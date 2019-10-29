Обзор видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER: приятное усиление

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Компания NVIDIA усиливает свои позиции в очень популярном сегменте игровых видеокарт стоимостью до $250. Разработчик сегодня представил очередную новинку – GeForce GTX 1660 SUPER. На первый взгляд технически несложным приемом калифорнийцам удалось повысить привлекательность своих устройств даного класса на базе чипов с архитектурой Turing. Модель интересна для тех, кто еще не решился на покупку видеокарты с трассировкой лучей и DLSS, но все же хочет за умеренную сумму обновить свою систему для комфортной игры в горячих осенних проектах. Возможности новинки мы рассмотрим, используя оригинальную модель серии – Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC 6GB.

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

Нынешний год оказался весьма продуктивным для NVIDIA. В середине лета компания обновила линейку GeForce RTX, представив Super-модификации популярных моделей RTX 2060/2070/2080. Пришло время для улучшений устройств серии GeForce GTX на базе чипов с архитектурой Turing. Несмотря на то, что видеокарты серий GeForce GTX 1660/1660 Ti были представлены только в начале весны, разработчики видят повод и возможность оптимизировать линейку, предложив версию GeForce GTX 1660 SUPER.

Итак, для новой видеокарты используется уже хорошо знакомый графический процессор TU116, в котором активировано 22 потоковых мультипроцессора (SM), включающих 1408 CUDA-ядер, 88 текстурных блоков и 48 растеризаторов. GPU точно такой же конфигурации используется для GeForce GTX 1660. Более того, в данном случае совсем не изменилась даже частотная формула GPU – 1530/1785 МГц. Однако в отличие от классической версии, модификация GeForce GTX 1660 SUPER получила чипы памяти GDDR6, вместо GDDR5 у младшей модели. Для микросхем нового стандарта используется высокая эффективная частота – 14 000 МГц, что совсем уж не характерно для устройств подобного класса. Даже у старшей модификации – GeForce GTX 1660 Ti – по умолчанию чипы работают на эффективных 12 000 МГц. Что касается общего объема памяти, то здесь без изменений – 6 ГБ, разрядность шины также сохранена – 192 бита.

GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 SUPER GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1060 Наименование кристалла TU116 TU116 TU116 GP106 Графическая архитектура Turing Turing Turing Pascal Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 12 нм 16 нм Площадь кристалла 284 мм² 284 мм² 284 мм² 200 мм² Количество транзисторов, млрд 6,6 млрд. 6,6 млрд. 6,6 млрд. 4,4 млрд. Тактовая частота GPU 1500/1770 МГц 1530/1785 МГц 1530/1785 МГц 1506/1709 МГц Потоковые процессоры 1536 1408 1408 1280 Текстурные блоки 96 88 88 80 Блоки растеризации 48 48 48 48 Память (тип, объем) GDDR6, 6 ГБ GDDR6, 6 ГБ GDDR5, 6 ГБ GDDR5, 6 ГБ Шина памяти 192 бит 192 бит 192 бит 192 бит Эффективная тактовая частота памяти 12 000 МГц 14 000 МГц 8000 МГц 8008 МГц Пропускная способность памяти 288 ГБ/c 336 ГБ/c 192 ГБ/c 192 ГБ/c Энергопотребление, Вт 120 Вт 125 Вт 120 Вт 120 Вт

Итак, после замены микросхем GDDR5 (8000 МГц) на GDDR6 (14 000 МГц) пропускная способность подсистемы памяти увеличилась на 75% – с 192 ГБ/c до 336 ГБ/c. Аналогичные показатели имеет стандартная GeForce RTX 2060. В общем, очень и очень внушительно. Разработчики заявляют, что после такого ускорения работы с памятью, можно ожидать общего прироста производительности до 20%, а преимущество над культовой GeForce GTX 1060 в этом случае может составлять до 50%.

