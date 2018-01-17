Обзор телевизора Philips 49PUS7502

Телевизоры Philips стоят особняком среди моделей других производителей благодаря ряду особенностей, в первую очередь динамической фоновой подсветке Ambilight и использованию полноценного Android TV вместо «умных» оболочек собственной разработки. У нас в редакции побывала 49-дюймовая модель из старшей, 7000-й линейки, с которой мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Экран обрамляет достаточно узкая металлическая рамка графитового цвета с фактурной поверхностью «под шлифовку» – выглядит это довольно необычно и интересно.

В качестве подставки используется трапециевидная металлическая рамка, она смотрится очень элегантно и не производит впечатление чего-то тяжелого и массивного, при этом со своей задачей справляется отлично. Размах у нее, кстати, сравнительно небольшой – меньше 70 см, так что при необходимости телевизор можно разместить на сравнительно маленькой тумбе. Крепление экрана к ней не жесткое, его можно поворачивать вправо-влево на 15 градусов.

Тонкая полоска под рамкой вокруг экрана – не просто декоративное украшение, за мелкой сеткой скрывается акустическая система в формате саундбара. Кроме обычных динамиков, телевизор оснащен низкочастотным модулем впечатляющих, как для встроенного звука, размеров – он расположен на тыльной стороне посередине корпуса.

Сзади по периметру расположены светодиоды трехсторонней подсветки Ambilight – фирменной технологии, которая позволяет как бы «расширить» границы экрана, проецируя на стену позади телевизора разноцветное динамическое «освещение».

Все разъемы сгруппированы в два блока, ориентированных вниз и вбок. Пользователь может подключить две антенны (одну эфирного или кабельного телевидения и еще одну спутниковую, поддерживаемые стандарты цифрового ТВ: DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2), есть интерфейс для подключения модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы. Для подключения внешних источников здесь имеются компонентный видеовход для аналогового сигнала и 4 HDMI-входа (два из которых поддерживают сигнал 3840×2160@60 Гц и еще два – 3840×2160@30 Гц).

К домашней сети телевизор подключается либо по кабелю (разъем Ethernet), либо через Wi-Fi. Два USB-входа (один стандарта 2.0 и один – 3.0) позволяют работать с внешними накопителями и периферийными устройствами.

Пульт ДУ

Пульт ДУ средних размеров, основной управляющий элемент – крупный четырехпозиционный джойстик (D-pad) удобной формы, с легко нажимающимися «стрелками». В целом передняя сторона довольно стандартна, отметить можно наличие кнопки Netflix – учитывая растущую популярность этого сервиса в Украине, лишней она здесь не будет. На обратной стороне расположена полноценная QWERTY-клавиатура, значительно облегчающая ввод текстовых запросов.

Также телевизором можно управлять с помощью Android-смартфона, установив на него стандартное приложение Android TV Remote Control. Оно предлагает базовую функциональность – виртуальные сенсорная панель и D-pad, ввод текста, а также, что очень важно, голосовой поиск (отсутствующий на фирменном пульте ДУ). Если же этого покажется мало, можно обратиться к другой утилите от Google – Home, благо в телевизоре есть поддержка протокола Google Cast, с помощью которого пользователь может транслировать на него аудио- и видеоконтент со своего смартфона. Кроме того, у Philips есть свое собственное приложение – Philips TV Remote, предлагающее расширенную по сравнению с Android TV Remote Control функциональность (доступ к функциям ТВ вроде настроек, управление воспроизведением/громкостью и тд., а также быстрый запуск установленных на ТВ приложений без необходимости выхода на “главную” страницу).

Функциональность

Как уже говорилось выше, в качестве «умной» оболочки здесь используется стандартный Android TV версии 6.0.1. За его работу отвечает 64-разрядный SoC MediaTek MT5891 (с четырьмя ядрами Cortex-A53), 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, из которой пользователю доступно около 10 ГБ. MT5891 – уже не очень новый чипсет, и его производительность находится на среднем уровне, которого, впрочем, оказывается вполне достаточно для телевизионного Android.

Интерфейс Android TV стандартный, без каких-либо видоизменений от производителя: меню поиска наверху (голосовой и текстовый), список рекомендованного контента (видео на YouTube, фильмы в Google Play и других стриминговых сервисах, и т.д.), «коллекция Philips» (список приложений и видеосервисов, рекомендованных производителем телевизора), ленты установленных приложений и игр и меню с настройками системы.

К телевизору можно подключить клавиатуру или геймпад – это упростит ввод текста и сделает управление в играх с его поддержкой гораздо более удобным.

Встроенное приложение-плеер («Медиа») поддерживает 10-битное видео, HDR, кодек h265, отображает субтитры, умеет декодировать аудио в форматах Dolby Digital и DTS (Dolby TrueHD не поддерживается). Производительности с избытком хватает для воспроизведения любого, даже самого «тяжелого» видео, телевизор без проблем проигрывал тестовые файлы с битрейтом на уровне 100-150 Мбит/с.

Фирменная технология Ambilight превращает стену, у которой установлен телевизор, в своеобразное продолжение экрана, подсвечивая ее разными цветами в зависимости от происходящего на экране.

Выглядит это впечатляюще и порой действительно создает ощущение «стирания границ». В настройках телевизора можно выбрать различные стили подсветки (яркий, естественный, игровой и т.д.), а также синхронизировать ее не только с картинкой на экране, но и со звуком (что позволяет превратить комнату в своеобразную дискотеку), и с запускающимися приложениями. Кроме того, пользователь может выбрать статичную подсветку одним из заданных цветов (теплым или холодным оттенками белого, красным или синим).

