Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G: лучше без лучей?

Компания NVIDIA сегодня официально представила видеокарты среднего класса серии GeForce GTX 1660 Ti. Для новых моделей используются процессоры с наиболее прогрессивной графической архитектурой Turing, при этом GPU лишены аппаратных модулей просчета трассировки лучей и тензорных ядер. Облегченные версии чипов позволили разработчику заметно снизить рекомендованную цену видеокарт. Может быть это оптимальный вариант для тех, кто хотел получить больше производительности, но не был готов доплачивать за возможности RTX-моделей? Сегодня мы попытаемся это выяснить, детальнее познакомившись с MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Новая видеокарта основана на графическом процессоре TU116, при разработке которого инженерам NVIDIA необходимо было создать GPU с хорошим балансом производительности, энергопотребления и стоимости изготовления чипа. Конечно, подобные задачи очевидны для любых ситуаций, но здесь случай особый. Напомним, что для устройств линейки GeForce RTX калифорнийцы впервые использовали RT-блоки, позволяющие аппаратно просчитывать трассировку лучей, а также тензорные ядра для матричных вычислений. Дополнительные функциональные модули заметно усложнили структуру графических процессоров, увеличив и количество необходимых транзисторов для их реализации, и площадь кремниевой пластины GPU. Если для топовых дорогостоящих адаптеров такие затраты приемлемы, то для устройств стоимостью ниже $300 понадобился более доступный чип.

Графические процессоры TU116 с архитектурой Turing изготавливаются тайваньской компанией TSMC по нормам 12-нанометрового техпроцесса. Чип содержит 6,6 млрд. транзисторов и имеет площадь кристалла 288 мм². В полновесной конфигурации GPU содержит 1536 вычислителей и 96 текстурных блоков. Базовая рабочая частота задана на уровне 1500 МГц, а среднее значение ускорения GPU Boost составляет 1770 МГц. Даже при сопоставлении количественных показателей с таковыми для GeForce GTX 1060, очевиден перевес GeForce GTX 1660 Ti. В то же время есть определенные упрощения, по сравнению с GeForce RTX 2060. Для последней используется 1920 CUDA-ядер и 120 текстурных модулей, то есть количество функциональных блоков на четверть больше. Хотя сам GPU базово работает на меньшей частоте – 1365/1680 МГц.

GeForce RTX 2060 GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1070 Radeon RX 590 Наименование кристалла TU106 TU116 GP106 GP104 Polaris 30 Графическая архитектура Turing Turing Pascal Pascal GCN 4.0 Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 16 нм 16 нм 12 нм Площадь кристалла 445 мм² 284 мм² 200 мм² 314 мм² 232 мм² Количество транзисторов, млрд 10,8 млрд. 6,6 млрд. 4,4 млрд. 7,2 млрд. 5,7 млрд. Тактовая частота GPU 1365/1680 МГц 1500/1770 МГц 1506/1709 МГц 1506/1783 МГц 1545 МГц Потоковые процессоры 1920 1536 1280 1920 2304 Текстурные блоки 120 96 80 120 144 Блоки растеризации 48 48 48 64 32 RT-ядра 30 — — — — Тензорные ядра 240 — — — — Память (тип, объем) GDDR6, 6 ГБ GDDR6, 6 ГБ GDDR5, 6 ГБ GDDR5, 8 ГБ GDDR5, 8 ГБ Шина памяти 192 бит 192 бит 192 бит 256 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 12 000 МГц 8008 МГц 8008 МГц 8000 МГц Пропускная способность памяти 336 ГБ/c 288 ГБ/c 192 ГБ/c 256 ГБ/c 256 ГБ/c Энергопотребление, Вт 160 Вт 120 Вт 120 Вт 150 Вт 175 Вт

В то же время для GeForce RTX 1660 Ti используется фактически такая же конфигурация подсистемы памяти, как и для GeForce RTX 2060 – видеокарты оснащаются 6 ГБ скоростной GDDR6 для доступа к которой задействована 192-битовая шина. Разработчики снизили эффективную рабочую частоту микросхем до 12 000 МГц, вместо 14 000 МГц у RTX 2060/2070/2080, однако даже в этом случае общая пропускная способность оказывается на уровне 288 ГБ/с. Для сравнения, GTX 1060 может рассчитывать на 192 ГБ/с, а предшественница классом повыше – GTX 1070 – имеет порядка 256 ГБ/с.