Напомним, что GPU с архитектурой Turing получили выделенные аппаратные блоки для обработки целочисленных инструкций. В случае с TU116 для GTX 1660/1660 Super вычислительная способность чипа находится на уровне 5 TFLOPs для FP32 и те же 5 TFLOPs для целочисленных INT32.

Несмотря на то, что графический процессор TU116 производится компанией TSMC по 12-нанометровой технологии, видеокарты на его основе получаются весьма экономичными. GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti укладываются в рамки теплового пакета в 120 Вт. Для новой GTX 1660 SUPER значение TDP увеличено до 125 Вт. Ускоренные чипы памяти требуют чуть больше энергии, но разница вполне допустимая, учитывая преимущества, которые сулит быстрая GDDR6.

В случае с GeForce GTX 1660 SUPER, разработчик не будет предлагать референсные устройства, полагаясь на инженерный потенциал производителей видеокарт. Последним также на этот раз не понадобится много усилий. Технологически простой апгрейд замены чипов GDDR5 на GDDR6 позволяет использовать уже имеющиеся дизайны печатных плат и систем охлаждения.

Рекомендованная цена GeForce GTX 1660 SUPER для американского рынка – $229. Очень привлекательный ценник на фоне того, что классическая GeForce GTX 1660 изначально оценивалась NVIDIA в $219, а GeForce GTX 1660 Ti – $279.

Для Украины рекомендованный для GeForce GTX 1660 SUPER ценник установлен на уровне 6990 грн. (~$280). Это значение стоит рассматривать лишь как условный ориентир, фактическая стоимость видеокарт будет зависеть от многих факторов.

Вместе с GeForce GTX 1660 SUPER компания анонсировала еще одну новинку обновленного семейства – GeForce GTX 1650 SUPER. Младшая представительница Super-серии получила удивительный апгрейд, в сравнении с классической GTX 1650. Данная версия вместо прежнего TU117 уже основана на чипе TU116. При этом функциональная конфигурация СUDA-ядер/текстурников/растеризаторов приобрела вид 1280/80/32 вместо прежней – 896/56/32. Шина памяти остается 128 битовой, но и здесь GDDR5 (8000 МГц) заменили на GDDR6 (12 000 МГц). После такого апдейта пропускная способность увеличилась со 128 ГБ/c до 192 ГБ/c (+50%). После такой тотальной модернизации, TDP видеокарты увеличился с 75 Вт до 100 Вт. Судя по результатам на представленном слайде, в некоторых случаях можно ожидать прироста производительности до 50%. Это самое мощное Super-усиление среди новинок серий RTX и GTX. Что же, производительность устройств в этом классе действительно стоило подтянуть.

Интригой пока остается рекомендованная цена. Видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER появятся в продаже с 22-го ноября. Стоимость будет озвучена ближе к этой дате. NVIDIA сохраняет интригу и ожидает встречного хода от основного конкурента. Нужно признать, что графическая партия проходит очень увлекательно.

Вместе с аппаратными новинками NVIDIA предложила ряд программных улучшений для более эффективного использования возможностей видеокарт. Разработчик добавил в настройках драйвера параметр Image Sharpening, позволяя повышать резкость картинки без потерь производительности.

Ранее такая возможность появилась в виде фильтра из набора Freestyle, доступного через GeForce Experience. Теперь же эта опция перекочевала в панель управления NVIDIA. Такой вариант гораздо удобнее и проще в настройке. В опциях можно выбрать степень усиления резкости, причем можно задать этот параметр глобально или индивидуально для каждого проекта. Функция доступна для всех игр с API DirectX 9/11/12.

Технология хорошо работает, повышая резкость изображения. Она наверняка понравится любителям «звенящей» картинки. Важно, что интенсивность можно корректировать, потому как слишком резкие текстуры также не всегда во благо.

Такая возможность может быть также полезна, например, для игр на 4К-мониторе с понижением разрешения. В этом случае при интерполяции резкость картинки естественно снижается, а с помощью Image Sharpening это можно частично компенсировать. В общем хорошая альтернатива технологии Radeon Image Sharpening от AMD.

