Обзор видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER: повышение в классе





Компания NVIDIA продолжает обновлять линейку видеокарт GeForce GTX 16 на базе графических процессоров с архитектурой Turing. Несколько недель назад разработчик представил GeForce GTX 1660 SUPER, попутно анонсировав характеристики GeForce RTX 1650 SUPER. Уже начались официальные продажи младшей модели у которой есть все шансы занять место в базовых игровых конфигурациях. На что же способна новинка с заявленной ценой в $160?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER

Среди всех SUPER-модификаций видеокарт NVIDIA новой волны, GeForce GTX 1650 SUPER получила наибольшее относительное ускорение в сравнении с классическими вариантами адаптера. Вместо графического процессора TU117, для GeForce GTX 1650 SUPER используется уже чип TU116. Напомним, что GPU именно этого семейства оснащены модели старших линеек GeForce GTX 1660/1660 SUPER. Количество CUDA вычислителей увеличено с 896 до 1280 (+43%), текстурных блоков – с 56 до 80, а вот число модулей растеризации не изменилось – 32. Базовая частота для графического процессора установлена на уровне 1530 МГц, тогда как среднее значение ускорения составляет 1725 МГц.

GeForce GTX 1660 SUPER GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1650 SUPER GeForce GTX 1650 Наименование кристалла TU116 TU116 TU116 TU117 Графическая архитектура Turing Turing Turing Turing Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 12 нм 12 нм Площадь кристалла 284 мм² 284 мм² 284 мм² 200 мм² Количество транзисторов, млрд 6,6 млрд. 6,6 млрд. 6,6 млрд. 4,7 млрд. Тактовая частота GPU 1530/1785 МГц 1530/1785 МГц 1530/1725 МГц 1485/1665 МГц Потоковые процессоры 1408 1408 1280 896 Текстурные блоки 88 88 80 56 Блоки растеризации 48 48 32 32 Память (тип, объем) GDDR6, 6 ГБ GDDR5, 6 ГБ GDDR6, 4 ГБ GDDR5, 4 ГБ Шина памяти 192 бит 192 бит 128 бит 128 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 8000 МГц 12 000 МГц 8000 МГц Пропускная способность памяти 336 ГБ/c 192 ГБ/c 192 ГБ/c 128 ГБ/с Энергопотребление, Вт 125 Вт 120 Вт 100 Вт 75 Вт

Разрядность шины памяти осталась прежней – 128 бит. Однако для GeForce GTX 1650 SUPER используются чипы GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц, вместо GDDR5 на 8000 МГц. Потому фактическая пропускная способность подсистемы памяти увеличилась в полтора раза – со 128 ГБ/c до 192 ГБ/c. Ну, совсем уже неплохо для данной категории устройств. Такую же ПСП имеет, например, GeForce GTX 1060, которая еще не так давно относилась к добротным видеокартам среднего класса. Хотя и за примерами далеко ходить не нужно, если вспомнить, что и у GeForce GTX 1660 такая же пропускная способность подсистемы памяти.

Что касается объема, то GeForce GTX 1650 SUPER будут предлагаться только в версиях с 4 ГБ. С технической точки зрения наверняка разработчики могли бы предложить варианты с 8 ГБ, но отдел маркетинга наверняка будет против. Дополнительная конкуренция между линейками продуктов не нужна. А если учесть, что GeForce GTX 1660/1660 SUPER имеют на борту 6 ГБ, то вряд ли младшие адаптеры будут оснащаться большим объемом памяти, по крайней мере на начальном этапе.

GeForce GTX 1650 SUPER поддерживает весь технологический багаж устройств, оснащенных GPU с архитектурой NVIDIA Turing. Впрочем, как и у всех моделей линейки GeForce GTX, здесь нет RT-блоков и тензорных ядер. Аппаратное ускорение просчетов трассировки лучей и DLSS по-прежнему доступны лишь GeForce RTX. Отсутствие подобных модулей позволяет значительно уменьшить габариты GPU, а значит и себестоимость его изготовления, что сказывается на общей цене видеокарты.

