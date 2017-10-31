Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO: игровая чудо-тройка

GeForce GTX 1080 Ti остается самой производительной видеокартой в потребительской линейке дискретной графики NVIDIA. Производители охотно экспериментируют с топовым решением калифорнийцев, потому на рынке много оригинальных моделей, заметно отличающихся от референсных устройств на базе процессора GP102. Сегодня у нас на обзоре видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO – очень самобытный вариант тайваньского производителя. Впечатляюще громоздкая и увесистая с интересным дизайном и серьезным заводским разгоном. Посмотрим, на что способна такая «тройка».

Комплект поставки

В комплекте с видеокартой предлагается набор документации, диск с драйверами и фирменным ПО, переходник с 6 на 8 контактов для подключения дополнительного питания.

Кроме того, в поставку включен специальный металлический кронштейн для дополнительной фиксации адаптера внутри системного блока. Упор крепится двумя винтами под видеокартой. Установка тривиальная, но на всякий случай для кронштейна также имеется краткое руководство.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO изначально ускорена производителем.

Базовая тактовая частота графического процессора увеличена до 1544 МГц. Такое значение соответствуют штатному режиму Gaming Mode.

Воспользовавшись утилитой MSI Gaming App, можно использовать режим Silent Mode с рекомендованной базовой частотой чипа в 1480 МГц или же выбрать параметр OC Mode, дополнительно увеличив разгон графического процессора и микросхем памяти.

В последнем случае базовая частота возрастает до 1569 МГц при среднем значении ускорения в 1683 МГц. Чипы памяти получают минимальный буст, их частота увеличивается со штатных 11008 МГц до 11120 МГц. При переходе на OC Mode также требуется перезагрузка системы.

Дизайн и компоновка

Для видеокарты используется оригинальная система охлаждения Tri-Frozr с тремя вентиляторами.

Это массивный кулер с габаритным радиаторным блоком, состоящим из массива алюминиевых пластин.

Для улучшения передачи тепла в конструкции используется шесть тепловых трубок. Две из них имеют диаметр 8 мм, еще четыре – 6-миллиметровые.

В области теплосъемника трубки имеют прямоугольный профиль для лучшего контакта с никелированной пластиной основания.

Кроме больших габаритов, из особенностей радиаторного блока отметим изгибы в профиле составных пластин. По заверению разработчиков, таким способом удается улучшить эффективность рассеивания тепла. Для лучшего контакта пластин и тепловых трубок используется пайка.

Основной радиаторный блок охлаждает не только графический процессор, но и силовые элементы подсистемы питания. В области VRM предусмотрен дополнительный теплосъемный кронштейн, контактирующий с силовыми сборками через дополнительную термопрокладку. При этом охлаждаются не только элементы MOSFET графического процессора, но и ключи фаз памяти.

Для обдува массивной конструкции используется три вентилятора осевого типа. Два крайних имеют диаметр 100 мм, центральный – 90-миллиметровый. Вентиляторы выполнены по технологии Torx 2.0.

Их лопасти имеют особую изогнутую форму профиля, что должно увеличивать воздушный поток. Для повышения надежности вентиляторы оснащаются двойными шарикоподшипниками.

Видеокарта имеет крупную печатную плату. Силовая подсистема включает 8 фаз питания для графического процессора, которые управляются с помощью контроллера NCP81274. Еще две фазы предусмотрены для питания микросхем памяти. В данном случае используются чипы GDDR5X от Micron. Для охлаждения микросхем предусмотрен дополнительный алюминиевый радиатор.

С обратной стороны видеокарту прикрывает защитная металлическая пластина с отверстиями для улучшения отвода тепла.

Для подключения дополнительного питания предусмотрено два восьмиконтактных разъема, вместо комбинации 6+8 у референсной GeForce GTX 1080 Ti. Вместе с тем, требования к мощности блока питания не изменились. Производитель рекомендует использовать для системы с такой видеокартой модели от 600 Вт. На случай если блок имеет только один 8-контактный разъем, в комплекте предусмотрен переходник с 6 на 8 контактов.

На интерфейсную панель видеокарты вынесены пять цифровых видеовыходов. DVI-D, пара DisplayPort и такое же количество HDMI. Часть панели занимает решетка для вывода нагретого воздуха за пределы системного блока.

Напомним, что референсный адаптер серии предлагает четыре выхода – три DisplayPort и один HDMI. Производители видеокарт нередко вместо одного DisplayPort добавляют второй HDMI для удобства подключения шлемов виртуальной реальности.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO впечатляюще велика даже на фоне весьма габаритной видеокарты GTX 1080 игровой серии от MSI. Топовая модель весит без малого 1,5 килограмма, потому дополнительный шарнир хотя и является подстраховкой но сам факт его появления в комплекте не случаен. Также стоит особо отметить увеличенную длину видеокарты. При 325 мм точно следует перед покупкой убедится в том, что адаптер физически поместится в вашем корпусе. У моделей с несъемной корзиной для накопителей могут возникнуть нюансы.

