Опыт использования iPhone 11





До выхода новых моделей iPhone остаётся не так много времени, хотя Apple скорее всего и сдвинет их релиз из-за пандемии нового коронавируса. Но интерес к прошлогодним смартфонам компании даже спустя 9 месяцев после анонса остаётся довольно высоким. Особенно это касается iPhone 11, формально младшей модели в серии, которая тем не менее может дать фору в продажах Pro-версиям. И вряд ли это изменится в ближайшие полгода, поэтому мне было интересно вернуться к iPhone 11 ещё раз, но уже в формате более длительного использования. Итогом стал этот материал, в котором я постарался раскрыть те особенности модели, которые часто не помещаются в стандартный обзор. Поэтому если вы раздумываете над покупкой iPhone 11, то надеюсь, что мой опыт использования окажется для вас полезным.

iPhone 11 в линейке Apple

Смартфон занимает интересную позицию в модельном ряду производителя, и как по мне то она отлично продумана. Маркетологи Apple ухудшили iPhone 11 ровно настолько, чтобы не сбить лоск с более дорогих Pro-моделей. При этом отличия между ними заметные, но для большинства пользователей не столь критичные: 6,1-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1792х828 точек вместо OLED с более высоким разрешением, две основных камеры вместо трёх, использование алюминия в корпусе вместо стали. В остальном, характеристики получаются одинаковыми, включая производительную платформу Apple A13 и похожий уровень автономности. Но нюансы в iPhone 11 по сравнению со старшими моделями тоже есть, о них я расскажу дальше.

В использовании

О дизайне iPhone 11 сказать особо нечего, с лицевой панели аппарат выделяется на фоне Pro-версий разве что более крупными рамками вокруг дисплея. Знаю, что многим пользователям это не нравится, как и крупный вырез в экране. Но при ежедневном использовании на это очень быстро перестаёшь обращать внимание. Тыльная сторона, за исключением матового блока с двумя камерами, тоже ничем интересным, как по мне, не выделяется.

Вот что в смартфоне действительно нравится, так это размеры. Даже в средне-бюджетном сегменте аппараты с Android уходят в диагонали больше 6,5 дюймов, поэтому на их фоне 6,1-дюймовый iPhone 11 кажется довольно компактным решением.

Да и среди всех актуальных флагманов Apple он в плане размеров, как по мне, занимает удачное место между более компактным 5,8-дюймовым iPhone 11 Pro и совсем крупным 11 Pro Max.

Поэтому в целом эргономичность смартфона находится на хорошем уровне, включая расположение клавиш включения и регулировки громкости. Отдельно отмечу неустаревающий переключатель на беззвучный режим, который находится на левой грани. Это простое, но очень эффективное решения, когда нужно быстро выключить на смартфоне звук. Даже странно, что из других производителей похожий тип переключения встречается только у OnePlus.

Материалы корпуса в аппарате в целом качественные, я некоторое время использовал его без чехла и защиты экрана, получив на стекле корпуса лишь несколько не очень заметных царапин. Apple даже рекламировала iPhone 11 как смартфон, который может пережить падения, но настолько сильно я его прочность не испытывал. Хотя в итоге всё равно пришёл к использованию аппарата в чехле, это оказалось удобнее, потому что корпус становится менее скользким.

Для этого я выбрал прозрачный полимерный чехол от Moshi под названием Vitros, очень приятную модель, которая не сильно увеличивает размеры смартфона и при этом не собирает отпечатки пальцев.

Также было интересно попробовать наклеить на аппарат защитное стекло, знаю, что очень многие владельцы iPhone стараются уберечь весь корпус от повреждений. И как оказалось, тонкое стекло вполне аккуратно ложится на корпус и не влияет на скорость реакции дисплея. В этом плане большим преимуществом является использование в iPhone 11 практически плоской фронтальной панели, что в зависимости от модели защитного стекла позволяет прикрыть весь либо почти дисплей. Это вовсе не гарантирует полную сохранность матрицы при падении, но, по крайней мере, позволяет избежать появления царапин на экране, если вы о них переживаете. Кроме этого, в нынешних условиях стекло также оберегает дисплей от воздействия антисептиков, которые пользователи часто обильно наносят на смартфон.

Корпус iPhone 11 получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, но на том же сайте Apple указано, что она немного хуже, чем в Pro-версиях. Аппарат можно опускать на глубину до двух метров на время до 30 минут, а вот старшие модели на четыре метра. Но на самом деле это всё довольно условно, ведь попадание воды в корпус – это не гарантийный случай, поэтому лучше вообще смартфон в воду не погружать.

