Обзор видеокарты ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING

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В начале июня компания NVIDIA расширила свою линейку видеокарт, представив GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti. По задумке разработчика «титановые» модификации с увеличенной производительностью и некоторыми майнинговыми ограничениями должны подбодрить приунывших в последнее время любителей поиграть на ПК с комфортом. Сегодня у нас на обзоре оригинальная модель GeForce RTX 3070 Ti – ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING. Монументальный трехслотовый адаптер поможет оценить возможности новинки на базе полновесного GA104 и памяти GDDR6X.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Калифорнийцы продолжают насыщать и разнообразить свою линейку десктопной графики. Для новой модели GeForce RTX 3070 Ti используется уже хорошо известный графический процессор GA104, который также применяется для видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Однако в данном случае задействуется полновесная модификация GA104-400 со всеми активированными блоками. Напомним, что данные GPU производятся компанией Samsung по технологическим нормам 8 нм.

GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Наименование кристалла GA102-200 GA104-400 GA104-300 Графическая архитектура Ampere Ampere Ampere Техпроцесс производства 8 нм 8 нм 8 нм Площадь кристалла 628 мм² 392 мм² 392 мм² Количество транзисторов, млрд 28,3 млрд. 17,4 млрд. 17,4 млрд. Тактовая частота GPU 1440/1710 МГц 1575/1770 МГц 1500/1725 МГц Потоковые процессоры 8704 6144 5888 Текстурные блоки 272 192 184 Блоки растеризации 96 96 96 RT-ядра 68 (2-е поколение) 48 (2-е поколение) 46 (2-е поколение) Тензорные ядра 272 (3-е поколение) 192 (3-е поколение) 184 (3-е поколение) Память (тип, объем) GDDR6X, 10 ГБ GDDR6X, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ Шина памяти 320 бит 256 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 19 000 МГц 19 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 760 ГБ/c 608 ГБ/c 448 ГБ/c Энергопотребление, Вт 320 Вт 290 Вт 220 Вт

Ключевые технические параметры представлены в таблице. Если сравнивать функциональное оснащение с таковым для чипа RTX 3070, то количество вычислителей увеличено с 5888 до 6144 (+4,3%), текстурных модулей стало 192 вместо 184, а число растеризаторов осталось прежним – 96. Также со 184 до 192 увеличилось количеств тензорных ядер, а число RT-блоков для аппаратного просчета трассировки лучей – с 46 до 48. Также несколько повышены рабочие частоты. Вместо формулы 1500/1725 МГц для GA104-400 рекомендуется использовать 1575/1770 МГц. В такой конфигурации вычислительная производительность FP32 новинки составляет 21,75 TFLOPS, вместо 20,31 TFLOPS у GeForce RTX 3070 Ti. Даже теоретический прирост мощности оказывается относительно невелик – порядка 7%.

Для GeForce RTX 3070 Ti также используется 256-битовая шина памяти, однако, вместо чипов GDDR6, видеокарты этой серии оснащаются микросхемами GDDR6X с эффективной частотой 19 000 МГц общим объемом 8 ГБ. При неизменной разрядности скоростная память позволила увеличить пропускную способность с 448 ГБ/c до 608,3 ГБ/c (+36%). Это уже серьезное улучшение, которое будет особенно заметно в тяжелых проектах и высоких графических разрешениях.

Из-за использования скоростной памяти общее энергопотребление видеокарты заметно возросло. Заявленный параметр Total Graphics Power (TGP) теперь составляет 290 Вт, вместо 220 Вт у классической GeForce RTX 3070. Для GeForce RTX 3070 Ti понадобился собственный дизайн печатной платы, в данном случае нет возможности использовать PCB от RTX 3070 или RTX 3080.

