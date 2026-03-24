Тест-драйв Volvo EX30 Cross Country: когда добавили мужественности

Маленький электрический кроссовер Volvo EX30 Cross Country вдруг оказывается «настоящим» Volvo, только в формате городского швейцарского ножа. Со стороны он выглядит как стильный гаджет, но чем дольше с ним живешь, тем больше понимаешь, что это очень целостный технический продукт с четкой философией, а не просто еще один модный EV.





Если обычный Volvo EX30 — это аккуратный скандинавский кроссовер, то версия Cross Country выглядит так, будто ее сразу готовили к фотосессии на леднике. Черные накладки на арки, матовые черные пластины, рейлинги и характерные Cross Country-детали приближают образ к стилю all-road даже несмотря на то, что клиренс увеличили всего на 19 мм, а диски уменьшили в размере. Визуально это работает лучше, чем кажется по цифрам: машина выглядит шире, увереннее, и уже с парковки намекает, что ей мало только асфальта.

Более того легкие изменения позволяют установить в арки внедорожные шины All Terrain, что значительно повысит шансы доехать на дельные участки и не пасовать рядом с настоящими «овер-кроссами». Однако, как бы мне ни хотелось увлечься и испытать маленький кроссовер с большими амбициями на настоящей грязи, я сдержалась — потому что понимаю, что это не его стихия. Он скорее джентльмен в отпуске на трекинге в Альпах с легким рюкзачком за спиной и с элегантной тростью. Наличие опционального багажника на крыше лишь подчеркивает его стилизацию, а не амбиции.

Горячий малыш

Хотя по цифрам этот малыш точно готов на большее чем кажется. Версия Cross Country идет только как Twin Motor Performance, то есть никакой экономии на технике, тут сразу полный привод и максимальная отдача. Два электромотора суммарно выдают около 315 кВт (428 л.с.) и 543 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает примерно 3,7 с — это уже территория горячих хэтчбеков, только в формате компактного электро кроссовера. Максимальная скорость традиционно для Volvo ограничена на уровне 180 км/ч и это сознательный выбор бренда в пользу безопасности, а не цифр в техпаспорте.





Емкость батареи — около 69 кВтч, из которых используется примерно 64-65 кВтч, и именно эта конфигурация дает ориентировочный запас хода (WLTP) на уровне 435 км у Cross Country, с учетом более «тяжелого» обвеса и более широкой резины. Реальные мои замеры говорят, что на трассе и при низких температурах стоит ориентироваться на примерно на 350 км в зависимости от стиля езды и условий — машина не рекордсмен эффективности, но держится на уровне других мощных компактных EV.

Городской свиристель

Первые поездки по городу оставляют лишь ощущение тишины. Ни одного шума не прорывается сквозь корпус Volvo EX30 Cross Country, только шины немного шелестят. Здесь нет агрессии, скорее размеренность и уверенность в каждом движении. Компактность позволяет чувствовать себя уверенно даже в узких переулках Печерска.

Volvo EX30 Cross Country действительно маленький. Длина чуть больше четырех метров легко устраивается в центре Киева, где места всегда в дефиците. Я почувствовала это сразу: парковка возле любимой кофейни — без проблем. Там где всегда тесно — достаточно включить автоматическую помощь в парковке и вот ты уже стоишь идеально. Без всякого стресса.

Этот малыш маневрирует как гольф-кар, радиус разворота идеальный, камеры показывают все четко. В мире, где все гонятся за большими SUV, это сознательный выбор. Меньше металла на производстве, меньше веса (а здесь примерно тонна семьсот килограммов) и меньше энергии на движение. Тебе проще найти место на паркинге, а планете легче от такого авто, если еще учесть все нюансы производства этого самого маленького Volvo.

Ускоряется он плавно, но если ударить по педали, тебя вдавливает в сиденье — и это уже не удивляет в наше время электромобилей. Обгон на трассе — дело секунды. А вот подвеска мягкая для такого компактного кроссовера, поглощает киевские ухабы, не болтает, не отзывается в голове гулом, а ямы объезжать легко благодаря точному рулю и четкому отклику. А еще здесь прогрессивная рейка, а настройки усилия на руле можно менять в настройках.

На трассе Volvo EX30 Cross Country держится линии, как на рельсах благодаря четкой и постоянной работе системы автопилота, которая никогда не устает, а лишь осторожно страхует не отбирая у тебя инициативу. Стабильность на высокой скорости отличная, ветер не несет, корму не качает и только ветер будет посвистывать в рейках багажника — это всегда происходит, если любишь городить что-то на крыше.

