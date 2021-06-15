Обзор смартфона Poco F3





Смартфоны Poco предлагают достаточно серьезные комплектующие за доступную цену. Но часто подобные предложения сопряжены с определенными компромиссами. Правда, сильные стороны устройства это все равно не отменяет. Так, у подобных гаджетов может быть пластик среди материалов корпуса, но высокопроизводительный процессор. Модель Poco F3 получила и то, и другое. Чем еще получится порадовать, а с чем, вероятно, придется мириться покупателю такого смартфона, мы детальнее рассмотрим в нашем сегодняшнем обзоре.

Комплектация Poco F3

У разных производителей свой подход к комплектации смартфонов. И в то время, как появился тренд избавляться даже от зарядных устройств, смартфоны Poco (Xiaomi) все еще получают почти полный сопровождающий набор. В стоимость Poco F3 также входят: мощный блок питания со съемным кабелем, переходник для подключения проводных наушников, «скрепка», прозрачный силиконовый чехол (с надоедливой заглушкой для USB-порта), предустановленная защитная пленка на экране и несколько фирменных стикеров.

Комплект «почти полный», потому что нет гарнитуры. Это уже давно не беда, ведь все, кому нужны наушники, уже давно обзавелись необходимой парой. А даже если и нет, найти подходящую совершенно не сложно. Но «мышечная память» все равно остается и подобный аксессуар все еще ожидается в коробке со смартфоном. В любом случае Poco F3 отлично комплектуется и вряд ли покупателю придется за что-то доплачивать (если у него, конечно, нет специфических требований).

Дизайн и удобство использования

Среди последних устройств производителя, которые попадали в нашу редакцию, у всех прослеживаются довольно похожие черты в дизайне. Основная разница заключается в материалах корпуса и строении блоков камер. Ну, да, еще есть пара миллиметров в габаритах, но в общем эти цифры на опыт использования не влияют. Poco F3 — тоже большой смартфон, тоже в основном сделан из стекла, тоже с выступающими объективами камер, и тоже получил точечный вырез в экране.

Компактные смартфоны встречаются все реже, а пользователи все больше смирились с новыми габаритами и наверняка успели к ним привыкнуть. Покупателю F3 достанется корпус с размерами 163,7×76,4×7,8 мм и весом в 196 грамм. Для удобного использования одной рукой этого много, а чехол не облегчит ситуацию. Зато все кнопки и управляющие элементы расположены удобно, а инфракрасный датчик (для управления домашней техникой) удачно установлен рядом с дополнительным микрофоном.

Блок камер хоть и выглядит неплохо, но обычные для новых смартфонов проблемы он не решает. На поверхности, например, стола, из-за выступающих объективов, смартфон ровно не лежит, и любое касание к дисплею будет перевешивать корпус и стучать противоположным углом. Зато в остальном он практически не мешает.

Poco F3 по большей части состоит из стекла (Gorilla Glass 5), это фронтальная и задняя стороны. Но рамка пластиковая. Тыльная сторона этой модели глянцевая. Кроме большого количества следов от руки, она также магнитит пыль. Эта же пыль попадает в небольшие зазоры на стыках между рамкой и стеклом сзади. Они не бросаются в глаза, но и один раз обратив на них внимание, забыть о них сложно. Благо, каких-то других недостатков в подборе материалов и сборке замечено не было.

Среди цветов смартфона можно выбирать среди классических белого и черного, а также синего, который дополнительно украшен пересекающимися линиями, визуально разделяющими панель на три части. Такой паттерн дополнен немного большим логотипом Poco ближе к центру панели. Вероятно, самой практичной станет белая модель, ведь на ней не так будут заметны не только пыль и отпечатки, но и мелкие повреждения и потертости.

Впрочем, сложно сказать, что F3 чем-то принципиально отличается от многих других смартфонов не только этого производителя, но и многих других. Крупный корпус как всегда не особо удобен в ситуациях, когда руки чем-то заняты (за рулем, с покупками в руках, etc.), но когда руки свободны, найти удобную позицию труда не составит. С эргономичностью каких-либо заметных неудобств тоже не обнаружилось.

