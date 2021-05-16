Resident Evil: Village: ужасная деревня





Итан Уинтерс не только сумел сбежать из жуткого особняка Бейкеров и спасти жену, но умудрился еще и не сойти с ума после всего произошедшего в Луизиане. По своеобразной программе защиты свидетелей они с Мией переезжают в Восточную Европу, заводят ребенка, и жизнь, кажется, начинает налаживаться. Но мы-то с вами знаем, к чему все идет.

Resident Evil: Village Жанр Survival horror

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Разработчики Capcom

Издатель Capcom

Сайт, Steam

Итан, наученный горьким опытом, успел пройти курсы боевой подготовки под руководством Криса Рэдфилда и, как оказалось, не зря — семейная идиллия грубо прерывается, и вот наш герой оказывается на окраине подозрительной деревушки, рядом перевернутый фургон и растерзанные тела, в темную чащу ведет кровавый след. Что ж, значит, нам туда.

С первых минут становится понятно, что от атмосферы Resident Evil 7 практически ничего не осталось, и некоторые игроки сочтут это плюсом, уж слишком выбивалась предыдущая часть из основной линейки Biohazard, да и пугала местами больше, чем следовало бы. Вместо неторопливого исследования окружения, чередующегося эпизодами панического бегства от очередного практически бессмертного монстра, игрока ждет активный отстрел врагов в духе Resident Evil 4, вот только противниками на этот раз будут не культисты или привычные зомби, а оборотни и гули. Но не спешите расстраиваться, игра вовсе не ударилась в мистику, присутствие на экране всевозможной нечисти, в лучших традициях Resident Evil, объясняется с научной точки зрения, впрочем, до этого самого объяснения еще предстоит дожить.

Несмотря на название, на трансильванскую деревню приходится относительно небольшая часть игры, большую часть времени предстоит провести в ее окрестностях, разбираясь с подручными Матери Миранды, таинственной покровительницы деревушки. Злодеи из них получились, правда, несколько карикатурные, но харизматичные — Карл Хайзенберг собирает армию механизированных зомби на заброшенной фабрике, отвратительный мутант Сальваторе Моро облюбовал катакомбы и шлюз местного озера, сошедшая с ума Донна Беневенто создает кукол в особняке у подножия монструозного замка всеобщей фаворитки — высоченной вампирши Альсины Димитреску. Каждая новая локация диктует свой стиль прохождения — где-то приходится полагаться исключительно на силу огнестрельного оружия, где-то это самое оружие у Итана отнимут, превратив игру в пугающий квест, а тот же замок Димитреску выполнен в духе классических игр серии, здесь выдержан баланс между исследованием окружения, решением головоломок (которые могли бы быть и посложнее) и сражений с врагами, причем сама высокая леди активно косплеит Тирана, преследуя Итана по коридорам. Деревушка, представляющая из себя своеобразный хаб, соединяющий все остальные локации, так и вовсе явный оммаж к четвертой части.

С одной стороны, такой подход гарантирует, что скучать игроку не придется, а геймплей не успеет утомить, кроме разве что фабрики Хайзенберга, хронометраж которой смело можно было урезать на треть, игра бы от этого только выиграла. С другой — Resident Evil: Village порой сложно воспринимать как нечто целостное, переход от чистого экшена к сурвайвал хоррору бывает достаточно резким, а некоторые локации (снова привет Хайзенбергу) совершенно не вписываются в общий антураж. Который, к слову, на высоте, нужно отдать должное как художникам и дизайнерам, умело воссоздавшим затерявшуюся в сороковых годах прошлого столетия славянскую деревушку, так и движку RE Engine, благодаря которому выглядит игра отлично, хотя и текстуры низкого разрешения долго искать не придется, если задаться такой целью.

Ветеранам серии хочется сразу порекомендовать начинать игру на хардкоре, поскольку сложность была ощутимо снижена по сравнению с предыдущими частями. Дефицит патронов серьезно ощущается только поначалу и постепенно сходит на нет если стараться стрелять врагам исключительно в голову, грамотно использовать гранаты и мины и тщательно исследовать уровни на предмет наличия сокровищ, которые можно и нужно сдавать Герцогу, местному торговцу. Да, снова заимствования из четвертой части, причем, если верить Герцогу, оба торговца являются старыми друзьями. Разработчики, конечно, пытаются периодически опустошать карманы запасливых игроков, подбрасывая очень жирных необязательных боссов, да и цены в лавке торговца грабительские, но вырученных за продажу сокровищ средств обычно за глаза хватает не только на пополнение боезапаса, но и на полную прокачку пары основных стволов у того же Герцога. А если принести ему мясо и рыбу, то он приготовит блюда, навсегда увеличивающие уровень здоровья, усиливающие блок и скорость перемещения, так что поглядывайте по сторонам в поисках животных.

Если Resident Evil 7 был переосмыслением классической формулы, то Village является скорее качественной компиляцией удачных решений из нескольких последних частей. И это, пожалуй, единственный серьезный минус игры — она интересна, но, по большому счету, не привносит в серию ничего нового. Можно, конечно, попробовать придраться к сюжету, но он никогда не был самой сильной стороной Resident Evil, плюс здешние события выгодно дополняют лор самых первых частей игры, за что лично я готов простить и карикатурных злодеев, и затянутый эпизод на фабрике, и то, что Леди Димитреску получила крайне мало экранного времени. Последнее, впрочем, неудивительно — разработчики уже рассказали, что были совершенно не готовы к той популярности, которая свалилась на Альсину. Resident Evil: Village можно смело рекомендовать и ярым фанатам, и просто любителям survival horror но все-таки хочется верить, что в девятой части, в выходе которой сомневаться больше не приходится, разработчики не побоятся еще раз отойти от проверенной годами формулы, хотя бы самую малость.