Дикий нрав

Volvo EX30 Cross Country на льду и снегу ощущается более живым и игривым, чем большинство Volvo, с которыми я сталкивалась. В стандартном режиме машина позволяет легкие контролируемые скольжения, но при этом сохраняет тот самый фирменный баланс между стабильностью и информативностью руля — она не нервная, просто честно показывает, где предел сцепления.

Ты точно знаешь, что можешь легко позволить себе больше. Сначала асфальт, потом грунтовка после дождя, лужи, колеи, мокрая трава. Клиренс выше на двадцать миллиметров, чем у обычного EX30, защита днища есть, плюс ничего не выпирает снизу, а черные защитные обвесы спасают от легких камешков. Шины даже зимние держат хорошо. Полный привод распределяет момент мгновенно, не буксует. Подвеска глотает неровности, салон не трясет. Вышла, осмотрела — грязь на накладках, но кузов почти чистый.

Глубже в лес, где тропа сужается. Машина идет уверенно, электроника помогает: если одно колесо в воздухе, тяга идет на другие. Не как большой джип, но для такого компакта впечатление сильное. Я остановилась, вышла, послушала тишину. Птицы, шелест листьев и никакого дизельного рычания. Села добавила газа — и легкое скольжение на повороте, контролируемое, веселое. Стабилизация отпускает, если надо, но держит в пределах. Вернулась домой грязная, но счастливая. Думала: вот это и есть свобода — выехать в лес на кофе с видом, без всякого шума, сомнений и колебаний.

Фен на максималках

Приезжаешь домой на последних 20 процентах, включаешь машину в розетку и есть время на отдых. От обычного переменного тока этот мощный малыш будет заряжаться около 30 часов, потребляет около 2 кВт. Однако ночи достаточно, чтобы получить 250 км запаса хода. Если же установить трехфазную розетку, то благодаря встроенному инвертору на 22 кВт машина успеет полностью зарядиться за 4-6 часов. Экономия на бензине — ощутимая, особенно когда ты ежедневно в движении. И батареи больше не надо, потому что и заряжать ее будет труднее.

Я считаю, что и путешествия тоже не будут ограничены, ведь EX30 позволяет загружать прямо в аккумулятор мощный постоянный ток в 153 кВт и зарядить основной аккумулятор до 80% за 26 минут. В разрезе 300 км — это вполне приемлемо до следующей остановки. Я ездила и на менее дальнобойных электромобилях. И этот малыш мне прям очень нравится своей легкостью и простотой в общении — никаких нюансов, недоразумений с ним не возникает.





Прикосновение чистоты

Салон Volvo EX30 Cross Country располагает к себе с первого взгляда. Основные ассоциации: простор, минимализм, легкость. Кажется, шведы сумели интегрировать сюда свою философию создания интерьеров со скандинавской сдержанностью. Здесь как ни старайся, никогда не будет хаоса — все настолько логично расположено, а тайники прикрывают мелочи, которые могут создавать визуальный шум.

Когда ты открываешь дверь, в голове автоматически запускается чек-лист: где здесь пластик, где ткань, не удешевили ли все ради слова «оффроуд». Но EX30 Cross Country ни в коем случае не теряет своего стиля и доступных видов интерьера, как и всех его экологических преимуществ. Этот компакт не кричит о своей экологии, но делает это немного иначе и так, что тебе просто приятно ко всему прикасаться.

Здесь много вторичных материалов, но не в стиле «эко эксперимента», а как новая версия премиальности. Фактурные поверхности, интересные узоры, мягкие на ощупь ткани — все это дает тот самый ощутимый вайб, к которому ты привыкла в дорогих авто, только без избыточной кожи и древесины. Люкс здесь не о том, чтобы в салоне было как в частном джете, а о том, чтобы ты не чувствовала себя виноватой за каждый квадратный сантиметр. И в этом современная философия богатства.

Я люблю красивые вещи. А Volvo как будто дает тебе право быть требовательной и осознанной одновременно.





По сравнению с конкурентами по смыслу, такими как Kona Electric или Jeep Avenger, которые тоже декларируют экологичность, EX30 гораздо четче и прозрачнее коммуницирует эту тему: для бренда это не просто аргумент в пресс-релизе, а часть общей стратегии перехода к полностью электрической линейке. И в Cross Country эта история звучит особенно интересно: ты получаешь образ off-road и приключений, который традиционно в мире авто ассоциируется с дизелями и сложной техникой, но в электрическом, компактном, более чистом формате.