Очередное обновление получила технология снижения задержек отрисовки очередного кадра Ultra Low Latency. На этот раз разработчики постарались устранить возможные нюансы при использовании функции одновременно с активированной технологией G-Sync.

NVIDIA также добавила набор фильтров ReShade, которые теперь можно использовать для Freestyle и Ansel, вызываемых оверлеем во время игры. Набор фильтров зависит зависит от игры. В частности графические оптимизации не должны влиять на результаты в соревновательных играх, потому в таких проектах перечень «улучшайзеров» ограничен. Для активации возможностей Freestyle и Ansel понадобится использовать GeForce Experience.

Palit GeForce GTX1660 Super GamePro OC 6G

К моменту официального старта продаж GeForce GTX 1660 SUPER компания Palit подготовила несколько моделей. К нам попала старшая версия линейки – Palit GTX1660 Super GamePro OC 6G.

Для видеокарты предусмотрен заводской разгон графического процессора. Вместо рекомендованных 1530/1785 МГц, GPU получил частотную формулу 1530/1830 МГц. Локальная память работает на штатных 14 000 МГц.

На момент подготовки материала диагностическая утилита GPU-Z еще не вполне корректно распознавала новинку, однако основные технические характеристики видеокарты отображены на скриншоте.

Видеокарта предлагается в компактной коробке. В комплекте лишь краткое руководство по установке устройства.

Внешен видеокарта очень напоминает Palit GeForce GTX 1660 Ti DUAL. Это двухслотовый адаптер средних габаритов длиной 236 мм.

Для устройства используется оригинальный кулер, включающий наборную кассету из алюминиевых пластин, пронизанных парой тепловых трубок. Элементы силовой подсистемы и чипы памяти контактируют с основным охладителем через теплопроводящие прокладки.

Радиаторный блок продувается двумя 90-миллиметровыми вентиляторами осевого типа с полупрозрачными лопастями. Сверху видеокарту прикрывает пластиковый кожух с несложным декоративным оформлением.

Для подключения дополнительного питания видеокарты предусмотрен один 8-контактный разъем. NVIDIA рекомендует использовать для систем с GeForce GTX 1660 SUPER использовать блоки питания мощностью от 450 Вт. Такие же требования указаны и на упаковочной коробке рассматриваемой модели.

Тыльная сторона адаптера прикрыта пластиковой крышкой с исключительно декоративной функцией. Панель закрывает печатную плату, что добавляет целостности внешнему виду устройства. Это может иметь значение если используется корпус с прозрачной боковой стенкой.

На интерфейсную панель выведены три видеовыхода – полноразмерные DisplayPort, HDMI и DVI-D. Последний все реже встречается на новых видеокартах, но для тех кто не планирует менять свой возрастной монитор, такой порт позволяет обойтись без дополнительных переходников.

Примерно две трети панели обильно перфорированы крупными ячейками для вывода нагретого воздуха за пределы системного блока. Учитывая продольную ориентацию алюминиевых пластин радиатора такая конструкция заглушки вполне оправдана – часть воздуха изначально выдувается вентиляторами видеокарты.

Palit GTX1660 Super GamePro OC 6G не осталась без декоративной подсветки. На верхней кромке под крупной надписью GeForce GTX расположен сегмент со световодом, который подсвечивается белым.

Режимы работы иллюминации можно настроить в фирменном приложении Palit Thunder Master. Возможностей здесь не так много. Регулируется яркость свечения, доступная опция с пульсацией, а также изменением интенсивности в зависимости от температуры GPU. Также можно отключить подсветку.

В работе

В режиме покоя видеокарта не останавливает вентиляторы системы охлаждения. По умолчанию они вращаются со скоростью порядка 1000 об/мин.

Уровень издаваемого шума минимальный, вряд ли они будут слышны в закрытом корпусе. Учитывая активное охлаждение, температура GPU в простое едва превышает 30С.

