Обзор видеокарты Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G: «народный» вариант для геймерской альтернативы

Запуск видеокарт массового сегмента все чаще провоцирует громкие дискуссии по поводу компромиссов, на которые идут производители в некоторых моделях с 8 гигабайтами видеопамяти. Поэтому геймеры ищут альтернативы, которые позволят при умеренном бюджете не волноваться за хилый фреймрейт ближайшие годы. Сегодня на редакционном обзоре попробуем выяснить, сможет ли Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G стать разумным противовесом видеокартам NVIDIA.

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Від 21 989 грн. Плюсы: достаточная производительность в 1440p; 16 ГБ видеопамяти. Купить в Telemart.ua Минусы: производительность в прикладных программах; температуры и шум. Купить в Telemart.ua 7.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Интерфейс PCI-E Gen 5 x16 Техпроцесс 4 нм Графический процессор Navi 44 Пропускная способность памяти 20 Гб/с Объем VRAM 16GB GDDR6 (Hynix) Шина памяти 128-bit Потоковых процессоров 2048 Выходы 2 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Разъем питания 1 х 8-контактный Энергопотребление 160 Вт Рекомендованный БЖ 450 Вт Дополнительно WINDFORCE cooling system Габариты 281 x 118 x 40 мм Вес 814 граммов Занимает места 2 слота

Тестовый стенд

Тестирование Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G проходило на основе платформы AM5 с процессором Ryzen 7 9800X 3D, который может похвастать превосходным уровнем производительности для большинства геймеров.

Конфигурация системы:

Комплектация, внешний вид и охлаждение Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G приехала в симпатичной коробке, сочетающей красно-черную цветовую гамму AMD и элементы дизайна серии GAMING. На ней же можно прочитать основную информацию и технические особенности продукта.

Кроме видеокарты вы найдете краткое руководство пользователя. Комплектация довольно стандартная, без дополнительных аксессуаров или бонусов.

Внешне карта выглядит стильно, но без чрезмерной агрессивности. Дизайн выполнен в темных тонах с серыми акцентами, а на кожухе системы охлаждения присутствует логотип Gigabyte с RGB-подсветкой, которую можно настроить через фирменное программное обеспечение. Размеры карты составляют 281 мм в длину, 118 мм в ширину и 40 мм в толщину. Питание осуществляется через восьмипиновый коннектор.

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Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает отвод тепла от GPU и памяти. Она состоит из трех вентиляторов Hawk, диаметром 90 мм. Радиатор пронизывают несколько тепловых трубок, которые контактируют с графическим чипом через медное основание. В ней используется теплопроводный гель серверного класса. Вентиляторы работают в полуактивном режиме, то есть останавливаются при низкой нагрузке, что уменьшает шум в простое. Конструкция выглядит прочной, а качество сборки не вызывает нареканий.

Рабочая производительность и архитектура в рабочем режиме

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G базируется на архитектуре RDNA 4 от AMD, а именно на ядре Navi 44, изготовленном по техпроцессу N4P FinFET. Она содержит 2048 потоковых процессоров, 128 текстурных блоков и 64 блока растеризации, что соответствует показателям предыдущей модели — RX 7600 XT.

Однако ключевой особенностью является значительный рост количества транзисторов — их здесь 28,1 миллиарда против 13,3 миллиарда у Navi 33. Площадь кристалла осталась почти такой же, как у предшественника — 199 мм² против 204 мм². В ядре Navi 44 есть 32 ускорителя трассировки лучей третьего поколения, которые обеспечивают улучшенную производительность в играх с рейтрейсингом.

Кроме того, карта оснащена 64 ядрами AI второго поколения, которые, по данным AMD, стали в два раза быстрее предшественников в задачах трассировки лучей и в восемь раз быстрее в обработке искусственного интеллекта. Это открывает новые возможности для технологий масштабирования изображения. Что касается рабочей производительности: в игровом режиме частота составляет 2780 МГц, а в режиме буста она автоматически возрастает до 3320 МГц, по сравнению с референсными 3130 МГц.

