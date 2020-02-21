Телевизоры на Samsung Forum 2020: обновленный QLED 8K, телевизор для миллениалов The Sero, обновления интерьерных моделей The Frame и The Serif





Традиционно в начале года компания Samsung проводит выставку Samsung Forum, на которой представляет партнерам и журналистам обновленные линейки бытовой техники и телевизоров. В этом году мероприятие проводилось на солнечной Мальте, и современные технологии очень ярко и необычно смотрелись на фоне архитектурных памятников средневековой Европы.

QLED 8K

Первые телевизоры QLED 8K появились еще в 2018 году, и все это время Samsung не переставал совершенствовать эту линейку. При этом представители компании считают, что именно 2020-й год станет переломным в популяризации этого разрешения – главным образом за счет появления 8K-контента (видео с таким разрешением начнут снимать флагманские смартфоны, станут появляться трансляции спортивных событий, плюс игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X также будут поддерживать 8K-разрешение).

Флагманская модель 2020 года – Q950, представленная на выставке CES2020; она может похвастать практически безрамочным дисплеем (толщина рамки всего 2,3 мм, соотношение площади экрана к площади передней панели телевизора составляет почти 99%), а также минимальной толщиной корпуса – всего 15 мм по всему экрану, за счет чего этот телевизор можно повесить на стену как большую картину. Усовершенствованный процессор Quantum Processor 8K получил возможности искусственного интеллекта для обработки видео и аудио – например, технология AI Upscaling позволяет качественно отмасштабировать контент более низкого разрешения до 8K.

Другое применение AI – в технологиях Active Voice Amplifier (телевизор распознает громкий фоновый шум, например, от пылесоса, и усиливает громкость речи актеров на экране, вычленяя ее из аудиодорожки) и Object Tracking Sound+, которая делает более точным позиционирование источников звука. Дело в том, что у телевизора целых 8 динамиков, расположенных по периметру экрана – и с помощью OTS+ телевизор может «разложить» звуковую дорожку таким образом, что звук будет исходить именно из той части экрана, в которой находится его источник.

Про технические характеристики Q950 пока известно немного – телевизор будет доступен в диагоналях 65, 75 и 85 дюймов, заявлена тыловая Direct LED подсветка с локальным затемнением, 100%-ный охват цветового пространства DCI-P3, пиковая яркость до 4000 нит в HDR-режиме у старших моделей (до 3000 нит – у 65-дюймовой). Поддерживаемые видеорежимы – 8K@60 Гц и 4K@120 Гц, для HDR заявлена поддержка HDR10, HLG и HDR10+. Как и в прошлогодней модели Q900R, у новинки есть игровой режим, в котором, в частности, значительно снижается время задержки – и если у Q900R оно составляло ~15 мс, то в Q950 его удалось дополнительно уменьшить до ~10 мс. В модели 2020 года игровой режим дополнен функцией Game Motion+: она позволяет заметно сгладить движение в кадре, за счет небольшого увеличения времени задержки (до ~24 мс, что по-прежнему выглядит отличным результатом как для телевизора, а не игрового монитора).

Новинка будет доступна в двух вариантах – Q950T и Q900T; отличаются они наличием у первой отдельного блока One Connect, который позволяет минимизировать количество подключенных кабелей к телевизору; вторая, соответственно, будет стоить несколько дешевле.

Интерьерные телевизоры

В 2017 году Samsung запустил серию так называемых «интерьерных телевизоров» — с уникальным дизайном, серьезно отличающимся от традиционных нынче «черных прямоугольников». Новинка прошлого года, модель The Serif с дизайном, разработанным французской компанией Bouroullec, в этом году будет представлена в трех размерах – 43, 49 и 55 дюймов, и двух цветах – белом и серо-голубом. Корпус, в профиль выглядящий как заглавная буква I с засечками, смотрится очень необычно, а верхняя перекладина к тому же еще и несет любопытную функциональность — она оснащена NFC, так что подключить совместимый смартфон к телевизору можно, просто положив его на эту «полочку».

The Frame – это тот случай, когда рамку вокруг экрана не пытаются максимально замаскировать, а делают ее ярким элементом дизайна. Тонкий корпус, коллекция известных полотен в специальном «магазине искусств» Art Store в качестве «обоев», сменные рамки в разных цветах — и телевизоры этой серии можно вписывать в интерьер квартиры в качестве своеобразных цифровых картин. В этом году линейка The Frame дополняется двумя новыми диагоналями – 75 и 32 дюйма. Также в моделях этого года реализован новый тип подсветки – Dual LED; в ней используются два светодиода, дающие теплый и холодный свет; по словам компании, это дает повышенную контрастность и более точную проработку цветов.

Ряды интерьерных телевизоров в 2020 году пополнятся совершенно новой линейкой The Sero, ориентированной… на миллениалов. Точнее, на людей, часто просматривающих вертикальное видео на своих смартфонах – экран у The Sero может вращаться и переходить из ландшафтного в портретный режимы, причем при проецировании экрана Android-смартфона это происходит автоматически – сразу после разворота смартфона. Пока в линейку входит единственная модель – QLED 4K с диагональю 47 дюймов. Она уже получила несколько премий, включая «За лучшую инновацию» на выставке CES 2020.

Аудио

Также на Samsung Forum 2020 была показана и телевизионная акустика, в частности, новые модели саундбаров в Q-линейке с поддержкой технологий Dolby Atmos.

Кроме того, вместе с ними была продемонстрирована и новая технология улучшения звука, Q-Symphony. Если обычно при подключения саундбара встроенные динамики отключаются, то с помощью Q-Symphony телевизор может создать объединенную акустическую систему из саундбара и собственных динамиков, что дает более качественный и глубокий звук.

Еще одна линейка саундбаров — S-серия, которая входит в «интерьерное» семейство продуктов. В ней представлены две модели разной мощности с тканевой обивкой корпуса, разнонаправленными (вверх и в стороны) динамиками и встроенным сабвуфером. Обе модели поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth/Wi-Fi и могут быть расширены до полноценной системы окружающего звучания благодаря совместимости с беспроводным сабвуфером и комплектом беспроводной тыловой акустики.

И главная новинка в акустической линейке продуктов 2020 года, по словам компании – это системы всенаправленного звука Giga Party Audio. Название говорит само за себя – это «акустика для вечеринок»; всего представлено 3 модели мощностью 300, 500 и 1500 Вт, они поддерживают объединение нескольких «колонок» в единую систему, а также оснащены функцией караоке.

Немного особняком на выставке присутствовал эффектный игровой монитор Samsung Odyssey G9, впервые представленный на выставке CES 2020. 49 дюймов изогнутого экрана (радиус кривизны всего 1 м), частота обновления 240 Гц, заявленное время отклика 1 мс, поддержка AMD FreeSync 2 и NVIDIA G-Sync плюс футуристический дизайн белого корпуса – в общем, монитор выглядел настоящей игровой мечтой.