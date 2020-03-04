Обзор видеокарты ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1660 SUPER OC GAMING

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Видеокарты линейки GeForce GTX 1660 SUPER очень быстро заняли верхние позиции в различных рейтингах популярности графических адаптеров. Модель со сбалансированными характеристиками и привлекательной ценой является хорошей отправной точкой для игровых систем среднего уровня. Производители видеокарт предлагают самые различные модификации устройств на базе чипа NVIDIA TU116 и памяти GDDR6. Сегодня у нас на обзоре любопытная версия адаптера – ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1660 SUPER OC.

Компания ASUS предлагает полтора десятка различных моделей и модификаций серии GeForce GTX 1660 SUPER. Здесь и компактные Phoenix, и многочисленные варианты DUAL, и функциональные версии ROG STRIX, а также условно «военизированные» версии TUF с парой или даже тремя вентиляторами. Очевидно тайваньский производитель постарался максимально разнообразить линейку с тем, чтобы угодить потенциальным покупателям с различными запросами. Кому-то нужна компактная модель, кому-то максимально тихая, а кто-то рассчитывает на заводской разгон.

Попавшая к нам на тестирование модель ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1660 SUPER OC (ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING) имеет заводской разгон GPU.

Вместо рекомендованной формулы 1530/1785 МГц в данном случае используется комбинация 1530/1845 МГц. Видеокарта оснащена 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на эффективных 14 000 МГц.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в достаточно компактной коробке с привычным оформлением. В комплекте лишь краткое бумажное руководство и две многоразовые стяжки для укладки силовых кабелей.

Дизайн и компоновка

Видеокарты серии ROG STRIX нескольких последних лет легко распознать по характерному оформлению в темных тонах с рублеными формами защитного кожуха. И рассматриваемая модель здесь не стала исключением.

Для ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1660 SUPER OC используется система охлаждения DirectCU II c радиаторным блоком средних габаритов. Наборной модуль состоит из алюминиевых пластин, а для ускорения передачи тепла предусмотрена пара 8-миллиметровых тепловых трубок c никелированным покрытием.

Конструкция охладителя предполагает прямой контакт трубок с кристаллом графического процессора. В данном случае шлифованные трубки целиком накрывают кремниевую пластинку GPU. Технологический паз между теплопроводниками остается минимальный, потому о локальном перегреве речь не идет.

Видеокарта получила достаточно мощный блок стабилизации питания. Для GPU используется 6-фазная схема, основанная на силовых сборках SiC 638 параметрами которых управляет ШИМ-контроллер uPI uP9512. Для чипов памяти предусмотрен отдельный 2-фазный VRM.

Блок с силовой обвязкой стабилизатора графического процессора в данном случае смещен к интерфейсной панели. При этом для элементов не предусмотрены дополнительные радиаторы. Сборки и дроссели находятся в области вентиляторного обдува, потому за температурный режим работы VRM можно не волноваться. Хотя производителю стоило бы добавить алюминиевый профиль, пусть даже из соображений эстетической целостности устройства.

Большая часть микросхем памяти (Micron D9WCW) также обходятся обдувом. В то же время пара чипов, расположенных у нижней кромки PCB через массивную прокладку контактируют с основными тепловыми трубками. Эти элементы как раз не обдуваются, потому такое решение имеет смысл.

Кулер видеокарты оснащен парой 100-миллиметровых вентиляторов (диаметр крыльчатки – 95 мм), выполненных по технологии Axial-tech. По внешнему радиусу лопасти связаны дополнительным пластиковым кольцом.

По заявлению производителя такая конструкция позволяет получить более направленный воздушный поток.

В конструкции видеокарты используется усилительный кронштейн, дополнительно связывающий крепежную пластину с печатной платой. В данном случае он также служит элементом декора – на алюминиевом профиле краской нанесена крупная надпись «GeForce GTX».

Внешней привлекательности устройству разработчики также решили добавить, используя актуальную и вездесущую RGB-подсветку. В данном случае все выглядит достаточно скромно и сдержанно.

На верхней кромке пластикового кожуха в треугольном сегменте подсвечивается небольшой логотип игровой серии ROG.

