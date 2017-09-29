Renault ZOE Z.E. 40: пробег «300+ км» за недорого (+мнение владельца)

Я всерьез считаю, что именно Renault ZOE Z.E. 40 – сейчас один из самых важных электрокаров в мире и в Украине: относительно доступный, вполне «дальнобойный», с быстрой зарядкой. Неудивительно, что Renault ZOE Z.E. 40 находит себе новых и новых владельцев; с одним из них мы познакомимся в данном материале и раскроем ряд важных вопросов

Renault ZOE Z.E. 40: дважды революционер?

Люди «в теме» знают о Renault ZOE уже много лет: изначально появился концепт; затем прототип, очень близкий к финальной версии; наконец, почти пять лет назад был представлен серийный электромобиль Renault ZOE. За прошедшую пятилетку электрокар постоянно развивался – к примеру, появилась новая версия с более экономичным мотором R90, что позволило несколько увеличить запас хода.

Но все это были лишь «цветочки», которые готовили нас к одной, но очень большой «ягодке»: увеличенному аккумулятору на 41 кВтч – это главная особенность электромобиля Renault ZOE Z.E. 40, увидевшего свет в 2016 году. В остальном разницу с обычным Renault ZOE, о котором ITC.ua рассказывал год назад, можно и не искать: компактный хэтчбек В-класса (4,08 х 1,73 х 1,56 м, база 2,59 м); под капотом – электромотор мощностью 65 кВт (88 л.с.) или 68 кВт (92 л.с.); шины с пониженным сопротивлением качению; тепловая помпа…

Renault ZOE Z.E. 40 визуально неотличим от базовой версии электромобиля: небольшой размер, мягкие линии кузова, в целом добрый и позитивный дизайн. Опознать особую версию можно лишь по логотипу «Z.E. 40» сзади; а еще – если взвесить два электрокара: «40-вка» тяжелее обычной модели на 10 кг – 1 480 кг

В прошлой статье Renault ZOE был назван революционером за свое зарядное устройство Chameleon – оно способно обрабатывать (принимать ток от зарядной станции, преобразовывать из переменного в постоянный, отправлять в АКБ) электроток мощностью до 43 кВт. А теперь Renault ZOE Z.E. 40, выходит, дважды революционер? Ведь в этой версии электрокар получил аккумулятор на 41 кВтч, который обещает запас хода в 400 км (согласно измерительному циклу NEDC). В момент своего дебюта – когда только появился Chevrolet Bolt и когда все еще ждали Tesla Model 3 – именно Renault ZOE Z.E. 40 оказался тем электромобилем, который дает относительно большой запас хода за «недорого».

Насколько недорого? Автомобиль, который вы видите на фото, был приобретен весной 2017 года и приехал в Украину в начале лета; полностью новый, в средней комплектации: легкосплавные колесные диски, сенсорный ЖК-дисплей в салоне, климат-контроль, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, задний парктроник; но нет аудиосистемы BOSE, камеры заднего вида, кожаной обивки. Его цена, уже в Украине, с доставкой и таможенным оформлением – 33 тыс. евро.

Салон Renault ZOE знаком: также мягкие линии – в общем стиле кузова, крупный центральный ЖК-дисплей, небольшой горизонтальный дисплей перед глазами водителя. Стоп, а почему при половине АКБ – запас хода 140 км?

Потому, что в реальности Renault ZOE Z.E. 40 проезжает на полном заряде аккумулятора примерно 300 км: в городе, при плавной езде, невысокой скорости – немного больше 300 км; на трассе, при постоянной езде с высокой скоростью (около 100 км/ч) – чуть меньше 300 км. Это информация со слов владельца; да и компания Renault оказывается честной с покупателями, указывая в информационных брошюрах реальный запас хода своих электромобилей. Так, согласно информации Renault, запас хода ZOE Z.E. 40 летом составляет около 300 км – это уже с учетом кондиционера, разгонов, торможений, не идеальных условий. Как видите, цифра 300 км вполне подтверждается реальной эксплуатацией. Снова таки, если верить Renault, то зимний запас хода ZOE Z.E. 40 равен 200 км – с учетом всех негативных факторов зимы и затрат энергии на обогрев салона. Так это или нет – владельцу еще только предстоит узнать в ближайшее время: пока верим в честность Renault, да и гарантированный зимний пробег 200 км не является чем-то невероятным для потенциально 400-километрового электромобиля; возможно, будет больше.

В остальном – ZOE как ZOE: хорошо чувствуются габариты (компактность решает!); ездит тихо и мягко; не спорткар, но и не боится трассовых скоростей: 100-140 км/ч – вполне комфортно. Есть режим «ЕСО», который включается кнопкой на центральном туннеле: в этом случае уменьшается мощность электромотора, максимальная скорость обрезается до 95 км/ч, падает динамика разгона – но можно проехать больше.

