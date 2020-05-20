Samsung Galaxy Z Flip: прошлое и будущее в одном корпусе





Появление гибких дисплеев наконец-то может позволить производителям вырваться из замкнутого круга практически одинаковых дизайнов и начать экспериментировать с самим форматом смартфона. Но это в будущем, а пока технология остаётся довольно дорогой и поэтому компании стараются попасть с ней в определённую нишу. В прошлом году в Samsung попробовали нащупать её с футуристичной моделью Galaxy Fold. А уже в начале этого представили Galaxy Z Flip – смартфон с гибким дисплеем в раскладном форм-факторе, который позиционируется в качестве имиджевого решения, но также явно играет на чувстве ностальгии. Такой микс новых технологий и классического дизайна вызывает много вопросов по поводу использования данной модели, поэтому в этом обзоре я постараюсь найти ответы на основные из них.

Комплект поставки

Смартфон поставляется в небольшой картонной коробке, внутри которой также можно найти блок зарядного устройства на 15 Вт, кабель USB Type-C, гарнитуру с тем же коннектором, а также переходник c USB Type-C на Type-A.

Дизайн и материалы

У компании Samsung большой опыт в производстве раскладных телефонов и даже смартфонов, поэтому неудивительно, что для новой модели с гибким дисплеем она выбрала именно такой форм-фактор. В сложенном положении аппарат имеет практически квадратную форму с немного закруглёнными углами и плавными переходами на боковые грани. «Половинки» здесь одинаковые и соединяются шарниром, внешняя панель которого при раскрытии прячется внутри корпуса.

Несмотря на формат, в закрытом положении Galaxy Z Flip лишь отдалённо напоминает раскладные модели прошлых лет, дизайн смартфона вышел вполне под стать современным решениям.

В Samsung как будто разделили Galaxy S20+ на две части и уменьшили блок с камерами. При этом попутно оснастив фронтальную панель «раскладушки» 1,1-дюймовым Super AMOLED дисплеем.

При раскрытии аппарата перед пользователем появляется 6,7-дюймовый гибкий экран, который обрамляет заметная по современным меркам рамка. В её верхней части находится разговорный динамик и вполне могла бы поместиться фронтальная камера, но в Samsung решили следовать своему дизайн-коду этого года, разместив модуль в отверстии в верхней части дисплея.

Материалы корпуса в Galaxy Z Flip под стать другим флагманским смартфонам производителя, за тем лишь исключением, что в конструкции используется больше металла. Ведь обе половины складного корпуса имеют металлическую рамку, а также металлический шарнир с двойным механизмом. В последнем для предотвращения попадания пыли используются нейлоновые волокна, но в остальном корпус смартфона не имеет какой-либо защиты от воды и пыли. В этом, пожалуй, один из основных минусов такой конструкции.

Ещё во время презентации в Samsung создали большую путаницу, заявив, что экран в Galaxy Z Flip покрыт первым в мире гибким стеклом. На самом деле, как и в случае с Fold, дисплей аппарата защищает специальная полимерная плёнка, которую пользователь не может снять или самостоятельно заменить, не повредив матрицу. Именно под ней находится ультратонкий слой стекла, который просто немного увеличивает прочность экрана. Хотя по меркам обычных моноблочных моделей, он всё равно остаётся очень хрупким. При первом включении смартфона Samsung честно предупреждает о том, что на дисплей нельзя клеить защитные плёнки, сильно давить пальцами и необходимо следить за тем, чтобы при закрытии между половинками корпуса не было сторонних предметов. К слову, корпус смартфона складывается таким образом, чтобы части экрана не соприкасались друг с другом, уменьшая риск того, что мелкая пыль может повредить его полимерное покрытие.

Размеры Z Flip в сложенном состоянии составляют 87,4×73,6×15,4-17,3 мм, в таком виде аппарат действительно получается компактным, но толщина его корпуса по современным меркам оказывается довольно большой. Поэтому носить его в кармане брюк или джинсов не так комфортно, как современные тонкие модели, впрочем, с этим явно столкнутся не все пользователи. В раскрытом положении размеры корпуса смартфона увеличиваются до 167,3×73,6 мм, а вот толщина становится всего 6,9-7,2 мм.