Иллюминация настраивается в фирменном приложении AURA. Кроме выбора цвета свечения здесь также можно выбрать один из нескольких режимов. Доступны непрерывная подсветка, размеренное затухание, пульсация и вариант с автоматической сменой цветов. Также можно настроить интенсивность свечения или вовсе отключить подсветку.

Функция включения/отключения иллюминации организована даже на аппаратном уровне. Для этих целей с обратной стороны печатной платы рядом с фиксирующей планкой размещена отдельная кнопка. Опция может понадобиться разве что при сборке системы на открытом стенде. Во всех остальных случаях быстрее будет потушить огоньки в приложении AURA.

Рядом с кнопкой также расположен тумблер переключения режимов прошивки BIOS_SW. В штатном режиме активирован P_mode с базовыми настройками работы системы охлаждения. При этом вентиляторы вращаются с небольшими оборотами даже при минимальной нагрузке. А вот при переключении в Q_mode активируется опция 0dB Fan с остановкой вентиляторов в покое и пониженными оборотами под нагрузкой.

Раз уж речь пошла о дополнительных опциях адаптера, отдельно стоит отметить наличие на правой кромке 4-контактного разъема для подключения вентилятора. Скорость его вращения может зависеть от нагрева графического процессора. Не факт, что такая функция необходима экономичной модели такого класса.

Для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъем. Напомним, что GeForce GTX 1660 SUPER имеет тепловой пакет в 125 Вт, а потому теоретически может довольствоваться 6-контактным коннектором 12 В. Такой разъем вместе со слотом PCI Express х16 способны обеспечить до 150 Вт энергии. Однако речь идет о модели с заводским разгоном, потому 8-контактный разъем здесь ожидаем.

ASUS ROG STRIX GTX 1660 SUPER OC имеет систему индикации подключения дополнительного питания. Красный огонек рядом с коннектором напомнит о неподсоединенном силовом кабеле. Если же питание на видеокарту подается, возле разъема горит белый светодиод.

С обратной стороны адаптер прикрывает алюминиевая защитная пластина с вырезами, через которые просматриваются танталовые конденсаторы. Дополнительный усилитель конструкции также частично помогает рассеивать тепло.

Термопрокладки здесь проложены на PCB в области размещения микросхем памяти. Плита действительно «работает». Под нагрузкой пластина в области контакта с печатной платой прогревается до ~55С.

На интерфейсной панели в один ряд размещены четыре видеовыхода – по паре полноформатных DisplayPort и HDMI. Зачастую используется комбинация 3+1 в пользу DP, но в данном случае разработчики предлагают компоновку VR-friendly для удобного подключения VR-гарнитуры.

Почти две трети площади заглушки занимает решетка с крупными ячейками для вывода нагретого воздуха. Продольное позиционирование пластин в радиаторной кассете способствует частичному выбросу за пределы корпуса. Обратим внимание на черный цвет крепежной пластины – набирающая популярность опция для общего декора системы.

В работе

Как мы уже упоминали, в штатном варианте ASUS ROG STRIX GTX 1660 SUPER OC использует режим P_Mode в котором вентиляторы кулера не останавливаются.

При минимальной нагрузке вентиляторы вращаются со скоростью порядка 950 об/мин. В условиях открытого стенда при температуре в помещении ~22C графический процессор прогревался всего до 29С. Уровень издаваемого шума – минимальный.

Под игровой нагрузкой скорость вращения повышалась на пике до ~1850 об/мин, но зачастую держалась на уровне 1500–1600 об/мин. В таких условиях кулер удерживал температуру GPU в пределах 60С. Отметим, что во время тестов процессор динамически ускорялся до 1980 МГц.

Мы также проверили работу видеокарты в режиме Q_Mode, переключив соответствующий тумблер на верхней кромке печатной платы. В этом случае активируется технология 0dB Fan, то есть вентиляторы останавливаются при невысокой температуре GPU. В покое GPU нагревался до 41С. Хотя радиатор в данном случае имеет средние габариты, используемая конструкция позволяет достаточно эффективно отводить тепло.