Дисплей и скорость работы

Как я уже писал выше, в iPhone 11 используется 6,1-дюймовый сенсорный IPS экран с разрешением 1792×828 точек и плотностью пикселей 326 на дюйм, прямо как в первом Retina-дисплее Apple. Значит ли это, что он не очень современный? С одной стороны, это один из лучших IPS дисплеев на рынке, у него отличная цветопередача и хороший запас яркости. Нужно отдать Apple должное, они выжали практически максимум из этой технологии. Но с другой, его разрешение не дотягивает даже до Full HD, что для ценовой категории iPhone 11 выглядит очень странно. Особенно забавно это смотрится в YouTube, приложение сервиса показывает возможность переключения видео на 1080p, но экран это разрешение просто не поддерживает.

Но также отмечу, что если у вас под рукой нет смартфона с более высоким разрешением дисплея, то к экрану iPhone 11 довольно быстро привыкаешь. «Классические» для Retina 326 ppi позволяют избежать зернистости, хотя и не обеспечивают той чёткости картинки, как при более высоком разрешении.

В итоге получается, что экрану можно выдвинуть претензии в плане ряда характеристик, но на практике его возможностей оказывается достаточно для комфортного использования. Хотя уменьшение разрешения – это всего лишь маркетинг, чтобы смартфон выглядел немного хуже на фоне Pro-моделей. Но как мы видим по продажам, это не сильно им помогает.

К счастью, уловки маркетологов Apple не коснулись его производительности. В смартфоне используется флагманский процессор A13 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти, как в старших моделях. На фоне Android-флагманов с 8 и 12 ГБ, объём оперативной памяти в iPhone 11 может показаться очень маленьким, но благодаря хорошей оптимизации iOS разницы в производительности вы не ощутите, смартфон работает очень быстро. Единственное, меньшее количество оперативной памяти сказывается на том, как долго вкладки браузера и тяжёлые приложения могут оставаться в фоне, не скажу, что это прямо негативно сказывается на работе iPhone 11, но с большим объёмом оперативной памяти было бы комфортнее.

В целом же на производительность жаловаться не приходится, смартфон отлично справляется с любыми приложениями, которые можно скачать в App Store. С играми тоже проблем нет, я активно играл в NBA 2K20 (спасибо отличному сериалу Last Dance от Netflix) с очень приличной, как для смартфонов графикой, и не заметил каких-либо подтормаживаний.

В моей версии iPhone 11 было установлено 128 ГБ встроенной памяти, и как по мне, то это пока «золотая середина» для современных смартфонов. После установки всех необходимых приложений и игр, с подтягиванием фото и видео из iCloud, у меня было занято больше 41 ГБ памяти.

То есть в целом и 64 ГБ было бы до определённого времени достаточно, но без большого запаса это создаёт неприятное ощущение, что память скоро закончится и придётся что-то удалять. В этом плане 128 ГБ оказываются намного комфортнее. Хотя безусловно, многое зависит от модели использования, для некоторых пользователей может не хватать и 512 ГБ.

Отдельно хочется отметить качество связи в iPhone 11, так как во время первого теста не хватило времени сравнить аппарат с моделями других производителей. Теперь же могу точно сказать, что приём сигнала в смартфоне Apple немного слабее, чем во флагманах Huawei и Samsung. Там, где iPhone 11 показывает одно деление связи, у них получается вытягивать два или даже три. Соответственно это сказывается и на качестве передачи речи во время звонка, и на скорости передачи данных. В городе с таким обычно сталкиваешься внутри помещений, в которые плохо пробивается сигнал с базовых станций операторов. В остальных случаях, особой разницы пользователь не ощутит.

И если уж вспомнил про беспроводные интерфейсы, то стоит сказать, что Apple традиционно использует актуальные стандарты. В частности, Wi-Fi 6 2×2 MIMO для беспроводного подключения к интернету, а также Bluetooth 5.0 для подключения умных часов, наушников и других совместимых аксессуаров. А вот модуль NFC в аппарате работает только на чтение, и зарезервирован за платёжной системой Apple Pay.

Операционная система и приложения

iPhone 11 поступил в продажу с операционной системой iOS 13, которая спустя 9 месяцев успела дорасти до версии 13.5.1. В ней Apple добавила ряд новых функций, в частности появился тёмный режим оформления, обновилась галерея, встроенные карты, приложение «Напоминания» и ещё много чего по мелочи. Обо всех нововведениях писать не буду, так как, если честно, то не всеми из них даже пользовался. В частности, так и не довелось попробовать логин через учётную запись Apple, новым картам у нас по-прежнему не хватает актуальной информации, Animoji и Memoji в обновлённом iMessage тоже не пригодились, а вместо «Напоминаний» я использовал другое приложение, о котором расскажу дальше.