Так как для GeForce GTX 1650 SUPER используется более мощный чип TU116, то вместе с вычислительной мощностью ожидаемо несколько подросло и энергопотребление видеокарты. Заявленный тепловой пакет SUPER-версии составляет 100 Вт, вместо 75 В у GeForce GTX 1650. Адаптеры новой серии уже не смогут обходиться без дополнительного разъема питания. Шестиконтактный коннектор будет обязательный атрибутом новых моделей. Вместе с тем требования к мощности блока питания фактически не изменились. Производитель рекомендует использовать БП от 350 Вт.

NVIDIA не будет предлагать референсные версии GeForce GTX 1650 SUPER, целиком полагаясь на партнеров. Потому составы интерфейсных панелей, компоновка печатных плат и конфигурации систем охлаждения – все это ложится на плечи производителей видеокарт.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Компания Palit на старте предлагает две модификации GeForce GTX 1650 SUPER линейки StormX.

К нам на тестирование попала старшая модель Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC с дополнительным заводским разгоном графического процессора.

Вместо рекомендованной формулы 1530/1725 МГц, для модификации «ОС» используется 1530/1770 МГц. Отличие небольшое, но несколько дополнительных fps такое ускорение наверняка добавит.

Видеокарта весьма компактна. Двухслотовый адаптер имеет длину всего 168 мм, легко вписываясь в рамки формата Mini-ITX.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC использует систему охлаждения несложной конструкции. Основа радиаторного блока – цельный алюминиевый профиль с дополнительным оребрением для увеличения площади рассеивания. Тепловые трубки здесь не предусмотрены. В целом, типичная конструкция для недорогих и относительно экономичных устройств. Посмотрим, как такой кулер будет справляться с охлаждением TU116.

Радиаторный блок продувается 100-миллиметровым вентилятором осевого типа. Они имеет 9 лопастей с относительно небольшой шириной профиля. Сверху кулер прикрывает декоративный пластиковых кожух.

Печатная плата отличается о той, что производитель использовал для моделей GTX 1650 и GTX 1660. Подсистема стабилизации питания имеет 4-фазную схему (3+1), для силовых элементов дополнительное охлаждение не предусмотрено. Чипы памяти также довольствуются естественной конвекцией. В данном случае используются микросхемы Micron D9WCW, которые согласно спецификации готовы к работе на эффективных 14 000 МГц.

Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 6-контактный разъем. Учитывая TDP видеокарты в 100 Вт, здесь уже не обойтись возможностями слота PCI Express x16 (75 Вт). На небольшой заводской разгон GPU также понадобится несколько дополнительных ватт энергии. В любом случае GeForce GTX 1650 SUPER остается очень экономичной в своем классе, требуя БП мощностью всего 350 Вт.

Дополнительная подсветка на Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC не предусмотрена. На верхней кромке кожуха можно найти лишь нанесенную белой краской крупную подпись GeForce GTX.

На интерфейсную панель видеокарты выведено три видеовыхода – DisplayPort, HDMI и DVI-D, которые расположены в один ярус. Две третьих панели занимают крупные вентиляционные отверстия для вывода нагретого воздуха.

В работе

Рассматриваемая видеокарта не предусматривает работу кулера в пассивном режиме даже при минимальной нагрузке. Причем вентилятор вращается со скоростью явно более высокой, чем того требуют условия. К сожалению видеокарта не позволяет мониторить частоту вращения, потому здесь без точных значений. К сожалению даже в ручном режиме ее нельзя снизить. Минимальное пороговое значение – 35% – дополнительно здесь не снижается. Без инструментальный замеров с помощью тахометра субъективно можно говорить, что речь идет о значениях 1500+ об/мин.

