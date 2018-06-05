ROG Phone: первый взгляд на игровой смартфон ASUS

В рамках выставки Computex 2018 компания ASUS представила игровой смартфон ROG Phone, слухи о котором курсировали в интернете уже несколько месяцев. Новинка получила дизайн в стиле бренда Republic of Gamers, а также ряд интересных особенностей.

Характеристики ASUS ROG Phone

Процессор Qualcomm Snapdragon 845 2,96 ГГц Графика Qualcomm Adreno 630 Оперативная память LPDDR4 8 ГБ Встроенная память UFS 2.1, 128 ГБ / 512 ГБ Дисплей 6.0“ 18:9 (2160×1080) AMOLED Частота обновления 90 Гц с временем реакции пикселей 1 мс Цветовой охват 108,6% DCI-P3 Контраст 10000:1 Размеры 158,8×76,2×8,6 мм Вес 200 грамм Аккумулятор 4,000 мАч Сенсоры Акселерометр, электронный компас, датчик приближения, датчик Хола, датчик освещенности, гироскоп, сканер отпечатков пальцев, два ультразвуковых триггера AirTrigger Беспроводные модули Qualcomm Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ad: 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct и WiGig (11ad/60 Гц Wi-Fi), поддержка беспроводных экранов Bluetooth 5.0 Qualcomm Snapdragon X20 LTE Modem: скорость до 1,2 Гбит/с Cat 18 LTE Позиционирование GPS, aGPS, ГЛОНАСС, BeiDou Разъемы Кастомизированный USB-C с поддержкой USB 3.1 Gen 1 / DP 1.4 (4K) / быстрой зарядки (PD 3.0) (15 Вт) и ASUS HyperCharge USB Type-C (USB 2.0, быстрая зарядка (PD3.0) (20 Вт), ASUS HyperCharge) 3,5 мм разъем для наушников Фронтальная камера 8 мегапикселей Основная камера 12 мегапикселей + 8 мегапикселей (120°) Звук Внешние стереодинамики Воспроизведение аудио 24-бит/192 КГц виртуальный звук DTS Headphone:X 7.1 поддержка Qualcomm® aptX NFC Есть

Зачем ASUS игровой смартфон?

Этот вопрос может также звучать как: «Зачем вообще выпускать игровой смартфон?». Ведь, казалось бы, любой смартфон на топовой аппаратной платформе можно назвать «игровым». Ответ на эти вопросы можно дать с точки зрения нескольких факторов, которые сложились на рынке.

Во-первых, начали появляться аппаратные решения, которые позволяют выделить игровые смартфоны на фоне других флагманских моделей. Например, вместе с ASUS ROG Phone производитель чипов Qualcomm представил разогнанную до 2,96 ГГц версию процессора Snapdragon 845. Кроме этого, игровые модели могут оснащаться дисплеями с более высокой частотой обновления, которые лучше подходят для отображении динамичных сцен, что как раз актуально для игр. Также не стоит забывать об охлаждении, компании используют в производительных моделях более сложные системы с жидкостным охлаждением или тепловые трубки с рассеивающими тепло камерами. Таким образом, новое «железо», ставшее доступным для производителей смартфонов, позволяет выделить на рынке ещё одну нишу, а именно игровые версии, которые отличаются от флагманов не только дизайном, но и особенностями аппаратной платформы.

Во-вторых, для смартфонов начали появляться очень популярные многопользовательские игры, например, PUBG, Vain Glory, League of Legends и Fortnite. Для них как раз и нужна более высокая производительность, более высокая частота обновления дисплея, а также хорошее охлаждение, чтобы пользователь не ощущал дискомфорт во время продолжительной игровой сессии.

В-третьих, по данным Newzoo, которые озвучили представители ASUS на пресс-конференции, в 2017 году рынок мобильных игр вырос до 56 млрд, а по прогнозу на 2021 год он вырастет выше 106 млрд. Соответственно, с ростом популярности мобильных игр появляется возможность для производителей смартфонов на этом заработать.

Собственно, это одни из тех факторов, которые повлияли на решение ASUS выпустить смартфон для геймеров, уже не говоря о том, что компания в целом никогда не боялась экспериментировать. Поэтому даже если ROG Phone не завоюет большой популярности, то выпуск такого устройства в любом случае способен показать потенциал компании.

Дизайн

ASUS ROG Phone заметно выделяется на фоне других смартфонов. Аппарат относится к бренду Republic of Gamers и его дизайн соответсвует стилю игровых решений, которые под ним выпускаются. Здесь можно найти и логотип ROG с подсветкой, и отверстия системы вентиляции, и резкие линии в оформлении, которые дополняются необычным узором на тыльной части.

Но стоит отметить, что сам корпус при этом оказался не угловатым, а наоборот, у него закруглённые грани, которые позволяют комфортно держать аппарат в руках. Вся же агрессивность игровых решений, в ASUS ROG Phone заключается в дизайне динамиков на фронтальной панели, а также блока камер, сканера отпечатков пальцев и отверстий вентиляции на задней крышке корпуса.

В целом, если дизайнеры хотели подчеркнуть принадлежность ROG Phone к игровым ноутбукам ASUS, то у них это получилось. Смартфон действительно напоминает такие модели, как ASUS ROG G703 и G752.

Основной материал в ASUS ROG Phone — это стекло, которое прикрывает почти всю лицевую и значительную часть тыльной панели. Грани же сделаны из металла, чтобы придать корпусу прочности. В ASUS обошлись без выреза вверху экрана, который в такой модели был бы только лишним, и сделали фронтальную панель полностью симметричной, включая дизайн и размеры двух внешних динамиков.