Из полезных нововведений в iOS 13 начну с обновлённой галереи, в которую добавили более продвинутый редактор изображений. И если до этого я чаще пользовался Snapseed от Google, который довольно редко обновляется, то в итоге полностью переключился на встроенный редактор.

На iPhone 11 я пользовался стандартным приложением почты Mail, поэтому понравилось, что в него добавили больше инструментов для форматирования текста.

Также в программе появилась возможность заблокировать отправителей или добавить их в список игнорируемых.

Ещё отмечу обновлённое приложение «Файлы», которое теперь больше похоже на классический проводник, с возможностью создавать папки прямо в памяти iPhone и сканировать в них документы.

В остальном, из стандартного набора программ в iOS 13 я ещё активно пользовался браузером Safari, календарём, калькулятором, будильником и приложением погоды. Но для заметок мне больше подошёл кроссплатформенный OneNote, для документов Microsoft 365 с Word и Excel, Microsoft To Do для списка задач, Google Photos для синхронизации и бекапа фотографий, а также Telegram и Facebook Messenger для мгновенного обмена сообщениями.

Что касается самой iOS, то это всё ещё довольно простая в использовании, но функциональная мобильная операционная система. Она не даёт пользователю большого выбора в плане кастомизации, здесь нет тем оформления и возможности вынести на главный экран виджеты. Впрочем, часто это и к лучшему, учитывая какой иногда беспорядок на рабочих столах возникает у пользователей Android.

Безопасность

В iPhone 11 используется только один метод биометрической аутентификации – система распознавания лица Face ID, работающая на основе инфракрасного излучателя, инфракрасной камеры и проектора точек. В момент анонса в Apple заявляли о значительном увеличении скорости сканирования, но потом оказалось, что это даже не заслуга датчиков, а улучшение в iOS 13. Причём Face ID стал быстрее и на предыдущих моделях iPhone.

В целом систему распознавания лица от Apple могу только похвалить, она хорошо срабатывает в темноте, а также способна узнать пользователя даже в очках и шапке. В мире без нового коронавируса это по-прежнему было бы одно из лучших решений для быстрой и безопасной разблокировки смартфона. Но необходимость носить медицинские маски и респираторы полностью разрушает всю магию Face ID. Более того, когда она не срабатывает iOS предлагает пользователю ввести пин-код, который могут подсмотреть злоумышленники. Если они в итоге украдут смартфон, то легко его разблокируют. Это вызывает много опасений по поводу безопасности Face ID, но его единственная альтернатива для iPhone 11 – это всё тот же пин-код.

Не знаю, задумываются ли в Apple над тем, чтобы дополнительно использовать в iPhone 12 сканер отпечатков пальцев в экране, но при продлении масочного режима его появление очень желательно. Тем более, что использование масок в мире может войти в постоянный обиход, как до этого в некоторых странах Азии.

Камеры и обработка снимков

По сравнению даже со средне-бюджетными моделями этого года iPhone 11 немного отстаёт в плане количества основных камер, их в смартфоне две:

12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, размером сенсора 1/2.55″, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией;

12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.4, размером сенсора 1/3.6″, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией.

Как видно, в Apple также не стали гнаться за более высоким разрешением и размером сенсора, в этом обновлении системы камер они сосредоточились на постобработке, впервые реализовав поддержку «ночного режима», который склеивает несколько снимков, снятых с разными параметрами. Это позволило улучшить фотографии, сделанные при плохом освещении, но в целом возможности широкоугольного модуля не очень далеко ушли от iPhone Xr. Особенно при съёмке днём, тут даже при ближайшем рассмотрении сложно найти отличия. Хорошее освещение даётся iPhone 11 довольно легко, аппарат правильно выставляет экспозицию, баланс белого и традиционно делает снимки с натуральной цветопередачей. Детализация при этом в целом неплохая, но уже сильно проигрывает новым сенсорам с более высоким разрешением.

Это же касается и ночных фото, постобработка позволяет вытянуть свет, но если его совсем мало, то шумы съедаю все детали. В этом плане iPhone 11 проигрывает флагманам с более крупными матрицами, которые способны захватывать больше света.

Сверхширокоугольный модуль в смартфоне оказывается полезным, когда нужно захватить больше сцены, например при съёмке архитектуры. Он немного уступает основной камере в детализации, но в целом со своей задачей справляется. Единственное, ночью его использование теряет смысл из-за отсутствия оптической стабилизации, меньшей диафрагмы и «ночного режима».

В целом iPhone 11 в плане съёмки – это неплохое решение из серии «навёл и снял», ведь ты практически всегда получаешь предсказуемый результат. Да ещё и цветопередача близка к натуральной, поэтому снимки потом проще обрабатывать, накладывая на них фильтры.

