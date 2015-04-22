Обзор торрент-клиентов для Android

Увеличение памяти мобильных устройств привело к тому, что многие задачи мы стали выполнять на смартфонах и планшетах, в том числе и загрузку различного контента из интернета. На ПК выполнение этой задачи значительно упрощает протокол BitTorrent и соответствующее ПО. Такие возможности сегодня доступны и на мобильных ОС. Предлагаем вам подборку лучших торрент-клиентов для Android.

Официальный торрент-клиент от создателей протокола BitTorrent и соответствующего программного обеспечение. Программа обладает простым интерфейсом с классическим боковым меню. Запустив клиент, пользователь сразу же столкнется с одним из главных его недостатков – отсутствием возможности добавить торрент-файл напрямую из приложения. Сделать это можно двумя способами: ассоциировать соответствующий тип файлов с программой либо воспользоваться поиском, который переводит запросы на google.com во внешний браузер. Приложение также может обрабатывать magnet-ссылки.

BitTorrent предлагает основные функции торрент-клиента, характерные для их старших собратьев на ПК. При добавлении торрент-файла или magnet-ссылки пользователю предлагается выбрать место сохранения загружаемых файлов, возможность включать/исключать файлы из списка загрузки. После того как задание будет завершено, программа уведомит об этом звуковым оповещением. В настройках имеется возможность добавить приложение в автозагрузку, установить ограничения на скачивание и отдачу, выставить TCP-порт вручную или разрешить загрузку только в сети Wi-Fi. BitTorrent может быть использован не только как торрент-клиент, но и как аудио- и видеопроигрыватель. Таким образом, загруженный медиаконтент можно без труда воспроизвести тут же, в приложении. Кроме того, в программе реализована функция RSS-подписки с уже включенным каналом Bittorrent Bundle – собственной разработкой BitTorrent, которая представляет собой легальный способ распространения платного контента через данный протокол.

Приложение можно загрузить бесплатно. Есть и Pro-версия BitTorrent (~27 грн.), в которой отсутствует реклама и содержится функция автоотключения, приостанавливающая работу клиента, как только уровень заряда батареи упадет до определенного уровня. К недостаткам программы можно отнести несколько неудобное управление и отсутствие дополнительных настроек.

μTorrent для Android был запущен практически одновременно с BitTorrent. Как в функциональном плане, так и внешне эти приложения полностью идентичны и повторяют все достоинства и недостатки друг друга (что неудивительно, учитывая, что компания BitTorrent в свое время купила разработчика компьютерного клиента μTorrent и впоследствии перевела свое фирменное приложение на его исходный код). Оба клиента имеют одинаковую версию и отличаются лишь логотипом, цветовой темой оформления и, как ни странно, ценой за Pro-версию – μTorrent почти вдвое дороже BitTorrent (~48 грн.). Тем не менее, на мобильных платформах, как и на ПК, именно μTorrent обрел гораздо большую популярность и по количеству загрузок на текущий момент является самым популярным торрент-клиентом в Google Play.

aTorrent – второй по количеству загрузок в Google Play популярный торрент-клиент от российских разработчиков. С первого взгляда приложение дает понять, что дизайн и удобство использования – не главный его конек и, похоже, первоначальный интерфейс так и остался неизменным. Тем не менее, программа предлагает расширенные функции по работе с торрент-файлами.

Преимуществом aTorrent перед рассмотренными ранее клиентами является возможность добавлять торрент-файлы из приложения. Здесь имеется и другой вариант – добавление URL торрент-файла или magnet-ссылки, а также поиск, который добавляет к вашему запросу расширение “.torrent” и выдает результаты во внешнем браузере. При добавлении торрента можно выбрать место сохранения файлов, а при частичной загрузке, например, если в раздаче присутствует большое количество файлов, есть возможность снять выделение и выбрать только необходимое, чего не хватает в BitTorrent / µTorrent. После того как пользователь дает старт на закачку, его ожидает неприятный сюрприз – всплывающая видеореклама, которую приходится лицезреть каждый раз при добавлении торрент-файлов. И это несмотря на наличие рекламного баннера в самом приложении. aTorrent содержит функцию проигрывания загружаемых медиафайлов, однако для этого потребуется установить стороннее приложение от этого же разработчика.

