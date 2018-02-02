Обзор Xiaomi Redmi 5

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Линейка Redmi выделяется особой популярностью среди смартфонов Xiaomi и это не удивительно — у них сбалансированные характеристики, дизайн не вызывающий лишних вопросов, отличная автономность и доступная цена. Новый Redmi 5 не стал классическим продолжением линейки 5-дюймовых аппаратов — это новое устройство с экраном с соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,7 дюймов.

Комплектация и дизайн

Внутри компактной симпатичной коробки можно найти зарядное устройство, USB-кабель, бумажную документацию, скрепку для извлечения лотка SIM-карты и прозрачный силиконовый чехол. Качество изготовления последнего вызывает вопросы — одежка оказалась не по размеру, края не плотно обволакивают корпус. Существенный недочет для компании, которая специализируется на аксессуарах.

Габариты смартфона — 151.8 x 72.8 x 7.7 мм, а масса — 157 г. Внешне новый Redmi 5 получился современным, ведь пока в бюджетных аппаратах непривычно видеть вытянутый дисплей, занимающий почти всю фронтальную панель. Края дисплея скруглены и выглядит он очень эффектно.

Над экраном слева направо расположились: фронтальный светодиод, блок датчиков, разговорный динамик, камера и индикатор пропущенных событий. Внизу пусто, традиционные сенсорные кнопки отсутствуют.

Дизайн тыльной стороны не изменяет духу Xiaomi — все тот же металл и пластиковые вставки сверху и снизу, отделенные от основной части крышки прорезями. В верхней части находится явно выступающий блок основной камеры, вспышка и сканер отпечатков пальцев.

Сенсор срабатывает быстро, функционально он не отличается от остальных телефонов компании. На камере и фотографических возможностях остановимся немного позже, в соответствующем разделе. Узнаваемый логотип MI находится на своем привычном месте.

На левой боковой грани есть гибридный лоток для SIM-карт формата nanoSIM, вместо второй можно установить карту памяти microSD. Справа расположились кнопка включения и качелька регулировки громкости.

На верхней грани — инфракрасный порт, микрофон шумоподавления и разъем для наушников. На нижней — порт microUSB, а также разговорный микрофон и мультимедийный динамик. Производитель решил не устанавливать USB-C, ограничившись старым разъемом. Тех, кто уже отвык смотреть, какой стороной надо подключать кабель, это может раздражать. Но в ситуации, когда срочно нужно подзарядить смартфон, более распространенный разъем может выручить, кабель microUSB найти не составит труда.

Сборка отличная — люфтов, скрипов, а уж тем более щелей или других неаккуратностей нет и в помине. Аппарат очень удобно лежит в руке, габариты и развесовка позволяют длительное время пользоваться им одной рукой, не ощущая при этом дискомфорта. Пожалуй, по части дизайна и эргономики — это один из лучших, на сегодняшний день, доступных по цене смартфонов.

Дисплей

В Redmi 5 установлен IPS-дисплей диагональю 5,7 дюймов и разрешением 1440 x 720 точек (соотношение сторон 18:9). Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass (поколение не удалось узнать), присутствует олеофобное покрытие хорошего качества.

Относительно невысокое разрешение, не смотря на большую диагональ экрана, негативно не проявляется. Шрифты прорисовываются аккуратно, пиксели рассмотреть сложно. Изображение может похвастаться практически эталонной контрастностью, ее уровень составил 1 к 988. Цвета отображаются правильно, насыщенности хватает.

Максимальная яркость — 414 кд/м². Этого достаточно для комфортной эксплуатации смартфона в солнечную погоду. Нижний порог яркости — 1 кд/м². Такое значение понравится любителям почитать перед сном в темноте. К недостаткам можно отнести некорректную работу датчика автояркости, он часто занижает яркость экрана до некомфортных значений.

В целом, впечатления от экрана приятные, он заткнет за пояс многие аппараты среднего ценового диапазона.

Программное обеспечение

Смартфон работает под управлением Android 7.1.2 с фирменной оболочкой MIUI 9 (Global 7.12.8). Тут найдется все, что нужно для комфортной работы: популярные фирменные приложения и сервисы Google.

Места для сенсорных кнопок под дисплеем не нашлось, поэтому управление интегрировали в виртуальную панель. Подробно возможности интерфейса описывать не станем, отметим лишь понравившееся и часто используемое.

Хоть это и не касается функциональности, но об этом стоит упомянуть. Дизайнеры добавили маленькую особенность — забавную анимацию некоторых иконок после сворачивания приложений. Например, иконка Facebook выполнена в стиле закрывающейся книги — приятно, когда разработчики интерфейса уделяют внимание мелочам.

Присутствует поддержка работы с двумя программами одновременно, так называемый режим «сплит скрин», что полезно при наличии экрана 18:9. Включается он через меню недавно запущенных приложений. Программы корректно работают в любой ориентации, окна масштабируются.

Незначительная на первый взгляд, но крайне удобная опция с расширенными возможностями управления громкостью — режим «Без звука». При изменении громкости аппаратными клавишами, на экране появляется переключатель вызова меню беззвучного режима. Для удобства, в управление заложено несколько сценариев.

Понравилась возможность быстрого переключение между двумя последними запущенными приложениями при помощи двойного тапа по кнопке последних запущенных приложений, благодаря этому эффективность работы увеличивается и можно выполнять задачи в разы быстрее.

Тем, кто основательно хочет разобраться в нововведениях интерфейса советуем прочитать обзор MIUI 9.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3300 мАч и несмотря на не самое высокое значение, смартфон уверенно держит заряд полтора дня при средних нагрузках. Хорошие показатели достигнуты благодаря оптимизированному программному обеспечению и энергоэффективной аппаратной платформе, также немаловажную роль в этом сыграло невысокое разрешение экрана. Поддержка быстрой зарядки, к сожалению, отсутствует.