Температура графического процессора на открытом стенде (+20С) удерживалась на уровне 28–30С.

Под игровой нагрузкой GPU прогревался всего до 58 градусов. Скорость вращения вентилятора в этом случае дополнительно повышалась, равно как и уровень издаваемого шума. Итоговые показатели нагрева чипа очень хороши, но частоту вращения вентилятора (57%), а соответственно и уровень издаваемого шума стоило бы снизить.

Согласно показателей, полученных с помощью шумомера UNI-T UT353, находящегося в полуметре от видеокарты, в режиме покоя уровень издаваемого шума – 42,5 дБА, под нагрузкой – до 46,5 дБА. Возможно Palit подстраховались для ситуаций с компактными игровыми платформами, имеющими слабую вентиляцию внутри корпуса. В таком случае это будет оправдано, но любителям тишины подобный вариант вряд ли подойдет.

В крайнем случае есть возможность с помощью фирменной утилиты Palit Thunder Master зафиксировать скорость вращения на 35%, например, для температур GPU до 70С с дальнейшим повышением. Но, конечно, лучше, чтобы профиль работы системы охлаждения производитель настраивал еще в прошивке видеокарты.

Во время прохождения игровых этапов рабочая частота графического процессора повышалась вплоть до 2010 МГц. Основательный буст GPU, даже если учитывать, что в играх зачастую можно было наблюдать значения 1930–1980 МГц.

Производительность

Для оценки производительности новой видеокарты мы использовали классическую модель GeForce GTX 1650 4 ГБ, а отличие возможностей видеокарт одного класса из двух различных поколений нам покажет сравнение с GeForce GTX 1050. При этом мы использовали базовую версию всего с 2 ГБ памяти на борту. На позиции старших моделей используются GeForce GTX 1660 6 ГБ и ускоренная модификация GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ c памятью GDDR6. В данном случае у нас получается практически полный срез по решениям начально-среднего уровня от NVIDIA.

Тест 3DMark Time Spy позволяет обозначить стартовое положение всех участников теста. Как видим, GeForce GTX 1650 SUPER имеет очень значительное преимущество над базовой моделью. Дистанция с GeForce GTX 1660 сохраняется, но она уже совсем невелика.

Для игровых тестов мы использовали режим с разрешением 1920×1080 и максимальным качеством графики. Подобные настройки в особо тяжелых проектах остаются неподъемной нагрузкой для видеокарт начального уровня.

При таких настройках особенно печально выглядели результаты GeForce GTX 1050 2 ГБ. Острый недостаток локальной памяти и уже скромная по нынешним меркам производительность GPU ограничивают игровые возможности подобных решений. Впрочем, вряд ли владелец такой видеокарты будет использовать режим с максимальным качеством настроек.

GeForce GTX 1650 здесь значительно улучшает ситуацию, но в целом ее показатели все еще недостаточны для подобных режимов. Базовая модель TU117 получилась очень энергоэффективной и в целом является хорошей заменой для предшественником предыдущего поколения, но основному конкуренту из лагеря AMD – Radeon RX 570 – она заметно уступает в производительности, а стоит не сильно дешевле. Потому дополнительное усиление здесь явно напрашивалось. К тому же AMD анонсировала Radeon RX 5500, хотя официальная стоимость этой модели еще не афишируется.

По результатам тестов GeForce GTX 1650 SUPER оказалась на 28–43% производительнее GeForce GTX 1650. В среднем прирост производительности ~37%. Значительное увеличение количества активных функциональных блоков GPU и повышение пропускной способности памяти обеспечивают отличный результат.

GeForce GTX 1650 SUPER в среднем всего на 10–12% уступает видеокарте GeForce GTX 1660 6 ГБ. Это значит, что новинка зачастую будет несколько производительнее GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 570/580. Наверняка фактические показатели будут зависеть от конкретного проекта, но в целом ситуация будет примерно такой. Что же, вполне неплохо, как для видеокарты с заявленной ценой в $160.

