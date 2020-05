Рецензия на документальный сериал The Last Dance / «Последний танец»

«Последний танец» – именно так назвал сезон 1997-98 гг. главный тренер Chicago Bulls Фил Джексон. «Это ваш последний сезон в команде в том виде, в котором она существует сейчас. Наслаждайтесь каждой его минутой!», – сказал он игрокам. И они наслаждались. Сериал The Last Dance от ESPN / Netflix рассказывает о последнем танце Chicago Bulls, об игроках этой уникальной команды, об их соперниках, о людях, которые были рядом с «Быками» и, конечно же, о человеке, который навсегда изменил NBA – о Майкле Джордане.

The Last Dance / «Последний танец» Жанр документальный сериал

Режиссер Джейсон Хехир

В сериале участвовали Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Деннис Родман, Фил Джексон, Тони Кукоч, Джерри Краузе, Джерри Райнсдорф, Стив Керр, Барак Обама, Билл Клинтон, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Кармен Электра и др.

Каналы ESPN, Netflix

Год выпуска 2020

Серий 10

Сайты IMDb

Основу сериала The Last Dance составили уникальные записи, сделанные командой кинематографистов NBA во время сезона 1997-98 гг. Тогда Майкл Джордан дал телевизионщикам полный доступ в раздевалку команды и свой гостиничный номер с условием, что использовать снятые материалы можно будет только после его прямого разрешения. По прошествии многих лет и после множества отказов в 2016 г. Джордан наконец-то согласился с предложением документальщиков, что и позволило появиться на свет этому сериалу.

Кроме архивных материалов 1997-98 гг. и многочисленных записей предыдущих сезонов NBA, вплоть до середины 60-х гг., когда речь идет о баскетбольной карьере тренера Фила Джексона, в сериал вошло множество современных интервью с Майклом Джорданом, Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Тони Кукочем, Стивом Керром, Би Джей Армстронгом, Хорасом Грантом – игроками звездного состава Chicago Bulls. Впрочем, не забыты были и именитые соперники «Быков», в сериале появляются Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, погибший в начале 2020 г. Коби Брайант, Реджи Миллер, Джон Стоктон и другие известные игроки. Мало того, в The Last Dance вы достаточно неожиданно увидите двух бывших президентов США, Барака Обаму и Билла Клинтона, несколько теле- и кинозвезд, популярных певцов и ведущих – всех их объединяет любовь к баскетболу.

Естественно, звездой The Last Dance, как в свое время и звездой NBA, стал Майкл Джордан, сериал сконцентрирован в первую очередь на нем, его семье, его спортивной и бизнес-карьере, его неудержимой жажде победы, которая вела за собой всех «Быков». Но нашлось в сериале место и для тех, без кого Джордан никогда бы не стал шестикратным чемпионом NBA, оставаясь лишь уникальным игроком, для тех, кто подносил ему мячи, терпел его грубость и несдержанность, поддерживал на протяжении всех этих лет. Сериал достаточно подробно рассказывает о нескольких ведущих игроках Chicago Bulls. Естественно, это лучший друг и напарник Джордана – Скотти Пиппен; эксцентричный, безумный, но, если нужно, выкладывающийся на все сто Деннис Родман; точный и надежный Стив Керр, лучший, несмотря на невысокий рост, снайпер NBA по трехочковым, у которого, как оказалось, есть нечто, объединяющее его с Джорданом.

Само собой, нашлось в сериале и место напарникам Джордана по The Dream Team, и рассказу о том влиянии, которое Джордан оказал на популяризацию баскетбола и NBA во всем мире, о его влиянии на повседневную моду и экспансию американского стиля жизни в другие страны. Впрочем, создатели сериала не скрывают и темные стороны карьеры Майкла Джордана, откровенно говоря о его игровой зависимости, которую бывший баскетболист до сих пор отрицает, о его грубости с напарниками, о некоторых поступках, за которые Джордану до сих пор стыдно.

Впрочем, главное в The Last Dance все равно не это, главное – невероятно красивый баскетбол, который демонстрировали игроки «Быков» и их противники на протяжении сезонов 1991–1998 гг. Баскетбола и красивых бросков в исполнении Джордана, Пиппена, Родмана, Кукоча, Керра и других здесь действительно очень много, что особенно приятно сейчас, когда регулярный чемпионат NBA стоит на паузе из-за эпидемии COVID-19.

Отдельно хочется отметить очень удачный монтаж сериала, который несколько раз в течение каждой серии переносит нас из 1998 г. в более ранние периоды, чтобы рассказать о начале карьеры того или иного игрока, провести параллели с другими играми между теми же соперниками и т.д. Это добавляет сериалу масштабности и драматизма. Даже если вы хорошо знаете, чем именно окончится последний танец «Быков», смотреть The Last Dance все равно невероятно интересно, а по уровню напряжения он легко даст фору многим художественным сериалам.

Стоит признать, что Netflix умеет снимать/выбирать хорошие документальные сериалы и фильмы, особенно посвященные спорту. Formula 1: Drive to Survive, Losers, фильмы Icarus и A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story — это только то, о чем мы писали, список можно продолжать. Несложно предсказать, что после выхода The Last Dance интерес к баскетболу и играм NBA только вырастет, как это случилось после выхода первого сезона Formula 1: Drive to Survive с королевскими автогонками.

Даже если вы никогда не интересовались спортом в целом и баскетболом в частности, настоятельно рекомендуем посмотреть The Last Dance — вероятно, лучший документальный, а может быть и не только документальный, сериал 2020 г.