В программе, кроме стандартных опций, таких как автозапуск, оповещения, выход по завершении заданий, пропускная способность, лимит соединений и одновременно активных торрентов, есть и более продвинутые настройки. К ним относятся: активация служб UPnP и NAT-PMP, обнаружение пиров в локальной сети, шифрование соединений. aTorrent также имеет платную Pro-версию, которая, кстати говоря, является самым дорогостоящим из всех рассматриваемых торрент-клиентов (~116 грн.). В ней содержатся несколько дополнительных возможностей: энергосберегающий режим, выбор портов, прокси-сервера и темная тема оформления. Ну и, естественно, отсутствие какой-либо рекламы.

Один из старейших мобильных торрент-клиентов, в котором функциональность реализована практически на равных с торрент-программами для ПК. tTorrent имеет простой интерфейс, при этом программа очень информативна. Внизу экрана содержится панель, на которой расположены кнопки добавления торрент-файла, magnet-ссылки, RSS-канала и поиск. Кстати, в отличие от других приложений, поиск здесь реализован несколько иначе. Работает он с утилитой Transdrone Torrent Search, которую необходимо будет установить отдельно. Transdrone позволяет искать и скачивать торрент-файлы c различных торрент-поисковиков. Несомненным плюсом стоит отметить наличие режима последовательной загрузки файлов и приоритетов скачивания.

Преимущество tTorrent перед конкурентами заключается в том, что многие функциональные возможности, которые были замечены лишь в платных версиях других приложений, здесь доступны бесплатно. Например, управление питанием, параметры входящих соединений, прокси-сервера, настройка шифрования, выбор протоколов и другое. Помимо этого, есть несколько эксклюзивных функций. Так, к примеру, опция ограничения количества раздач позволяет запретить торрент-клиенту “сидировать”, т.е. раздавать загруженные файлы. Функция слежения за входящим каталогом дает возможность приложению автоматически начинать закачку, если в выбранный каталог поместить торрент-файл. Для слишком активных торрент-юзеров tTorrent предлагает фильтрацию по IP-адресу. К тому же это единственное приложение, которое позволяет создавать торрент-файлы. Ну и последняя, весьма сомнительная, но достаточно любопытная функция – активация веб-интерфейса – для управления заданиями торрент-клиента из браузера любого ПК, находящегося в одной сети, и поддержка Transdroid – для удаленного управления клиентом с другого Android-устройства.

В целом tTorrent выглядит как серьезный торрент-менеджер с отличным функциональным набором, однако имеет один недостаток, который может напрочь перечеркнуть все его достоинства – это ограничение скорости загрузки до 250 Кб/с в бесплатной версии приложения. Платная версия (58 грн.) снимает все ограничения по скорости скачивания и убирает рекламный баннер.

Vuze известен некоторым пользователям ПК как бывший торрент-клиент Azureus. На текущий момент это кроссплатформенное ПО для работы с файлообменными сетями по протоколу BitTorrent. В отличие от десктопной версии, где Vuze не стал популярным из-за обилия лишних функций, наличия собственного сервиса с контентом и проблемной совместимости с некоторыми торрент-трекерами, мобильное приложение, напротив, представляет собой простой клиент с базовыми возможностями.

Интерфейс программы представлен на английском языке, но это не создает трудностей для пользователя. Для добавления торрент-файла и магнет-ссылки служит единая кнопка “+”. Причем это может быть физическое расположение торрента на устройстве, его URL-адрес или хэш-сумма. В приложении также присутствует поиск с переадресацией поисковых запросов во внешний браузер. Настройки программы позволяют выбрать место сохранения файлов, ограничить скорость загрузки и отдачи, выставить порт вручную, добавить торрент-клиент в автозагрузку и настроить уведомления после окончания задания. Основное преимущество Vuze – простота, бесплатность, отсутствие рекламы и каких-либо ограничений. К недостаткам можно отнести слабую функциональность приложения, а также один замеченный баг – при выборочной загрузке многофайловой раздачи торрент-клиент резервирует место под все файлы, независимо от того, выбрали вы их или нет.

