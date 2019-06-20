ROG Zephyrus S GX502GW — обзор игрового ноутбука ASUS





Линейка Zephyrus продолжает обновляться. Последние новинки были представлены немного больше месяца назад. Интересующая нас в данном случае модель — 15-дюймовый флагман, который слегка изменился внешне и добавил производительности. Еще опционально появились матрицы с частотой обновления картинки 240 Гц. Правда, на первый взгляд ноутбук не так и сильно изменился, но пара важных деталей все же есть, и именно о них наш сегодняшний материал.

Комплектация и первые впечатления

Недавно у нас на тесте были предыдущие модели Zephyrus. С ними в комплекте были фирменные игровые мыши и чехлы, либо даже рюкзаки для транспортировки. В этот раз с ноутбуком достался только блок питания (еще есть небольшой сувенирный логотип ROG, но в работе он никак не участвует). Остальные аксессуары придется докупить, хотя, думаю, у покупателя такого ноутбука уже есть подходящая игровая мышь, а для перемещения подойдет стандартный рюкзак с карманом для 15-дюймовых лептопов.

С началом работы никаких сюрпризов не было. При первом включении показались апдейты системы и BIOS, после которых можно было сразу приступить к работе. Тут и начали проявляться обновления в дизайне.

Дизайн и удобство использования

Большого логотипа над клавиатурой не стало, а сами клавиши «подтянулись» повыше, в привычное для ноутбуков положение на топкейсе. Это сделало внешность похожей на стандартные ноутбуки, что наверняка больше понравится тем, кого не устраивало предыдущее размещение клавиатуры.

Размеры корпуса изменились минимально (360×252×18,9 мм), ноутбук стал немного толще предыдущей «пятнашки». И теперь он полностью сделан из магниевого сплава, что позволило уменьшить вес до 2 кг. Большую перфорированную вставку с логотипом на топкейсе теперь заменили небольшой панелькой, а покрытие всей рабочей поверхности напоминает софт-тач. Оно не только приятное на ощупь, но и очень практичное, ведь на нем совершенно не остается следов от рук, хотя и задерживается пыль.

Бронзовый контур корпуса тоже исчез, что сделало общее оформление чуть-чуть строже, чем было раньше. Но крышка дисплейного блока практически не поменялась, где остался узор «срезанного металла» и подсвечивающийся красным цветом логотип ROG. Собственно, логотип, подсветка клавиатуры и вентиляции, наверное, единственные элементы, выдающие принадлежность ноутбука к игровым. Без них он выглядел бы как обычный офисный «работяга».

Все разъемы все еще находятся на боковинах. Справа USB-C (3.1, c поддержкой технологий DisplayPort 1.4 и Power Delivery), два порта USB-A (3.1) и замок Kensington. Слева разместились порт для зарядки, RJ45, HDMI, еще один USB-A (3.1), отдельный разъем для микрофона и комбинированный 3.5 мм Jack. Раньше у Zephyrus не было Ethernet-порта (хотя с первыми моделями в комплекте встречались адаптеры), а для гарнитур с разделенными коннекторами микрофона и наушников нужны были переходники. Теперь все это встроенное. Увы, для карты памяти места все еще не нашлось.

Нижняя часть корпуса у модели Zephyrus S по-прежнему открывается одновременно с подъемом дисплея (для желающих обойтись без этого, есть модель Zephyrus M, в которой охлаждение реализовано без «наворотов»). Механизм все еще выглядит необычным. Там же есть и пара диодов подсветки, которая синхронизируется с клавиатурой. Еще снизу есть две длинные прорезиненные ножки, которые прилично держат ноутбук и предотвращают скольжение во время работы.

И все равно из-за смещения клавиатуры Zephyrus стал больше похож на привычный ноутбук. При этом он отлично собран и хорош в использовании. Единственные два момента, которые не понравились в ходе обзора — пыль все также забивается в перфорированную панель над клавиатурой, и с открывающимся охлаждением все еще приходится следить за тем, чтобы в зазор ничего не попало. Но не сказал бы, что это доставляет сильный дискомфорт в использовании. Лично мне «Зефир» все еще очень нравится.

Дисплей

К нам на тест попала не топовая комплектация ноутбука, но даже в базе тут установлена 15,6-дюймовая матрица с Full HD-разрешением, поддержкой G-Sync и скоростью реакции 3 мс. В более дорогом варианте доступна матрица с частотой обновления 240 Гц, тогда как в базе по-старинке остались 144 Гц. 4К-разрешения пока нет, но предположу, что такая опция будет в следующих моделях.

Замеры колориметра показали, что перед нами уже хорошо знакомая нам IPS-матрица. У нее все также отличная цветопередача, хотя температура немного «теплее» эталона. И это все еще не является чем-то критичным. Как и раньше, такой дисплей замечательно подходит для игр, видео и всей остальной работы. И все также под экраном красуется надпись PANTONE Validated.

Без сюрпризов обошлось и с уровнем подсветки, где яркость регулируется в пределах от 13 до 250 кд/м². На максимуме, конечно, хотелось бы побольше, но в помещении этого хватало. Покрытие всех опций дисплеев только матовое, как и должно быть у игрового ноутбука. Не хватило только датчика освещения для автоматической регулировки подсветки. Все остальное в работе с экраном все также порадовало.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Одной из самых заметных особенностей линейки Zephyrus была позиция клавиатуры, которая размещалась прямо перед пользователем на краю топкейса. В этом поколении она заняла более привычное место, хотя сама клавиатура осталась прежней. Мне на ней приятно печатать текст и играть, шума от нее не много, и с разметкой клавиш нет сложностей для слепой печати. RGB-подсветка никуда не пропала, но не стало условного NUM-блока, который раньше симулировал трекпад.