Зачем же разработчикам в принципе понадобилась GeForce RTX 3070 Ti? Прежде всего это вариант расширить линейку, снизив разрывы между устройствами различных классов. Также это хорошая возможность улучшить позиции в конкурентной борьбе с Radeon RX 6800 16 ГБ, которая доставляет хлопоты RTX 3070.

Еще одна особенность GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti – ограничения при обработке алгоритмов майнинга Ethereum. К сожалению это не исключит данные модели из сферы интересов копателей криптовалюты, но добавит шансов любителям поиграть.

ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING

ASUS предлагает по две видеокарты серии GeForce RTX 3070 Ti в линейках ROG STRIX и TUF. В обоих случаях предполагаются варианты с рекомендованной частотной формулой и ускоренные модификации с заводским разгоном GPU.

К нам на обзор попала топовая модель серии ROG STRIX – ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING.

В данном случае частотная формула графического процессора имеет вид 1575/1845 МГц вместо рекомендованной 1575/1770 МГц.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в коробке средних габаритов с узнаваемым оформлением.

В комплекте с графическим адаптером предлагается набор бумажной документации, пара многоразовых стяжек для укладки силовых кабелей, компактная сувенирная линейка и стикер с логотипом на заднюю панель устройства.

Дизайн и компоновка

Топовые видеокарты линейки ROG STRIX имеют характерный дизайн, который легко отличает устройства серии от одноклассников. Это массивный адаптер с трехслотовой системой охлаждения. Лицевую панель прикрывает пластиковых кожух графитового цвета с декоративными металлическими вставками.

Общие габариты видеокарты – 318,5×140,1×57,8 мм. Заявленный 2,9-слотовый дизайн позволяет оснастить модель попросту огромным радиаторным блоком, состоящим из множества алюминиевых пластин.

При этом форма и размеры элементов частично повторяют контуры компоновки PCB, дополнительно увеличивая общую площадь рассеивания.

Для ускорения передачи тепла в конструкции используется шесть никелированных тепловых трубок. В основании блока предусмотрена крупная теплосъемная плита, также имеющая никелированное покрытие. Подошва имеет увеличенные габариты, так как в данном случае она контактирует как с графическим процессором, так и с микросхемами памяти, расположенными достаточно близко к области GPU.

Используемая для обработки пластины технология MaxContact предполагает полировку поверхности для улучшения контакта с охлаждаемыми элементами. В данном случае дополнительным посредником оказывается термопаста для кристалла GPU и теплопроводящие ленты для чипов памяти. Напомним, что микросхемы GDDR6X имеют увеличенные рабочие частоты, а потому могут существенно нагреваться в процессе. Потому для отвода тепла важны дополнительные меры. Как с этим справляется ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING, увидим в практической части материала.

Попутно заметим, что общий радиаторный блок используется также для отвода тепла от силовых элементов и дроссельных катушек.

Для повышения прочности общей конструкции по периметру устройства установлена усилительная алюминиевая рама, которая также используется для отвода тепла от ряда активных элементов в зоне интерфейсных разъемов.

Радиаторный блок обдувают три 100-миллиметровых вентилятора осевого типа. Все “вертушки” выполнены по технологии Axial-tech Fan Design, предполагающей специфическую форму профиля лопастей, а также дополнительным кольцом, объединяющим все лопасти на внешнем радиусе. Из особенностей можно выделить то, что центральный вентилятор имеет имеет 13 лопастей, вместо 11 у боковых и вращается в противоположную сторону для снижения потенциального эффекта турбулентности.

Для подключения дополнительного питания предусмотрено целых три 8-контактных разъема. В такой конфигурации к адаптеру можно подвести до 525 Вт мощности (3х150 Вт +75 Вт). Очевидно, что это задел для экстремальщиков, которые будут ставить частотные мировые рекорды. Напомним, что референсная GeForce RTX 3070 Ti имеет TGP в 290 Вт, при этом разработчик рекомендует использовать БП от 600 Вт. А вот разработчики тюнингованной версии ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING советуют использовать блоки питания мощностью от 750 Вт.