Дисплей Poco F3

Не самые удобные габариты корпусов как всегда обусловлены большими экранами. В случае Poco F3 это 6,67 дюймов, которые окружают вполне обычные рамки. Только нижняя немного шире остальных. Разрешение экрана стандартное — 2400×1080 точек, с привычным соотношением сторон 20:9. Подобные параметры уже давно не являются чем-то особенным для новых смартфонов.

Из приятных дополнений экран снабжен высокой частотой обновления картинки — 120 Гц, и частота опроса сенсора тут 360 Гц. Подобные характеристики не так давно начали появляться у более дорогих смартфонов (а флагманы Apple пока остаются с обычными 60 Гц, например), но вот с таким ценником, как у Poco F3, это и вовсе можно считать роскошью. Для отдельных пользователей легким минусом станет вырез для фронтальной камеры. Его можно скрыть программно, но эстетически это все еще не лучшее решение.

Установленная AMOLED-матрица откалибрована приблизительно также, как и у топовых аппаратов Xiaomi. Набор цветовых профилей и их настроек тут тоже совпадает, есть поддержка HDR10. Но что интересно, это датчик окружающего освещения, который немного корректирует цветовую температуру, делая картинку комфортнее для глаз (такой себе аналог True Tone от Apple). Работает это заметно и не каждому может подойти, но лично мне такая функция понравилась. Ну и не устану хвалить режим Reading mode с «бумажным эффектом».

Замеры профиля Auto:

Замеры профиля Saturated:

Замеры профиля Original color:

С подсветкой тоже не было проблем. Максимальный уровень яркости в помещении составил 502 кд/м², а на улице он должен повышаться до 900 (1300 при просмотре HDR-контента). Подобные показатели в данном ценовом сегменте смартфонов совсем недавно могли бы считаться чем-то запредельным. Минимальное значение — 2,3 кд/м², что все также отлично для работы в темноте (особенно в сочетании с темным оформлением системы). Автоматическая регулировка яркости за время тестирования практически не заставляла корректировать подсветку вручную.

Безопасность Poco F3

В этом пункте у Poco F3 нет ничего особенного по сравнению с практически любым современным смартфоном независимо от его стоимости. Быстрая разблокировка тут может осуществляться как с помощью сканирования лица, так и сканирования отпечатков пальцев. Первый метод использует фронтальную камеру и недостатки тут такие же. В полной темноте или при крупных солнцезащитных очках на глазах смартфон не откроет систему. Ну и по-прежнему такой способ защиты не является очень надежным, о чем продолжают предупреждать все производители. В остальном разблокировка с помощью камеры срабатывает очень быстро.

С дактилоскопическими датчиками другая ситуация, ведь они немного менее зависимы от разных условий и более надежны. F3 достался сканер в кнопке включения справа на корпусе. Удобство такого расположения очень субъективно, но мне больше подходят варианты под экраном. Зато он емкостной и лучше работает, чем многие оптические, особенно в недорогих гаджетах.

В памяти может храниться до пяти отпечатков, а поведение кнопки можно настроить удобным пользователю способом: срабатывание при прикосновении либо при нажатии. И работает он действительно быстро. Иногда казалось, что сам клик кнопки занимает больше времени, чем разблокировка. И за время тестирования устройства практически не было отказов, что тоже не могло не радовать.

Звук Poco F3

Еще одна отличная тенденция топовых смартфонов, которая планомерно появляется у моделей подешевле — стереозвук. И хороший. У F3 за воспроизведение медиа отвечают сразу оба динамика (основной и разговорный) и звучат они очень хорошо. Это не лучшие динамики на рынке, другие смартфоны могут воспроизводить музыку детальнее и с более глубоким басом (насколько это вообще можно так назвать у этих гаджетов), но у них хорошая громкость и вполне достаточное качество звучания.

Увы, сказать того же про звук в наушниках не получится. Беспроводные, конечно, будут звучать предсказуемо. Но вот с проводными от высоких ожиданий лучше избавляться. Подручные вакуумные Monster Jamz и арматурные Ultimate Ears играют намного тише и проще, чем могут с другими устройствами. Такая же история была даже у флагмана компании Xiaomi — Mi 11 Ultra. Любителям музыки, которые не готовы расставаться с хорошими проводными наушниками, такой звук явно не понравится.