Под игровой нагрузкой на открытом стенде графический процессор прогревался всего до 65С. При этом скорость вращения вентиляторов на пике увеличивалась вплоть до 2000 об/мин.

Согласно заданному алгоритму, скорость вращения вентиляторов повышается до 76% от максимума при достижении температуры чипа в 63С. На наш взгляд, эффективности используемого кулера достаточно, чтобы без последствий снизить обороты, не опасаясь перегрева GPU.

Для этого можно воспользоваться той же утилитой Thunder Master, где есть возможность вручную установить график зависимости скорости вращения вентиляторов от температуры процессора. При желании здесь можно поэкспериментировать. Финальные цифры будут зависеть от условий использования видеокарты. Логично будет подобрать такой алгоритм, при котором GPU не будет нагреваться выше 70–75С. Здесь результаты будут зависеть от общих условий охлаждения компонентов внутри корпуса. Опять таки, на открытом стенде при максимальных ~1600 об/мин температура GPU поднималась до 70–72С.

Благодаря работе динамического авторазгона GPU Boost, графический процессор под нагрузкой ускорялся до 1965 МГц. В среднем рабочие частоты были все же пониже – 1880–1920 МГц.

Разгон GeForce GTX 1660 SUPER

Конечно нам интересно было оценить разгонный потенциал потенциал GeForce GTX 1660 SUPER. Графический процессор TU116 зачастую уверенно берет планку в 2000 МГц под нагрузкой. Учитывая базовые значения и даже заводское ускорение модели от Palit, чип наверняка имеет дополнительный потенциал.

По результатам экспериментов начальное значение частоты удалось увеличить до 1620 МГц (+5,8%). При этом среднее ускорение повысилось с 1830 до 1920 МГц.

Нам также удалось очень неплохо ускорить чипы памяти. Микросхемы GDDR6 работали на 15 800 МГц вместо штатных 14 000 МГц. Итоговые 380 ГБ/c – внушительная пропускная способность для видеокарты такого класса. Это вдвое больше, чем у GeForce GTX 1660. Дополнительные +13% к эффективной рабочей частоте чипов памяти наверняка скажутся на производительности.

После дополнительного разгона, температура GPU под нагрузкой повысилась до 69С, а пиковая скорость вращения вентиляторов увеличилась до 2100 об/мин. Скорость вращения можно корректировать, но тут стоит следить за увеличивающейся температурой чипа при форсаже.

Производительность

Учитывая технические характеристики GeForce GTX 1660 SUPER, основной интригой в появлении этой модели было то, какое место она займет в табели о рангах устройств на базе Turing. Даже без практических экспериментов можно было предположить, что производительность Super-версии окажется между таковой для классической GTX 1660 и GTX 1660 Ti, но вот фактическое соотношение сил все же было очень любопытно.

Для наглядности мы также добавили результаты GeForce GTX 1070 8 ГБ – очень удачной модели класса middle-top на базе GPU с архитектурой Pascal. Видеокарта представлена 3,5 года назад и была очень желанной покупкой для тех, кто готов тратить на видеокарту порядка $400.

В списке участников экспресс-теста недостает представителя от AMD. Здесь была бы уместной Radeon RX 590 8 ГБ. С этой моделью зачастую уверенно соперничает GeForce GTX 1660 6 ГБ, тогда как ускоренная Super-версия очевидно смогла бы подтянуть производительность в проектах, где чуть выигрышнее смотрится решение AMD.

«Междусобойчик» NVIDIA мы начинаем с результатов 3DMark Time Spy. Начало очень даже многообещающее. В стоковом варианте GeForce GTX 1660 SUPER всего на 5% уступила GeForce GTX 1660 Ti, опередив обычную версию на 12%. GeForce GTX 1070 в этом DX12-тесте смогла опередить лишь базовую GTX 1660. Однако это все же оптимистичная синтетика, посмотрим на положение дел в реальных играх.

