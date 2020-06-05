Обзор видеокарты Sapphire NITRO+ RX 5500 XT 8G SE

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За последний год AMD удалось заметно улучшить свои позиции в ключевых сегментах компонентов для настольных систем. О процессорных успехах разработчика не говорил уже только ленивый, в свою очередь переход на микроархитектуру RDNA и 7-нанометровый техпроцесс позволили компании увеличить долю на рынке игровой дискретной графики. Видеокарты Radeon RX 5500 XT открывают линейку на базе графических процессоров поколения Navi. Мы уже изучали возможности устройств этой серии, однако ассортимент предлагаемых моделей расширяется, и это хорошая возможности взглянуть на устройства под другим углом. Тем более на этот раз речь пойдет о неординарном адаптере – Sapphire NITRO+ RX 5500 XT 8G GDDR6 Special Edition.

Sapphire Technology – давний и очень близкий AIB-партнер компании AMD, предлагающий свои графические решения исключительно на основе чипов последней. В случае с линейкой видеокарт Radeon RX 5500 XT производитель предлагает три устройства – пару моделей серии PULSE c объемом памяти 4 ГБ и 8 ГБ, а также топовую версию Sapphire NITRO+ RX 5500 XT 8G GDDR6 Special Edition, которая сегодня попала к нам на тестирование.

Оригинальная модель с заводским разгоном. Частота графического процессора Game Clock увеличена со штатных 1717 МГц до 1737 МГц. При этом пиковая Boost Clock зафиксирована на прежнем уровне – 1845 МГц.

Кроме того, у старшей модели RX 5500 XT от Sapphire также повышена рабочая частота памяти. Вместо рекомендованных 14 000 (1750) МГц для NITRO-модификации используется 14 400 (1800) МГц.

Комплект поставки

Видеокарта предлагается в достаточно компактной коробке. В комплекте лишь краткая бумажная инструкция.

Впрочем, минималистичная комплектация уже стала обыденной даже для устройств более высокого класса.

Дизайн и компоновка

Sapphire NITRO+ RX 5500XT 8G GDDR6 SE предлагается в двухслотовом дизайне. Как и все устройства серии NITRO, адаптер имеет стильное внешнее оформление. Защитный пластиковый кожух получил фактурный узор в виде сот. Верхняя и нижняя серебристые панели подчеркивают контуры устройства.

В рамках серии Radeon RX 5500 XT топовая модель от Sapphire достаточно габаритна. Общие размеры адаптера – 257×132,8×44,2 мм. Толщина видеокарты едва выходит за рамки двухслотового стандарта, потому в спецификациях производитель честно обозначает форм-фактор – 2,2 слота, ATX.

Для охлаждения видеокарты используется одна из вариаций фирменного кулера Dual-X с массивным радиаторным блоком. В односегментной кассете алюминиевые пластины спозиционированы вдоль адаптера, что облегчит вывод нагретого воздуха. Для ускорения передачи тепла в конструкции используются две никелированные тепловые трубки.

Платформа основания также имеет никелированное покрытие и через теплопроводящие прокладки соприкасается с микросхемами памяти. Кроме того, основной радиаторный блок используется и для охлаждения силовых элементов VRM.

Печатная плата Sapphire NITRO+ RX 5500XT 8G GDDR6 SE на первый взгляд схожа с референсной, однако здесь много специфических доработок. Прежде всего, имеем усиленный блок стабилизации питания, который имеет 8-фазную (7+1) конфигурацию. Для процессорной VRM используются сборки DrMOS (NCP302150), управляемые контроллером IR35217. В цепи также используются дроссели Black Diamond.

Радиаторная конструкция продувается парой фирменных осевых вентиляторов диаметром 95 мм с двойными шарикоподшипниками. В данном случае используются вентиляторы SAPPHIRE NITRO ARGB с полупрозрачными лопастями и управляемой подсветкой с адресуемым набором светодиодов.

Для видеокарты реализована технология Fan Quick Connect, позволяющая легко снять вентилятор при необходимости. Корпус закреплен на пластиковом кронштейне с направляющими и специальной контактной группой.

Чтобы снять вентилятор, достаточно выкрутить всего один винт. После этого вентилятор можно снять и, например, почистить от пыли или заменить в случае поломки. Технически элегантное и полезное на практике решение. Хороший пример для подражания.

Как мы отметили, использование вентиляторов SAPPHIRE NITRO ARGB предполагает наличие дополнительной подсветки. Действительно иллюминация внутренней части лопастей выглядит довольно эффектно.

Подсвечивается также крупный логотип на верхнем торце адаптера. Через прозрачную стенку корпуса будет хорошо видно, видеокарта какого именно производителя установлена в системе.

Подсветка видеокарты настраивается в фирменном приложении Sapphire TriXX. Здесь доступно несколько привычных режимов. Есть возможность изменять яркость и отключить светодиоды. Кроме того, доступная возможность передать управление иллюминацией материнской плате.

Для такого случая у задней кромки печатной платы адаптера расположен трехконтактный разъем. В этом случае важно понимать, что мы имеем дело с адресуемой подсветкой, элементы которой имеют напряжение питания 5 В. Соответствующие коннекторы все чаще появляются на материнских платах.

Для подключения дополнительного питания на видеокарте предусмотрен один 8-контактный разъем. Для Radeon RX 5500 XT с заявленным TDP в 130 Вт было бы достаточно и 6-контактного коннектора, но неудивительно, что для тюнингованной версии видеокарты предусмотрено определенное усиление. К тому же тепловой пакет для ускоренной Sapphire NITRO+ RX 5500XT 8G GDDR6 SE изначально увеличен до 135 Вт. Для систем с такой видеокартой производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью от 450 Вт.

