Bracket также уже на месте, позволяя поддерживать современные сокеты AMD и Intel без необходимости переключаться между различными креплениями.

Контактная пластина изготовлена из меди, а внутри эффективности теплоотвода способствуют специальные микроканалы с шагом 0,1 мм.

Отдельного упоминания заслуживает декоративная накладка EZ CAP, которая скрывает монтажные винты и финализирует аккуратный вид. Водоблок устанавливается на процессор с помощью пружинных винтов, которые закручиваются крест-накрест для равномерного давления.

На совместимых материнских платах MSI с разъемом JAF_1 можно подключить единый кабель для питания и подсветки, что значительно облегчает организацию кабелей. Это особенно актуально для владельцев материнских плат серии Project Zero с обратным подключением.

Программное обеспечение

MSI MPG CORELIQUID P13 White оснащена встроенным 2,1-дюймовым IPS LCD-экраном, полностью интегрированным с программным обеспечением MSI Center. Пользователям доступны четыре режима:

Мониторинг аппаратного обеспечения;

Видео;

Системные часы;

Расширенный дисплей.

Благодаря готовым темам и возможности настройки пользователи могут адаптировать экран в соответствии с собственным стилем и потребностями. Режим расширения дисплея позволяет использовать этот экран как дополнительный монитор. Поэтому на нем можно даже во что-то поиграть (Just for lools, конечно).

LCD-экран не будет отображать ничего без установленного MSI Center. Это может немного смутить пользователей, которые ожидают увидеть хотя бы базовое изображение сразу после сборки. Хотя при первоначальной загрузке компьютера ненадолго проскакивает фирменная заставка.

Настройка скорости вентиляторов и помпы доступна через PWM в BIOS или MSI Center. Подсветка ARGB GEN2 также настраивается через эту программу, позволяя синхронизировать ее с другими компонентами системы.

Температурный режим и шум

MSI MPG CORELIQUID P13 White показывает хорошие результаты охлаждения в своем классе. Несмотря на относительно невысокое энергопотребление (до 150 Вт в разгоне) отвести тепло от AMD Ryzen 7 9800X3D не трудная задача для систем жидкостного охлаждения из-за особенностей его компоновки. Как минимум он значительно лучше в температурном плане, чем AMD Ryzen 7 7800X3D. У MSI MPG CORELIQUID P13 White не возникло никаких трудностей для его укрощения.

Для лучшего понимания ситуации с температурами добавим к сравнению результаты MSI MAG CORELIQUID I360 и массивного башенного кулера be quiet! Dark Rock Pro 5.

Система охлаждения Ryzen 7 9800X3D Температура в пике Типичная температура в гейминге Температура в простое MSI MPG CORELIQUID P13 360 82 ℃ (1 160 об/мин) 50-61 ℃ (1 160 об/мин) 37 ℃ (685 об/мин) MSI MAG CORELIQUID I360 88 ℃ 50-65 ℃ 37 ℃ be quiet! Dark Rock Pro 5 92 ℃ 65-67 ℃ 45 ℃

При скорости вентиляторов 1100 об/мин система демонстрирует хорошие показатели среди 360-мм решений. В таком режиме температура Ryzen 7 9800X3D повышалась максимум до 82 градусов по Цельсию даже в самых сложных и долговременных синтетических тестах вроде Cinebench R23.

Уровень шума помпы на 1000-1200 RPM очень низкий, услышать ее на общем фоне системы мне не удалось. Вентиляторы работают почти бесшумно, что оценят фанаты акустического комфорта. На 70% ее оборотов шум СРО составляет около 53 дБА.

В играх, где нагрузка на процессор менее интенсивная, температура не пересекает отметку 50 градусов по Цельсию при средних настройках вентиляторов. Для повседневных задач и гейминга производительности охлаждения хватает с запасом.

Опыт использования MSI MPG CORELIQUID P13 White

Любой дизайн, каким бы хорошим он ни был, приедается со временем. Поэтому давно хотелось добавить в свой ПК разнообразия. И MSI MPG CORELIQUID P13 White, как никто другой, смог это визуализировать.

Если вы думаете, что дисплей на системе жидкостного охлаждения — это лишняя трата средств, то вы сильно ошибаетесь. Он действительно делает компьютер «персональным» и не похожим на другие. Я установил на заставку второго встроенного дисплея одно из многочасовых видео с пейзажами лучших мест планеты. Нередко ловлю себя на том, что периодически бросаю взгляд, что же там происходит сейчас.

Второй сценарий, который пришелся мне по душе — введение на экран видео или трансляций с YouTube. Бывает, включаю какое-то интервью и иногда можно посмотреть не переключаясь с основного дисплея, и не забирая его рабочее пространство.

Сам дисплей подсоединяется к внутренним пинам разъема USB на материнской плате и распознается как USB-экран. Он отображается в списке мониторов в стандартных настройках, как расширенное устройство. Поэтому если там вы его отключите, то никакое изображение выводиться не будет.

Я очень ценю ПК гейминг в почти абсолютной тишине и обычно жертвую градусами Цельсия ради децибелов. Тот факт, что наконец-то я получил умеренные температуры при невысоких оборотах стало приятной неожиданностью.

В гейминге, когда CPU не так сильно загружен, казалось, что передо мной температуры в режиме ожидания. И только проценты загрузки видеокарты RX 9070 XT давали понять, что это не так.

Не обошлось и без нюансов во время использования. Для вывода изображения встроенный экранчик по умолчанию находится в состоянии расширенного дисплея. И хотя он не является главным в системе, иногда случались ситуации, когда Windows начинала считать его основным, перебрасывая на него все открытые окна и ярлыки.

Также был момент, когда после подключения USB-дисплея слетел драйвер на Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE. Пришлось удалить ее из системы в диспетчере устройств и нажать кнопку «обновить конфигурацию». После того система заново подхватила видеокарту и больше проблем не наблюдалось.

Такие компоненты, как MSI MAG CORELIQUID A15 360 является «витриной» ПК-гейминга, ведь именно за такие фишки кастомизации его и любят. Там где массивная башня закроет собой все свободное место, наша СРО сохранит его, еще и откроет «окно в мир» благодаря своему дисплею.

Цена и конкуренты

MPG CORELIQUID P13 360 White можно приобрести по цене 9009 гривен. Это довольно интересный вариант между LCD-оснащенными системами жидкостного охлаждения.

Среди конкурентов стоит упомянуть Deepcool Mystique 360, который предлагает немного лучшие показатели охлаждения и гидродинамические подшипники. Но основное преимущество MSI заключается в дизайне, технологии Streamline и удобстве монтажа, особенно на материнских платах с поддержкой JAF_1.

Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD Black за более высокую цену может похвастать чуточку лучшим показателем воздушного потока и поддержкой более старых сокетов. Но подшипники типа Sleeve Bearing могут отпугнуть некоторых покупателей.

Если же вам не жалко свободного пространства в ПК и хочется держать «тумбочку над процессором», то можете посмотреть в сторону полутора килограммового башенного титана — Noctua NH-D15 G2.

Дизайн, эргономика 10 "Легкий" дизайн без лишних проводов и эффектный дисплей. Производительность 9 Легко справляется с разогнанным Ryzen 7 9800X3D на 150 Вт. Цена 8.5 Цена соответствует возможностям.