Обзор умных часов Samsung Gear Sport

Презентация Samsung на выставке IFA в этом году по уже сложившейся традиции не обошлась без новых умных часов. В этот раз компания представила модель Gear Sport, по одному названия которой можно понять, что предназначена она для занятий спортом. Давайте посмотрим, насколько хорошо модель справляется с этой и другими задачами, а также может ли она составить конкуренцию специализированным мультиспортивным часам.

Дизайн

В Gear Sport легко узнаются умные часы Samsung последних лет, ведь выглядит модель как смесь Gear S2 и Gear S3 Frontier.

По размерам она ближе к первым, а от вторых получила основные черты дизайна, включая кольцо навигации вокруг экрана.

При этом, Gear Sport выглядят не так агрессивно, как S3 Frontier, у новых часов меньше размеры корпуса и меньше дисплей. Тем не менее, на руке они не выглядят игрушечными.

Но также стоит отметить, что дизайн Gear Sport всё-таки более классический, чем спортивный и на это слабо влияет замена циферблата. У дизайнеров Samsung, судя по всему, была задача сделать внешний вид устройства более универсальным, чтобы его могли носить как мужчины, так и женщины, и это у них в целом получилось.

Вместе с корпусом уменьшились и ремешки, теперь их ширина составляет 20 мм. Крепление при этом не изменилось, оно стандартное и позволяет быстро сменить один ремешок на другой.

В целом, дизайн Gear Sport получился симпатичным, часы отлично подходят для повседневного использования. При этом, меняя циферблаты на экране и ремешки, их можно легко подстраивать под свой стиль.

Вес Gear Sport с ремешком составляет 67 грамм, благодаря этому часы можно носить целый день, можно в них спать, они не мешают и не вызывают ощущение дискомфорта.

Дисплей, управление, интерфейс

За отображение информации в Gear Sport отвечает 1,2-дюйовый Super AMOLED дисплей с разрешением 360х360 точек. Традиционно для этого типа матрицы, экран очень красочный, а его яркости достаточно, чтобы он полностью не выцветал при прямых солнечных лучах. Для этого, в том числе, в часах используется датчик освещённости, который на улице автоматически регулирует яркость. Всего она изменяется в пределах 10 делений, но при ярком солнце кратковременно может повышаться, чтобы пользователь мог считать информацию.

Прикрывает дисплей защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 с хорошим олеофобным покрытием, так что можно не переживать по поводу отпечатков пальцев.

Управление Gear Sport реализовано через сенсорный экран, а также через традиционное для серии Gear кольцо навигации, расположенное вокруг дисплея. Последнее обрамлено мелкими зубцами, которые должны не давать пальцам соскальзывать во время прокрутки. Но так как зубцы довольно мелкие, намного меньше чем Gear S3, то это не всегда получается.

Кроме этого, для работы с интерфейсом Gear Sport нужны две механические клавиши. Они находятся на правой грани: верхняя отвечает за шаг назад, а нижняя за выход на главный экран, а также за включение и выключение часов.

Новые часы Samsung построены на той же аппаратной платформе, что и Gear S3. В них установлен 2-ядерный процессор Exynos 7270 с частотой 1 ГГц, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Но программная платформа Gear Sport обновилась, они работают на основе операционной системы Tizen 3.0. Интерфейс часов сохранил логику предыдущих версий, но заметно обновился визуально.

Главный экран в Gear Sport – это всегда циферблат часов, который, впрочем, можно менять, выбирая из предустановленных или загружая из магазина приложений Samsung. Циферблаты могут при этом быть как минималистичными, так и наоборот – информативными.

Если пролистнуть главный экран вправо, то открывается меню оповещений. Часы могут отображать всё, что приходит на смартфон, например, письмо или сообщение в мессенджере, а также уведомления от самих программ, например, напоминания.

Всё это гибко настраивается в Samsung Gear, о котором я расскажу ниже. Что же касается оповещений, то их можно открывать, просматривать, а на некоторые даже отвечать. Для этого можно использовать голосовой ввод, виртуальную клавиатуру, готовые ответы или смайлы. Как можно догадаться, наименее удобный способ – это миниатюрная виртуальная клавиатура.

Пролистывая главный экран влево можно перейти к виджетам, отображающим разную полезную информацию. Это может быть количество шагов, текущий пульс, погода, напоминания и т.д. Список виджетов, которые можно добавлять в это меню заметно расширился, по сравнению с прошлыми версиями Tizen для Gear.

Жестом сверху вниз по циферблату вызывается меню быстрых настроек, здесь можно посмотреть уровень заряда батареи, включить энергосбережение, режим полёта, отключить экран во время плавания и отрегулировать яркость.

Доступ к основному меню можно получить с помощью механической клавиши на правой грани корпуса часов. Оно выполнено в виде миниатюрных круглых иконок, расположенных по кругу. Поэтому здесь удобнее всего использовать кольцо навигации, чтобы перемещаться между пунктами меню. Чтобы открыть один из его пунктов, достаточно нажать по центру экрана.

В главном меню также находится доступ к экрану многозадачности, на котором отображаются все запущенные недавно программы. Это не позволит быстро между ними переключаться, но, по крайней мере, если начать отвечать на сообщение, то его можно свернуть, и продолжить чуть позже.