Качество звучания

Звучание встроенных динамиков – как правило, «головная боль» современных телевизоров, у которых в экстремально тонких корпусах просто негде разместить нормальную акустику. В топовых моделях производители идут на разные ухищрения, например, выносят динамики в отдельный саундбар, Philips же поступила иначе – панель саундбара в Philips 49PUS7502 тонкая и встроена в корпус, зато сзади строго по центру расположен дополнительный низкочастотный блок.

В итоге суммарная мощность акустики составляет 45 Вт, и звучит она действительно заметно лучше стандартных динамиков, встраиваемых под экран. Конечно, тыловой динамик – это не полноценный сабвуфер, но тем не менее он выдает достаточное количество средних частот, а в боевиках в сценах с пальбой и взрывами даже есть определенное количество басов. В настройках телевизора есть пункт «стиль звука» – по сути, это эквалайзер с заранее заданными шаблонами вроде «музыка» и «кино» и возможностью ручной подстройки высоких и низких частот. С помощью пункта «установка ТВ» можно выбрать вариант звучания тылового динамика – для крепления на стену (в этом случае он работает как чистый сабвуфер, издавая только низкочастотные звуки) и для использования на подставке, на некотором удалении от стены (в этом случае он воспроизводит весь диапазон частот).

Качество изображения

В Philips 49PUS7502 используется 49-дюймовая ЖК-панель с разрешением 4K и краевой LED-подсветкой. Также в линейке имеются модели с диагоналями 55 и 65 дюймов.

В линейке телевизоров Philips 2017 года представлены новые алгоритмы обработки изображения – Philips P5 Processing Engine (пришедшие на смену системе Perfect Pixel Ultra HD). Они выполняются на одном новом чипе вместо трех (что, по словам производителя, привело к уменьшению задержки в обработке и выводе изображения) и разделены на пять основных категорий: улучшение качества исходного сигнала (снижение уровня шумов, добавление недостающих оттенков цветов для 8-битного видео и т.д.), увеличение контрастности, повышение четкости путем апскейлинга разрешения видео до 4K, более точная обработка цвета и повышение плавности в динамичных сценах путем расчета дополнительных кадров.

Среди привычных видеорежимов (пользовательский, яркий, естественный, кино, игровой) выделяются два откалиброванных профиля – дневной и ночной, имеющих сертификацию ISF (Imaging Science Foundation). В них изображение оказывается хорошо сбалансированным, с естественными цветами, высоким уровнем контрастности и отличной проработкой деталей как в тенях, так и на свету («день» от «ночи» отличается, по сути, лишь яркостью подсветки – во втором случае она чуть приглушена для более комфортного просмотра в темное время суток).

Кроме того, в режимах ISF становится доступна тонкая регулировка цветности и пользовательской цветовой температуры – на случай, если вы захотите подкорректировать предложенный стиль изображения под свои вкусы. Впрочем, мы бы это рекомендовали делать только опытным пользователям, тем более что настройки этих режимов по умолчанию предлагают оптимальное для большинства зрителей изображение. С непривычки на первых секундах картинка может смутить красноватым оттенком, однако лишь потому, что в большинстве обычных режимов некалиброванный телевизор оказывается слишком «холодным». Единственное «но» – в режимах ISF цветовой охват ограничен пространством sRGB, в то время как телевизор способен на большее (здесь используется панель c расширенной цветовой палитрой, покрывающей 85% цветового пространства DCI–P3); если вы хотите увидеть еще более насыщенные краски, можно переключиться в «естественный» или «яркий» режимы (и переключить цветовую температуру в «теплую»), однако с точки зрения общего качества изображения они все-таки несколько уступают ISF.

Цветовой охват, график цветовой температуры и кривая гаммы по шкале яркости, режим “ISF (день)”:

Режим “естественный”:

Для SDR-видео (с обычным динамическим диапазоном) в настройках есть параметр, позволяющий повысить яркость и контрастность картинки, сделав ее таким образом более похожей на HDR – скрывается он в «все настройки – изображение – дополнительные – контрастность – HDR Повышение качества). Работает эта функция достаточно щадяще и корректно, так что качество изображения от ее включения не ухудшается – и если вам нравится такой эффект, его спокойно можно держать включенным на постоянной основе.

И, наконец, настоящий HDR. Philips 49PUS7502 поддерживает два стандарта – HDR10 (базовый формат для UHD Blu-ray) и HLG (вещательный формат для телеканалов); из форматов «на слуху» телевизор не знаком лишь с Dolby Vision. Максимальная яркость в этом режиме оказывается на уровне 400 кд/м² – не самое высокое значение, однако достаточное для корректного отображения HDR-видео.

В HDR-режиме телевизор предлагает другие стили изображения, с приставкой HDR- (яркий, естественный, кино и пользовательский), плюс уже знакомые нам дневной и ночной с сертификацией ISF. В последних видео выглядит скорее как SDR, так что мы бы рекомендовали в качестве основного использовать HDR-кино – в нем картинка получается яркая и насыщенная, но при этом естественная и с хорошей проработкой полутонов. HDR-естественный и тем более HDR-яркий приводят к чересчур утрированному эффекту, который можно включать, чтобы похвастаться эффектной картинкой перед гостями, но смотреть кино мы бы в нем не советовали – изображение становится перенасыщенным, с потерей деталей в тенях и в ярких участках кадра.

Отличия различных HDR-режимов (слева направо: ISR, HDR-кино, HDR-естественный, HDR-яркий):