А вот с разговорами проблем ожидать не стоит. Громкости и качества разговорного динамика абсолютно достаточно для разных обстановок. С микрофоном тут тоже повторяется привычная смартфонам этого производителя «картинка»: при звонке в помещении голос передается неплохо, но при большом количестве постороннего шума (например, на улице), система шумоподавления может заметно искажать голос, еще и пропускает отдельные звуки в разговор.

Производительность и ПО

В Poco F3 компания установила не среднебюджетный актуальный процессор, а прошлую модель для флагманов — Qualcomm Snapdragon 870 (так называемый 865+) с Adreno 650. Неплохое решение. Комбинации памяти для этой модели поставляются в двух вариантах: 6/128 ГБ либо 8/256 ГБ. Карт памяти в обоих случаях не предусмотрено. Но есть пара слотов для SIM-карт, поддержка 5G, NFC, нескольких систем навигации, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.

Конечно же, производительности смартфону хватает. Все же, несмотря на стоимость гаджета, его комплектация весьма хороша и способна обеспечить пользователю очень комфортную работу при любых задачах. И если раньше, покупая смартфон с такой стоимостью, пользователь был готов к тому, что не все будет работать быстро, то в случае с Poco F3 таких опасений быть не должно, этот гаджет готов практически к любым задачам. Разве что при стандартных настройках он довольно агрессивно выгружает из памяти запущенные приложения, что в большинстве случаев для пользователя вряд ли будет проблемой.

Если говорить о нагреве, то тут у компании Xiaomi не всегда все хорошо получалось. Флагманские модели Mi 11, например, в некоторых тестах перегревались и вовсе не показывали результаты. F3 тоже греется, но такой проблемы, как у моделей со Snapdragon 888 не было. Троттлинг есть, производительность упадет на 20-30%, но приложения и игры будут нормально работать, а держать смартфон в руках все равно достаточно комфортно.

MIUI на Android 11 в Poco почти не отличается от той, которая установлена в смартфонах Mi, повторяя большинство элементов оформления и набор настроек. На первый взгляд отличается только предустановленный набор иконок, которые у одних смартфонов круглые, а у вторых — квадратные. Ближе к окончанию теста на F3 «прилетел» апдейт до актуальной MIUI 12.5.1.0, которую парой недель ранее получили флагманы Mi.

С апдейтом немного меняются анимации экранов блокировки и слегка видоизменяются некоторые элементы интерфейса. Но в целом система останется знакомой бывалым пользователям. Субъективно, это далеко не самый удобный и красивый вариант интерфейса для Android, но ничего сильно критичного в нем тоже нет (особенно радует, что уже сложно встретить рекламный баннер, например, в «родном» приложении музыки). Единственное, что очевидно стало хуже работать после обновления, это экран Google Discover, скроллинг по которому происходит с заметными рывками. Все остальное работает не хуже, чем в Mi 11 Ultra.

Камеры Poco F3

Одним из ключевых критериев при выборе нового смартфона все также остаются камеры и их возможности. Poco F3 предлагает три камеры в тыльном блоке. Это привычные широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, и все еще достаточно спорный макро, который вряд ли будет использоваться также часто, как остальные. Характеристики набора следующие:

разрешение широкоугольного сенсора составляет 48 МП, а значение диафрагмы — ƒ/1,79;

ультраширокоугольный — 8 МП с углом захвата 119° и апертурой ƒ/2,2;

макро — 5 МП и ƒ/2,4.

Ничего кардинально нового в этих цифрах нет. Но куда важнее, как справляется софт и какие у него особенности. Многие смартфоны производителя таки очень неплохо обходятся с фото, но могут немного сдавать в плохом освещении и с записью видео. Посмотрим, как с этим всем справляется Poco F3.

В приложении нет кардинальных отличий от всех других «свежих» моделей производителя. Тут также есть режимы HDR и AI, оба из которых не будут «агрессивно» влиять на снимок, доводя фотографию до неузнаваемости. Поэтому эти опции можно смело оставить включенными. Настроить удобный для себя порядок режимов съемки можно, как и получить быстрый доступ к дополнительным настройкам, но режим макро по-прежнему вынесен от всех остальных.