Судя по первым результатам тестов Radeon RX 5500 4 ГБ, новинка AMD по производительности близка к таковой для Radeon RX 580. При этом решение на RNDA значительно экономичнее предшествующей модели. Теоретически она должна быть и существенно дешевле, но с объявлением цены разработчики уже основательно затянули. Возможно им проще будет определиться после объявления цены на GeForce GTX 1650 SUPER. Если учесть, что модели имеют схожий уровень производительности с небольшим преимуществом решения NVIDIA, предположим, что ценник для Radeon RX 5500 должен быть еще более привлекательным.

Мы также протестировали возможности видеокарт при использовании игровых профилей со средними настройками качества графики. В таких условиях GeForce GTX 1050 2 ГБ оживает, хотя и такой режим зачастую ей недоступен в тяжелых ресурсоемких проектах. Всего два года назад эта модель была штатным вариантом для базовой игровой системы. Более того, год назад она вынужденно подменяла стартовую на то время GeForce GTX 1050 Ti. Однако время этих решений уже ушло.

Любопытно, что слегка ускоренная версия GeForce GTX 1650 SUPER в таких условиях заметно сокращает отставание от GeForce GTX 1660. В некоторых проектах разница исчезающе мала, в иных не превышает 5%.

Энергопотребление

Использование более производительность графического процессора TU116 вместо TU117 очевидно сказалось и на энергопотреблении GeForce GTX 1650 SUPER. В этом отношении новинка скорее тяготеет к GeForce GTX 1660.

Впрочем, это все еще очень низкие значения для устройств подобного класса. Несмотря на 12-нанометровый техпроцесс изготовления GPU от NVIDIA в плане энергоэффективности очень хороши. Особенно версии процессоров на базе Turing без специализированных RT-блоков и тензорных ядер, существенно увеличивающих количество транзисторов и площадь кремниевого кристалла.

Гладя на итоговую диаграмму стоит учитывать, что здесь представлены общие результаты энергопотребления всей платформы. Потому при использовании более скоростной видеокарты больший вклад также будет вносить центральный процессор.

Разгон

В экспресс-режиме мы также попытались дополнительно разогнать Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC. В данном случае параметр Power Limit оказался ограничен значением 100%.

Несмотря на это, базовую частоту чипа удалось повысить с 1530 до 1675 МГц (+9,5 %). При этом среднее значение ускорения увеличилось с 1770 МГц до 1915 МГц. Эффективную частоту чипов памяти GDDR6 также удалось повысить с 12 000 МГц до 15 000 МГц (1875 МГц).

После дополнительного разгона частота GPU на пике «выстреливала» вплоть до 2145 МГц, однако фактические значения под игровой нагрузкой в среднем были на 70–100 МГц выше. Вполне вероятно, что здесь уже сказываются ограничения потребляемой мощности.

Используемая система охлаждения справляется с повышенной нагрузкой. Более того, в условиях открытого стенда температура GPU под нагрузкой возросла всего на один градус – до 58С. Немного увеличилась и скорость вращения вентилятора – до 60% от максимума.

В то же время на чипах памяти нет дополнительного охлаждения, а температура микросхем GDDR6 в данном случае не мониторится сервисными утилитами.

Дополнительный разгон приносит заметный прирост производительности. В некоторых случаях ускоренной GeForce GTX 1650 SUPER удается даже опередить GTX 1660, но чаще все же форсированному адаптеру удается приблизиться к показателям старшей модели. Впрочем, это тоже очень даже достойный результат.

Цена

Как мы упоминали, рекомендованная стоимость GeForce GTX 1650 SUPER для американского рынка – $160. Для Украины анонсирована розничная цена в 4590 грн (~$190). Наверняка на старте продаж цены будут заметно выше. К тому же стоит учитывать, что это уровень базовых моделей, а тюнингованные версии с заводским разгоном будут стоить дороже.