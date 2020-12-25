Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO

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Видеокарты средне-высокого класса всегда пользовались особым спросом. Именно такие устройства становятся наиболее популярными среди любителей поиграть, которые хотят получить хорошую производительность в новых проектах с высоким качеством графики, но не готовы тратить на свои увлечения значительные суммы. Сегодня у нас на обзоре топовая модификация новой серии GeForce RTX 3060 Ti на базе процессора GA104 – MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO. Массивный адаптер с очень тихой системой охлаждения и заметным заводским разгоном. Ну, все как вы любите.

Сразу после официального запуска видеокарт серии GeForce RTX 3060 Ti тайваньский производитель представил десять моделей, сгруппированных в четырех линейках с различными дизайнами систем охлаждения, печатных плат и силовой обвязки. Топовое положение в рамках линейки занимают адаптеры семейства TRIO c новыми трехвентиляторными кулерами.

У нас на обзоре побывала старшая представительница с дополнительным заводским разгоном графического процессора – MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO.

В данном случае для GPU используется частотная формула 1410/1830 МГц вместо рекомендованной для базовых моделей 1410/1665 МГц. Чипы памяти GDDR6 функционируют на эффективных 14 000 МГц. При наличии 256-битовой шины, пропускная способность канала GPU-память составляет 448 ГБ/c.

Комплект поставки

Видеокарта предлагается в крупной коробке с узнаваемым оформлением упаковки. В комплекте с графическим адаптером, кроме сопроводительной документации также поставляется металлический кронштейн с набором прокладок для дополнительной фиксации видеокарты в корпусе ПК.

Такой держатель снизит нагрузку на слот PCI Express x16 материнской платы, особенно при транспортировке системы в сборе.

Дизайн и компоновка

Уже по названию видеокарты несложно догадаться не только о ее принадлежности к определенной линейке адаптеров, но также об использовании трехвентиляторной системы охлаждения. Воздушные кулеры такого формата отлично себя зарекомендовали для топовых моделей. Конечно, одно лишь количество вентиляторов не является определяющим эффективности охлаждения, здесь важны все особенности.

Для MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO используется оригинальный кулер нового семейства TRI FROZR 2, разработанного для моделей на базе чипов с архитектурой NVIDIA Ampere.

В основе охладителя лежит крупный радиатор, включающий три наборные кассеты алюминиевых пластин, связанные между собой тепловыми трубками. О массивности конструкции можно косвенно судить по общей заявленной массе видеокарты – 1452 г. Хотя это несколько меньше, чем у недавно рассмотренной GeForce RTX 3080 серии SUPRIM (1882 г), тем не менее, показатель очень внушительный. Особенно с учетом того, что речь о видеокарте линейки GeForce RTX 3060 Ti.

При этом крупные габариты – не единственная любопытная опция кулера. Радиаторные пластины имеют волнообразный контур профиля (Wave-curved 2.0), а также специально сформованные дефлекторы, позволяющие направить воздушные потоки в области расположения тепловых трубок. Что касается последних, то здесь используется шесть 6-миллиметровых трубок с никелированным покрытием.

Для MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO применяется технология прямого контакта тепловых трубок с кристаллом графического процессора, позволяющая ускорить передачу тепла, исключая влияние дополнительного элемента – теплосъемной пластины.

Чтобы снизить вероятность образования возможных зон локального перегрева на стыках, в зоне контакта с GPU трубки имеют прямоугольную формовку. Это позволяет уменьшить “швы” между элементами, тем самым увеличив площадь контакта.

Общий радиаторный блок (центральная кассета) также используется для охлаждения микросхем памяти.

Для продува радиаторной конструкции предусмотрено три 100-миллиметровых вентилятора осевого типа, оснащенные двойными шарикоподшипниками, а также соответствующие концепции TorX Fan 4.0.

Оригинальность конструкции моделей данного стандарта – попарное объединение лопастей на внешнем радиусе. По заявлениям разработчикам, в такой конфигурации создается большее воздушное давление.

