USDT и USDC. Как работает «цифровой доллар» и почему им пользуются украинцы

Раньше всё было просто: либо наличные в конверте, либо банковская карта. Сегодня криптовалюта для многих уже стала удобнее классических счетов, ведь это, по сути, доллар в цифровой форме. Это доллар, который не зависит от настроения кассира в обменнике или очередных лимитов в банковском приложении.

Что такое стейблкоин простыми словами

Биткоин — интересный, но волатильный актив: утром он может стоить 60 тысяч, а к вечеру потерять несколько тысяч. Стейблкоины созданы для тех, кто не хочет таких колебаний. Слово stable здесь ключевое.

Жёсткая привязка. 1 токен обычно равен 1 доллару США.

Реальное обеспечение. Компании-эмитенты держат на счетах реальные средства или облигации, чтобы гарантировать этот курс.

Скорость. Обменять их можно мгновенно, без длительных банковских проверок.

Фактически это тот же доллар, но без бумажной бюрократии и лишних посредников. Вы получаете стабильность валюты, но со скоростью интернета.

Чем это отличается от «валюты на карте»

Деньги в банке — это, по сути, ваше разрешение пользоваться ресурсом банка. А цифровые активы на личном кошельке принадлежат только вам. Никто не заблокирует счёт «до выяснения обстоятельств».

Преимуществ здесь достаточно:

Границы — условность. Отправить SWIFT за границу сейчас — тот ещё квест. Перевод в USDT долетает в другую страну за пару минут.

Никаких лимитов. Блокчейн не устанавливает ограничений на покупку или переводы валюты.

Получается, что «цифровой доллар» даёт ту свободу, которой сейчас не хватает обычным картам.

USDT vs USDC. Что выбрать

Это как выбирать между Visa и Mastercard — обе работают, но дьявол в деталях. Самые популярные сейчас — Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Если разложить их по полочкам, картина выглядит так:

Tether (USDT) — это «вездеход». Его знают в каждом криптообменнике. Если вам нужно быстро рассчитаться за услуги или перевести деньги знакомым, USDT — это стандарт.

USD Coin (USDC) — это «отличник». Его выбирают те, кто ценит юридическую прозрачность. Компания-эмитент базируется в США, сотрудничает с крупными банками и регулярно проходит строгие аудиты.

Любой качественный финансовый портал сегодня подтвердит: диверсификация даже в стейблкоинах — это хорошая идея.

Как пользоваться безопасно

Крипта — это круто, но она не прощает ошибок. Здесь нет кнопки «отменить транзакцию» или службы поддержки, которая вернёт деньги, если вы что-то перепутали.

Seed-фраза — это святое. 12 слов, которые дают доступ к кошельку. Запишите на бумаге и спрячьте. Сделать фото в телефоне — плохая идея. Проверяйте адрес. Один неправильный символ — и деньги ушли «в космос». Лучше лишний раз проверить первые и последние символы кошелька.