Первые замеры показывают, что соотношение сил представительниц серии GTX 1660 примерно сохраняется на том же уровне. Super-модификация тяготеет к показателям GTX 1660 Ti, имея заметное преимущество над обычной версией. Очевидно, что пропускная способность памяти в этой конфигурации GPU заметно сдерживает общий потенциал видеокарты.

Заводской разгон рассматриваемой видеокарты Palit приносит дополнительный буст на уровне 2–3%. А вот дополнительный ручной разгон с форсированием GPU и чипов памяти может увеличить показатели GTX 1660 Super на 5–10% (в среднем – 8,2%). И этого оказывается достаточно для того, чтобы в большинстве игр такая версия оказывалась быстрее остальных участников теста.

С помощью умеренного разгона вполне реально получить результаты GeForce GTX 1660 Ti. Тюнингованные версии видеокарт в штатном режиме не будут получать подобного ускорения, но если самому озаботиться разгоном, это вполне реально. NVIDIA в последнее время старалась не допускать ситуаций, в которых младшая модель линейки была бы способна дотянуться до показателей следующего устройства серии, которое стоит дороже.

Появление GeForce GTX 1660 SUPER можно назвать атипичной ситуацией и наверняка это не просто желание производителя оптимизировать свою линейку. Градация моделей GTX 1660 и GTX 1660 Ti в плане цены и производительности изначально была вполне приемлемой. Острой необходимости выпускать Super-версию, которая по производительности тяготеет к GTX 1660 Ti, а цене – к GTX 1660, наверняка не было. Вернее, она назревала, но совсем по иной причине. Это похоже на подготовку к появлению в этом сегменте новых решений от конкурента на базе чипов Navi с архитектурой RDNA.

Total War: Three Kingdoms и Borderlands 3 показали, что есть еще проекты в которых GeForce GTX 1070 8 ГБ может продемонстрировать свои сильные стороны. Конечно, это если не учитывать тот факт, что она заметно дороже дерзких новичков на Turing, а модели серии GTX 1660 в целом скорее являются заменой для GeForce GTX 1060. Просто так получилось, что из-за своих возможностей они могут «подсиживать» даже устройства предыдущего поколения классом повыше. Кстати, это наглядный пример прогресса дискретной графики, на который не всегда обращаешь внимание. Новые видеокарты за $229 на равных тягаются с моделями за $379, представленными 3,5 года назад.

Энергопотребление

В рамках тестирования мы замеряли общее энергопотребление платформы под игровой нагрузкой. Полученные значения представлены на диаграмме.

Ожидаемо самой экономичной оказалась базовая версия GeForce GTX 1660. Несмотря на идентичный TDP в 120 Вт, на 10–15 Вт больше расходует GeForce GTX 1660 Ti. Еще на 5 Вт больше энергии требовала GTX 1660 SUPER. Тепловой пакет новинки не случайно увеличен до 125 Вт – этого явно потребовали скоростные чипы памяти GDDR6, работающие на эффективных 14 000 МГц. Дополнительный разгон GPU/памяти также увеличивает потребление на 10–15 Вт.

При заявленном TDP в 150 Вт, видеокарта GeForce GTX 1070 расходует заметно больше энергии, чем экономичное семейство GTX 1660. Речь о дополнительных 40–50 Вт. Налицо еще один пример улучшения энергоэффективности Turing.

Итоги

GeForce GTX 1660 SUPER стала приятным сюрпризом осеннего игрового сезона. Эффектным техническим приемом NVIDIA удалось заметно улучшить привлекательность своих решений среднего уровня. Скоростная память GDDR6 позволила новинке приблизиться к показателям GeForce GTX 1660 Ti, заметно (~10–15%) опередив классическую модель GeForce GTX 1660 с чипами GDDR5. Учитывая стоимость и возможности Super-версии, первым моделям на TU116 явно понадобится дополнительная уценка. Стоит отметить и программные апдейты NVIDIA. «Звенящую» картинку повышенной резкости теперь можно получить без потерь производительности и сложных настроек, а любители визуальных эффектов получили возможность в экспериментировать с фильтрами ReShade.