Я не буду останавливаться на мультимедиа с Google сервисами, это неизменно по сравнению с обычным EX30, о котором мы уже рассказывали. Но отмечу, что очень приятно сидеть посреди леса, пить кофе из термоса и смотреть любимый сериал от HBO прямо на большом экране. В этом есть особое настроение и в воскресенье не будет шансов пропустить гонки «Формулы-1» из-за того, что семье захотелось погулять по лесу.

Расширенное пространство

Volvo EX30 Cross Country не огромный семейный кроссовер, но идеальный спутник для коротких побегов из города. В нем легко поместятся две подруги или дети, любимый песик, несколько корзин с едой, сумка с мангалом и пухлые пледы — все, что создает атмосферу уютного пикника где-то среди природы.





Несмотря на компактность, багажник на 318 литров удивляет практичностью: после шопинга без проблем помещаются пакеты, ноутбук, пара чемоданов и еще немного места остается. Да, он не самый большой в классе, но спокойно «принимает» даже детскую коляску. А дополнительный багажник на крыше вообще спасает, в него легко вписывается все, что так хочется взять для путешествия: спальники, палатку, навес, спортивные вещи или холодильник для пикника. Главное — хорошо закрепить, и можно отправляться!

Спинки сидений складываются в ровный пол, поэтому багажник становится еще просторнее и удобнее. Под ним скрыта ниша для инструментов, зарядных кабелей или еще и «женских мелочей», которые всегда должны быть под рукой. А впереди — еще один сюрприз: небольшой дополнительный отсек на 7 литров, идеальный для вещей, которые хочется держать в порядке.

Выбирая лучшее

Название Cross Country для Volvo — это что-то вроде отдельного мира. Раньше это был код: большой универсал, дизель, огромный багажник, семейные поездки, лыжи, собака, дети, много дорог и мало асфальта. Сегодня EX30 Cross Country как будто переписывает эту историю. Вместо длинного универсала — компактный электрокросс, вместо дизеля — два электромотора и тишина в салоне. Но идея осталась: ты не привязана к городу. Повышенный клиренс, защитный обвес, более «зубастые» шины — это все не для того, чтобы штурмовать болота, а чтобы ты не ограничивала себя ни в чем.





Честно, я немного устала от машин, которые громко кричат о спасении планеты. EX30 Cross Country подает это мягче. Он не делает из тебя супергероиню только потому, что ты включила машину в розетку. И мне нравится, что машина не морализирует. Она не заставляет тебя отказываться от дороги в горы или в лес — она предлагает делать это с чуть меньшим чувством вины. Ты все равно едешь наслаждаться пейзажами, но теперь твои приключения не так сильно противоречат твоему эко мировоззрению или изысканному стилю.

Это Cross Country нового типа: не о брутальности, а о свободе без лишней агрессии. Ты можешь быть в нежном пальто, с маникюром и кофе to go, и при этом спокойно ехать по грязной грунтовке к домику в лесу, не играя роль «джиперки» на старом дизельном монстре.

Если смотреть сухо, на рынке есть машины, которые едут дольше на одном заряде, просторнее в салоне или выгоднее по цене. Hyundai Kona Electric — суперрациональный выбор: эффективная, практичная, очень логичная. Jeep Avenger — стильный городской герой с характером. Другие компактные электро кроссоверы тоже имеют свои сильные и не очень стороны.





Но Volvo EX30 Cross Country как будто играет в другую игру. Он не пытается победить всех в одной колонке Excel. Он больше похож на сознательный выбор не отрицая зов сердца: именно так может выглядеть авто для человека, который любит путешествия, дизайн и технику, ощущение свободы, но ему близка тема экологии и разумного подхода к дизайну.

Это машина для тех, кто чувствует, что время быстрых и модных авто понемногу уходит. Мы вступаем в эпоху, где хочется, чтобы вещи вокруг имели смысл и глубокую философию. И EX30 Cross Country как раз об этом: маленький, стильный, быстрый, но с той тихой внутренней честностью, которая сегодня ценится больше, чем еще 50 километров WLTP в брошюре.





ПЛЮСЫ: комфорт, практичность, стиль, дизайн, технологичность, безопасность, удобство в общении.

МИНУСЫ: вместимость.