Видеокарта также имеет уже привычные индикаторы подачи питания. Рядом с каждым коннектором расположен красный светодиод, который загорается при отсутствии силовой линии.

ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING конечно же оснащена RGB-подсветкой. Сегментная область с иллюминацией расположена на верхней кромке.

Также эффектно подсвечиваются вентиляторы, что наверняка привлечет внимание при вертикальном способе крепления адаптера в корпусе.

Из любопытных опций видеокарты стоит также отметить наличие двух версий BIOS. На верхней кромке предусмотрен тумблер для переключения между базовым режимом P Mode и дополнительным Q Mode. При использовании последнего частотные характеристики чипа/памяти остаются на прежнем уровне, но изменяется алгоритм работы системы охлаждения.

Еще одна оригинальная функция адаптеров от ASUS – наличие 4-контактных коннекторов для подключения дополнительных вентиляторов. Их работу можно настроить в зависимости от нагрева видеокарты.

С обратной стороны адаптер прикрывает защитная металлическая пластина, которая частично берет на себя отбирает тепло с тыльной стороны PCB. Составной дизайн анодированной пластины – один из дизайнерских приемов, используемый для привлечения внимания. Контрастные вставки действительно помогают визуально зонировать панель.

Для видеокарты используется концепция вентилируемой пластины. Сквозные отверстия позволяют частично продувать радиаторный блок.

В комплекте с ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING предлагается декоративный стикер с крупным логотипом игровой серии. Эстетика – вещь субъективная, но факт, что наклейка прикрывает одно из сквозных отверстий, немного уменьшая область продува. Хорошо, что установка такой заглушки остается на усмотрение владельца видеокарты.

В области GPU размещена балансировочная скоба, распределяющая общее усилие прижима радиаторного блока.

На интерфейсную панель выведено пять видеовыходов – три DisplayPort 1.4а и пара HDMI 2.1. Часть крепежной пластины, сделанной из нержавеющей стали, занимает решетка для вывода нагретого воздуха.

В работе

ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING поддерживает гибридный режим работы системы охлаждения, останавливая вентиляторы при минимальной нагрузке.

В подобных условиях температура чипа удерживалась на уровне 43C, с наиболее горячей точкой в 51С и нагревом микросхем памяти до 46C.

По итогам тестов в штатном режиме (Performance Mode) видим, что температура чипа на пике повышалась до 69 градусов, тогда как микросхемы памяти GDDR6X разогревались до 78С. Скорость вращения вентиляторов при этом повышалась до ~1900 об/мин. Важно отметить, что тестирование видеокарты проводилось на открытом стенде при температуре в помещении 30–31С. Прямо скажем, не самые комфортные условия для игры. С другой стороны это хорошая возможность проверить эффективность системы охлаждения.

Как видно на скриншоте, во время игровой нагрузки частота графического процессора повышалась до 1950 МГц. В среднем значения были немногим меньше, но кулер позволяет поддерживать достаточно высокую планку.

Также обратим внимание на параметр Board Power Draw. Энергопотребление видеокарты на пике составляло до 302 Вт, при этом на сам GPU приходилось до 228 Вт. В итоговом значении существенная доля за GDDR6X. Чипы этого стандарта заметно повышают расход энергии видеокарты – повышенная пропускная способность требует некоторых жертв.

Мы также проверили работу видеокарты в режиме Quiet Mode. При использовании данного профиля, видеокарта сохраняет частотную формулу, но меняет алгоритм работы системы охлаждения. Под нагрузкой температура GPU в этом случае повышалась до 78С, а чипы памяти прогревались до 83 градусов. При этом максимальные обороты вентиляторов едва превысили 1600 об/мин. Такая разница со штатным режимом хорошо ощутима на практике. Частотные максимумы остались на прежних 1950 МГц, а соответственно производительность видеокарты никак не изменилась.