Для видеокарты применяется та же печатная плата, что и для старшей модели GeForce RTX 3070 семейства TRIO. Из минимальных упрощений можно отметить лишь уменьшенное на одну количество фаз питания графического процессора. Но и без того стабилизатор VRM в этой реализации предлагается с 8-фазной схемой, еще две выделены для обслуживания микросхем памяти.

Для силовых сборок предусмотрен компактный независимый радиатор, который, впрочем, через теплопроводящий стикер связан с одним из основных охлаждающих кассет кулера.

Для подключения дополнительного питания MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO использует два 8-контактных разъема. Учитывая повышенные рабочие частоты GPU, разработчики несколько увеличили тепловой пакет видеокарты – с 200 до 240 Вт. При этом для системы с форсированной видеокартой рекомендуется использовать БП мощностью от 650 Вт, тогда как номинальные рекомендации NVIDIA для систем с рядовыми RTX 3060 Ti составляет 550 Вт.

На верхней кромке видеокарты просматривается дополнительный усилительный кронштейн. Уже вполне привычный элемент для габаритных адаптеров, повышающий общую прочность конструкции. Для полторакилограммового трехслотового устройства габаритами 323×140×56 мм такие приспособления вполне уместны.

С обратной стороны видеокарты закреплена защитная плита. Пластина изготовлена из композитного материала с применением графена.

По заявлению разработчиков, он в 4 раза прочнее пластика и в 20 раз имеет лучшую теплопередачу при сравнимой массе элементов. Здесь можно строить целые теории о попытке производителя сэкономить, используя технологичный сплав, вместо привычного алюминиевого листа. Однако с учетом того, что аналогичные пластины используются для моделей RTX 3070/3080 линейки TRIO, вероятность использования этой опции, как определенной «технологической плюшки» выглядит правдоподобнее.

На ощупь пластина изначально заметно холодит руку, что несвойственно пластиковым элементам. К тому же плита прогревается во время работы видеокарты, забирая часть тепла через термопрокладки в зонах повышенного нагрева – область расположения VRM и чипов памяти.

На задней пластине хорошо просматривается зона перфорирования, позволяющая одному из вентиляторов частично продувать радиаторную кассету. Габариты печатной платы позволяют использовать такую уловку, повышающую эффективность отвода тепла.

В зоне расположения графического процессора также виден дополнительный кронштейн, уменьшающий напряжение и вероятность деформации печатной платы в области прижима радиаторного блока.

На интерфейсную панель адаптера выведены четыре видеовыхода – три DisplayPort 1.4а и один HDMI 2.1. Большую часть пластины занимают вентиляционные отверстия для вывода нагретого воздуха.

MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO оборудована дополнительной RGB-подсветкой. Основной полуматовый световод размещен на верхней кромке. Однородная полоса на первый взгляд выглядит неказисто, однако адресуемый набор элементов позволяет получить любопытные световые эффекты. К тому же световод хорошо просматривается как с верхнего торца, так и с тыльной стороны.

На верхней панели также подсвечивается логотип c миниатюрным драконом и аббревиатурой MSI.

На лицевой панели также есть два сегмента с группами световодов. Расположенные за ними RGB-элементы скорее выполняют роль контурной подсветки радиаторного блока. В определенных ситуациях профили пластин просматриваются особо отчетливо.

Приложение MSI Dragon Center позволяет настроить необходимые параметры подсветки, выбрав один из полутора десятков подготовленных профилей, скорректировав эффекты по своему усмотрению. Здесь же можно синхронизировать иллюминацию с таковой для других элементов системы или потушить огоньки.

В работе

Видеокарта подобных габаритов конечно же поддерживает гибридный режим охлаждения. В покое вентиляторы останавливаются, адаптер работает бесшумно.

В таких условиях на открытом стенде температура графического процессора удерживалась на уровне 41С при 24С в помещении.

Под нагрузкой температура GPU повышалась до 67 градусов. При этом скорость вращения вентиляторов едва превышала 1150 об/мин. Видеокарта работает очень тихо. В нашем случае она была вовсе неслышна на фоне процессорного кулера и вентилятора БП. Любопытно, что на пиковые значения вентиляторы выходят в исключительных случаях. В процессе игры они зачастую вращались на 800–1000 об/мин и даже останавливались при невысокой нагрузке (игровое меню и т.п.).