С обратной стороны адаптера закреплена защитная алюминиевая пластина. В зоне, прикрывающей печатную плату, предусмотрена дополнительная перфорация. При этом в области за пределами печатной платы профиль пластины не сплошной, а выполнен в виде усилительных распорок с крепежной рамой. В том случае нагнетаемый воздух, проходящий через радиатор, не будет задуваться под плиту. Интересное техническое решение.

Из полезный опций видеокарты стоит отметить наличие двух микросхем BIOS, переключаться между которыми можно с помощью тумблера на верхней кромке устройства. При этом выбранное по умолчанию третье положение переключателя позволяет программным способом выбирать активную прошивку.

На интерфейсной панели размещены четыре видеовыхода. Вместо базового варианта с одним HDMI и тремя DisplayPort, здесь представлены по паре разъемов обоих форматов. Производитель акцентирует на опции “VR-friendly”. После подключения VR-шлема останется доступным еще один HDMI.

Как видно на фото, большая часть крепежной пластины перфорирована для вывода нагретого воздуха. Учитывая продольное размещение пластин, декоративная сетка с крупными ячейками здесь оправдана.

В работе

Система охлаждения Sapphire NITRO+ RX 5500XT 8G GDDR6 SE поддерживает гибридный режим. В покое вентиляторы воздушного кулера останавливаются, а видеокарта соответственно работает бесшумно.

На открытом стенде при +20С в помещении температура графического процессора удерживалась на уровне 33–35 градусов.

Под нагрузкой вентиляторы начинают синхронно вращаться при нагреве GPU до ~55C. По завершении часовой игровой сессии чип прогревался до 67С, а микросхемы памяти – до 74С. Утилита GPU-Z улавливает пиковые повышения частоты вращения вентиляторов до 1200 об/мин, однако фактические устоявшиеся значения во время игр значительно ниже. Зачастую скорость вращения колеблебалась в пределах 400–800 об/мин. Потому даже под высокой нагрузкой видеокарта работала очень тихо.

Для первичной диагностики и настройки параметров адаптера разработчик предлагает уже упоминавшуюся утилиту Sapphire TriXX. На стартовой вкладке Dashboard представлена базовая техническая информация. Здесь можно сохранить текущую прошивку, а также выбрать один из двух вариантов BIOS если ползунок переключателя на PCB переведен в соответствующий режим.

Страница Hardware Monitor позволяет отслеживать параметры работы видеокарты. она наглядна, но не очень информативна. Если важны точные значение, для мониторинга лучше использовать сторонние приложения.

TriXX Boost позволяет снизить разрешение рендеринга, используя последующее масштабирование изображения. Таким способом можно увеличить производительность в определенном режиме. Чтобы повысить четкость итоговой картинки, производитель предлагает активировать Radeon Image Sharpening.

Sapphire TriXX также позволяет провести диагностику работы вентиляторов, раскручивая их до максимальных оборотов. Также может оказаться полезной опцией, потому как их работа в штатном режиме практически не слышна.

Разгон

Несмотря на штатно повышенные частоты GPU/памяти, конечно интересно было самостоятельно поэкспериментировать с разгоном. Повысив предел мощности на 15%, удалось увеличить Boost Clock с 1845 до 2020 МГц.

Фактические значения во время игр в этом случае колеблются в пределах 1920–1970 МГц. С разгоном чипов памяти в случае с Radeon RX 5500 XT без изменений. К сожалению AMD программно ограничивает эффективную частоту чипов на уровне 14 880 (1860) МГц. Этот предел достигается легко, но превысить его, увы, нельзя. Учитывая изначально ускоренную память на Sapphire NITRO+ RX 5500XT 8G GDDR6 SE, относительный прирост здесь довольно скромен – 3,3 %.

Производительность

Возможности Radeon RX 5500 XT нам известны после первого знакомства с адаптерами данной линейки. Модель на базе графического процессора Navi 14 становится хорошей заменой для популярных старожилов – Radeon RX 570/580, а также отличным конкурентом для GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ.

В большинстве случаев модификация Radeon RX 5500 XT c 8 ГБ имеет преимущество над оппонентом по среднему количеству кадров/c. К тому же вдвое больший объем локальной памяти позволяет избегать просадок в ресурсоемких проектах с тяжелыми текстурами в режиме 1920×1080.

Тюнингованной Radeon RX 5500 XT нередко удается потягаться даже с GeForce GTX 1660 6 ГБ. Это хороший результат, учитывая возможности последней. Впрочем, у NVIDIA в этом случае тоже есть чем ответить. SUPER-модификация GTX 1660 с памятью GDDR6 заметно улучшила позиции калифорнийцев в этой категории.

Энергопотребление

Со сменой графической архитектуры и переходом на 7-нанометровые GPU, компании AMD удалось значительно улучшить энергоэффективность видеокарт. Radeon RX 5500 XT ощутимо экономичнее предшественницы Radeon RX 580. Соотношение производительность на ватт разительно отличается у моделей различных поколений.

Энергопотребление Radeon RX 5500 XT все еще несколько выше, схожих по возможностям предложений NVIDIA, но отличие уже минимально. Впрочем, устройствам на Turing подобные показатели доступны с 12-нанометровыми GPU.