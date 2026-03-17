Символ 2026 года: WhiteBIT запускает лимитированный криптодепозит под 20,26% годовых в USD₮

Крупнейшая европейская криптобиржа по трафику WhiteBIT объявляет о запуске эксклюзивного финансового предложения. С 17 марта по 17 апреля пользователи могут открыть специальный план Криптодепозита со ставкой 20,26% годовых в стейблкоине USD₮.

Почему это важно для инвесторов?

Согласно последнему исследованию WhiteBIT и Ipsos, почти четверть активных инвесторов в Украине уже имеют опыт работы с криптоактивами, а ещё 23% планируют начать в ближайшее время. В условиях финансовой турбулентности 2026 года спрос на прогнозируемые инструменты достиг пика. Криптодепозит от WhiteBIT решает ключевые запросы аудитории:

  1. Стабильность актива: Курс USD₮ привязан к доллару США в соотношении 1:1.
  2. Доступность: Минимальный порог входа — всего 50 USD₮ (эквивалент 2000 грн), что делает продукт доступным для широкого круга пользователей без необходимости значительного стартового капитала.
  3. Прозрачность: Результат известен заранее. Это может быть хорошей альтернативой для тех, кто ищет пассивный доход без необходимости ежедневно следить за рынком.

«Мы стремимся, чтобы цифровые активы работали на благосостояние каждого. Ставка 20,26% — это не только символ текущего года, но и наш способ предоставить пользователям надёжный инструмент для приумножения капитала с чётко прогнозируемым результатом», — отмечают в WhiteBIT.

Как работает Криптодепозит?

Механика максимально проста и не требует специальных технических знаний или опыта в криптовалютах:

  • Срок: 360 дней.
  • Лимиты: От 50 до 1000 USD₮.
  • Процесс: Пройти верификацию (KYC), пополнить баланс и активировать план в соответствующем разделе на платформе в течение периода кампании.

После завершения срока сумма депозита вместе с начисленными процентами автоматически зачисляется на баланс пользователя.

Безопасность высшего мирового уровня

Надёжность WhiteBIT подтверждена строгими международными аудитами. Биржа стала первой платформой, достигшей наивысшего уровня криптовалютной безопасности, получив сертификат Cryptocurrency Security Standard (CCSS) Level 3.

Согласно аудиту сертификационной платформы CER.live, WhiteBIT соответствует самым высоким требованиям и входит в тройку самых надёжных бирж мира с рейтингом AAA. Также высокий уровень защиты активов регулярно подтверждается проверками от Hacken — одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности и аудиту блокчейн-инфраструктуры.

Помимо технологического лидерства, WhiteBIT является партнёром Visa, Киево-Могилянской академии, футбольного клуба «Ювентус», Национальной сборной команды Украины по футболу и женской сборной по теннису.

Готовы заставить свои активы работать? Узнайте больше об условиях акции и откройте свой план по ссылке.