И да, сенсорную панель (пластиковую, а не стеклянную) теперь смогли разместить под клавиатурой, а не ютить сбоку от нее. Так она стала больше и с ней удобнее работать. Но появилась небольшая проблема: трекпад нажимается, а у механизма есть маленький люфт. Из-за этого даже при несильном касании, поверхность может постукивать. Этот стук не громче нажатия на клавишу, но его все равно не должно быть. В остальном к трекпаду нет замечаний.

Звук обеспечивают два динамика, которые находятся внизу корпуса. Они неплохо звучат, но музыку воспроизводят глуховато. Для игр и фильмов они подходят хорошо, создавая ощутимый объем звучания, при этом не захлебываются на высокой громкости. С учетом изначального предназначения ноутбука, динамики можно хорошо оценить, но тем, кто много времени уделяет в том числе и музыке, придется воспользоваться внешними колонками или наушниками. Во время игр (или при другой сильной нагрузке), правда, тоже лучше воспользоваться гарнитурой, ведь шум от системы охлаждения помешает насладиться процессом.

Веб-камеры тут нет. Если учесть то, что качество таких «вебок» обычно никак не могло побороться с фронтальными камерами смартфонов, такой отказ вполне логичен. Пообщаться с кем-то по видеосвязи действительно в разы удобнее со смартфона, а у стримеров явно есть решение получше. Набор микрофонов все также размещен под экраном. Они неплохие, но, опять же, для игр стоит использовать гарнитуру (там и качество звука будет лучше, и с посторонними шумами проблем меньше).

Производительность и ПО

Линейка ROG Zephyrus никогда не была базовым решением, и комплектации тут не из робкого десятка. Новые Zephyrus S получили шестиядерный/двенадцатипоточный процессор Intel Core i7-9750H (2.6-4.5 ГГц) с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 630 и дискретными NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ GDDR6) или RTX 2070 (8 ГБ GDDR6). В базе есть 16 ГБ оперативной памяти, но можно установить до 32 ГБ. Накопители стандарта M.2 NVMe PCIE 3.0 могут быть объемом от 256 ГБ до 1 ТБ с поддержкой RAID 0. Для связи есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и гигабитный Ethernet.

Внешность устройства стала немного скромнее, но вот производительность только растет. К нам на тест попала комплектация с 32 ГБ ОЗУ, накопителем емкостью 512 ГБ и графикой GeForce RTX 2070. В большинстве тестов новая «пятнашка» с 2070 набрала побольше баллов, чем предыдущая с 2080 Max-Q. Не стоит говорить, что при любых простых задачах компьютер даже не напрягается, а в играх, соответственно, показывает больше FPS, чем недавно побывавший у нас предшественник.

В играх можно оставлять настройки графики на максимуме, и количество кадров будет на очень приличном уровне. Внутриигровые бенчмарки в среднем показали результаты 122 FPS в GTA V, 105 в Dirt Rally, 129 в F1 2018, 89 в Shadow of the Tomb Raider и 102 в FarCry 5. В таких же условиях в PlayerUnknown’s Battlegrounds, где нет теста графики, показатели частоты кадров варьировались в пределах 90-130 FPS, а в Counter-Strike: Global Offensive было не меньше 140 (с прыжками выше 200).

Операционная система Windows 10 «приправлена» парой фирменных утилит. Основная из них — Armoury Crate. Она нужна для управления некоторыми параметрами системы (режимом работы видеокарт, «герцовкой» экрана, охлаждением, подсветкой клавиатуры, игровыми профилями и прочим). У нее есть и мобильный аналог, связывающийся с компьютером по BT, но на практике куда быстрее получается выполнить необходимое действие непосредственно на лептопе. Также есть GameVisual с несколькими цветовыми профилями (Default, FPS, Racing, Vivid, etc.) и GameFirst V для оптимизации и мониторинга работы сети.

Система охлаждения

«Фишка» с открытием панели внизу корпуса при раскрытии дисплея в Zephyrus S осталась. Из-за смещения клавиатуры, сверху на корпусе теперь не такая большая область остается под «сеткой» крышки. Это сказалось на температурных показателях в режиме простых задач, когда датчик не показывал ниже 55-60°C, а корпус был теплым. В играх большинство таких ноутбуков поднимают температуру почти до сотни и сегодняшний герой обзора не стал исключением. Шум от вентиляторов тоже может мешать окружающим, поэтому играть стоит в уединенном месте.

Для пользователя появились практические изменения. Така как клавиатура находится над процессорами, основная площадь нагрева оказывается под руками. И вот если раньше нагретые места корпуса были далеко от рук и не ощущались во время использования, то теперь во время игр можно попасть на горячие элементы корпуса между клавишами. Ожога, конечно же, не будет, но легкий дискомфорт от этого есть. Клавиатура при этом тоже ощутимо подогревается.

Автономность

Обычно от игровых ноутбуков никто не ожидает длительной автономной работы, что справедливо при таких конфигурациях. Но понемногу они начинают работать дольше условного часа. Так, в тесте автономности PCMark новый «Зефир» протянул более трех часов. Просмотр двухчасовой фильм разрядит батарею на 40%, а обычная работа расходует 25-30% заряда в час. Так что с полным аккумулятором можно сходить на совещание, но играть без блока питания все равно долго не выйдет.

Комплектный блок питания мощностью 230 Вт за пару часов полностью зарядит ноутбук. Что хорошо, так это поддержка Power Delivery и для обычных офисных задач с собой на работу можно взять небольшой блок зарядки (через USB-C поддерживается мощность до 65 Вт), но для игр все равно понадобится более мощный. Он же сделает рюкзак тяжелее на чуть более 600 граммов.