Для GeForce GTX 1660 Ti заявлен тепловой пакет на уровне 120 Вт. Такой же TDP указан и для GeForce GTX 1060. Учитывать потенциально большую производительность модели на TU116 можно говорить и об улучшенной энергоэффективности в пересчете на 1 fps. Любопытно будет на практике сравнить энергопотребление одноклассников различных поколений.

В случае с GeForce GTX 1660 Ti компания NVIDIA не предлагает собственную версию адаптеров, целиком полагаясь на возможности своих партнеров. Производители видеокарт подготовили множество разнообразных моделей и их количество будет только увеличиваться. Все же речь идет об устройствах очень популярной категории. Продажи GeForce GTX 1660 Ti стартуют сегодня, рекомендованная цена для стартовых модификаций – $279.

Нюансы Turing

Напомним, что графическая архитектура Turing предполагает целый ряд изменений по сравнению с Pascal. Блоки RT и тензорные ядра, которые чаще всего упоминаются в контексте Turing, фактически являются некоторым дополнением, тогда как структура вычислителей также была основательно переработана. Мы достаточно подробно останавливались на особенностях новой архитектуры после первого знакомства с графикой NVIDIA 12-го поколения. Напомним ключевые особенности.

В состав потоковых мультипроцессоров Turing теперь включены выделенные ядра для обработки целочисленных инструкций. Такие данные все чаще используются в играх, и если ранее ранее операции FP32 и INT32 выполнялись последовательно, то теперь они могут обрабатываться параллельно.

Если говорить о практической пользе, то по заявлению NVIDIA, в игре Shadow of the Tomb Raider на каждые 100 инструкций в среднем приходится порядка 38 целочисленных и 62 FP-инструкций. Ранее блоки FP32 простаивали каждый раз, пока выполнялись целочисленные инструкции, теперь же операции над целочисленными и данными с плавающей запятой могут обрабатываться одновременно. Благодаря этому разработчики обещают 50%-ный прирост производительности в игре.

Еще одной особенностью Turing стала унифицированная архитектура кеш-памяти, позволяющая более гибко использовать ресурсы, уменьшая задержки при обмене необходимыми данными. Повышены пропускные способности и улучшена латентность буфера. При этом общий объем L1 в TU116 увеличен более чем в три раза, по сравнению с емкостью кеш-памяти первого уровня доступной для GTX 1060.

На уровне технологий доступных для решений на базе Turing стоит отметить адаптивный механизм затенения Variable Rate Shading (VRS), позволяющий регулировать качество затенения для различных областей сцены или даже отдельных объектов. Алгоритм Motion Adaptive Shading дает возможность изменять качество затенения в зависимости от динамики изменения сцены в определенной области. Например, в гоночном симуляторе автомобиль и объекты на горизонте будут иметь максимальную детализацию, тогда как для динамично изменяющейся поверхности трассы можно использовать меньшее количество семплов, но это не скажется на восприятии картинки.

C помощью Content Adaptive Shading, ориентируясь на цветовые и пространственные изменения картинки, для последовательных кадров с минимальными различиями можно уменьшить скорость затенения для повышения производительности. При этом качество изображения не должно страдать.

GPU на базе Turing также получили аппаратные блоки для работы над данными формата FP16 c удвоенной скоростью по сравнению с FP32. Операции FP16 также все чаще используются в играх для создания эффектов в которых не нужен высокий уровень точности. Недавний пример – симуляция воды в Far Cry 5.

Подобные архитектурные улучшения увеличивают производительность устройств с GPU на базе Turing. Причем разработчики отмечают, что производительность больше увеличивается в новых играх. В этом мы попробуем убедиться во время практических испытаний GeForce GTX 1660 Ti.

MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G

Компания MSI представила сразу несколько различных модификаций GeForce GTX 1660 Ti. Флагманом новой линейки стала видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G, которая предлагается с ускоренным GPU – 1500/1875 МГц.