Сканер отпечатков пальцев в ASUS ROG Phone расположен на тыльной стороне корпуса и смещён немного к правому краю. Поэтому пока сложно сказать, насколько комфортно будет им пользоваться на постоянной основе.

Разъёмов в смартфоне сразу три: 3,5 мм для наушников, USB Type-C, а также кастомизированный порт USB Type-C, который служит для подключения аксессуаров.

Стоить отметить, что кроме стандартных клавиш регулировки громкости и включения, которые расположены на правой грани, на левой в ROG Phone находятся ультразвуковые триггеры AirTrigger. Последние работают вместе с продвинутой системой вибрации, поэтому их нажатие действительно хорошо ощущается.

Логотип ROG на тыльной стороне корпуса смартфона оснащается подсветкой Aura RGB.

Аксессуары

В ASUS делают большую ставку на то, что для ROG Phone будет доступа разнообразная периферия. Например, к смартфону можно будет подключать кулер для улучшения охлаждения, геймпад, ресивер для беспроводной передачи изображения на дисплей, а также док-станция с экраном. Давайте посмотрим каждый аксессуар более детально.

Расположенные на тыльной стороне корпуса ASUS ROG Phone отверстия, являются частью системы вентиляции, основанной на медных трубках и камере, которая рассеивает тепло. Чтобы улучшить охлаждение, в ASUS создали внешний кулер AeroActive Cooler, подключающийся через фирменный коннектор на левой грани корпуса. Кроме этого, на нём есть отдельный порт USB Type-C и 3,5 мм разъём для наушников, что позволяет не занимать порты на самом смартфоне.

С двух сторон ASUS ROG Phone можно подключить геймпад Gamevice, который превращает аппарат в подобие Nintendo Switch.

А чтобы передать изображение со смартфона на монитор или телевизор нужно использовать док-станцию WiGig Dock с Wi-Fi 802.11ad, которая позволяет транслировать картинку по беспроводному каналу с минимальным лагом.

Одним из самых интересных аксессуаров для ASUS ROG Phone также можно назвать TwinView Dock. Эта док-станция выполнена в виде крупного геймпада, в котором есть триггеры, но вместо традиционных стиков и клавиш используется ещё один такой же 6-дюймовый дисплей.

Смартфон вставляется в верхнюю часть этой док-станции, таким образом у пользователя появляется возможность использовать два дисплея. Например, на одном играть, а на другой выводить дополнительную информацию. Кроме этого, в TwinView Dock есть встроенный аккумулятор на 6000 мАч, а также 4 внешних динамика.

В комплекте с ASUS ROG Phone возможно будет идти AeroActive Cooler. Но пока это предварительная информация от компании, которую она планирует уточнить ближе к старту продаж.

Дисплей

В ASUS ROG Phone используется 6-дюймовый сенсорный AMOLED дисплей с разрешением 2160×1080 точек, соотношением сторон 18:9, а также частотой обновления 90 Гц и скоростью реакции матрицы 1 мс.

Кроме этого, в ASUS заявляют, что этот экран обеспечивает цветовой охват 108,6% DCI-P3, а также контрастность 10 000:1. Вживую дисплей выглядит действительно хорошо, но более точно о его качестве можно будет судить только после замеров в редакции.

Платформа

ASUS ROG Phone построен на основе платформы Qualcomm с процессором Snapdragon 845 и графикой Adreno 630. Единственное отличие этого чипа от представленной ранее версии заключается в том, что его максимальная частота разогнана с 2,7 до 2,96 ГГц. Кроме этого, ROG Phone оснащается 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной памяти.

В ASUS делают особый акцент на том, что современным геймерам очень важен минимальный лаг во время игры онлайн, поэтому их смартфон оснащается беспроводным модулем с поддержкой Cat 18 LTE (скорость до 1,2 Гбит/с), а также гигабитным Wi-Fi 802.11ad (60 Гц). Другие беспроводные опции представлены Bluetooth 5.0 и NFC.

Для позиционирования смартфон использует модули GPS, aGPS, ГЛОНАСС и BeiDou.

Камера

Во время презентации компания не уделила внимания камере ROG Phone, но по словам представителей ASUS, в смартфоне используется та же система с двумя основными камерами, что и в Zenfone 5/5z. Напомню, что это 12-мегапиксельный модуль с углом зрения в 83°, диафрагмой F1.8, фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный широкоугольный (120°) с диафрагмой f/2.0 и без автофокуса.

Звук

В ASUS ROG Phone есть 3,5 мм разъём для наушников, при этом смартфон позволяет воспроизводить аудио 24-бит/192 КГц, а также поддерживает технологию объёмного звука DTS Headphone:X.

Два фронтальных динамика в ROG Phone действительно громкие, по крайней мере, так мне показалось в условиях шума демо-зоны. Но объёмность звучания в таких условиях сложно оценить, поэтому буду ждать, пока аппарат приедет к нам на обзор.

Аккумулятор

Встроенный в смартфон аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч, при этом производитель не уточняет даже примерную автономность устройства. Но, по крайней мере, точно известно, что ROG Phone будет поддерживать быструю зарядку ASUS HyperCharge.

В итоге

ASUS ROG Phone — это первый смартфон компании ASUS под брендом Republic of Gamers, который рассчитан на поклонников мобильных игр. Модель выделяется интересным дизайном, аппаратной платформой, а также целым набором аксессуаров. В целом, ROG Phone выглядит многообещающе, но пока о нём сложно судить, так как компания представила по сути прототип не назвав стоимость готового решения. Но если ASUS всё-таки удастся выпустить этот смартфон со всеми заявленными возможностями, то он вполне может стать популярным хотя бы даже сред поклонников бренда Republic of Gamers. Но это, конечно, будет зависеть от финальной реализации, а также цены ASUS ROG Phone.