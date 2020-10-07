Ставка на Android TV и голосовое управление: KIVI представила в Украине новую линейку телевизоров





Компания KIVI провела в Украине презентацию новой линейки телевизоров Smart TV, которая включает в себя три серии: KIVI 510 Series начального уровня, а также более продвинутые H/F 710 Series и U 710 Series. Две последние используют новый графический процессор A.C.E Pro, который должен заметно ускорить работу интерфейса и приложений. В целом в компании заявляют, что во время разработки новой линейки телевизоров один из основных фокусов был на повышении производительности, стабильности и скорости работы.

«Мы фундаментально подошли к созданию новых телевизоров, учитывая весь наш опыт и опыт наших клиентов. От разработки до производства новой линейки прошло 2 года. Мы фокусировались на стабильной и быстрой работе операционной системы, для этого мы заключили контракт с Google. Также была полностью переработана аппаратная часть, за счёт чего мы существенно улучшили качество изображения и звука», – отмечает Евгений Руденко, вице-президент по производству и инновациям компании KIVI.

Серии телевизоров KIVI H/F 710 Series и U 710 Series работают на Android TV 9 и будут автоматически обновлены на 11 версию операционной системы от Google. Кроме этого, они поддерживают Chromecast, что позволяет транслировать приложения и контент с мобильного устройства, планшета или компьютера на экран телевизора, а также возможность управления умными девайсами в доме через Google Home.

Другие особенности новых линеек, по словам производителя, включают использование качественных дисплеев с равномерным распределением яркости и отсутствием засветов. На дисплейный модуль в KIVI дают трёхлетнюю гарантию. Модели также оснащаются новым аудио-процессором и улучшенными динамиками.

Одним из важных дополнений в новой линейке телевизоров KIVI стала интеграция голосового управления Google Assistant. Благодаря ему KIVI Smart TV теперь умеет через голосовые команды показывать пробки на дорогах, открывать YouTube и включать сериалы на Netflix, регулировать громкость видео или ставить его на паузу, а также многое другое.

На украинском рынке в продаже представлены следующие серии:

KIVI 510 Series

Размер экрана (дюймы): 24, 32, 40

Разрешение экрана: HD, Full HD

Операционная система: нет

Изображение: Uniformity+

Звук: Dolby Digital

Стоимость: KIVI 32H510KD — 3699 грн, KIVI 24H510KD — 3299 грн, KIVI 40F510KD — 5599 грн

H/F 710 Series

Размер экрана (дюймы): 32, 40

Разрешение экрана: HD, Full HD

Операционная система: Android TV 9

Возможности: Google Assistant, Chromecast built-in

Графический процессор: A.C.E Pro

Изображение: Uniformity+, HDR10, Super Contrast Control

Аудио процессор: SRC

Звук: Dolby Digital

Дополнительно: Предустановлен Netflix, автоматическое обновление до Android TV 11

Стоимость: KIVI 32H710KB — 5199 грн, KIVI 32F710KW — 5555 грн, KIVI 40F710KB — 7899 грн

U 710 Series

Размер экрана (дюймы): 43, 50, 55

Разрешение экрана: 4K UHD

Операционная система: Android TV 9

Возможности: Google Assistant, Chromecast built-in

Графический процессор: A.C.E Pro

Изображение: Uniformity+, HDR10, Super Contrast Control, Ultra Clear, 4K Upscaling, MEMC

Аудио процессор: SRC

Звук: Dolby Digital

Дополнительно: Предустановлен Netflix, автоматическое обновление до Android TV 11

Стоимость: KIVI 43U710KB — 8999 грн, KIVI 55U710KB — 13499 грн

Новые телевизоры KIVI уже поступили в продажу в украинских торговых сетях.