Результат просто отличный. Неудивительно, что у видеокарты нет специальных режимов с понижением скорости вращения. Она уже изначально работает в максимально тихом режиме, обеспечиваю хорошие температурные показатели. Конечно для GeForce RTX 3060 Ti кулер может показаться избыточным, но он как раз позволяет сделать почти бесшумной видеокарту с очень пристойной производительностью.

Скромные акустические параметры MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO не повлияли на частотную агрессию в отношении GPU. Процессор динамически ускорялся до 1995 МГц. При этом рабочими зачастую были пределы 1950–1980 МГц. Эффективности СО и мощности силовой подсистемы достаточно для того, чтобы длительно поддерживать высокий буст GPU, обеспечивая соответствующий уровень производительности.

Параметр Board Power Draw видеокарты в процессе едва превысил 240 Вт, то есть под нагрузкой видеокарта укладывается в отведенные повышенные значения TDP.

Производительность 3840×2160

Для оценки производительности GeForce RTX 3060 Ti мы сравнили ее показатели с таковыми для GeForce RTX 2080 Founders Edition. Верхним ориентиром будет GeForce RTX 3070 8 ГБ – старшая модель серии, выполненная на том же графическом процессоре GA104, но с большим количеством активных вычислительных блоков. На диаграммах также представлены результаты GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ – популярная модель среди любителей поиграть, которые год назад еще не решались на покупку моделей линейки RTX, предпочитая со стороны наблюдать за развитием экосистем гибридного рендеринга и векторных вычислений.

Результаты 3DMark традиционно на старте задают общий тон сравнению. Ускоренная версия GeForce RTX 3060 Ti оказывается на 10–15% производительнее GeForce RTX 2080 FE. Примерно столько же новинка уступает старшей модели GeForce RTX 3070.

В режиме 4К с высоким качеством графики соотношение сил в целом сохраняется. Абсолютные показатели зависят от конкретных игровых движков, но зачастую без существенных отклонений в ту или иную сторону.

Для GeForce RTX 3060 Ti графический режим с разрешением 3840×2160 уже кажется тяжеловат, особенно при использовании максимальных настроек качества. Здесь здорово может выручить поддержка DLSS, позволяя снизить разрешение рендеринга с последующим масштабированием картинки без потери качества. Иногда это кардинально может менять восприятие игры от «неиграбельно», до «вполне ОК». Здесь яркие примеры – Control, Shadow of the Tomb Raider и Cyberpunk 2077, где при активации DLSS можно экспериментировать даже с трассировкой, не боясь уронить fps.

В тяжелых проектах, не поддерживающих DLSS, владельцу GeForce RTX 3060 Ti зачастую придется поиграться с настройками качества, чтобы получить комфортную производительность. Все же для 4К больше подходят GeForce RTX 3080/3090 или топовые решения основного конкурента – Radeon RX 6800/6900 XT.

Для оказавшейся волею случая в такой компании GeForce GTX 1660 SUPER 4К-режим дается очень непросто. Производительность видеокарты оказывается в два, а при нехватке локальной памяти даже в три раза ниже той, что может предложить GeForce RTX 3060 Ti.

Производительность 2560×1440

В режиме 1440p видеокарты класса GeForce RTX 3060 Ti преображаются. Здесь уже можно разрешить себе вольности в настройках качества картинки.

Даже с задвинутыми до упора ползунками в тяжелых проектах адаптер обеспечивает 60–90 кадров/с, а в играх попроще счетчик уверенно превышает отметку в 100 fps. Потому в целом GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ будет хорошим вариантом для владельцев мониторов с разрешением 2560х1440 и повышенной частотой обновления экрана. Учитывая соотношение сил представленных в тесте участников, можем говорить, что GeForce RTX 3060 Ti примерно на 35–40% быстрее предшественницы GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ и предлагает производительность уровня GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ. Такой вот скачок в классе при переходе на решения с архитектурой Ampere.

Производительность 1920×1080

При переходе в режим Full HD соотношение сил сохраняется, разве что отличие зачастую становится менее выраженным. Здесь уже «оживает» GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ, позволяя даже в тяжелых играх использовать высокие настройки качества.

