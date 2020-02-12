Первый взгляд на Samsung Galaxy Z Flip





В Украине не так давно начал продаваться первый смартфон Samsung с гибким дисплеем – Galaxy Fold, успевший побывать у нас в редакции. Но в компании решили не ограничиваться только этой моделью и представили на Unpacked 2020 ещё один аппарат, экран которого можно сложить вдвое. Новинка получила название Galaxy Z Flip и концептуально отличается от того, что мы видели в Fold. Поэтому давайте посмотрим, что интересного в этой модели.

Дизайн и конструкция

В отличие от Galaxy Fold, в Z Flip компания Samsung попробовала реализовать идею полноформатного смартфона, который складывается в компактный корпус. Для этого был выбран популярный в прошлом раскладной форм-фактор. При этом если основной аудиторией Fold являются фанаты технологий и бизнес-пользователи, то Galaxy Z Flip это больше имиджевое решение. И в Samsung, в отличие от Motorola, не пытаются сыграть на ностальгии, эксплуатируя дизайн классических моделей. Впрочем, использование аппарата невольно вызывает чувство ностальгии.

В сложенном состоянии размеры Galaxy Z Flip составляют 87,4×73,6×15,4-17,3 мм, он хорошо ложится в руку и даже несмотря на довольно большую по современным меркам толщину, ощущается компактным. При этом вес устройства составляет 183 грамма.

Внешние панели смартфона прикрывает защитное стекло, которое слегка закругляется по краям, плавно перетекая в металлическую рамку.

Металл также используется в шарнире, который отвечает за подвижность двух половинок корпуса. По ощущениям весь механизм выглядит довольно надёжно, в Samsung использовали конструкцию с двойным шарниром, который хорошо фиксирует дисплей в любом положении.

Усвоив уроки проблем с запуском Galaxy Fold, в Samsung применили новую технологию защиты от пыли на основе нейлоновых волокон. Она не даёт грязи и пыли попадать в механизм раскрытия, а соответственно и под дисплей смартфона, снижая риск его повреждения.

При закрытом корпусе на лицевую панель Galaxy Z Flip поворачивается блок из двух камер, рядом с которым расположена вспышка и окошко 1,1-дюймового цветного сенсорного Super AMOLED дисплея, который служит для отображения времени, уровня заряда и оповещений, а также позволяет снимать селфи, не раскрывая смартфон.

Раскрыть аппарат можно одной рукой, хотя половинки корпуса в этой модели прилегают плотнее, чем в Galaxy Fold. Но благодаря более компактным размерам и меньшему весу, управляться со смартфоном одной рукой комфортнее.

В раскрытом положении размеры Galaxy Z Flip увеличиваются до 167,3х73,6х6,9-7,2 мм, то есть до размеров большинства современных смартфонов.

Здесь в распоряжение пользователя попадает 6,7 дюймовый дисплей, рамки вокруг которого чуть толще, чем в современных моноблочных флагманах Samsung, а сам экран немного утоплен в корпус. Также в его верхней части находится небольшое отверстие под фронтальную камеру.

Главная же особенность дисплея в Z Flip заключается не только в том, что он гибкий. Компания Samsung впервые использовала для его защиты новую разработку — покрытие Ultra Thin Glass (UTG), которое сгибается вместе с экраном. В Samsung называют его «стеклом», и тактильно оно действительно на него похоже. Но по первому знакомству сложно сказать, насколько хорошо оно сможет защитить дисплей от царапин. Но наверняка точно лучше, чем обычное полимерное покрытие, которое царапается даже от мелких частичек пыли.

Как и в Galaxy Fold, в новом гибком смартфоне Samsung визуально заметно место, в котором дисплей складывается. Впрочем только под углом, когда прямо смотришь на экран эта особенность абсолютно не отвлекает от контента.

В целом, внешне Galaxy Z Flip выглядит довольно просто, но сама возможность вдвое сложить корпус, превратив достаточно крупный смартфон в компактный всё ещё вызывает неподдельный восторг.

Сканер отпечатков

В Z Flip используется ёмкостный сканер отпечатков пальцев, расположенный на правой грани корпуса, чуть ниже качельки регулировки громкости. Он напоминает таковой в Galaxy S10e, как визуально, так и по скорости сканирования, которая занимает буквально секунду. Единственное, небольшая площадь сканера требует определённого периода привыкания.

Дисплей

Как уже отмечено выше, в смартфоне используется 6,7-дюймовый гибкий сенсорный Super AMOLED дисплей с разрешением 2636х1080 точек при соотношении сторон 21.9:9. Как и у всех матриц этого типа, у него красочная цветопередача и хорошие углы обзора.

В настройках экрана пользователь может менять профиль отображения, между насыщенным и более натуральным, а также изменять цветовую температуру на более «тёплую». Последнее можно делать как вручную, так и автоматически в зависимости от времени суток через опцию «Фильтр синего цвета».

На внешней стороне Z Flip есть ещё один 1,1-дюймовый цветной сенсорный Super AMOLED дисплей, который в основном служит для индикации событий.

Платформа

Смартфон построен на основе платформы Qualcomm с использованием процессора Snapdragon 855+ и графики Adreno 640. Объём оперативной памяти в аппарате составляет 8 ГБ, встроенной – 256 ГБ UFS 3.0, но без возможности расширения.

Остальные возможности платформы смартфона включают двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и NFC, GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС.

Интерфейс

Galaxy Z Flip работает на основе операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.0. При этом в Samsung особо отмечают, что тесно сотрудничали с Google, чтобы лучше адаптировать ОС под возможности гибкого дисплея. Например, если согнуть его под углом 90 градусов, то интерфейс автоматически разделится на две половины экрана, позволяя одновременно работать с двумя приложениями.

Камеры

В Galaxy Z Flip компания Samsung не делает большой упор на возможности съёмки, поэтому в аппарате используется два основных модуля. Это 12-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.8, оптической стабилизацией и гибридным автофокусом, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой ƒ/2.2.

Камера для селфи в Z Flip 10-мегапиксельная с диафрагмой ƒ/2.4. При этом интересно, что использовать её можно практически при любом положении дисплея. То есть аппарат можно согнуть на 90°, используя вторую половину корпуса в качестве подставки и таким способом сделать, например, групповое селфи.

Аудио

В аппарате нет 3,5 мм разъёма для наушников, поэтому подключать последние можно через порт USB Type-C либо Bluetooth 5.0.

Внешний динамик в Galaxy Z Flip один и находится на нижней грани корпуса, впрочем, звучит он достаточно громко.

Аккумулятор

Встроенный в смартфон аккумулятор имеет ёмкость 3300 мА•ч. Не самая впечатляющая характеристика для современного смартфона. Но учитывая, что в сложенном состоянии дисплей Galaxy Z Flip не используется, а чтобы посмотреть время или увидеть входящие уведомления есть небольшой внешний экран, то такой батареи вполне может хватить на стандартный день использования. Надеемся прояснить этот вопрос во время полноценного тестирования. Также Z Flip поддерживает быструю проводную (до 15 Вт) и беспроводную зарядку.

В итоге

Исходя из первой информации в интернете о Galaxy Z Flip, аппарат не вызывал у меня большого интереса. Но по итогам презентации Samsung и первого знакомства, он понравился больше всего. Так как старый добрый форм-фактор «раскладушки» и новая технология гибкого дисплея (наконец-то со стеклянным покрытием), вселяют надежду на светлое будущее таких устройств. По крайней мере, Z Flip уже не выглядит как чисто концептуальный продукт для выставок. Но более детально возможности этой модели мы сможем разобрать только после полноценного тестирования, так что не переключайтесь.