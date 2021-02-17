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Обзор телевизора BLAUPUNKT 43UN265

Обзор телевизора BLAUPUNKT 43UN265

Обзор телевизора BLAUPUNKT 43UN265


Не так давно мы познакомились с медиаплеером BLAUPUNKT B-Stream Box, с помощью которого можно с легкостью добавить Android TV в старый телевизор без «умной» оболочки. Если же вы планируете покупать новый телевизор, то логичнее, конечно, брать модель с уже встроенным Android TV –например, недорогой 43-дюймовый BLAUPUNKT 43UN265.

Blaupunkt 43UN265
Телевизоры на
от 8 137 грн
Предложений: 30
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Дизайн

Перед нами – достаточно типичная модель современного телевизора: тонкая (около 12 мм по бокам и сверху и ~15 мм – снизу) рамка из черного глянцевого пластика, и такие же небольшие ножки, не выходящие по бокам за пределы экрана. На нижней рамке по центру находится заметное лого производителя, под ним – индикатор активности, который светится красным цветом в режиме ожидания и голубым – во время работы.

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Корпус не самый тонкий: около 3,5 см в верхней части и примерно 6,5 см – в нижней. Тыльная часть корпуса металлическая, нижняя часть, прикрывающая блок электроники – пластиковая. Все разъемы расположены в двух блоках, ориентированных вниз и вбок. В первом находятся три входа HDMI 2.0, порты USB 2.0 и Ethernet (100 Мбит/с), оптическое аудио и три «тюльпана»: композитный видеовход и аналоговое аудио. Во втором – еще один порт USB, кардридер для карт памяти microSD, мини-джек для подключения проводных наушников, слот для модуля условного доступа, компонентный видеовход в виде мини-джека (соответствующий переходник на стандартные «тюльпаны» идет в комплекте), четвертый порт HDMI 2.0 и два антенных гнезда (одно для кабельного или цифрового эфирного телевидения, и еще одно – для спутникового сигнала). Кроме Ethernet, к домашней сети BLAUPUNKT 43UN265 можно подключить и по Wi-Fi (поддерживается стандарт 802.11ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц).

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Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт ДУ традиционного вида: он довольно крупный, с большим количеством кнопок, включающим цифровой блок. Поверхность тыльной стороны весьма удачно копирует текстуру кожи – как визуально, так и на ощупь, так что в руке он ощущается довольно необычно.

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Пульт подключается по Bluetooth, так что его не нужно направлять в сторону экрана при управлении телевизором; также в него встроен микрофон, что позволяет использовать голосовой поиск при навигации – кнопка вызова Google Assistant находится в верхней части пульта; под ней расположился блок управления воспроизведением видео и запуск клиентов популярных стриминговых сервисов.

 

Платформа, функциональность

В качестве «умной оболочки» телевизор использует Android TV 9. За его работу отвечает 64-разрядная SoC MediaTek M7322 (CPU с четырьмя ядрами Cortex-A55, работающими на частотах до 1400 МГц, GPU – Mali-470 MP), 1,5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти.

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Интерфейс Android TV стандартный, без каких-то особых изменений от производителя: меню поиска наверху, системное меню в правом верхнем углу, список приложений и ленты рекомендованного контента в различных стриминговых сервисах. При желании пользователь может отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы.

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Предустановленных приложений минимум – кроме «стандартных» клиентов YouTube/ YouTube Music, Netflix, Google Play Movies, а также Amazon Prime Video, после первого запуска пользователь в меню «Приложения» найдет только клиент эфирного телевидения Live TV, сервис MEGOGO и встроенный медиаплеер. Последний поддерживает 10-битное видео, кодек h265, показывает текстовые субтитры, умеет декодировать аудио в форматах Dolby Digital и DD+, а в тесте на максимальный битрейт с легкостью воспроизвел файл с битрейтом порядка 160 Мбит/с.

Кроме комплектного пульта ДУ, управлять телевизором можно с помощью смартфона, установив на него стандартную утилиту Android TV. Также этот телевизор поддерживает протокол Google Cast, так что пользователь может отправлять на него аудио, фото и видео со своего смартфона – для этого понадобится приложение Google Home.

Обзор телевизора BLAUPUNKT 43UN265

 

Качество изображения BLAUPUNKT 43UN265

В данной модели используется выполненная по технологии IPS 43-дюймовая ЖК-панель с 4K-разрешением. Также в линейке UN265 имеются модели с диагоналями экрана 50, 55, 58 и 65 дюймов.