Простой торрент-клиент с минимальными возможностями, аккуратным интерфейсом и без рекламы. В стандартный набор функций входят: возможность добавления magnet-ссылок, торрент-файлов (только с устройства), поддержка частичной загрузки, настройки скорости скачивания и отдачи, выбор места сохранения для загружаемых файлов, уведомление о завершенном задании. Из дополнительных функций пользователю предоставляется возможность выбора темной темы оформления. К недостаткам Torrentex можно отнести возможные зависания программы, особенно при параллельной загрузке нескольких торрент-файлов, и недостаточную реализацию поддержки жестов.

Поскольку в категории торрент-клиентов для Android вот уже довольно продолжительное время наблюдается своеобразный «застой», появление нового приложения Flud вызвало как минимум интерес. Скромная маленькая утилита с аккуратным и чистым интерфейсом на деле оказалась весьма амбициозным приложением.

Программа выполнена в современном дизайне с полной поддержкой жестов и возможностью выбора светлой или темной темы оформления. Плавающая кнопка “+” позволяет добавить торрент-файл, находящийся на мобильном устройстве. Для добавления magnet-ссылок служит отдельная кнопка. Flud отличается тем, что содержит в себе функциональные возможности всех рассмотренных ранее торрент-клиентов, причем без ограничений, что наверняка оценят продвинутые пользователи. Здесь есть все: выбор хранилища для сохранения файлов, автоматическое перемещение их в определенную директорию по окончании загрузки, автозагрузка торрентов из указанного каталога, настройка ограничения скорости и количества загрузок/раздач и соединений, расширенные настройки протоколов, шифрование, фильтрация по IP, уведомления о завершенных задачах, детальные настройки энергосбережения, RSS-подписки с возможностью автоматической загрузки торрентов из ленты. Помимо этого, в приложении есть интеграция с Transdroid Torrent Search.

Flud также позволяет устанавливать приоритеты для загружаемых файлов и поддерживает последовательную загрузку. За все эти функции в бесплатной версии приложения пользователю придется мириться с небольшим рекламным баннером внизу экрана, версия без рекламы обойдется в 52 грн. Таким образом, можно с уверенностью назвать Flud наиболее функциональным торрент-клиентом для Android на текущий момент.

Итоги

С точки зрения функциональных возможностей очевидным лидером среди торрент-клиентов на Android является Flud, количество функций и дополнительных настроек которого может быть сравнимо с десктопным ПО, причем без каких-либо ограничений даже в бесплатной версии. Аналогичным в функциональном плане, даже с некоторыми эксклюзивными функциями, но менее удобным оказался клиент tTorrent, но рекомендовать бесплатную версию приложения нельзя ввиду серьезного ограничения по скорости закачки. Официальные клиенты BitTorrent/uTorrent, а также Vuze и Torrentex подойдут нетребовательным и не слишком активным торрент-юзерам, для которых использование торрент-клиентов происходит от случая к случаю. Что касается практических испытаний, тут многое упирается в ряд субъективных причин, в том числе и качество интернет-соединения, о чем свидетельствуют разнообразия как положительных, так и отрицательных отзывов для каждого из приложений. Рекомендуется испробовать несколько торрент-клиентов для определения более подходящего для вашего устройства. Например, в моем случае проблемы возникли в работе с приложением aTorrent, который постоянно показывал плавающую скорость, вплоть до полной потери источников и остановки закачки. Torrentex в большинстве случаев по непонятным причинам и вовсе отказывался начинать загрузку. Еще одна неприятная особенность, характерная для некоторых торрент-клиентов – скачивание лишней информации при выборочной загрузке в массовой раздаче. Так, Torrentex и aTorrent закачивают соседние с выбранным файлы, а Vuze и вовсе резервирует место под всю раздачу целиком. BitTorrent/uTorrent со своей задачей справляются неплохо. Flud и на практике показал себя просто отлично.