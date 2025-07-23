Тест-драйв Opel Mokka 2025: простор и сбалансированные изменения

Компакт уверенно шагает в направлении покорения сегмента. Он достаточно сдержанный в стилистике, понятный в управлении, удобный в использовании и имеет сбалансированный функционал. Свежие обновления добавили больше удобства и легкости в общении с машиной.

Opel Mokka оказался более удачным чем все последние модели бренда и принес с собой новый дизайн от Марка Адамса, который мы теперь нахваливаем. И теперь мы получили мизерные, но полезные обновления для этого кроссовера. Если внешне их рассматривать можно только под микроскопом, то по интерфейсу разницу почувствовать можно с легкостью.

Впервые мы увидели новый образ Mokka еще в 2021 году после перехода бренда под крыло французского концерна. И уже тогда это был полноценно сформированный малыш, который получил первые признаки электрификации и версию с электрическим приводом. Главное, что он принес с собой новое лицо и можно было сказать, что немцы перестают быть посредственными.

И теперь мы имеем легкие обновления, скорее косметические и функциональные, чем ожидаемая глобальная подтяжка. Немного изменили дизайн передка и поиграли с размерами вставок, а также убрали блестящие хромированные или цветные вставки. Теперь внешность стала более сдержанной и стильной, но в то же время узнаваемой.

Поигрались и со стилистикой Opel Vizion — немного модернизировали логотип, обновили LED графику фар и задних фонарей. На самом деле трудно привести к более изящному и стильному виду и так достаточно серьезно проработанный дизайн.

Даже снаружи можно увидеть, что этот кроссовер как маленький кокон обнимает вас, если вы решите погрузиться в него. Особенности кузова таковы, что внутрь ты ныряешь, переступая через высокий порог. Топовые опциональные удобные кресла и темный салон только усиливают это ощущение.

Mokka создана для стабильности и имеет стойку, как у бульдога в дизайнерской шапке, что немного сглаживает ощущение «угрожаемости». Только бросается в глаза довольно приличный, как для кроссовера, клиренс, которому не мешает под полом ничего — это 160 мм чистого пространства. Но просесть он может легко, если машинку нагрузить.

Удобство на службе безопасности

Обновлений в салоне еще меньше, как минимум, на первый взгляд, потому что скрываются они в мультимедийной системе. Сейчас все представители Stellantis получают новое программное обеспечение, которое быстрее, удобнее и имеет множество преимуществ в персонализации. Так и здесь теперь экраны по 10 дюймов по умолчанию, вместо 7 или 10-12 дюймов, как раньше. Выглядят они более целостно и дорого.

Убраны лишние клавиши отдельных функций и переработанная передняя панель меняют стилистику в лучшую сторону. Кажется здесь лаконичность сыграла в плюс и даже стало больше места, но только на первый взгляд. Большинство функций от всех кнопок отдали новому ПО, которое теперь предлагает умную навигацию на базе ChatGPT, а также поддержку беспроводного Android Auto/Apple CarPlay.

Теперь они работают легче, быстрее и крепко держат связь. Все иконки меню можно настроить в зависимости от желания, самые необходимые вывести на домашний экран. В целом мультимедиа стала быстрее, а графика современнее.

Между двумя экранами будет глянцевая панелька, которая имеет свой функционал. На ней будут высвечиваться информационные иконки, указывающие о состоянии какой-то системы, включая систему мониторинга состояния шин.

На центральном тоннеле почти все осталось, как и раньше, но рядом с беспроводной зарядкой теперь есть небольшая ниша, на которой удобно хранить скорее ключ от машины или ручку. Не мешало бы сделать ее больше. Подстаканники тоже оставляют желать лучшего. Ну сделали же в Grandland регулируемые, но здесь, как видим, другая ситуация. К тому же и подлокотник не регулируемый, но имеет небольшое пространство для хранения безделушек.

В Mokka новый мультифункциональный руль со скошенной нижней частью, это не маленький имитатор, как в Peugeot 2008, а скорее просто свежий элемент. Он полноценного размера и предлагает больше регулировок адаптивным круизом или мультимедиа. Только переключение бортового компьютера и изображений на панели происходит нажатием в торец рычагов, находящихся слева и справа под рулем.

Изменения коснулись и дизайна декора на торпедо. Он теперь более «космический» с имитацией алюминия или серого металла. Не бросается в глаза и хорошо, потому что общий вид у него довольно странный, если рассматривать и пытаться понять намерение дизайнера. А вот остальные материалы в топовой комплектации GS будут приличные, приятные на ощупь и частично из переработанных материалов.

Кресла здесь максимально удобные, но это дополнительная опция (22 510 грн). За небольшую доплату вы получаете эргономичный «кокон», где можно электронно настроить поддержку спины в разных зонах и подколенную часть, а водитель получит еще и массаж. Все остальное регулируется только механически — неплохой ход, чтобы сохранить приятный прайс. На самом деле ты регулируешь себе кресло один раз и забываешь, так что переплачивать в этом сегменте — это лишние хлопоты.

В целом салон в Opel Mokka создает впечатление стиля, но, конечно, в рамках эконом-класса: приятно глазу, приятно пальцам. Конечно, с учетом эргономики, удобства и комфорта. Функционал широкий, звук приличный, как для бюджетного класса. Все надежно и к тому же хватает мест для хранения.

Как будто и не надо больше, если не оглядываться на конкурентов, где тот же коллега по платформе — Peugeot 2008 предлагает вау-эффект, качественные материалы и интересные решения. Skoda Kamiq хоть и попроще на вид, но места в ней куда больше, а пространство для хранения просто поражает.