С погодой смартфону не очень повезло и тестовые фото делались с пасмурным небом, когда оно было иногда затянуто сплошным серым. Основная камера в таких обстоятельствах частенько была склонна пересветить некоторые участки. Детализация тоже не самая впечатляющая, но если не сильно обрезать изображение, то в целом ее достаточно. А подкорректировав уже готовый снимок, качества будет вполне хватать для социальных сетей. И как обычно, стандартный режим делает фото в разрешении 12 МП, но опция с полным разрешением все же доступна.

Детализация в ночном режиме сильно подкачала. Хотя у камеры получается сложить неплохой снимок, на территорию более дорогих смартфонов с такими результатами лучше не претендовать. Правда, подобный уровень съемки в своем ценовом сегменте действительно неплох. О чем нужно помнить, это об автофокусе, который иногда может промахиваться вечером (днем такого не замечалось) и поглядывать на готовый снимок, ведь есть вероятность, что его придется переделать.

Ультраширокоугольный модуль может и лучше смог передать затянутое небо, но с тенями справился намного хуже. Некоторые участки снимков оказались темнее, чем хотелось бы. Фокусировка тоже иногда могла быть не лучшей. Зато с коррекцией снимка по бокам у смартфонов Xiaomi по-прежнему все отлично, с чем как раз даже у более дорогих устройств конкурентов не всегда хорошо. И камера расположена удачно, случайно «задеть» край фотографии пальцем у меня не получалось.

В ночном режиме у этой камеры тоже не все хорошо. Света она собирает меньше, что хорошо сказаться на снимке не может. Вероятно, алгоритмы шумоподавления тоже работают сильнее, чем стоило бы, что плохо отражается на детализации снимка и без того не в самом высоком разрешении.

Макро камера тут называется телемакро и может фокусироваться на расстоянии 3-7 см. При дневном освещении у нее неплохо получается снимать какие-то мелочи, еще и вполне детально. Чаще всего, конечно, нужно немного постараться, ведь дрожащие руки или какие-то другие обстоятельства могут очень сильно сказываться на фотографии. Опять же, не факт, что пользователи вообще будут часто к ней обращаться. И как бы там ни было, среди таких камер эта вполне хороша.

Приятно удивила запись видео, которая у основной камеры в 4K-разрешении, а у ультраширокоугольной в Full HD, происходит с неплохими стабилизацией и фокусировкой. Первый пункт очень часто страдает у смартфонов с таким ценником, но не в данном случае. Экспозиция, конечно, могла бы корректироваться и получше (особенно с учетом того, что запас процессора для обработки задачи тут достаточно большой), но в общих чертах запись все же вполне приемлема.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

Камера для сэлфи в Poco F3 получила разрешение 20 МП и апертуру ƒ/2,45. Угол у нее, как и у других моделей производителя, только один, но для фотографии с парой друзей его будет достаточно. С передачей цветов в разных условиях освещения у нее все в порядке. И с работой портретного режима у камеры тоже нет проблем.

Автономность Poco F3

С емкостью аккумулятора в 4520 мА•ч, время работы у этой модели получилось хорошим. Тест автономности прервался на 10 часах 43 минутах. Результат, может, и не рекордный, но вполне достойный. Если у пользователя в привычный день не уделяется много времени на игры или работу камеры, то на полтора для работы вполне можно рассчитывать. В моем случае в конце дня, после 4,5-5 часов работы экрана, в запасе оставалось не меньше 45% заряда. Можно предположить, что пользователи, которые меньше времени уделяют гаджету, дотянут до пары дней без зарядки. Правда, игры, длительное время работы с камерой или навигацией, могут значительно сократить это время.

Но и тут есть приятный момент. Комплектный блок питания мощностью 33 Вт способен очень быстро заряжать батарею. На полную зарядку аккумулятора понадобилось всего 53 минуты. То есть в большинстве случаев, собираясь утром на работу, можно оставить смартфон на зарядке, и уже выходить из дому с полностью заряженной батареей. Увы, но поддержки индукционной зарядки в этой модели пока нет и запасаться энергией можно только подключенным кабелем.