GeForce RTX 3060 Ti зачастую предлагает более 100 кадров/c. Конечно, есть исключения, как то Assassin’s Creed Odyssey и примкнувшая в когорту «тяжеловесов» новинка Cyberpunk 2077. Однако и здесь 80–90 кадров/c можно считать очень комфортными условиями для игры.

При разрешении 1920х1080 уже большее влияние на финальный результат оказывает и производительность процессора. Например, в игре Far Cry New Dawn старшие участники теста уже имеют практически идентичные показатели.

Разгон

Усиленный VRM, эффективный и тихий кулер провоцируют на эксперименты с дополнительным разгоном. Несмотря на внушительный заводской форсаж, любопытно было хотя бы в первом приближении оценить пределы возможностей конкретной реализации GeForce RTX 3060 Ti.

MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO позволяет увеличить предел мощности всего до 104%. Конечно, с учетом изначально повышенного TDP видеокарты, даже это пригодится для дополнительного ускорения.

В результате графический процессор удалось форсировать еще на 140 МГц. Базовая частота была повышена с 1410 МГц до 1550 МГц, а среднее значение ускорения соответственно возросло с 1830 до 1970 МГц. Видеокарта оснащена чипами памяти от Samsung, которые также оказались весьма податливы в плане работы на внештатных частотах. Вместо базовых 14 000 (1750) МГц микросхемы стабильно функционировали на эффективных 16 200 (2025) МГц. Конечно, это еще не уровень GDDR6X, однако очень хороший показатель для стандартной GDDR6. Пропускная способность подсистемы памяти в данном случае увеличилась почти на 16% – с 448 ГБ/c до 518 ГБ/с.

После дополнительного разгона мы регистрируем пиковые ускорения GPU на уровне 2130 МГц. В играх рабочая частота зачастую колеблется в диапазоне 2050–2100 МГц. То есть повышение заметно и оно устойчивое.

После такого разгона температура GPU фактически не изменилась. Процессор прогревался 68 градусов. Но самое удивительное здесь то, что практически не изменилась и скорость вращения вентиляторов, которая в наших условиях не превысила даже 1200 об/мин. В закрытом корпусе со слабой вентиляцией ситуация будет иной, но в наших условиях показатели оказались впечатляющими.

Платформа видеокарты с такой системой охлаждения позволяет дополнительно ускорять чип/память, не переживая о перегреве или возросшем уровне шума. MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO изначально готова к повышенным нагрузкам, а с учетом того, что в процессе мы повышаем Power Limit всего на 4%, дополнительный разгон кардинально не влияет на режим работы видеокарты. А вот на уровень производительность – вполне.

Судя по результатам тестов, прирост производительности в играх при использовании разрешения 4К составляет 7–11%. В некоторых проектах этого оказывается достаточно даже для того, чтобы настичь стоковую GeForce RTX 3700. В новой линейке на базе Ampere разработчики NVIDIA стараются не допускать возможности такого “наложения” устройств из различных ступеней, но в случае с RTX 3060 Ti и RTX 3070 это отчасти возможно.

Энергопотребление

Как мы уже отмечали, заявленное энергопотребление MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO несколько выше, чем у номинально стоковых моделей GeForce RTX 3060 Ti. TDP форсированной видеокарты обозначено на уровне 240 Вт, вместо 200 Вт у версии со штатными значениями частот.

На практике тестовая платформа с тюнингованной модификацией потребляла чуть больше системы со стоковой GeForce RTX 3070, однако разница составляла 15–25 Вт.

Цена

В нынешней ситуации на рынке дискретной графики рассуждения о рекомендуемой стоимости устройств той или иной категории – занятие неблагодарное и не имеющее практического смысла. Отметим лишь, что для американского рынка цена стоковых версий GeForce RTX 3060 Ti была заявлена на уровне $399, для Украины – 14 990 грн (~$530).

Увы, но фактические значения принципиально отличаются. Слабым утешением является то, что это не какая-то локальная особенность. Повышенный спрос со стороны крипто-майнеров и образовавшийся дефицит на модели практически всех классов сказываются на финальных ценниках и доступности видеокарт.