Как я уже писал выше, для редактирования я в основном использовал встроенные инструменты обновлённой галереи. А вот для дополнительной постобработки больше всего понравился Afterlight и Retouch, у первого хороший набор инструментов для добавления фильтров, а второй позволяет отретушировать снимок. Вот несколько примеров после обработки:

Отдельно отмечу приложение Spectre Camera, которое с помощью машинного обучения позволяет имитировать длинную выдержку.

Вот один из примеров её использования, первое фото обычный снимок, второе — через Spectre:

Аудио

Из приятного в iPhone 11 хочется выделить два внешних динамика, они довольно громкие и звучат объёмно. Поэтому смотреть видео на YouTube или какой-нибудь сериал на Netflix вполне комфортно прямо со смартфона. В этом плане компания Apple не стала урезать возможности модели по сравнению со старшими версиями.

Для подключения к iPhone 11 проводных наушников можно использовать порт Lightning или переходник, который придётся искать отдельно, так как в комплект поставки он больше не входит. Но, как по мне, то для пользователей смартфонов в этой ценовой категории есть смысл купить полностью беспроводные наушники.

Я использовал с iPhone 11 сразу несколько моделей, но должен признать, что за счёт более плотной интеграции приятнее всего использовать AirPods, в моём случае это была Pro-версия. Информация о наушниках появляется на экране смартфона буквально сразу после открытия их кейса, а на подключение тратится буквально секунда. Качество звука при этом на хорошем уровне, по крайней мере как для стриминговых сервисов Apple Music и YouTube Music, которыми я активно пользуюсь.

Почему сразу два? В первом у меня основная медиатека, а второй идёт в комплекте с YouTube Premium и в плане рекомендаций нравится мне больше.

Автономность и зарядка

В iPhone 11 встроен аккумулятор ёмкостью 3110 мАч, что по меркам топовых Android-смартфонов откровенно мало. Но за счёт не очень высокого разрешения экрана и энергоэффективной платформы смартфону удаётся показать хорошую автономность. За всё время использования я не помню ни одного случая, когда он до конца дня показывал бы меньше 30%, обеспечивая при этом в среднем больше 6 часов активного экрана.

Но я всё равно чаще всего ставил его на зарядку каждую ночь. Я бы мог делать это утром, но в Apple забыли добавить в комплект блок быстрой зарядки, использовав при этом блок питания на 5 Вт. Заряжать от неё смартфон ещё то «удовольствие», ведь если он разрядился, то это займёт 3,5 часа. Вопрос решает блок питания на 18 Вт, но его надо покупать отдельно. Ещё можно заряжаться от блока питания MacBook-ов, если он с USB Type-C, но для этого опять-таки нужно докупать отдельный кабель с Type-C на Lightning. В общем всё, что касается комплектной зарядки – это боль и страдание для тех, кто в принципе знает, насколько быстро могут заряжаться современные смартфоны.

Я в итоге просто взял себе домой беспроводную зарядку. Заказывал вместе с чехлом, поэтому решил взять модель Moshi Otto Q с мощностью до 10 Вт, чего более чем достаточно для iPhone 11, который поддерживает беспроводную зарядку только до 7 Вт. Сама зарядка довольно приятная внешне с тканевым покрытием и прорезиненным кольцом сверху, которое не даёт смартфону соскальзывать. С ней оказалось удобнее ставить аппарат на зарядку на ночь, да и в целом она немного быстрее, чем комплектный блок питания.

В итоге

Смартфонами Apple довольно легко пользоваться, они, как правило, работают без особых проблем, обладают достаточным для большинства задач набором характеристик, долго получают обновления от производителя и отлично интегрируются в экосистему его продуктов. И iPhone 11 в этом плане не стал исключением, хотя безусловно даже от базового флагмана Apple при его цене хотелось бы получить больше. Как минимум более быструю комплектную зарядку, её отсутствие всё ещё выходит за пределы моего понимания. Ещё было бы неплохо, если бы компания уделяла больше внимания дизайну антенн, в этом плане она явно отстаёт от конкурентов. В остальном, экран с HD-разрешением и большой вырез с датчиками могут вызывать негодование, но на практике мало влияют на комфорт во время использования. Поэтому в целом iPhone 11 оставил после себя приятные впечатления, мне однозначно понравились размеры корпуса, качество дисплея, хорошая производительность, возможности iOS и обилие сторонних приложений. Но также хотелось бы видеть в этой модели более продвинутую систему камер, надеюсь, в Apple сосредоточатся на ней уже в следующем поколении iPhone.