Если сравнивать габариты MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO с таковыми для компактных моделей видеокарт, то отличие будет еще более разительным. Например, на фоне новинки референсная GeForce GTX 750 Ti выглядит просто таки миниатюрной крошкой.

Обратими внимание и на то, что ширина видеокарты также увеличена до 48 мм. Номинально она занимает два слота расширения, но претендует на пространство соседнего разъема.

Производитель уделил достаточно внимания эстетике устройства. Неплохо, когда дорогостоящая видеокарта не только хороша в плане производительности, но и внешне неординарна. Здесь MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO интересна не только при первом знакомстве, во время работы модель порадует владельцев корпусов с прозрачной боковой стенкой.

Как вы уже догадались, речь о дополнительных световых эффектах. На передней панели подсвечиваются сегменты рядом с боковыми вентиляторами. Цвет неизменно красный, доступны несколько режимов. Хотя отметим, что блоками можно управлять независимо.

На стыке задней панели и верхней грани размещена линейка RGB-светодиодов, скрытых за декоративной полупрозрачной крышкой. Также подсвечивается логотип компании, вырезанный в защитной крышке. Для этого блока предусмотрены различные эффектные режимы. Панель световода лаконично приглушает свечение, потому огоньки не будут кричаще яркими.

Для настройки подсветки используется приложение MSI Mystic Light. Здесь же можно синхронизировать иллюминацию различных компонентов, если они поддерживают такую возможность.

В работе

В режиме покоя видеокарта безмолвствует. Вентиляторы начинают вращаться при нагреве графического процессора до 63С. При этом старт очень мягкий (~600 об/мин) и набор скорости вращения плавный.

Без нагрузки температура чипа удерживается на уровне 43–45 градусов.

После игровых сессий температура процессора повышалась до 68 градусов, а вентиляторы вращались со скоростью порядка 1200 об/мин.

Видеокарта работает очень тихо. Увеличенные габариты, три вентилятора… Все эти старания разработчиков были не зря, по крайней мере их точно оценят любители тишины.

Разгон

Несмотря на заводской разгон, видеокарта имеет хороший потенциал для дальнейшего ускорения.

Нам удалось увеличить базовую частоту графического процессора до 1655 МГц, тогда как память стабильно работала на эффективных 12512 МГц.

После разгона температура чипа повышалась под нагрузкой до 70 градусов, а скорость вращения вентиляторов автоматически увеличилась всего до 1350 об/мин. Отметим, что в таком режиме графический процессор ускорялся вплоть до 2075 МГц.

Производительность

Оценивать производительность GeForce GTX 1080 Ti всегда очень легко. Если не учитывать баснословно дорогостоящий NVIDIA TITAN Xp, это самые производительные видеокарты на рынке.

В целом на диаграммах нет никакой интриги. Очевидно, что GTX 1080 Ti по умолчанию окажется производительнее GTX 1080. Фактическое отличие представлено на графиках. У топовой видеокарты NVIDIA нет прямых конкурентов. Radeon RX Vega 64 может соперничать с GTX 1080, но титановая версия «десятьвосемьдесят» имеет заметное преимущество над устройствами этого класса.

Заводской разгон обеспечивает модели от MSI прирост в 5–7% по сравнению с референсной видеокартой. При этом дополнительное ускорение чипа и памяти приносит еще 5–10% к и без того немалому количеству кадров/с. Преимущество над GeForce GTX 1080 составляет от 25% до 40% в зависимости от игры и разрешения экрана.

GeForce GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080 Наименование кристалла GP102 GP104 Техпроцесс производства, нм 16 16 Площадь кристалла, мм² 471 314 Количество транзисторов, млрд 12 7,2 Тактовая частота GPU, МГц 1480/1582 1607/1733 Количество потоковых процессоров 3584 2560 Количество текстурных блоков 224 160 Количество блоков растеризации 88 64 Память (тип, объем), МБ GDDR5X, 11264 GDDR5X, 8192 Шина памяти, бит 352 256 Эффективная тактовая частота памяти, МГц 11 008 10 008 Пропускная способность памяти, ГБ/c 484 320 Тепловой пакет (TDP), Вт 250 180

Напомним, что силу GTX 1080 Ti определяет графический процессор GP102 с большим количеством вычислительных блоков. Кроме того, видеокарта оснащена памятью GDDR5X с высокой эффективной частотой и 384-битовой шиной для обмена данными с GPU.

Для экранов с разрешением 4К максимально мощная видеокарта настоятельно рекомендуется. Здесь производительность лишней не будет.

Относительно невысокие средние показатели количества кадров даже при использовании GeForce GTX 1080 Ti с одной стороны демонстрируют, что и такая видеокарта – не предел мечтаний. С другой стороны стоит учитывать, что при разрешении 3840×2160 зачастую можно вовсе отключать или использовать более щадящие и очень ресурсоемкие режимы сглаживания.

Цена

Ожидаемая розничная цена в Украине составляет 25400 грн. (~$940). GeForce GTX 1080 Ti – в целом удовольствие не дешевое, тем более, когда речь идет об оригинальной форсированной модели.