Адаптер поставляется в красочной коробке средних размеров. Из комплектации только самое необходимое – инструкция, пара подставок для кружек с фирменными логотипами и диск с драйверами.

Внешне модель этой серии очень напоминает родственную версию RTX 2060, но так как последней у нас не было на тестировании, уделим чуть больше внимания особенностям этого дизайна. Для видеокарты используется двухслотовая система охлаждения Twin Frozr 7. В основе радиаторного блока средних размеров лежит кассета алюминиевых пластин.

В конструкции также применяются три 6-миллиметровые тепловые трубки, ускоряющие отвод тепла от GPU. В области теплосъемника закреплена медная никелированная плита, исключающая появление зон локального перегрева кристалла.

Для обдува радиаторного блока используются два 92-миллиметровых вентилятора осевого типа с несколько изогнутой формой крыльчатки. По классификации производителя они соответствую типу TORX FAN 3.0. Сверху кулер прикрывает декоративный пластиковый кожух с рублеными формами.

Для MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G используется оригинальная печатная плата. Хотя по габаритам она схожа с PCB, используемой для топовой версии GeForce RTX 2060 серии GAMING Z, но имеет иную компоновку. Группа силовых элементов в данном случае смещена ближе к интерфейсной панели. К сожалению у нас не было возможности разобрать систему охлаждения. По косвенным признакам можно говорить, что видеокарта оснащена 6-фазной подсистемой питания.

Как и GeForce RTX 2060, видеокарты серии GeForce GTX 1660 Ti оснащаются шестью микросхемами памяти стандарта GDDR6. В данном случае используются чипы от Micron. Для охлаждения всех микросхем DRAM, а также силовых сборок видеокарта оснащена дополнительной радиаторной пластиной. Массивный цельный кронштейн крепится к печатной плате и интерфейсной панели, попутно увеличивая общую прочность конструкции адаптера.

Для подключения дополнительного питания видеокарта оснащена одним 8-контактным разъемом. Этого хватит с большим запасом, учитывая заявленный TDP в 120 Вт. Компания NVIDIA рекомендует использовать для систем с GTX 1660 Ti блоки питания мощностью 400 Вт, в то же время на коробке MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G есть пожелание оснащать ПК блоками от 450 Вт. Возможно тайваньские инженеры решили перестраховаться, учитывая заметный заводской разгон видеокарты.

С обратной стороны адаптер прикрывает алюминиевая пластина, используемая в первую очередь для механической защиты тыльной поверхности PCB. Кроме того такая плита создает внешнюю визуальную целостность устройства. В корпусах с прозрачной боковой стенкой подобные решения смотрятся выигрышнее моделей с открытой спинкой.

MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G получила четыре цифровых видеовыхода – три полноформатных DisplayPort и один HDMI. Все коннекторы выстроены в одном ярусе. Примерно половину крепежной заглушки занимает решетка для вывода воздуха с довольно крупными ячейками. Хотя здесь используются вентиляторы осевого типа, спозиционированные вдоль PCB радиаторные пластины позволяют часть нагретого воздуха выводить за пределы корпуса ПК.

Редкая видеокарта среднего уровня сейчас обходится без дополнительной подсветки. Конечно же, не миновала эта участь и MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G. В данном случае декоративные световоды с RGB-светодиодами закреплены в отдельных сегментах рядом с блоками вентиляторов.

Кроме того, подсвечивается сегмент с логотипом на верхней кромке видеокарты, которая потенциально хорошо будет просматриваться в корпусе с окном на боковой стенке.

Для настройки подсветки предлагается приложение MSI Mystic Light. Для видеокарты предусмотрено два десятка различных режимов иллюминации. Конечно, при использовании других компонентов с поддержкой «светового» API от MSI можно синхронизировать иллюминацию или же настраивать ее индивидуально для всех устройств.

В общем, ценители RGB будут довольны, а противников подсветки порадует возможность ее отключить одним кликом мышки.

В работе

В покое видеокарта безмолвствует. Вентиляторы системы охлаждения останавливаются, потому как эффективности радиаторного блока достаточно, чтобы в таком режиме удерживать температуру GPU на уровне 41–43C.