Конфигурация тестового стенда

Производительность

При оценки производительности GeForce RTX 3070 Ti прежде всего было интересно сопоставить возможности новинки с таковыми для классической модели GeForce RTX 3070. На сколько же Ti-версия окажется расторопнее базовой модификации?

Мы также сравним результаты ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING с показателями GeForce RTX 2070 SUPER. Это хорошая возможность оценить, как за два года изменились возможности графических адаптеров предтопового класса.

В наборе “синтетики” из пакета 3DMark регистрируется 10%-ное преимущество ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING над эталонной версией GeForce RTX 3070. В то же время новинка на 50–60% опережает GeForce RTX 2070 SUPER.

В реальных играх при разрешении 4К и максимальном качестве графики прирост производительности зачастую также укладывается в эти рамки.

В некоторых проектах среднее количество fps увеличивается даже на 15%, в иных – лишь на 5%. Здесь уже много зависит от того, насколько в каждом конкретном случае принципиальна пропускная способность памяти видеокарты.

Тюнингованная версия GeForce RTX 3070 Ti в большинстве случаев также оказывается на ~50% производительнее GeForce RTX 2070 SUPER. Вряд ли сейчас самый подходящий момент для апгрейда последней, однако владельцам 4К-экранов, которые не хотят отказываться от максимального качества графики, стоит взять это на заметку. Глядя на результаты популярной модели с архитектурой Turing, очевидно, что при разрешении 3840×2160 в тяжелых проектах придется поиграться с настройками – режим 4К ей доступен с ограничениями.

В то же время нельзя сказать, что их здесь вовсе нет и у GeForce RTX 3070 Ti. Даже после такого ощутимого спурта все еще есть игры, где новинке не удается получить средние 60 кадров/c на максималках. В таких случаях понадобиться либо несколько снизить качество картинки, либо рассчитывать на поддержку DLSS, здорово помогающей повысить fps, особенно когда речь идет о 4К-режиме. Например, в Watch Dogs: Legion при использовании профиля DLSS «Качество» производительность увеличилась на 36%. И нужно признать, что 79/53 fps и 58/37 fps – это очень разный уровень игрового комфорта при схожем качестве изображения.

Идея с интеллектуальным масштабированием картинки набирает обороты. Совсем недавно NVIDIA сообщала, что в перечне игр с поддержкой DLSS уже 57 проектов. На подходе еще несколько и отрадно, что среди них есть такие хиты как DOOM Eternal и Red Dead Redemption 2. Для обеих игр дополнительное усиление в 4К точно не помешает.

В режиме 1440p разница в производительности с GeForce RTX 3070 снизилась в среднем до 7%. Здесь пропускная способность слабее сказывается на количестве fps. В целом как GeForce RTX 3070, так и GeForce RTX 3070 Ti предлагают очень комфортную производительность при разрешении 2560×1440. Если к 4К этим адаптерам может быть тяжеловато с максимальными настройками, то здесь производительности достаточно даже для того, чтобы не простаивали мониторы с повышенной частотой обновления экрана.

При разрешении Full HD отличие в производительности базовой и «титановой» версий RTX 3070 еще немного снижается. Наверняка здесь уже сказывается и не самый производительный процессор в тестовом стенде. При снижении разрешения, нагрузка на CPU повышается, потому уже этот компонент может становиться ограничителем для дальнейшего роста fps. С другой стороны, обе видеокарты в этом режиме обеспечивают очень высокие показатели и скорее они даже избыточны для игр в Full HD. Впрочем, есть соревновательные проекты, в которых много кадров/c не бывает. В этих случаях также важно не только получить высокую производительность, но и уменьшить время обработки событий. Здесь может помочь поддержка NVIDIA Reflex, которая уже появилась в целом ряде соревновательных проектах.