В режиме Quiet Mode алгоритм работы системы охлаждения отличается от базового. Пиковые скорости вращения вентиляторов регистрировались на уровне 1700 об/мин, хотя зачастую в играх можно было наблюдать 1200–1400 об/мин. То есть примерно на 200 об/мин ниже того, что мы наблюдали в штатном режиме. Температура GPU повышалась до 64С. Это тоже вполне допустимый показатель. Конечно, фактические значения будут зависеть от конкретный условий использования видеокарты, но определенное представление о различиях режимов можно получить.

С использованием режима Q_Mode фактические рабочие частоты GPU почти не изменились. На пике утилита GPU-Z зафиксировала 1965 МГц. При этом отличие результатов в играх оказалось в пределах погрешности измерений. То есть такой режим можно использовать, не боясь потерять в количестве ценных кадров/c.

В целом идея с двумя режимами работы СО привлекает. Если позволяют условия охлаждения, видеокарта остается бесшумной при минимальной нагрузке. Если же ПК собран в компактном корпусе со слабой вентиляцией и теплообильным процессором, возможно минимальный обдув видеокарты будет более оправдан даже в покое. В этом случае вам не нужно даже возиться с настройками алгоритма работы кулера. Подходящий режим выбирается переключением тумблера.

Разгон

Неплохой заводской разгон GPU пойдет в плюс адаптеру, но все же попытаемся определить общий частотный потенциал видеокарты. ASUS ROG STRIX GTX 1660 SUPER OC позволяет на 20% повысить параметр Power Limit.

Во время экспериментов удалось увеличить базовую частоту графического процессора до 1640 МГц. Среднее значение ускорения автоматически возросло на те же 110 МГц – до 1955 МГц. Чипы памяти стабильно работали на эффективных 15 600 МГц, увеличивая пропускную способность с 336 до 374,4 ГБ/c (+11,4%). Это наверняка скажется на на результатах. Любопытно, что в таком варианте ПСП видеокарты оказывается почти вдвое выше, чем таковая у классической GeForce GTX 1660 с памятью GDDR5. И это все при идентичной разрядности шины обеих видеокарт – 192 бита.

Эксперименты с разгоном проводились в стандартном режиме P_Mode без дополнительной корректировки алгоритма работы вентиляторов. В нашем случае температура GPU повышалась до 62С, но чтобы удерживать нагрев чипа на таком уровне скорость вращения вентиляторов автоматически возрастала на пике вплоть до 2000 об/мин (чаще – 1700–1800 об/мин). На открытом стенде некоторое изменение тональности работы кулера уже ощущалось.

После разгона пиковая частота GPU фиксировалась на уровне 2100 МГц, хотя при типичной игровой нагрузке она чаще колебалась в пределах 2025–2075 МГц.

Производительность

Производительность GeForce GTX 1660 SUPER мы исследовали во время первого знакомства с видеокартой этой линейки. Можно лишь подтвердить позиции устройств этой серии, добавив в перечень оппонентов Radeon RX 5600 XT.

Выпуск GeForce GTX 1660 SUPER пожалуй оказался для NVIDIA наименее затратным способом увеличить производительность своих решений в среднем ценовом сегменте. Замена памяти GDDR5 на GDDR6 имела очень хороший эффект. Одно лишь повышение пропускной способности памяти без корректировки других параметров, на 10–15% увеличило количество кадров/c в играх.

Заводской разгон GPU также улучшает возможности видеокарты, но куда больший эффект обеспечивает самостоятельный форсаж графического процессора и памяти. В этом случае GeForce GTX 1660 SUPER периодически удается настичь стоковую версию Radeon RX 5600 XT, которая номинально позиционируется как решение классом повыше. Впрочем, эта новинка AMD также имеет хорошие внутренние резервы и если пытаться получить максимум от этой модели, то тюнингованные версии удается раскочегарить едва ли не до уровня GeForce RTX 2060.

Однако сейчас нас больше интересует GeForce GTX 1660 SUPER. После разгона модель очевидно cможет потягаться с GeForce GTX 1660 Ti. Учитывая разницу в цене, предположим, что пользовательский интерес будет смещаться именно в сторону SUPER-версий. Такие модели со схожим конструктивным исполнением стоят дешевле, а отличие в производительности минимальное.