Под активной игровой нагрузкой графический процессор нагревался до 66 градусов, тогда как максимальная скорость вращения вентиляторов составляла порядка 1600 об/мин. MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G работает очень тихо. Алгоритм активной системы охлаждения настроен таким образом, что частота вращения регулируется очень плавно без уловимых скачкообразных изменений.

Отметим серьезное ускорение GPU во время работы. В штатном режиме чип форсировался вплоть до 1965 МГц. Зачастую в играх частота колебалась в пределах 1940–1950 МГц. В данном случае кулер Twin Frozr 7 позволяет поддерживать такой уровень даже при длительных игровых сессиях.

Разгон

Нам конечно очень любопытно было проверить разгонный потенциал новых видеокарт. Для видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G предусмотрена возможность повысить Power Limit до 108%.

Что касается рабочей частоты GPU, то после повышения повышения базовой частоты с 1500 до 1600 МГц, фактические значения под нагрузкой повысились до 2055 МГц. То есть TU116 уверенно преодолевает отметку в 2 ГГц, но серьезного превышения этого значения ожидать не стоит.

В то же время очень порадовала возможность существенно ускорить чипы памяти. Несмотря на штатное для GTX 1660 Ti значение 12 000 МГц микросхемы GDDR6 способны работать на гораздо более высокой эффективной частоте. Экспериментальным путем удалось получить стабильную работу чипов на 15 600 МГц. Это +30% к изначальным значениям. Фактически это уровень разгона GDDR6 на видеокартах серии GeForce RTX. В подобной конфигурации пропускная способность подсистемы памяти увеличилась с 288 ГБ/c до 374 ГБ/c. Удивительный показатель для устройства среднего класса, даже несмотря на 192-битовую шину.

Кулер без каких-либо проблем справляется с увеличенной нагрузкой. Частота GPU дополнительно возросла примерно на 100 МГц, при этом не увеличивалось питающее напряжение процессора. По этой причине мы видим фактически идентичные показатели нагрева и скорости вращения вентиляторов, характерные для штатного режима работы MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.ua Материнская плата MSI MPG Z390 GAMING PRO Carbon (Intel Z390) MSI, ua.msi.com Оперативная память G.Skill SniperX 2x8GB DDR4-3400 (F4-3400C16D-16GSXW) AMD, www.amd.com Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G); Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator X27 (27″, 3840×2160, 144 Гц, G-Sync) Acer, www.acer.ua

Производительность

Для практической оценки возможностей GeForce GTX 1660 Ti мы использовали целый набор потенциальных соседей по графическому ландшафту. Прежде всего любопытно было сопоставить производительность новинки с таковой для GeForce GTX 1060 6 ГБ. Очень интересно будет выяснить соотношение сил и с устройством предыдущего поколения, условно занимающим более высокую ступень – GeForce GTX 1070 8 ГБ. По линии Turing хотелось определить, как сказались функциональные упрощения на производительности GeForce GTX 1660 Ti в сравнении с GeForce RTX 2060. Решения AMD представляет Radeon RX 580 8 ГБ. Здесь уместнее оказалась бы Radeon RX 590 8 ГБ, имеющая схожую рекомендованную цену, но в ее отсутствии показатели предшественницы также будут полезны. Старшая модель фактически отличается лишь увеличенной тактовой частой GPU, потому чтобы спрогнозировать ее показатели с большой вероятностью достаточно к результатам Radeon RX 580 добавить 10–12%.

На диаграммах представлены показатели среднего и минимального количества кадров/c, полученные во время прогона встроенных бенчмарков или прохождения идентичных игровых отрезков.