Звучание

Может показаться, что смартфон оснастили двумя динамиками, но это не так — спикер один и расположен на нижней грани справа, левее находится фальш-решетка. Качество звука на хорошем уровне, при максимальной громкости отсутствует неприятное дребезжание, часто встречающееся в бюджетных решениях.

Аппарат оснащен хорошо зарекомендовавшим себя встроенным аудиотрактом Qualcomm Aqstiс — это конечно не уровень отдельного аппаратного ЦАП, но для рядового пользователя его хватит за глаза.

Аппаратная платформа

Xiaomi Redmi 5 построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 450. За это нужно сказать спасибо американскому чипмейкеру — он значительно снизил стоимость своей мобильной платформы.

Что нам известно о Snapdragon 450? Это первая бюджетная 14-нанометровая однокристальная система Qualcomm, которая на самом деле очень похожа на Snapdragon 625. Тут используется GPU Adreno 506, восемь ядер Cortex-A53 работают на частоте 1,8 ГГц. В платформу интегрирован высокоскоростной модем X9 LTE с пиковым значением загрузки до 300 Mbps. Используется память LPDDR3, максимальное поддерживаемое разрешение экрана — Full HD.

Snapdragon 450 позволяет работать со сдвоенными камерами разрешением по 13 Мп либо с одной разрешением до 21 Мп. Система не умеет записывать видео в формате 4K, ограничиваясь Full HD разрешением. Платформа поддерживает технологию Quick Charge 3.0, но как мы уже знаем, в Redmi 5 программно ее ограничили. Это сделано для того, чтобы не составлять конкуренцию старшей модели Xiaomi Redmi 5 Plus. По этой же причине не поддерживается и NFC, хотя аппаратная платформа позволяет.

При обычном использовании Xiaomi Redmi 5 показывает себя неплохо. Заметны небольшие «фризы» в работе, но к смартфону с 2 ГБ оперативной памяти нужно отнестись с пониманием. Гость нашего обзора — вполне производительное решение для обычного повседневного использования. В требовательных играх чудес ждать не стоит, но в тот же Asphalt Xtreme играть комфортно. Для тех кому базового оснащения окажется мало — доступны версии с 3/32 ГБ и 4/32 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Увеличивать объем встроенной памяти до 64 ГБ не стали ради дифференциации со старшей моделью Redmi 5 Plus и удержания цены на более низком уровне.

Фотографические возможности

Смартфон получил основную 12 Мп камеру со значением диафрагмы f/2.2. Максимально поддерживаемое разрешение для съемки видео — 1920 x 1080 при 30 к/с.

Чуда ожидать не стоит, фотографирует аппарат в хороших условиях удовлетворительно, но при малейших намеках на сумерки телефон и вовсе можно не доставать. Программная часть пытается компенсировать недостатки, но на снимках это сказывается не лучшим образом: маленький динамический диапазон, низкая детализация. Картинка изобилует шумами при малейшем ухудшении условий съемки и не радует пластичностью. Смартфон снимает на уровне младших моделей компании.

Фотографии полученные при помощи фронтальной 5 Мп камеры ничем особым не выделяются, но стоит отметить, что ее дополняет светодиод — это позволит сделать более качественные снимки при недостаточном освещении. Расписывать подробно возможности камер бюджетного смартфона не имеет смысла, вывод для любителей фотографии очевиден — это далеко не камерофон. Хотите качественные фотографии — покупайте флагман от А-брендов.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн и эргономика (особенно понравился дисплей хорошего качества с модным соотношением сторон 18:9), функциональная оболочка, сбалансированная аппаратная платформа Минусы: отсутствие быстрой зарядки и NFC, некорректная работа датчика освещения, слабые фотографические способности Вывод: У Xiaomi получился приятный смартфон, который наверняка станет хитом продаж. При невысокой цене на аппарат, компания предлагает пользователям то, что еще недавно было доступно только в телефонах более высокого класса. Redmi 5 получился не без недостатков, но идеальных в этом ценовом сегменте не сыскать. Если смартфон пришелся по душе, а в сценарий ежедневного использования входит работа с несколькими приложениями одновременно, то желательно приобрести версию с объемом оперативной памяти больше 2 ГБ, благо выбор есть. Но если ваша первоначальная цель именно сэкономить, то младшая модель не разочарует, ведь за внешний вид Xiaomi Redmi 5 можно простить многое. Технические характеристики Xiaomi Redmi 5 2/16GB Gold

4 999 − 4 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.1.2 (Nougat) Оперативная память, ГБ 2 Встроенная память, ГБ 16 Слот расширения microSD (до 16/32 ГБ) Тип SIM-карты Micro-SIM Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) Процессор Qualcomm Snapdragon 450 + GPU GPU Adreno 506 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1,8 Аккумуляторная батарея 3300 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 5,7 Разрешение 1440х720 Тип матрицы IPS PPI 282 Датчик регулировки яркости + Другое HD+, соотношение сторон 18:9, контрастность 1000:1, 450 nit Основная камера, Мп 12 (F/2.2) Видеосъемка + Вспышка + Фронтальная камера, Мп 5 Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 GPS + (A-Gps, ГЛОНАСС, beidou) IrDA - FM-радио + Аудиоразъем 3,5 мм NFC - Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB) Размеры, мм 151,8х72,8х7,7 Вес, г 157 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл, пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев

Редакция благодарит магазин «Алло» за предоставленный для тестирования смартфон