Как для бюджетной модели, BLAUPUNKT 43UN265 может похвастать достаточно качественной картинкой, с естественной цветопередачей, хорошей контрастностью и очень приличным, по меркам IPS, черным цветом.

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Замеры в видеорежиме «Фильм» показывают стандартный цветовой охват, примерно соответствующий пространству sRGB, максимальную яркость на уровне 270 кд/м² и статическую контрастность 800:1. Для телевизора заявлена поддержка HDR, встроенный видеоплеер в состоянии корректно воспроизвести такое видео – с нормальной контрастностью и насыщенностью цветов, однако о полноценном HDR-эффекте при таких параметрах экрана, разумеется, речь не идет.

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Остальные режимы (Спорт, Музыка, Энергосбережение и т.д.) предлагают различные установки яркости, контраста, кривой гаммы и резкости изображения. Для киносеансов мы бы рекомендовали использовать «Фильм» как предлагающий наиболее приятную «киношную» картинку с мягкими тенями, хоть и с несколько холодным оттенком, для подключения к ПК лучше использовать режим Стандартный» — он дает более яркое и контрастное изображение, лучше подходящее для использования в качестве десктопного монитора (яркость в этом случае поднимается до 345 кд/м², контрастность – до 1020:1). По умолчанию значение гаммы в этом режиме довольно занижено, до 1,9 (при стандартном значении 2,2), так что мы бы рекомендовали переключить этот параметр в расширенных настройках со «среднего» значения в «темное». А заодно – и вручную понизить цветовую температуру, которая при стандартных установках ощутимо завышена (до ~11000K).

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Доступная цена и хорошее качество изображения; Android TV
Минусы: Формальная поддержка HDR; только стандартный цветовой охват; типичные для IPS-панели значения контраста и яркости
Вывод: BLAUPUNKT 43UN265 – доступная модель 4K-телевизора с относительно небольшой, как по нынешним меркам, диагональю. Благодаря компактным размерам он будет хорошим вариантом в качестве дополнительного экрана в доме. Ну а полноценный Android TV с поддержкой голосового поиска и трансляции Google Cast позволит сэкономить на покупке отдельного медиаплеера.

Технические характеристики

Обзор телевизора BLAUPUNKT 43UN265 Blaupunkt 43UN265
8 137 − 9 999 грн
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ТипLCD телевизор (LED)
Диагональ, дюйм43
Разрешение, пиксели3840x2160 
Изогнутый экран-
Частота, Гц60
Угол обзора, гор/верт178/178
Время реакции, мс8
Яркость, кд/м2280
Контрастность1200:1
Покрытиематовое
Поддержка HDR+
Операционная системаAndroid 9.0
Smart TVSmart TV
PIP (Картинка в картинке)-
Time Shift+
CI слот1
Камера-
Возможность крепления на стену (VESA)+ (400х200)
Кардридер-
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы)MP4, MKV, TS, AVI, MOV, VOB, DAT, FLV, WMV, ASF, M4V, 3GP
Upscaling (масштабирование изображения)+ (4K)
Стандартный пульт ДУ-
Многофункциональный пультмультимедийный 
Управления со смартфонов+ (Android, iOS)
Поддержка клавиатур и мышей+/+
Ethernet+ (100 мб/сек)
Wi-Fi+ (IEEE 802.11b/g/n/ас)
DLNA+
WiDi+
Miracast+
AirPlay-
BluetoothBluetooth
NFC-
Поддержка 3D-
Конвертация 2D в 3D-
Технология 3D-
Количество 3D-очков в комплекте, шт-
АналоговыйPAL, SECAM
ЦифровойDVB-T2, DVB-C
DisplayPort-
SCART-
Компонентный вход1
Композитный вход1
S-Video-
Цифровые аудио1 (оптический)
VGA/DVI-
AUX-
USBUSB 2.0 x 2
MHL-
Выход на наушники1
HDMI 1.4 и ниже-
HDMI 2.04
HDMI 2.1-
Динамики, Вт2х4
Сабвуфер-
Саундбар-
Технологии объемного звучанияDolby Digital
Запись видеона USB-накопитель
Количество программнет данных
Телетекст (страниц)+ (нет данных)
Сервисный интерфейс (USB/RS232)USB
ДополнительноТаймер сна
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт82/0,5
Цветчерный
Размеры, ммнет данных
Вес, кг3,5
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