Под капотом – электромотор мощностью около 90 л.с.; динамика разгона – на уровне аналогично ДВС-автомобиля В-класса с аналогичным по мощности 90-сильным мотором: 0-100 км/ч за 13,5 секунд. Но максимальная скорость – лишь 140 км/ч; чего, впрочем, достаточно для условий эксплуатации Renault ZOE. Под рукой – рычаг «автомата» (хотя как такового «автомата» нет, только одноступенчатый редуктор); за ним – кнопка включения режима «ЕСО». В целом управлять Renault ZOE легко и просто, что особенно правится владельцу. А вот и он…

Личное мнение: почему выбрал и купил Renault ZOE Z.E. 40

Андрей Демьяненко – владелец электромобиля Renault ZOE Z.E. 40, причем это вообще его первый автомобиль. Андрей прямо говорит: фанат электромобилей, хочет в городах дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами. Да и в целом, электромобиль – это современно, прогрессивно, выгодно в эксплуатации. Поэтому когда задумался о первом автомобиле, то скоро пришел к мысли, что это будет электромобиль. Но почему Renault ZOE Z.E. 40?

Андрей, владелец Renault ZOE: «все просто – я хотел иметь возможность ездить по Украине, а не только в городе. Поэтому нужен был электромобиль с довольно большим запасом хода и возможностью быстрой зарядки. Сейчас подобное предлагают электромобили Tesla, но они дорогие. Другой пример – тот же Nissan Leaf, даже в обновленной версии с увеличенной АКБ, давал максимум 200 км запаса хода. И вот появился электрокар Renault ZOE Z.E. 40 – большой запас хода, возможность быстрой зарядки, при этом цена лишь чуть выше ценника Nissan Leaf 30 кВтч».

За три месяца эксплуатации Андрей уже проехал на Renault ZOE Z.E. 40 почти 7 тыс. км. Причем большинство пробега – это загородные трассы. Самая длительная поездка в Одессу обошлась в 270 грн., которые заплатил за использование ускоренной зарядки: полная АКБ за 1-1,5 часа – спасибо зарядке-преобразователю Chameleon. Плюс в этой поездке была еще одна промежуточная бесплатная зарядка. Ехали в Одессу со скоростью около 100 км/ч; но нужно добавить время на промежуточные зарядки в дороге – суммарно плюс 3-4 часа. С другой стороны: все равно в дальней дороге нужно делать 1-2 остановки для отдыха, кофе, обеда. Просто в случае с электрокаром, эти остановки нужно совместить с зарядками. Среди других длительных поездок – Сумы и область, Умань, пр. Расстояния 200-250 км можно проезжать на одном заряде АКБ «от и до»; при расстоянии 250-300 км и больше – нужно думать о промежуточной зарядке. А вот с этим нюанс…

По словам Андрея, популярный сайт PlugShare дает общую информацию о зарядках в стране, городе, на трассе; делит зарядки по типам; можно оставлять комментарии. Но все-таки не хватает информации о заземлении (что оказалось крайне важным пунктом для ZOE), соответствии зарядной станции фирменным стандартам Renault. Рассчитывал на зарядную сеть Go To-U, но оказалось, что далеко не все зарядки на АЗК ОККО корректно подключены – и нередко электрокар Renault ZOE отказывался заряжаться. Еще один вариант – зарядные станции на АКЗ КЛО: высокая мощность, правильное подключение, всегда успешное включение. Интересно, что зарядки на ОККО и КЛО бесплатны, но установлены только там, где есть фирменные кафе: в итоге клиент не платит за электроэнергию, но купит кофе, чай, обед

Обидно, но имея собственное парковочное место в жилом комплексе, пока не удается договориться об установке даже простейшей розетки (220 В, 10-16 А) для медленной «ночной» зарядки. Так, требуется разрешение и проект от поставщика электроэнергии, требуется прибор контроля расхода электроэнергии, пр. Сейчас данный вопрос запущен в дело, вскоре розетка может появиться на парковочном месте, но «цена вопроса» – начиная от бумажной волокиты и заканчивая установленной розеткой со счетчиком – потенциально может приблизиться к $1 000! Это не пример того, сколько стоит розетка (потому, что розетка и кабель стоят $10); это пример того, с чем иногда приходится сталкиваться владельцам электромобилей, казалось бы, в простых вопросах.

Поэтому пока Андрей ездит на зарядку к ближайшим АЗС КЛО. Говорит, что для полного заряда АКБ требуется примерно 2,5 часа (при использовании зарядных станций мощностью до 22 кВт) – после чего можно спокойно по городу кататься неделю.

Главное изменение в Renault ZOE Z.E. 40 относительно обычной версии Renault ZOE: увеличенный аккумулятор (41 кВтч), который встал на место прежней батареи (22 кВтч). В случае Андрея, этот аккумулятор дает 300 км пробега в городе, чего достаточно для поездок на неделю, и около 250 км пробега на трассе. Не рекорд (вспомните Tesla, которые проезжали 1 000 км), однако это те цифры, с которыми уже можно жить среднестатистическому автолюбителю. При этом Renault ZOE Z.E. 40 стоит 33 тыс. евро – уже здесь в Украине, в реальности, после таможни. Конечно, Chevrolet Bolt и Tesla Model 3 едут больше, а стоят лишь чуть дороже – но это «где-то там», после очереди в 1,5 года, с учетом бонусов от правительства, Tesla пока даже не начала производство дешевых версий «3-ки», и т.д. Что будет (и когда это будет) у нас – вопрос открыт

В итоге ценность Renault ZOE Z.E. 40 – в реальности здесь и сейчас: едет уже довольно далеко, умеет быстро заряжаться, цена адекватна по меркам электромобилей; плюс скоро у нас начнутся продажи Renault ZOE через официальных дилеров. Именно поэтому я и говорю, что Renault ZOE Z.E. 40 – это один из самых важных электрокаров в мире и в Украине.