У нас не было возможности сравнить результаты GeForce RTX 3070 Ti с таковыми для Radeon RX 6800 16 ГБ. Однако по данным из многочисленных источников, модель с чипом AMD чаще имеет некоторое преимущество в проектах классическом рендеринге и ожидаемо уступает новинке NVIDIA при использовании технологий трассировки лучей или подключении DLSS.

Что касается соотношения сил с GeForce RTX 3080, то GTX 3070 Ti уступает старшей модели 15–20%, оказываясь ближе к GeForce RTX 3070.

Разгон

Три 8-контактных коннектора для подключения дополнительного питания и возможность увеличить параметр Power Limit до 122% как бы намекают на то, что видеокарта имеет скрытые резервы.

Однако для экстремального разгона нужны соответствующее оснащение и настрой, а в экспресс-режиме нам удалось дополнительно повысить тактовую частоту GPU на 110 МГц – c 1575/1845 МГц до 1685/1955 МГц, а эффективную частоту памяти увеличить с 19 000 МГц до 21 200 МГц (1325 МГц).

После дополнительного разгона утилита GPU-Z фиксирует пиковые значения частоты GPU на уровне 2055 МГц. Мы экспериментировали в штатном режиме Performance Mode, потому охладитель удерживал температуры чипа и памяти на достаточно низких уровнях – 73C и 78С, соответственно. Однако скорость вращения вентиляторов в этом случае повышалась до 2250 об/мин.

После такого форсажа увеличивались и энергетические аппетиты видеокарты. Энергопотребление видеокарты повышалось до 348 Вт (Board Power Draw). А как на счет прироста производительности?

Дополнительный разгон чипа и памяти в среднем на 5% увеличивает количество кадров/c. Подобного форсажа все же окажется недостаточно чтобы потенциально настичь GeForce RTX 3080.

Энергопотребление

Глядя на заявленные значения TGP (220 Вт vs. 290 Вт), очевидно, что «титановая» версия GeForce RTX 3070 будет иметь более высокое энергопотребление, чем у классической модели. Практические замеры лишь подтверждают изначальные ожидания.

Система с дополнительно ускоренной GeForce RTX 3070 Ti во время игр потребляла примерно на 70 Вт больше платформы с RTX 3070. Основной причиной здесь очевидно является использование памяти GDDR6X с повышенными энергетическими запросами. В плане энергоэффективности здесь преимущество у базовой модели. Учитывая возросший TGP, важно получить адаптер с эффективным кулером, который будет справляться с отводом тепла. Мы проверили работу ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING в едва ли не экстремальных условиях во время активного солнцепека, и с основной задачей кулер справился вполне достойно.

В свою очередь GeForce RTX 2070 SUPER представляет собой еще более экономичное решение, но и производительность этой модели заметно ниже.

Цена

Вопрос текущей стоимости видеокарт по прежнему вызывает справедливое негодование у любителей поиграть. С началам очередного криптовалютного бума, цена видеокарт зависит исключительно от ее способности обработки майнинговых алгоритмов. Если на время абстрагироваться от этой надеемся временной особенности ценообразования, то у GeForce RTX 3070 Ti есть вполне определенный рекомендуемый ценник. Для американского рынка это $599 без учета налогов за базовые версии адаптеров серии. Это значение равноудалено от рекомендуемых показателей GeForce RTX 3070 ($499) и GeForce RTX 3080 ($699).

Возвращаясь к текущим реалиям розничного рынка, можно отметить, что несмотря на недавний анонс и более высокую рекомендованную стоимость, новые GeForce RTX 3070 Ti зачастую по цене мало отличаются от моделей GeForce RTX 3070. Базовые модели стартуют от 38 000–40 000 грн. (~$1400–1470), а топовые модификации стоят порядка 45 000 –50 000 грн. (~$1650–1800). Конечно ценники попросту запредельные, как для игровых решений, но если дожидаться стремительного падения курса криптовалют уже нету сил, можно рассмотреть и такие варианты.