Вес аппарата составляет 183 грамма, сказывается обилие металла в конструкции и внешние стеклянные панели. Также отмечу, что шарнир, который отлично фиксирует раскрытие дисплея в любом положении не позволяет комфортно раскладывать смартфон одной рукой. Тем более, что давить на экран нежелательно. В итоге со временем удаётся приноровиться к тому, чтобы при раскрытии одной рукой упираться пальцем в рамку дисплея, но в любом случае открывать смартфон двумя руками намного удобнее.

Сканер отпечатков пальцев и система распознавания лица

Для биометрической аутентификации в Galaxy Z Flip используется ёмкостный сканер отпечатков пальцев, расположенный на правой грани корпуса. Это проверенное решение, которое всё ещё немного выигрывает у оптических датчиков как по скорости сканирования, так и по точности распознавания отпечатков. Поэтому вопросов к его работе нет.

Кроме дактилоскопического сканера, разблокировать смартфон также можно через систему распознавания лица, но в Z Flip она работает только через фронтальную камеру. В целом процесс «сканирования» происходит довольно быстро, но так как в этом не задействованы дополнительные датчики, то многое зависит от окружающего освещения. На ярком солнце или ночью камера может не распознать лицо пользователя. Кроме этого, данный способ разблокировки нельзя считать таким же надёжным, как через сканер отпечатков пальцев. Хотя в Samsung и поработали над программной частью, которая анализирует изображение и не даёт разблокировать смартфон с помощью фотографии.

Дисплей Galaxy Z Flip

В смартфоне используется 6,7-дюймовый гибкий сенсорный Dynamic AMOLED экран с разрешением 2636х1080 точек, соотношением сторон 21.9:9 и плотностью размещения пикселей 425 на дюйм. Традиционно для топовых моделей Samsung дисплей обеспечивает красочную цветопередачу с широкими углами обзора и глубоким чёрным цветом.

В настройках экрана можно переключаться между двумя режимами отображения: «Насыщенные» и «Природные» цвета. Первый обеспечивает цветовой охват DCI-P3, а второй sRGB. При этом так как покрытие дисплея в Z Flip тоньше, чем в моноблочных моделях с защитным стеклом, то в обоих режимах цветопередача выглядит немного насыщеннее по сравнению, например, с Galaxy S20 Ultra.

Из-за того, что экран сгибается, при его раскрытии по середине остаётся небольшое углубление, которое, впрочем, замечаешь только в первый день использования, в дальнейшем оно просто перестаёт бросаться в глаза. Тактильно его также ощущаешь, но к этой особенности тоже довольно легко привыкнуть.

Покрытие дисплея полимерной плёнкой вызывает вопросы по поводу того, как быстро придётся её менять из-за царапин. Но на практике она оказывается более прочной, чем в Galaxy Fold. Если экран последнего после двух недель использования покрылся мелкими царапинами, то в Z Flip за такой же период их оказалось значительно меньше.

На внешней стороне корпуса рядом с блоком камер расположен дополнительный 1,1-дюймовый сенсорный Super AMOLED экран с разрешением 300х112 точек.

Он служит для отображения времени, оповещений, а также его можно использовать в качестве видоискателя для основных камер.

Платформа и производительность

Несмотря на то, что Galaxy Z Flip вышел в этом году, в его основе лежит прошлогодняя флагманская платформа Qualcomm с 7-нанометровым процессором Snapdragon 855+, работающим на частоте 1,78-2,95 ГГц, а также графикой Adreno 640. Объём оперативной памяти в этой модели составляет 8 ГБ, а встроенной 256 ГБ быстрого накопителя UFS 3.0, но без возможности расширения.