Память стандарта GDDR6 работает со скоростью 20,1 ГТ/с через 128-битную шину, что немного превышает показатели предыдущих моделей. Объем памяти составляет 16 ГБ, что не только подходит для современных игр в разрешении 1440p, но еще и дает надежду на некоторый «запас на будущее». Хотя AMD также предлагает спорный вариант с 8 ГБ для пользователей с меньшими требованиями, например, для Full HD.

Radeon RX 9600 XT Radeon RX 7600 XT GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 4060 Ti Дата релиза Jun 5, 2025 Jan 24, 2024 April 16, 2025 May 24, 2023 Техпроцесс TSMC N4P TSMC N6 TSMC 4N TSMC 4N Площадь кристалла (мм²) 199 mm² 204 mm² 181 mm² 187.8 mm² Конфигурация ядра: 2048 : 128 : 64 2048 : 128 : 64 4608 : 144 : 48 4352 : 136 : 48 Частота GPU (референс / буст) 3130/3320 MHz 2755 MHz 2572 MHz 2540 MHz Объем памяти 16 GB 16 GB 8 GB / 16 GB 8 GB / 16 GB Скорость памяти 20 Gbps 18 Gbps 28 Gbps 18 Gbps Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR7 GDDR6 Разрядность / пропускная способность шины 128-bit, 320 GB/s 128-bit, 288 GB/s 128-bit, 448 GB/s 128-bit, 288 GB/s Интерфейс PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 Энергопотребление 160W 190 W 180 W 160 W

Карта получила улучшенную поддержку кодеков H.264, HEVC и AV1, попадая в поле зрения стримеров и создателей контента. Blender плохо оптимизирован под архитектуру AMD, поэтому не стоит ожидать здесь высоких результатов. Даже RTX 5060 обгоняет ее в этой дисциплине более чем в два раза. Зато представитель «зеленого лагеря» не мог сгенерировать 10 изображений в высоком качестве в Amuse и вылетал с ошибкой. В свою очередь Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G прекрасно справляется с этой задачей благодаря 16 гигабайтам видеопамяти. При чем ее результат почти одинаковый с NVIDIA Geforce RTX 5060 Ti. Поэтому для работы с оффлайновой генерацией AMD выглядит целесообразным выбором.

Realistic Interior Lightning во время рендеринга вылетел с ошибкой драйвера где-то на половине пути. Списываем это на недостаточную оптимизацию со стороны разработчиков программного обеспечения.

Игровая производительность Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Ну и самое главное, что интересует геймеров в этом обзоре — игровая производительность RX 9060 XT. Тут в первую очередь стоит заметить, что нужно смотреть не просто на сухие цифры «на бумаге», а на реальную картину игрового процесса. При этом количество кадров в секунду и качество этих кадров — две разные вещи. Это как будто вы путешествуете на разных автомобилях на одинаковой скорости, но в зависимости от марки и класса ощущения от езды будут совершенно разными. В S.T.A.L.K.E.R. 2 чистая производительность Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G без помощи генератора кадров и суперсемплинга превосходит RTX 5060 на 5-7%. Но вряд ли вам захочется играть в QHD с частотой кадров — 46 fps. Поэтому включив FG плюс FSR мы получаем 114 кадров в секунду. Это на 23% больше чем RTX 5060 и на 14% больше чем RTX 5060 Ti.

И вот это тот самый случай, когда преимущество во фреймрейте не имеет никакого практического смысла, ведь картинка очень «мыльная». В дань уважения разработчикам пропал неприятный лаг, который мы наблюдали в предыдущих тестах Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE и GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC. В то время включив генератор кадров мы получали неприятную задержку в игровом процессе. В этот раз ее нет.