Первые результаты синтетических тестов 3DMark приносят очень интересные результаты. В подтесте Time Spy видеокарте GeForce GTX 1660 Ti удается опередить GeForce GTX 1070, а после дополнительного разгона GPU и памяти даже подобраться к показателям GeForce RTX 2060. C устройствами номинально среднего класса предыдущего поколения новинку разделяет целая пропасть, модель на TU116 оказывается быстрее RX 580/GTX 1060 примерно на 40%. Возрастной тестовый этап Fire Strike с API DirectX 11 отдает предпочтение GeForce GTX 1660 Ti с куда меньшей категоричностью, хотя и здесь GeForce GTX 1660 Ti выглядит неплохо. Увы, но недавно вышедшее дополнение Port Royal недоступно для устройств без аппаратных блоков для просчета трассировки лучей. Потому измерять количество «попугаев» здесь могут только владельцы GeForce RTX.

По результатам замеров производительности в играх при разрешении Full HD и максимальном качестве графики, в целом подтверждаются амбиции GeForce GTX 1660 Ti, позволяющие рассчитывать ей на лавры GeForce GTX 1070. Новинка на Turing зачастую очень плотно опекает старшую модель поколения Pascal, причем нередки ситуации, когда GTX 1660 Ti даже имеет некоторое преимущество.

Да, в отдельных моментах сказывается большее количество вычислителей у GP104, но зачастую речь тогда идет о достаточно возрастных DX11-проектах. Один из показательных примеров – Dirt Rally.

Конкурирующие между собой GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 580 8 ГБ выглядят лишними на этом празднике жизни. Стабильно оказываясь на дне списка, она значительно уступают остальным участникам. Если оценивать показатели GTX 1660 Ti и GTX 1060, отличие в производительности колеблется от 15–20% до 40–50%. Такие показатели нельзя списать лишь на количественную разницу вычислителей или повышенную пропускную способность памяти. Стоит учитывать и более совершенную графическую архитектуру Turing.

На практике также прослеживается закономерность в том, что более новые и ресурсоемкие игры легче даются GeForce GTX 1660 Ti. В этом случае особенно ярко ощущается разница между решениями обоих поколений. И такой прирост количества кадров/c особенно ценен, потому как в последнее время все чаще ощущается некоторая нехватка мощности видеокарт среднего класса даже при Full HD с максимальными настройками качества.

Заводской форсаж MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G приносит ей прирост производительности порядка 5%. Однако серьезно удивить эта модель смогла после дополнительного разгона GPU и особенно микросхем памяти. С увеличением пропускной способности памяти и некоторым ускорением чипа оригинальной версии GeForce GTX 1660 Ti удалось вплотную приблизиться к показателям GeFore RTX 2060. Подобным способом фактически удалось компенсировать разницу в количестве вычислителей и текстурников. Конечно, GeForce RTX 2060 также можно дополнительно ускорить и получить еще 5–10% производительности, но нас сейчас интересует потенциал облегченной GeForce GTX 1660 Ti. Что же, делаем пометку о том, что устройства на TU116 при должном усердии в классическом рендеринге могут дотянуться до GeForce RTX 2060.

Впрочем, не будем обобщать, потому как нет никакой гарантии столь успешного разгона чипов GDDR6. Посмотрим на другие результаты тестов. Потенциально микросхемы GDDR6 могут работать на эффективных частотах 14000+ МГц, но возможно для базовых версий видеокарт могут использоваться не самые удачные чипы, здесь нужна хотя бы начальная статистика.

Мы также проверили возможности видеокарт в графическом режиме 1440p. Соотношение сил в целом остается на том же уровне. Используя для такого разрешения устройства среднего уровня зачастую нужно корректировать настройки качества графики. При возросшей нагрузке получить даже стабильные 60 кадров/c уже не всегда подъемная задача. GeForce GTX 1660 Ti позволяет улучшить ситуацию в своем классе, но для максимального качества картинки при таком разрешении могут понадобится еще более мощные видеокарты. С другой стороны, ничто не мешает поиграться с настройками и подобрать сбалансированный режим с достаточным fps и приемлемой картинкой.

В режиме 2560×1440 наверняка может возникнуть вопрос и с доступным объемом памяти видеокарты. С одной стороны, для подобного разрешения желательны 8 ГБ, с другой – с настройками при которых такие объемы действительно нужны, видеокарты среднего класса в принципе уже не смогут обеспечить комфортную производительность. Кроме того, разработчики NVIDIA утверждают, что доступные в системных утилитах показатели занятой памяти видеокарты отражают объемы, выделяемые адаптеру в определенных ситуациях, тогда как фактически используемую память нельзя корректно мониторить. Ну, в любом случае, дополнительный запас точно лишним не был бы.