Сложно сказать, почему выбор инженеров Samsung пал именно на такую конфигурацию платформы, это может быть как нежелание ещё больше увеличивать стоимость аппарата, так и то, что он позиционируется в качестве имиджевого решения. Но как бы там ни было, производительность Snapdragon 855+ всё ещё остаётся на высоком уровне, поэтому в реальном использовании Z Flip работает очень быстро. Кроме этого, чип даже под нагрузкой остаётся довольно холодным, но за это приходится платить сбросом частот. В тесте на троттлинг производительность процессора снизилась до 79%.

Это в целом нормальный результат для смартфона, но он также показывает, что внутренняя компоновка Z Flip не позволила использовать более эффективную систему отвода тепла.

В аппарате используется один физический слот для nanoSIM и можно добавить ещё один номер телефона благодаря поддержке eSIM. Другие особенности платформы включают беспроводные модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и NFC, а также возможность позиционирования через спутниковые системы GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС.

Интерфейс

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.1, об основных особенностях которого я рассказывал в отдельном видео.

Здесь же немного остановлюсь на той особенности интерфейса, которая связана с гибким дисплеем. В основном она сейчас поддерживаются в стандартных приложениях One UI, например, если в камере поставить половинки корпуса под углом 90 градусов, то видоискатель переедет на верхнюю часть дисплея, а в нижней останутся органы управления. Это позволяет использовать нижнюю часть корпуса в качестве подставки.

Эта же возможность есть в стандартной галерее и в приложении YouTube.

Камеры Galaxy Z Flip

В смартфоне используется система из двух основных камер: 12-мегапиксельной широкоугольной с диафрагмой ƒ/1.8, оптической стабилизацией и гибридным автофокусом, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной с диафрагмой ƒ/2.2 и электронной стабилизацией.

Как видно, в отличие от других флагманов этого года в Galaxy Z Flip производитель не делает упор на возможности съёмки, но это вовсе не означает, что фотографирует аппарат плохо. Днём основная широкоугольная камера делает красочные фото с хорошей, как для своего разрешения, детализацией и правильным балансом белого.

Ночью количество шумов на снимках увеличивается, а детализация ожидаемо падает, размер сенсора не позволяет ему захватывать достаточно света. Впрочем, тут немного выручает ночной режим, который склеивает несколько снимков, снятых с разными параметрами.

Сверхширокоугольный модуль позволяет захватывать во время съёмки больше сцены, что позволяет иногда делать более интересные кадры.

Ночью «сверхширик» заметно теряет в детализации и ночной режим ему не сильно помогает, сказывается диафрагма и отсутствие оптической стабилизации.

Фронтальная камера в Galaxy Z Flip 10-мегапиксельная с диафрагмой ƒ/2.4.

В целом, как видно, качество съёмки в Z Flip примерно на уровне прошлогодних флагманских смартфонов Samsung, что в целом неплохо.

Аудио

В смартфоне нет 3,5 мм разъёма для наушников, для их подключения проводным способом можно использовать порт USB Type-C. В комплекте с аппаратом есть гарнитура AKG с соответствующим коннекторов. Кроме этого, есть возможность подключить беспроводные наушники через Bluetooth 5.0.

Внешний динамик в Galaxy Z Flip один и расположен на нижней грани. Звучит он очень громко и довольно чисто, но, к сожалению, не может обеспечить стереоэффект, как у большинства современных флагманов.

Автономность Galaxy Z Flip

Встроенный в смартфон аккумулятор имеет ёмкость 3300 мАч, довольно скромную по современным меркам. Впрочем, этого оказывается достаточно для одного дня работы, что подтверждается тестом автономности Geekbench 4, в котором Z Flip продержался под нагрузкой 8 часов 42 минуты, при яркости дисплея 200 кд/м2.

Безусловно, многое будет зависеть от того, как часто пользователь будет раскрывать экран, ведь для того, чтобы посмотреть время или увидеть входящее оповещение есть небольшой внешний дисплей.

Смартфон поддерживает быструю зарядку до 15 Вт, с помощью которой разрядившуюся батарею можно зарядить до 100% примерно за 1,5 часа. Также есть поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi, но всего до 9 Вт, и обратной беспроводной зарядки для совместимых аксессуаров.