В процессе исследования Зоны Отчуждения я советую использовать суперсемплинг от Intel XeSS. Картинка при этом становится более четкая, чем в FSR и на экране при QuadHD мы получим около 100 кадров в секунду. С такими настройками качества играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 комфортнее всего

В Indiana Jones and the Great Circle наблюдается похожая ситуация. Только здесь Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G в чистой производительности уступает своим оппонентам от NVIDIA от 4 до 6% в QuadHD и на 19-21% в FullHD. Помощь генератора кадров и FSR немного меняет ситуацию. В этом случае видеокарта от AMD на 61% быстрее RTX 5060, но на тех же 60% медленнее RTX 5060 Ti. Сказывается использование DLSS 4 от NVIDIA Именно поэтому здесь такой большой разрыв

И опять же по аналогии с S.T.A.L.K.E.R. 2 включаем суперсемплинг Xe SS от Intel. Таким образом при QuadHD мы можем получить 115 кадров в секунду, что обеспечивает довольно приятную картинку и комфортный игровой процесс.

Cyberpunk 2077 остается сильной стороной RX 9060 XT. Ведь при ультранастройках она выигрывает у RTX 5060 почти в два раза. Также превосходит NVIDIA RTX 5060 Ti на 72%. А вот при FullHD без помощи нейронных технологий Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G наоборот на 9% медленнее NVIDIA RTX 5060 и на 17% медленнее RTX 5060 и на 17% медленнее NVIDIA RTX 5060 Ti. В Silent Hill 2 результат чистой производительности при QuadHD с помощью FSR показывает почти аналогичный результат как у NVIDIA RTX 5060. В QuadHD видеокарта приближается к NVIDIA RTX 5060 Ti.

Уже давно известно, что Half-Life 2 RTX пока что «сырая», поэтому ожидать от нее объективных результатов очень трудно. Таблица с производительностью здесь выглядит очень странно, ведь эта игра совсем не оптимизирована под видеокарты Intel и AMD. Она поддерживает исключительно DLSS от NVIDIA и два родных апскейлера, которые выдают ужасную картинку с неприятной графикой

Поэтому послушайте старую как мир фразу: «Не ходите в Рейвенхольм». Пока что поиграть в Half-Life 2 RTX на видеокартах AMD не комфортно. Возможно, стоит дождаться, пока игра выйдет из беты и наконец-то научится работать со всеми современными нейронными технологиями ближе к своему релизу

A Plague Tale Requiem не поддерживает FSR и генератор кадров, поэтому с этой игрой на видеокартах AMD существуют некоторые сложности. Если старшие модели по типу Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE выходят из положения благодаря высокой производительности в растеризации, то менее мощные версии уже не могут с ней справиться своими силами

Не обязательно выкручивать настройки не Эпический пресет. Двигаем настройки «влево» до высоких без трассировки и получаем комфортный геймплей на частоте до 80 кадров в секунду.

А вот Oblivion оказалась прекрасно оптимизированной для Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G. В ней она превосходит видеокарты от NVIDIA от 24 до 67% в зависимости от выбранных настроек. Картинка при этом выглядит насыщенной и четкой. На выходе получаем хорошую детализацию и приятный геймплей.

При этом видеокарта потребляет более 8 гигабайт видеопамяти. Именно по этой причине NVIDIA RTX 5060 сильно проседала. Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G в свою очередь вырывается вперед.

Французский аннигилятор свободного времени — Clair Obscur: Expedition 33 отлично работает на RX 9060 XT. Разница с RTX 5060 составляет от 1 до 7% в зависимости от выбранных настроек. К сожалению, эта игра не поддерживает FSR. Однако мы можем использовать XeSS — 67%, получив приемлемое количество кадров, чтобы вовремя реагировать на атаки мощных и коварных боссов. Doom: The Dark Ages стала на сторону «красных», что и неудивительно, учитывая свой лор. Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G на 46% превосходит NVIDIA RTX 5060, если включить нейротехнологии. Причина банальна — 8 ГБ видеопамяти все чаще становится недостаточно в современном гейминге при QuadHD. А вот при FullHD RTX 5060 вырывается вперед на 26%. Полноценно проверить видеокарту в Crysis 3 Remastered не получилось. Вернее получилось на 50%, ведь она не поддерживает FSR технологию. Поэтому пришлось запускать ее только используя обычную растеризацию без всякой помощи апскейлеров. Технологии трассировки лучей очень сильно нагружают видеокарту. Поэтому мы получаем 39 кадров при QuadHD и 72 кадра в секунду при FullHD.

