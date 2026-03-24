24.03.2026

Samsung выпустила доступные Mini LED телевизоры: цены от $350

Вадим Карпусь

Samsung випустила доступні Mini LED телевізори: ціни від $350

Samsung представила новую линейку доступных телевизоров с технологией Mini LED — серии M70H и M80H. Компания обещает яркое изображение и точную передачу цветов по ценам, которые еще несколько лет назад выглядели нереальными для этого класса.


Mini LED-телевизоры стремительно дешевеют, и новые M70H/M80H — одни из самых доступных в сегменте. При этом они получили 10-битные панели с поддержкой до миллиарда оттенков цветов, HDR+ и высокую частоту обновления: 144 Гц с FreeSync Premium или до 240 Гц (DLG) в Full HD. Так что их можно использовать для игр.

Смарт-функции построены на One UI Tizen с поддержкой умного дома. Есть совместимость с голосовыми ассистентами и сервисами: Alexa, Google Assistant и Apple TV. Также доступен Gaming Hub для облачного гейминга и адаптивный звук (правда без Dolby Atmos). В то же время Samsung не раскрыла такие параметры, как пиковая яркость, цветовой охват и количество зон локального затемнения. Это, вместе с ценами, намекает на бюджетный сегмент.


Цены выглядят довольно привлекательным: 43-дюймовый M70H стоит $350, 50-дюймовую модель оценили в $400, 65-дюймовый телевизор — в $530, а 85-дюймовый — $1200. Серия M80H стартует с отметки $700 за диагональ 55 дюймов и доходит до $1800 за 85 дюймов. Все модели уже доступны в продаже. Отдельно Samsung анонсировала 100-дюймовый M90H, который появится позже в этом году.

Параллельно компания показала более дорогие модели Neo QLED: QN70H и QN80H с технологией Quantum Mini LED. Здесь обещают «более точную подсветку» и охват 100% цветового пространства DCI-P3 благодаря квантовым точкам. Количество зон локального затемнения увеличили (точные цифры не назвали), что должно улучшить контраст и уменьшить эффект засветов.

Функционально они похожи на M-серию, но добавляют Dolby Atmos, пространственное 360-аудио и еще более высокую частоту — до 288 Гц (DLG в 1080p). Цены на QN70H стартуют с $600 за 43-дюймовую модель, $1200 за 65 дюймов и доходят до $2300 за 85 дюймов. QN80H стоит $1299 за 55 дюймов, $2000 за 75 дюймов и $5500 за 100-дюймовую модель.

В условиях конкуренции Samsung активно снижает порог входа в сегмент Mini LED. Теперь это не только премиум, но и массовый сегмент. Следовательно, такие модели могут стать «золотой серединой» между бюджетными LED и дорогими OLED телевизорами.

Источник: engadget