В Mokka большое внимание уделили бардачку. Открывая его складывается впечатление, что на самом деле активировали туннель в другое измерение. Так много места я пока еще не встречала. Приятно, что так грамотно использовали пространство под передним тоннелем, ведь туда можно спрятать много мелочей.

Однако пространства в Opel Mokka достаточно везде. Для этого класса здесь неплохие показатели, а если учесть общее впечатление и посадку — то все очень оптимально. Задний диван раскладывается стандартно — 40/60. В наличии обычные USB для зарядки гаджетов и воздушные выходы.

Ноги легко помещаются под передним креслом, тоннель в середине незначительный, что позволяет таки сидеть достаточно удобно в средней части. Но все же трем взрослым здесь будет маловато места, а если еще и высокий человек, то может быть и тесновато. За высоким мужчиной, который сядет впереди, сзади почти не останется места для ног, но это проблема всего класса, а не только Mokka.

Багажное пространство в 350 литров — средний показатель, но здесь есть двухуровневый пол. И не пугайтесь, сама крышка имеет демпферные фиксаторы, поэтому трясти ее не будет с годами. А возможность отрегулировать уровень позволяет увеличивать багажное пространство в разы. Более того, оно еще и глубокое, что ничего выпадать не будет. А под низом еще и докатка прячется с инструментами.

Оптимизация в действии

Как и прежде Mokka построена на платформе CMP (Common Modular Platform), которую делит со всеми компактами концерна. Конечно разделяет она и конфигурацию шасси. Здесь у нас Макферсон впереди и полузависимая подвеска на балке — сзади. Общие двигатели тоже без изменений.

В Mokka сейчас предлагают только версию с турбированным 1,2-литровым трехцилиндровым моторчиком на 136 л.с., но в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Эта парочка нам знакома уже давно и не имеет скрытых недостатков, кроме не всегда ровного урчания двигателя.

С массой в 1295 кг компакт легко разгоняется и этих трех цилиндров хватает с головой. Только иногда во время разгонов будет прорываться шум от этого «мотоциклетного моторчика», но в основном он тихий и послушный. К тому же этот двигатель не очень прожорливый и расход топлива может удерживаться на уровне 7 литров, а в смешанном режиме опускаться до 6,5 литров. Такой себе средний показатель. Сейчас есть много конкурентов, которые предложат куда меньший расход, если смотреть на Jeep Avenger, Toyota Yaris Cross и Ford Puma.

В управлении она также отстанет от конкурентов и будет середнячком по всем показателям. Динамика тоже посредственная, а поведение подвески, давайте будем честными, могло бы быть и лучше. На первый взгляд, она жестковата и слишком чувствительна к ухабам, но со временем немного привыкаешь и понимаешь, что здесь искали сбалансированность между высокой посадкой, управляемостью, легкостью, комфортом и ценой. Этот коктейль невозможно свести к адекватному алгоритму не потеряв в некоторых моментах. Но за цену в 26 000 долларов многое ей прощаешь.

Она приятна в общении, проста, понятна, не прячет сюрпризов, кроме спрятанных «пасхалок» в виде акул, что постоянно делает Opel, добавляя игривости своим продуктам. Кроссовером приятно управлять, не ожидая от него заоблачной динамики и драйва. Он как хорошо воспитанная собачка готов к вызовам, всегда прислушивается к тебе, способен выполнить практически все твои прихоти. Не будет капризным в уходе даже с годами.

За начальную рыночную стоимость ты можешь получить современную версию компактного автомобиля, который способен разместить семью, собачку, котика и довезти тебя до моря и обратно не за все деньги мира. Плюс не будет нервировать во время парковки или проезда неровностей. А на фоне этого, еще и будет предлагать максимальное количество систем безопасности и помощников, которые только могут быть доступны в этом сегменте.

Mokka имеет адаптивный круиз контроль с удержанием в середине полосы, экстренное торможение, оповещение о слепых зонах, распознавание знаков, ограничение скорости, слежение за усталостью водителя, парктроники и камера заднего обзора, навигация. Да, большинство плюшек будут доступны за доплату в 46 080 грн, но оно того стоит, потому что машина становится добрым другом, который подстраховывает мягко, ненавязчиво и надежно. А без адаптивного света сейчас уже трудно представить современное авто.

Выводы и позиционирование

На фоне любви нашего общества к высоким кроссоверам Mokka будет актуальна еще долго, а наряду с хорошим балансом цены, качества и насыщенности функциями она является одним из лучших вариантов на рынке. И сейчас многие начинают подбирать себе компактный кроссовер B-класса даже не с законодателя моды Nissan Juke, а с Opel Mokka. Это свежо, ненавязчиво, просторно и современно.

ПЛЮСЫ: стиль, дизайн, цена/качество, интерьер, мультимедиа, функциональность.

МИНУСЫ: динамика, управляемость.

Технические характеристики Opel Mokka 1.2 8AT GS

Кузов, тип SUV Габариты (ДхШхВ), мм 4150/1787/1535 Колесная база, мм 2557 Заявленный клиренс, мм — Объем багажника, л. 350/1108 Снаряженная масса, кг 1295 Двигатель 1.2 PureTech Мощность, л.с. 130 Крутящий момент, Нм/об 230 Тип привода передний Подвеска перед. независимая по типу Макферсон Подвеска задняя Полузависимая балка КПП 8АТ Динамика 0-100, с 9,2 Максимальная скорость, км/ч 196 Потребление топлива, л (смешанный) 7,4 Стоимость, грн 1 081 400 Стоимость тестового авто, грн 1 170 450 Конкуренты Nissan Juke Hyundai Kona Peugeot 2008 Toyota Yaris Cross Jeep Avenger Skoda Kamiq Ford Puma