Чтобы добиться заветных 60+ к/с ставим высокие настройки и средний рейтрейсинг. Таким образом можем приобщиться к бессмертной классике.

Энергопотребление, шум и нагрев Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Энергопотребление карты составляет в пике 180 Вт под нагрузкой. Вызывает вопросы режим в простое. GPU-Z говорит, что на рабочем столе Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G потребляет 28 Вт, но энергометр показывает целых 44 Ватта, а это очень много. Для стабильной работы вполне хватит блока питания мощностью 450-500 Вт. Вся система потребляла не более 320 Вт в пике.

Что касается шума, то система охлаждения WINDFORCE работает достаточно тихо в простое благодаря остановке вентиляторов. Зато под нагрузкой видеокарта напоминает идущий на вылет Боинг. Шумометр зафиксировал в такие моменты 50 дБ на расстоянии одного метра

Температура GPU во время длительных игровых сессий держится в пределах 65-75°C, а вот при максимальных стресс-тестах можно увидеть 80°C (hotspot) и 88°C на памяти. Как показывает практика, из нового поколения видеокарт AMD довольно трудно отвести тепло. Выдуваемый воздух не горячий — всего 36°C, а бэкплейт — 47°C. Конечно, в холодное время года температуры будут ниже.

Опыт использования

В тестовом стенде и игровом досуге в течение последних месяцев я использовал Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE. Поэтому уже успел пропустить через себя все плюсы и минусы нового поколения. Как и старшим моделям Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G присущи некоторые «детские болезни».

В первую очередь это температуры самой горячей точки и памяти. Как видим, даже теплопроводные гели не сильно влияют на ситуацию. Я отношусь к любителям «ледяных» видеокарт, так сказать, «с запасом», хотя майнинговый опыт показывает, что ничего страшного в температуре 80-85°C нет и техника в таком режиме может работать годами без всяких проблем.

В целом Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G имеет высокий потенциал и задаток на будущее. Основная проблема на данный момент, чтобы разработчики программного обеспечения и игр как можно чаще внедряли поддержку не только DLSS, но и FSR и XeSS. От этого выиграют в конечном итоге все потребители.

Цены и конкуренты

На фоне конкурентов Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G стоит ровно столько, сколько нужно для своего места на рынке — Ее можно приобрести уже сейчас по цене от 21 989 гривен по цене от 21 989 гривен. Если эта сумма выглядит слишком высокой и вам хватает FullHD, как и большинству геймеров по статистике Steam, то можете посмотреть в сторону MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC, которая стоит на 4 500 гривен дешевле, или даже на Sparkle Intel Arc B580 TITAN OC. Она может похвастать 12 Гигабайтами видеопамяти, что позволяет претендовать на бюджетный гейминг в QuadHD с некоторыми компромиссами в настройках.

А вот MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC хоть и дороже на 5000 гривен, зато имеет в своем арсенале скоростную GDDR7 видеопамять и мощный чип — GB206, которые в паре с DLSS4 позволяют посягать даже на начальный 4К гейминг. Поэтому выбор остается за покупателями.

7.4 /10 Оценка ITC.ua Рабочая производительность 7.5 В некоторых рабочих задачах «вылетает» драйвер. Видеопамяти хватает для оффлайновых нейросетей. Игровая производительность 8.5 Хорошая игровая производительность в QuadHD, но FSR все еще имеет меньшую поддержку, чем DLSS в популярных играх. Энергоэффективность, шум 6 Высокое энергопотребление в простое. Шум при нагрузке. Цена 7.5 Цена подстраивается под конкурентов и свои возможности.