В целом, работает интерфейс Gear Sport очень быстро, и при этом он интуитивно понятный, так что разобраться во всех возможностях часов можно буквально за 10 минут.

Подключение и программы

Часы оснащаются беспроводными модулями Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, а также NFC. Последний необходим для работы платёжного сервиса Samsung Pay, который в Украине пока не доступен. Для подключения Gear Sport понадобится установить приложение Samsung Gear, через которое происходит настройка и дальнейшая работа с устройством. Данная программа доступна для Android (версия должна быть не ниже 4.3, а в смартфоне должно быть не меньше 1,5 ГБ оперативной памяти) и iOS. Но в случае с подключением к iPhone возможности Gear Sport будут урезаны, Apple просто не даёт сторонним разработчикам тот же уровень доступа к системе, что есть у Samsung на Android.

Через Samsung Gear можно менять настройки часов, оповещений, устанавливать приложения и циферблаты, а также обновлять прошивку.

Программ для Tizen на часах всё ещё не так много, как для того же Android, но нельзя не отметить, что с каждым годом их становится больше. Кроме этого, сегодня в магазине приложений Samsung можно найти некоторые локальные приложения, например, «Нова Пошта», Uklon, OKKO, WOG и Portmone.

Тем не менее, не все программы для часов Gear полезные, и не все работают хорошо, поэтому в топе в магазине в основном циферблаты, а также приложения от Samsung. Последние, к слову, реализованы на хорошем уровне, и в целом даже их одних достаточно для того, чтобы пользоваться часами.

Также важно отметить, что в Gear Sport нет внешнего динамика, хотя в Gear S3 он был, соответственно, часы больше нельзя использовать в качестве беспроводной гарнитуры, чтобы ответить на входящий звонок.

Спортивные и фитнес функции

Слово Sport в названии новых часов Samsung оказалось не просто так, компания позиционирует их как спортивные часы. И хотя мы уже выяснили, что по дизайну так не скажешь, оснащение Gear Sport находится на достойном уровне. В устройстве есть встроенный пульсометр, акселерометр, гироскоп, барометр, а также модуль GPS/ГЛОНАСС для позиционирования. Кроме этого, часы имеют защиту от воды 5 АТМ, и хотя на их корпусе красуется надпись water resistant 50M, на сайте производителя указано, что это защита по рейтингу ISO 22810:2010 и устройство не предназначено для дайвинга.

Во время использования часы считают шаги, количество сожжённых калорий, пройденные этажи, пульс, минуты активности, а также записывают данные про сон. Все эти данные собираются и синхронизируются с облаком через приложение Samsung Health. Кроме этого, Gear Sport напоминают о необходимости двигаться, предлагают размяться, а также позволяют вводить информацию о выпитой воде и кофе.

Часы могут автоматически определять и отслеживать занятия спортом, например, если это езда на велосипеде, эллиптический и гребной тренажёр, а также динамическая зарядка.

Во время бега часы отслеживают время, дистанцию, темп, скорость и сердечный ритм. Бегать в Gear Sport можно без смартфона, часы для позиционирования используют модуль GPS/ ГЛОНАСС.

В целом это стандартный набор данных для бега, но в отличие от специализированных спортивных часов, модель Samsung не рассчитывает время восстановления, максимальное потребление кислорода, аэробную нагрузку и тренировочный эффект. Кроме этого, Samsung Health предлагает не очень большой набор тренировок.

Во время плавания часы считают количество гребков, темп, SWOLF (аббревиатура от англ. «swimming and golf») – показатель эффективности (время + количество гребков, за которые пловец проплывает бассейн), а также пульс. Длину бассейна нужно вводить перед началом тренировки вручную, поэтому часы не очень подходят для плавания на открытой воде.

В течение дня, а также во время занятий спортом, пульсометр Gear Sport собирает данные о частоте сердечного ритма. В этом модели он немного выступает из корпуса, поэтому лучше прижимается к руке, чем в Gear S3, и в целом считает пульс точнее.

Но последнее зависит в том числе от того, правильно ли часы закреплены на руке, между ними и запястьем должно помещаться не меньше двух сложенных пальцев. Кроме этого, на точность оптического пульсометра влияет количество волос на руке и наличие татуировок. Но в целом, если правильно закрепить часы на руке и датчику ничто не будет мешать собирать данные, то точность измерения пульса будет лишь немного уступать нагрудным датчикам.

Автономность

В Gear Sport установлен аккумулятор на 300 мАч, что является ухудшением по сравнению с Gear S3, у которого батарея на 380 мАч. Тем не менее, на автономности это сказалось не сильно, новые часы в среднем работают 3 дня, и это с учётом 40 минут бега с использованием GPS.

Но в зависимости от частоты использования, времени работы экрана и количества тренировок, время работы устройства колеблется от 1 до 4 дней.

Заряжаются Gear Sport через док-станцию с индукционной зарядкой, при этом чтобы набрать полный заряд батареи им требуется 2,5 часа.

Сама док-станция подключается к зарядному устройству через порт micro USB, что не очень удобно, учитывая переход смартфонов Samsung даже среднего уровня на USB Type-C.