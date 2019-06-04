P30 Lite — базовый флагман Huawei





Не изменяя традиции, компания Huawei выпустила упрощенную версию своих флагманских смартфонов P30/P30 Pro. Наверное, по той же традиции, в дизайне младшей модели от флагманов осталось очень мало и главные фишки — внутри. По своему оснащению, P30 Lite получился довольно неплохим, а его камера оказалась одной из лучших в классе, как по качеству снимков, так и по возможностям.

Дизайн

Во внешнем виде P30 Lite нет ничего из того, чего бы мы не видели ранее в других смартфонах Huawei последнего года. Тонкие рамки, вырез-капля в дисплее, стеклянная задняя панель и выступающий модуль с несколькими камерами — лучше P30 Lite и не охарактеризовать. Никуда не делась и фирменная расцветка с переливом на задней панели. Жаль, что не она побывала на тестировании.

Черный выглядит стильно, строго, сдержанно и довольно практично. Отпечатки на задней стеклянной панели хотя и остаются, но удаляются легко. Царапины на корпусе почти не появляются, кроме нижнего левого угла, который контактирует с поверхностью, если аппарат лежит на столе.

Отметить хотелось бы не только дизайн, который безусловно хорош, пусть в нем и нет ничего нового. Материалы корпуса, да и массогабаритные показатели также приятно порадовали. При весе в 159 грамм, и толщине 7,4 мм, смартфон очень комфортный в использовании. Да, в конструкции нет металла, только пластиковый кант и стекло спереди и сзади. Похвалить дизайнеров хочется и за плоские боковые грани, а не скругленные, как во многих современных смартфонах. Благодаря их форме, весу и размерам корпуса, P30 lite ощущается ухватистым и не особо норовит выскользнуть из рук. И сказать, что смартфону особо нужен чехол я не могу.

Порты, клавиши

Компоновка разъемов и клавиш стандартная — снизу mini-jack и USB-C. Качелька регулировки громкости и кнопка питания справа. Кнопки хорошо ощущаются вслепую и обладают выраженным ходом. Мультимедийный динамик в смартфоне один, его качество хорошее, но только на уровнях не выше половины.

Для защиты пользовательских данных есть сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Сканер быстрый, срабатывает моментально и после несколько датчиков, встроенных в дисплей в тестовых смартфон, пользоваться тем, который в P30 Lite — одно удовольствие.

Сверху, над каплей, в которой спрятана фронтальная камера, расположены светодиодный индикатор пропущенных событий и разговорный динамик. К качеству последнего претензий нет, он звучит громко и чисто. Слот для карты памяти и Nano-SIM нашел свое место на верхнем торце. Слот гибридный — или две SIM, или карта памяти + SIM.

Дисплей P30 Lite

P30 Lite оснащен 6,15-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2312х1080 точек. Это неплохой по качеству дисплей с плотностью точек 415 пикселей на дюйм. Картинку можно охарактеризовать как преимущественно теплую, с некоторым уклоном в зеленые и красные оттенки. Диапазон яркости по замерам составил от 0,8 до 347 кд/м2, что является очень хорошими показателем, который позволяет комфортно работать со смартфоном как в темноте, так и при прямом солнечном свете. В настройках вы можете менять режимы цветовой температуры между теплым, холодным и сбалансированным.

Оснащение, производительность

В качестве процессора используется фирменное решение от Huawei — Kirin 710. Этот восьмиядерный чип уже знаком нам как основа недорогих и среднеуровневых смартфонов Huawei и Honor. Процессор состоит из двух четырехъядерных кластеров, максимальная частота первого составляет 2,2 ГГц, а второго — 1,7. Графика — Mali G51.

Игровая производительность не является сильной стороной P30 Lite, но к скорости работы интерфейса и запуска программ претензий нет, все работает быстро и плавно. В повседневной жизни я ни разу не заметил какой-либо задержки в работе. За исключением процесса сохранения 48-мегапиксельных фотографий, конечно. Нагрев под нагрузкой есть, но он минимальный, троттлинг также.

На украинском рынке P30 lite представлен в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, которые, повторюсь, можно расширить за счет карт памяти. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11ac с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 4.2 с Apt-X и NFC. Ни к одному из указанных интерфейсов претензий нет. NFC без проблем работает в Украине. К качеству вопросов не было ни у меня, ни у моих собеседников. Вибромотор средний по силе.

Смартфон работает под управлением Android 9 и оболочки EMUI. В ней нет изменений по сравнений с тем, что мы видели в других смартфонах флагманского, среднего или бюджетного уровня HUAWEI и Honor.

Камера

Камера P30 Lite — это одна из сильных сторон этого смартфона. Основная включает в себя набор из трех модулей: 48-мегапиксельный с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный для создания эффекта боке. Качество снимков приятно удивило, особенно днем, а именно своей цветопередачей, насыщенностью и контрастностью. Единственное, что в макрорежиме иногда проявляется размытие контуров, но не во всех случаях.

Примеры снимков, сделанных основной камерой

Ночью, в специальном ночном режиме смартфон неплохо справляется со своей задачей, но, порой, автоматика немного завышает экспозицию и объекты на фото слегка теряют естественные оттенки.

Примеры снимков сделанных при плохом освещении

Фронтальная камера представлена 24-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/2.0. Ее качество тоже хорошее. Из дополнительных фишек можно выделить не только портретный режим, но и функцию дополненной реальности, с помощью которой можно создавать свои анимоджи и другие забавные эффекты.

Примеры снимков, сделанных фронтальной камерой

Запись видео доступна в максимальном разрешении FullHD с частотой 60 к/с. Оптической стабилизации изображения нет ни в одном из режимов.

Автономность

Аккумулятор с емкостью 3340 мАч позволяет P30 Lite проработать уверенный день с утра и до вечера при среднем уровне нагрузки без игр. Под средним уровнем нагрузки я подразумеваю десяток фотографий, 10-15 минут звонков, постоянная переписка в мессенджерах, синхронизация почтового аккаунта и прослушивание музыки на протяжении часа в день.

Неплохой результат, но в нем нет ничего выдающегося. С 0 до 100% смартфон заряжается за 2 часа от блока питания с мощностью 18 Вт.