Если пытаться воссоздать производительность Radeon RX 590, то в режиме 1440p данная модель все же будет уступать GeForce GTX 1660 Ti порядка 15–20%. Многое будет зависеть от используемого игрового движка, но в среднем где-то такой перевес будет на стороне новинки NVIDIA.

Несмотря на заметное преимущество GeForce GTX 1660 Ti над GeForce GTX 1060, замена последней на видеокарту с чипом TU116 выглядит не столь очевидной. Все же если владельцам видеокарт среднего класса предыдущего поколения хочется радикального ускорения, то апгрейдиться лучше на более мощные устройства. А вот тем, кто планирует переходить с решений 3–5-летней давности, GeForce GTX 1660 Ti может предложить очень серьезное ускорение. По данным NVIDIA, около 2/3 пользователей GeForce довольствуются видеокартами уровня GeForce GTX 960 или даже более медленными устройствами. При переходе с таких устройств прирост производительности уже может быть даже кратным.

Энергопотребление

Для GeForce GTX 1660 Ti заявленный тепловой пакет идентичен таковому GeForce GTX 1060 – 120 Вт. Учитывая отличие в производительности, очевидно, что энергоэффективность решения с новой архитектурой должна быть значительно выше.

Практические замеры показали, что платформа с MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G потребляла примерно на 20 Вт больше идентичной конфигурации с GeForce GTX 1060 6 ГБ. Однако здесь стоит учитывать, что мы имеем дело с заметно ускоренным GPU. Здесь также стоит учитывать большее влияние процессора на конечный результат.

Тем не менее, даже форсированная версия GTX 1660 Ti оказалась экономичнее GTX 1070 (TDP 150 Вт). При этом ПК с такой видеокартой потреблял примерно на 40 Вт меньше электроэнергии, чем система с Radeon RX 580 (TDP – 185 Вт).

Цена

Рекомендованная стоимость для базовых версий GeForce GTX 1660 Ti на американском рынке – от $279. Официальная цена устройств, заявленная NVIDIA для Украины – 9900 грн (~$365). К этому показателю следует относиться скорее как к некоему ориентиру, потому как стоимость конкретных моделей будет зависеть от многих факторов. Наверняка на старте продаж ценники окажутся менее гуманными, но через месяц-другой они нормализуются.

Что касается непосредственно MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G, то стоимость старшей модели линейки на старте ожидается на уровне $400. Также будут предлагаться более доступные модификации, но все же сказать что-то приятное об изначальных розничных ценах нельзя.

В целом очень привлекательное значение в $279 говорит о том, что для Radeon RX 590 с рекомендованными $275 наступают смутные времена. Решение NVIDIA ощутимо производительнее и экономичнее. Впрочем, у видеокарты с чипом AMD также есть преимущество – больший объем локальной памяти, что может быть полезно для режимов с высокими настройками качества графики. Хотя здесь остается актуальным вопрос общего быстродействия видеокарты среднего класса в условиях, при которых адаптеру реально необходимо более 6 ГБ памяти.

В сложившихся обстоятельствах AMD наверняка придется снижать стоимость Radeon RX 590. Впрочем, подобный прием компания зачастую использует очень умело, в конечном итоге предлагая хорошее соотношение цены/производительности. На этот раз задача окажется сложнее обычного, но тем интереснее будет увидеть реакцию AMD.

RT-технология и механизмы AI на базе глубокого обучения сейчас находятся на самом начальном этапе развития. У разработчикам стандартов, GPU и игр здесь еще много работы, причем об успешности всей кампании очень рано говорить даже с появлением нескольких практических примеров реализации. Индустрия очень неповоротлива, а парк оборудования для которого такие новшества недоступны, просто огромен. Вопрос о курице и яйце по-прежнему актуален, но если на технический прогресс и потенциально перспективные разработки вы не готовы тратить свои деньги, то вариант с GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ выглядит очень уместным в своей категории.